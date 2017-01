Катастрофическая ситуация с академическими институтами Крыма

На территории Крыма еще в советское время сложилась система научных учреждений, некоторые из которых были уникальными и работали на высоком научном уровне. В постсоветские годы крымские институты были объединены в Крымский научный центр в составе Национальной Академии наук Украины и продолжали успешно работать и развиваться, причем их статус в некоторых случаях повысился. После вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации многие научные сотрудники надеялись на скорейшую интеграцию их институтов в систему Российской академии наук, расширение научных связей и, как следствие, повышение уровня научных разработок. Однако реальность оказалась не такой, как представлялось.

Из десяти организаций, которые по поручению Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева от 6 декабря 2014 г. было решено сделать подведомственными ФАНО России, к настоящему времени в ФАНО вошли только две – Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского и Морской гидрофизический институт НАН Украины. Это произошло в мае 2015 г. после многочисленных акций протеста, организованных сотрудниками этих учреждений, которым с нового года не платили зарплату, что широко освещалось в СМИ. При этом вопрос с выплатой задолженности по зарплате до сих пор не решен. Продолжает стоять проблема с оформлением имущественных комплексов этих институтов. В соответствии с Поручением Президента № 702 все принадлежавшие им имущество должно быть закреплено за ними и в дальнейшем, но ФАНО всячески пытается обойти это поручение и изъять часть имущества в пользу третьих лиц. Все это, естественно, мешает нормальной организации научной работы.

Из институтов гуманитарного направления в список академических организаций Крыма вошел только один – Крымский филиал Института археологии НАН Украины, на базе которого в исполнение указания Президента РФ В.В. Путина от 03 апреля 2014 г. № Пр-702 было создано Государственное бюджетное научное учреждение Республики Крым «Институт археологии Крыма». Функции и полномочия учредителя Института до сих пор осуществляет Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым. Остановлюсь подробнее на примере этой организации.

История Института начинается с 1945 г., когда в Крыму была организована Тавро-скифская археологическая экспедиция, на основе которой в 1948 г. создан Сектор истории и археологии Крымской научно-исследовательской базы Академии наук СССР, в 1952 г. реорганизованный в Отдел истории и археологии Крымского отделения АН СССР. В 1954 г. учреждение вошло в Институт археологии АН УССР в качестве Отдела античной и средневековой археологии Крыма. На его основе в 1994 г., после образования Автономной Республики Крым, создан Крымский филиал Института археологии, входивший до марта 2014 г. в состав Национальной академии наук Украины как самостоятельное юридическое лицо.

Согласно Уставу основной целью деятельности Института археологии Крыма является проведение фундаментальных научных исследований в области истории и археологии. В настоящее время в коллективе работает 40 человек, из них 31 научный сотрудник, в том числе 14 кандидатов и 5 докторов исторических наук. До 2014 г. научные сотрудники участвовали в многочисленных научно-исследовательских проектах, получали стипендии и гранты различных фондов Франции, США, Японии, Германии, в том числе престижную стипендию Александра фон Гумбольдта, руководили комплексными археологическими полевыми исследованиями, публиковались в известных рецензируемых научных изданиях, таких как Российская археология, Вестник древней истории, Oxford Journal of Archaeology, Ancient Civilizations from Scythia to Siberia, и др. В 2013 г. в Бонне и Амстердаме Институтом была организована выставка «Крым – Золотой остров в Черном море», с недавних пор всемирно известная под названием «Скифское золото», судьба которой до сих пор не решена. Таким образом, научная и просветительская деятельность Института археологии Крыма была весьма разнообразна и высоко оценивалась научной общественностью, в том числе за рубежом. Такое положение дел обеспечивалось во многом благодаря академическому статусу Института, поскольку контроль за его деятельностью осуществлялся специалистами, способными оценить ее научную значимость. Кроме того, принадлежность системе академии наук делало положение нашего института сравнительно независимым от местных властей. Это проявлялось, помимо прочего, в хозрасчетной деятельности – экспертизе земельных участков при хозяйственном освоении полуострова. Отсутствовали рычаги давления на сотрудников Института, которые могли привести к согласованию земельных участков без полноценного обследования специалистами на предмет наличия объектов археологии. Соответственно, Институт играл ключевую роль в охране археологических памятников и их спасении от разрушения при строительных работах.

Теперь мы столкнулись с ситуацией, когда вместо того, чтобы ежегодно отчитываться перед Академией наук и получать адекватную оценку научных трудов, Институт обязан ежемесячно представлять отчеты в Министерство образования, науки и молодежи при Правительстве Республики Крым. Фактически происходит замена экспертной оценки научной деятельности увеличением бумажной отчетности и контролем над посещаемостью без учета специфики работы. В Министерстве отсутствует опыт руководства академическими организациями, зато оно способно активно и, прежде всего, финансово влиять на внутреннее положение в Институте. Известно к чему приводит подобная зависимость: падение уровня научных работ, стагнация, нетворческая атмосфера, гибель независимого мышления. Находясь в прямой зависимости от республиканских властей, Институт вряд ли сможет исполнять свою прежнюю роль независимого арбитра и эксперта, что поставит под угрозу многочисленные археологические памятники Крыма, находящиеся в зоне застройки.

Положение отягчается еще тем обстоятельством, что сотрудников собираются выселить из зданий, которые занимают Институт, его архив и библиотека. Когда собственность НАН Украины была объявлена республиканской, эти здания неожиданно оказались в собственности Крымского Федерального университета им Н.И. Вернадского, который поставил администрацию Института археологии Крыма в известность, что не собирается заключать с ней договор аренды этих помещений, и планирует разместить здесь свои научно-исследовательские институты.

Учитывая отсутствие информации о предоставлении Институту археологии Крыма какого-либо другого помещения или здания, дальнейшее существование этого учреждения, единственного в Крыму проводящего фундаментальные научные исследования в области истории и археологии, обладающего уникальной специализированной библиотекой и архивом и отмечающего в этом году 70-летие со дня основания, находится под угрозой.

Обо всем этом научные сотрудники и руководство Института неоднократно информировали Правительство Республики Крым и ФАНО России. Однако ни на одно из писем, направленных в ФАНО России с начала 2015 г. не было получено ответа. Состояние нестабильности, предчувствие гибели Института деморализует коллектив, что отрицательно сказывается на эффективности научной работы этого учреждения.

Помимо этой организации в Крыму не могут нормально функционировать Крымская астрономическая обсерватория, Карадагский природный заповедник и другие институты, коллективы которых устали ждать каких-либо конкретных действий от ФАНО. В настоящее время эти академические по сути организации подчиняются разным ведомствам, что, естественно, не дает возможности проводить полноценные фундаментальные научные исследования.

Крымское отделение профсоюза сотрудников РАН считает, что, в конечном счете, действия ФАНО можно расценить как дискредитацию самой идеи воссоединения Крыма с Россией, и это может привести к уничтожению академической науки в Крыму.

В.И. Мордвинцева, к.и.н., ст. н. с., председатель профсоюзного комитета Института археологии Крыма, г. Симферополь

