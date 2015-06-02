Зигфрид Бинг и рождение L'Art nouveau

Зигфрид Бинг (1838–1905) не писал картины, не рисовал афиши, не проектировал здания. И тем не менее историю становления L'Art nouveau нельзя понять, минуя личность и деятельность Зигфрида Бинга, коммерсанта и культуртрегера.

Зигфрид Бинг родился в Гамбурге и происходил из известной немецкой семьи Бингов, связанных, среди прочего, с торговлей фарфором. В 1854 году он переехал во Францию и остался там на всю жизнь, приняв в 1876 году французское гражданство. После смерти старшего брата Зигфрид Бинг взял на себя руководство всеми коммерческими делами большой семьи. Он занялся преимущественно торговлей с Японией и другими странами Востока, откуда его компания ввозила разнообразные предметы декоративного и прикладного искусства, пользовавшиеся всё большим спросом в Европе благодаря расцвету так называемого японизма.

Японизм — это мода на японскую тиражируемую гравюру, фарфор, костюмы, ткани и росписи; мода эта возникла в Европе примерно в середине XIX века. К 1864 году относится картина Уистлера, где девушка в кимоно рассматривает японские гравюры; в 1868 году Эдуард Мане пишет известный портрет Эмиля Золя в интерьере, украшенном японскими гравюрами.

Европейские художники-прикладники, последователи движения Arts and Crafts, а также станковисты, тяготевшие к декоративности, в частности Гоген и, конечно, члены группы «Наби» Вюйар, Боннар и другие, искали в японском искусстве источники обновления художественного видения мира.

Бинг достаточно рано понял, что, как бы ни был привлекателен японизм сам по себе, он преходящ, как всякая мода, однако же в этой моде скрывался потенциал иных идеалов красоты, чем вкусы Второй империи. Так, известный немецкий художественный критик Юлиус Мейер-Грефе, младший современник, друг и коллега Бинга, писал, что пора избавиться от «брик-а-брака», заполнявшего интерьеры частных домов, и поставить на первое место свет, цвет и свободное пространство.

Первая художественная галерея Бинга открылась во время Всемирной выставки в Париже в 1878 году, на пике интереса ко всему японскому, и имела огромный успех. Однако, как потом отмечали современники Бинга, его интересы никогда не сводились к коммерции как таковой, и в 1880-м он отправился в Японию, чтобы изучить японскую пластическую культуру «на месте».

В Японии Зигфрид Бинг пробыл год и не только приобрел большое количество ценнейших произведений искусства, но и проникся новым видением перспектив эстетических идей японизма и путей его влияния на европейское искусство.

В 1894 году культуртрегер отправился в США, где завязал важнейшие для будущего L'Art nou-veau личные связи, в частности с Луисом Комфортом Тиффани.

С 1888 по 1891 годы Бинг издавал ежемесячный художественный журнал Le Japon artistique. Вообще говоря, только этой его деятельности хватило бы, чтобы считать его виднейшим посредником между искусством Востока и новым искусством Запада. Но главное, чем Бинг прославил себя, — это его художественная галерея Maison de l'Art Nouveau, открывшаяся 26 декабря 1895 года в Париже и вошедшая в историю искусств как Дом Бинга.

В отличие от двух ранее открытых магазинов Бинга, деятельность новой галереи была сосредоточена уже не на японском искусстве, а на искусстве современном. Выставлялись и продавались работы художников из группы «Наби», Тулуз-Лотрека, изделия из стекла работы Луиса Тиффани, а также разные предметы интерьера, ткани и обои Морриса, мебель Ван де Вельде и других художников и дизайнеров. При этом любой предмет в интерьере — будь то письменный стол, светильник, ручка двери или пепельница — следовал принципу единства художественного решения.

В полной мере принципы и возможности L'Art nouveau раскрылись на Всемирной выставке в Париже 1900 года, где Бинг показал интерьеры, оформленные в едином стиле, который мы с тех пор и опознаем как L'Art nouveau. Фантастический успех нового стиля — в более «спокойных» формах — продлился вплоть до начала Первой мировой войны.

К сожалению, Зигфрид Бинг не оставил ни биографических записок, ни текстов об L'Art nouveau. Сохранился альбом с 500 фотографиями, документирующими продукцию мастерских Бинга, журналы Le Japon artistique и воспоминания современников, сотрудников и собеседников культуртрегера. По-видимому, Зигфрид Бинг, будучи гостеприимным хозяином, светским человеком и гражданином мира, хотел остаться «сокрытым движителем» нового искусства. И это ему удалось.

Справка от редакции: Слово «культуртрегер» происходит от немецкого Kulturträger как объединения двух слов, Kultur («культура») и Träger («носитель»).

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