Сила, насилие, оседлость
Антивоенные выступления профессора Андрея Зубова вызывают уважение, но грустный парадокс заключается в том, что война, против которой он восстал, была развязана благодаря его идеям о связи могил и территорий. Его коллега, научный директор Российского военно-исторического общества, профессор МГИМО Михаил Мягков так обосновал аннексию Крыма:
«Всё это сегодня очень важно изучать, в том числе и для того, чтобы наш Крым сегодня оставался нашим, чтобы никакие другие наши партнеры не пытались говорить о том, что мы должны вернуть эту землю. Она полита нашей кровью, наших дедов и прадедов. Нет ни одного участка крымской земли, ни одного метра, который не был бы полит кровью наших солдат. Это важно сегодня подчеркивать и в геостратегическом, и политическом, и в моральном плане».
Иными словами, применение идей Зубова на практике привело к возрождению на русской почве Blut-und-Boden, идеологии немецкого нацизма. Недаром сам профессор сравнил действия Путина с гитлеровскими.
Факторы оседлости
Каковы же причины оседлости? Она, будучи повивальной бабкой цивилизации, рождает города, в них появляется разделение труда, письменность, право, налоги и прочие прелести высокой культуры, вокруг них образуются государства и даже империи. Что же побудило или заставило первобытных охотников-собирателей прекратить свой вечный поход? Почему они сменили копье на мотыгу?
Важно ли это сейчас, когда кочевников практически не осталось? Важно: ИГИЛ и аннексия Крыма показали всю опасность новых непосед для цивилизованного мира. Поэтому к делу. Человек — общественное животное, и в первую очередь важны социально-экономические факторы, поскольку же он разумен и обладает сознанием, то придется учесть задержки развития, ведущие к появлению факторов идеалистических. Есть и третья причина, основная, на наш взгляд, но о ней позже.
К числу первых относится либо перенаселенность территорий из-за роста численности кочующих племен, либо появление условий для земледелия, либо совместное действие этих факторов, проявившееся в раннем неолите. Проще говоря, оседлость вызвана переходом от присваивающего хозяйства к производящему. Иного как будто не просматривается.
Что касается вторых, менее вероятных, но более опасных, то, к примеру, Андрей Зубов полагает, что оседлость вызвана могилами:
«…духовный переворот, который произошел в сознании людей около 12 тысяч лет назад, требовал выбора — или пренебречь родом, общностью с предками ради более сытой и удобной бродячей жизни, или связать себя навсегда с могилами предков нерасторжимыми узами единства земли. Некоторые группы людей в Европе, на Переднем Востоке, в Индокитае, на Тихоокеанском побережье Южной Америки сделали выбор в пользу рода. Они-то и положили начало цивилизациям нового каменного века» («История России. XX век» - М.: АСТ, 2009).
Ну а могилы, начиная с неандертальцев, он связал с религией (см. его лекции по истории религий). Зубов не является ведущим специалистом в этой области, но ввиду его активной религиозности, сопряженной с известностью, к нему стоит прислушаться. Тем более что и Пушкин мыслил как бы сходно:
Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу;
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Так что будем бдительны. Ибо Россия ищет национальную идею именно на религиозно-почвенническом пути. Он уже привел ее в «сакральный» Крым, политый русской кровью и полный русский могил, довел до нападения на братский народ и до противостояния всему миру. Результат закономерен — страна стала изгоем, на глазах деградирует и доцент кафедры философии Эля Колесникова, покинувшая МГИМО в знак солидарности с Зубовым и даже раньше него, недаром опасается следующих аннексий. Она так прокомментировала слова Мягкова:
«О, „эксперт МГИМО“ нашел вескую причину КРЫМНАШа! По мнению эксперта, героизм и самоотверженность советских солдат и партизан при освобождении полуострова от немецкой оккупации должны стать весомым аргументом в риторике Москвы по отстаиванию законности присоединения Крыма. А поскольку, как известно, советские солдаты „пол Европы прошагали пол Земли“, то аннексировать еще и аннексировать…»
Таковы, повторю, практические следствия погребальной зубовской теории, и я не голословен, я сам в числе пострадавших! Могилы моих родителей находятся на одном из кладбищ Донецка — и я не могу за ними присмотреть. Там война, там свирепствует русский мир, там разгром и одичание…
Замогильное
Поэтому следует спросить опасного идеалиста Зубова, почему он полагает, что духовный переворот произошел, а стремление к общности с предками возникло 12 тыс. лет назад? Почему духовные превращения совпали с окончанием ледникового периода, а до того могилы пращуров никак не могли связать сытых бродяг-охотников нерасторжимыми узами с землей? Не потому ли, что смягчение климата привело к охотничьему изобилию и взрывному росту численности населения? Не оттого ли, что тогда появились благоприятные условия для земледелия? То есть см. пункт первый, социально-экономический.
Что касается оседлости, цивилизации и культуры погребений, то связь между ними несомненно просматривается, но она не столь очевидна, как кажется Зубову. Обратимся к примерам. Так, трипольцы жили гораздо позже указанного им времени, 5–6 тыс. лет назад, уже в протогородищах, порой огромных, окруженных полями, то есть осели на землю давно. Неолитическая революция уже состоялась и кроме земледелия они освоили скотоводство, включая коневодство, керамику, ткачество и плавку металлов, строили двухэтажные дома и храмы, удивительно похожие на дошумерские месопотамские, лепили из глины расписные детские игрушки и даже завели счет и начатки письма, не говоря уже о религии. Вполне развитая протоцивилизация!
Однако могил у них было подозрительно мало, да и те появились в поздний период и лишь по мере миграции на восток. Известны несколько курганных с кромлехами и бескурганных, а также редкие захоронения в жилищах (к таковым особенно апеллирует Зубов). И чем дальше к Днепру, тем чаще встречается кремация. Под влиянием степных соседей? Может быть. Но создается устойчивое впечатление, что трипольцы сжигали покойников и развеивали пепел по ветру специально, чтобы не пускать глубоких корней. Загадив и опустошив территорию, они вынуждены были бежать, но под исход подводили облагораживающую идеологическую базу. Суть каковой, однако, противоположна идеям Зубова!
Дело в том, что удобрять землю, несмотря на обилие скота, трипольцы не умели, поэтому через 20–40 лет почва в данной местности истощалась, селение ритуально сжигали и перебирались на новое место, где всё повторялось сначала. То бишь некая мобильная оседлость имелась, да еще какая — остатков трипольских городищ в междуречье Днестра и Днепра больше, чем нынешних городов! Но могил почти не было. Что заставляет сомневаться в верности идей Зубова. И побуждает вернуться к пушкинской любви к отеческим гробам.
Его стихи прекрасны! Но действительно ли поэт жить не мог без родных пепелищ? Он, непоседа, так рвавшийся за границу? Гм. Скорее, тут проявляется сила искусства с его формулами и законами. К благородному идеализму поэта вела муза, а не идеология. Нам же, бескрылым прагматикам, ясно, что прежде, чем взывать к могилам предков, надо иметь их, а также хорошо разработанную практическую эсхатологию и давнюю традицию захоронений.
Увы, в данном случае традиции подводят, вспомните покосившиеся кресты российских кладбищ. В пушкинские времена они не блистали ухоженностью, так что о какой-то особой любви к отеческим гробам могла говорить лишь состоятельная знать, но что изменилось с тех пор? В России и сейчас, причем даже более, чем всегда, есть престижные кладбища, такие как Новодевичье или Ваганьковское, а есть для остального народа. Но и на лучших выделяются богатством и безвкусицей могилы воров в законе. Потому что уголовная субкультура стала определяющей в культуре России! То-то Л. С. Клейн после опасной «17-й экспедиции» сравнил и связал ее с культурой первобытно-общинного строя…
К нему нам и пора вернуться. «И тут кончается искусство, и дышат почва и судьба», как писал еще один поэт (опрометчиво, судя по его собственной судьбе). И еще один поэт, от истории, пассионарный Лев Гумилёв объяснял: «Этногенез есть прежде всего процесс активной адаптации человеческих коллективов в среде — этнической и природной, причем ландшафтная среда заставляет людей вырабатывать комплексы адаптивных навыков — этнические стереотипы поведения».
Снова почва и судьба? Похоже. Конечно, применительно к России результаты ландшафтной адаптации поистине удивительны, но для нас важно, что лес и степь в гумилёвском смысле — это земледельцы и кочевники и, значит, имеют прямое отношение к оседлости. Пахари появились примерно 10–11 тыс. лет назад на холмах Плодородного Полумесяца, конные кочевники освоили степь гораздо позже, но всем им предшествовали бродячие охотники-собиратели. Их племена кочевали каждое по своей территории, что хорошо известно на примере индейцев Северной Америки, однако до сих пор неясно, что же заставило некоторые из них осесть и заняться земледелием?
Странная оседлость ирокезов
Моя монреальская квартира расположена на месте Ошелаги, бывшего поселения ирокезов. Эти индейцы близки к нам по времени и позволяют не гадать, а знать, как укоренялась оседлость. Их пример показывает, что социально-экономические факторы не являются решающими, если не сопровождаются внеэкономическими, а эсхатология тут и вовсе ни при чем.
Параллелей хватает. Индейцы Северной Америки жили родоплеменным строем, как и трипольцы, с религией у них было не хуже, чем у профессора Зубова, и даже поэтичнее, с могилами тоже. Во всяком случае доказано, что строителями некоторых маундов (курганы на востоке США, часто могильные, порой с деревянным храмом на вершине) были предки ирокезов и алгонкин. Но кочевать они не перестали. Украина также вся усеяна курганами — у киммерийцев, скифов и половцев имелась развитая религия и могилам предков они придавали огромное значение. Однако остались кочевниками. Значит, дело не в религии и могилах.
Экономика? Да, Монреаль с юга опоясан золотыми полями и серебряными силосными башнями, он расположен в центре кукурузного пояса Канады и немудрено, что культура маиса породила гипотезу археологов Дж. Гриффина (США) и С. Мак-Ниша (Канада) о приходе ирокезов с юга, с территории штата Нью-Йорк в начале нашей эры. Но стремительное распространение кукурузы в Мезоамерике началось еще в середине II тысячелетия до н. э., однако на север она, как видим, продвигалась медленно, индейцы обильной зверем страны не спешили оседать на землю.
Обратите, кстати, внимание: ирокезы пришли издалека и принесли с собой земледелие — как и трипольцы за пять тысяч лет до них. То есть не так уж тесно оно связано с оседлостью, вернее, та может иметь разные формы. Лишь в долине реки Св. Лаврентия часть ирокезов занялась земледелием всерьез, но их оседлость оставалась относительной. Гигантские кукурузные поля окружали их селения радиусом до 9 км, занимая сотни и тысячи гектаров. Самоназвание ирокезов ходинонхсони означает «люди длинного дома» и прямо свидетельствует об оседлости. И в этом видно сходство с трипольцами: длинные дома также служили объектом культа и жили в них не более 20–40 лет.
И о могилах: в те времена ирокезы практиковали воздушное погребение. Тело усопшего помещали на специальный помост либо на дереве, либо на шестах на высоте примерно трех метров. Рядом размещали его оружие и еду на весь путь в другой мир. Не уверен, что именно такие погребения имел в виду Зубов, и что они могли привязать племя к земле.
Да и агрикультура ирокезов носила необычный характер, не говоря уже об оседлости. Так, старики индейцы уверяли, что одной из целей знаменитых походов племен Ирокезской военной лиги были новые сорта культурных растений. Экие воинственные и непоседливые земледельцы!
Их Лига из племен мохавков, онейда, онондага, кайюга и сенека возникла в конце XVI века к югу от озера Онтарио. Лонгфелловский Гайавата был военным вождем свирепых и непобедимых мохавков, самого грозного из ее племен! Это они разгромили наших любимых могикан-делаваров, коренных жители долины Гудзона, и вытеснили их в Коннектикут. Затем Лига фактически прикрепила тех, кто не сбежал от ее погромов, к определенной территории и заставила платить дань мехами, которые обменивала у европейцев на ружья, виски и прочие необходимые товары. Вот так, практически на глазах у белых, происходил процесс насильственного оседания — без всяких могил и земледелия!
Что касается собственной оседлости, то два века Лига наводила страх и ужас на соседей, но давалось ей это дорого: всё боеспособное мужское население ирокезов было занято не окучиванием кукурузы, а непрерывными военными походами от Атлантики до озера Гурон, столь изнурительными и опасными, что женщин, стариков и детей оставляли в селениях. Поначалу те были большими, как трипольские городища, и огораживались мощным частоколом или даже двумя, но после того, как Лига разгромила всех соседей, от них отказались, деревни стали меньше и разбросаннее, появились даже подобия хуторов. Вот, что значит сила! Ирокезы были воинственны и прекрасно организованы, враги же так и не сумели объединиться, и их страх был лучшей защитой. Резюме: сила — вот еще один фактор оседлости.
Сила и насилие!
Пора подвести итоги. Кажется очевидным, что причиной оседлости стал переход к земледелию. С концом ледникового периода в благодатном климате развелось видимо-невидимо зверья, и наступил настоящий охотничий парадиз, недаром Библия пишет о Нимроде, сильном зверолове перед Господом. Но и охотники размножались соответственно, так что вскоре еды стало не хватать, как и охотничьих угодий. Отправились вы, скажем из знойных долин Ханаана в прохладные предгорья Тавра, как испокон веку делали ваши предки, а там уже такие горцы развелись, что у вас охота кочевать отпала. А на юге еще хуже, оттуда к вам и вовсе дикие номады ломятся! Поневоле осядешь на клочок земли, что у тебя остался. Поскольку же при традиционном экстенсивном укладе он ваше племя уже не прокормит, то придется заняться земледелием. Картина вырисовывается стройная, убедительная, но…
Но вот незадача, археоботаника убедительно показала, что первичной была оседлость! А уж потом, и то не сразу, появилось земледелие. Раньше самым ранним агропоселением считался Иерихон (11 тыс. лет), но сейчас на дуге Плодородного Полумесяца, тянущейся от холмов Леванта к Северному Ираку и предгорьям Загроса, известно много мест постарше. Так, Мурейбету в Сирии, на берегу Евфрата, около 12200 лет. В его слоях найдены остатки каменных жилищ, ступки, пестики, зернотерки, бобы и зерна злаков, но только диких. Нет и керамики. Значит, его населяли не земледельцы.
И вот что удивительно: исследование пищевых остатков показывает, что их стол был беднее, чем у охотников, они питались более скудно и менее разнообразно, полностью завися от урожая диких растений, от обилия рыбы в реке и живности в округе. То же самое наблюдается и в расположенном севернее селении Гёбеклы-Тепе, где найдены пилоны древнейшего в мире храма (12 тыс. лет), и в иранском Чога-Голан, и в иных поселениях неолита.
То есть культурных растений еще не было, как и одомашненного скота, причем появятся они не скоро, через тысячу и более лет, а постоянные поселения — вот они! Значит, причина оседлости не в земледелии, не в стремлении к обильной пище. Наоборот, оседлость создавала перманентные трудности с пропитанием. Почему же предки сменили сытую вольную волю на скудную приземленность? Что побудило их отказаться от романтики дорог и ветра странствий, заглушило охоту к перемене мест и тягу к приключениям?
Могилы? Вера? Не верю! Гораздо вероятнее иное. Вряд ли люди добровольно осели и стали жить впроголодь из идеалистических соображений. Ключевое слово тут — добровольно. Но ведь есть еще насилие, принуждение, и Зубов, будучи россиянином, обязан об этом помнить — о многовековом русском крепостном рабстве, о черте оседлости, о лагерях ГУЛАГа, о депортации народов. В конце концов, против чего он сейчас протестует?!
Зубов апеллирует к могилам? Хорошо. Но что, если победители заставляли оседать побежденных, чтобы те охраняли священные кости и воздавали им дань уважения, а попутно обихаживали зимовник, базу, коренную территорию. И еще: что возьмешь с охотников-собирателей? Меха, шкуры и мешок пеммикана? Тогда как земледельцы — идеальный объект для грабежа. У них есть постоянные жилища и за ними не надо гоняться по лесам и прериям, их руки заняты мотыгой, и потому они плохие воины, а главное — у них есть, чем поживиться, полно всякого добра, рабов и пищи. Но вот проблема: где взять аграриев, если никто не хочет оседать? А победить и заставить осесть!
Сила влечет за собой насилие. Идеи крепостничества и черты оседлости не вчера родились и в поселении мезолитических охотников Лепенски Вир, что в Сербии на берегу Дуная (ему около 9 тыс. лет), древнейшая часть имела сезонный характер. Видимо, побежденное племя принуждали оседать на несколько месяцев, чтобы не только обслуживать религиозные комплексы (как и в Гёбеклы-Тепе, главное поселение было прихрамовым), но и делать каменные орудия, собирать урожай дикорастущих злаков, ловить и сушить рыбу, охранять запасы.
И, наоборот, сильные племена, копьем и дубиной раздвигающие пределы своих кочевий и перешедшие от охоты на зверей к грабежу соседей, быстро поняли, что в набегах свои женщины, дети и старики только мешают. Почему бы не оставить их в укрепленном поселении? Кто посмеет напасть на него, если ты сильный?! Пример ирокезов тому порукой. Оседлость — разная она бывает…
Разбойники авары, кочевники из кочевников, те самые, пахавшие на славянских женщинах, погубившие антов и сражавшиеся с Карлом Великим, — они ведь тоже осели! Но как? Точно так же, как ирокезы, используя свои поселения в качестве базы для военных походов. И даже не утруждаясь земледелием, в отличие от простодушных индейцев. Зачем, если вокруг полно славян!? Да и венгры, благодаря военной силе обосновавшиеся в той же местности, оседать не слишком-то хотели, и не без труда удалось обуздать их немецким рыцарям.
И, наконец, татары. Часть их осела в завоеванном Крыму, завела сады и виноградники, приобщилась к цивилизации, что отнюдь не мешало им век за веком ходить походами в Украину и Россию — за рабами. И если уж говорить о могилах, то татарских в Крыму куда больше, чем русских, а значит, согласно ученым из МГИМО, у крымских татар гораздо больше прав на него. Или дело всё же не в религии, не в могилах и пролитой крови, не в национальной идеологии, а в грубой силе? Как в неолите?
Юрий Кирпичёв
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Вообще, мне кажется, что принцип историзма в определении границ и территорий ущербен. У каждого народа есть территории политые кровью, где похоронены люди данной нации. Например в Средние века часть Фризии прнадлежала данам, вождю данов Рорику она была дана в лен с условием ее защищать от набегов викингов. И даны упорно защищали эту территорию поливая ее своей и чужой кровью. Потом они оттуда ушли. Так что же Дании предъявить претензии на Фризию? Да у каждого народа найдутся такие территории и остается только спорить сколько должно быть там убито, чтобы иметь право потребовать их вернуть? Использование принципа историзма в вопросе определения границ ввергнет весь мир в постоянные войны.
А какой принцип не ущербен?
Дания тут вообще причём? Это у России исторические права на Фризию.
Изобретение традиции и национальная идея.
Формирование «национальной идеи» в эпоху Просвещения, чуть ли не с Руссо ( Новая Элоиза. Пусть же люди занимают положение по достоинству, а союз сердец пусть будет по выбору, — вот каков он, истинный общественный порядок. Те же, кто устанавливает его по происхождению или по богатству, подлинные нарушители порядка, их-то и нужно осуждать или же наказывать. ), лишь в 19 веке изобретен элемент «кровь и почва».
Просвещение:
Разум выше традиции
Индивид
(а не сообщество и история)
------------
Бёрк:
Традиция выше разума
Сообщество и история
(а не индивид)
" Государство объявлялось Бёрком вечным и неизменным организмом, стоящим над личностью и неподвластным ее воле. Традиция есть самый надежный авторитет, ибо в ней находит свое воплощение «коллективная мудрость человеческого рода». " academic.ru
Политическая трактовка, особо в устах консерваторов, весьма мало совпадает с оригинальными работами Бёрка, имярек предлагал не доводить дело до революций (равно и войн), решать проблемы уступками.
Термин протогородища вместо обычного протогорода я употребил, учитывая мнение уважаемого Л.С. Клейна, настаивавшего на публикации данного текста, но не верящего в существование трипольских протогородов (думаю, Видейко с ним не согласился бы…).
Мэтр также полагает, что трипольские погребения были, скорее всего, похожи на воздушные – типа башен молчания (такие были в предшествующей неолитической культуре Анатолии). Это также противоречит идеям Зубова, но статья посвящена не археологическим деталям, о которых до сих пор дискутируют сами профессионалы, а возрождению насилия.
Ну а в Триполье интереснее иное. Обнаружено более двух тысяч поселений этой древней культуры, настолько древней что, когда первая цивилизация мира лишь зарождалась, последние трипольские горшки уже были побиты, и Украина заслуженно гордится этой культурой. Но некоторый избыток идеологических спекуляций вокруг нее побуждает задать несколько вопросов.
Во-первых, удивляет градиент возраста. Он направлен к востоку, хотя именно туда тек поток миграции. Но противоречия здесь нет, поскольку речь идет не о реальном возрасте поселений, а о заявленной в источниках. Так, «Британника» отводит трипольской культуре третье тысячелетие до нашей эры, другие западные источники относят культуру Пре-Кукутени и Кукутени, откуда предки трипольцев пришли на Днестр и на Днепр, к 4200—3000 годам до Р.Х., а Триполье датируют четвертым тысячелетием, с расцветом в третьем. Румынские авторы пишут уже о 4600—3500 годах до Р.Х., относя Пре-Кукутени к еще более раннему времени, причем к Триполью они относятся несколько свысока, подчеркивая его провинциальность, периферийность и чуть ли не кочевой образ жизни. По мнению же некоторых украинских ученых, приход трипольцев на землю будущей Украины состоялся в 5508 году, а уход в 2750 (и даже в 2000 году!) до Р.Х. Иными словами, «трипология», несмотря на прекрасно отработанные методы датировки, наука неточная…
Во-вторых, в Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях остатков древних поселений насчитывается больше, чем нынешних городов и сел, что создает впечатление огромной плотности населения. Энтузиасты оценивают численность трипольцев в сотни тысяч! Однако если связать время существования культуры с количеством поселений и учесть периодические переселения, то картина вырисовывается любопытная.
Если исходить из смелых данных украинских авторов, то за 2758 лет скитальцы основали две тысячи селищ, переходя на новое место каждые 50 лет. Но тогда по огромной территории между Днестром и Днепром перемещалось… всего тридцать шесть поселений! Максимум, племя из нескольких родов. Что-то немного для мощной культуры. И совсем мало, если учесть, что большая часть их была хуторками вокруг центральных городищ. Кстати, остатки почти всех протогородищ-гигантов, занимавших четыреста и больше гектаров, заселенных десятками тысяч жителей, расположены в пределах одного Тальновского района Черкасской области, и, скорее всего, это следы перемещений одного единственного селения.
Если же земля истощалась за четверть века, что гораздо вероятнее при подсечно-огневом земледелии, то таких кочующих поселений было менее двух десятков! И даже если принять западную датировку, количество поселений увеличится всего лишь вдвое. Негусто…
К заметке Ю. Кипрпичёва несколько уточнений. Я настаивал на публикации данного текста при условии доработки. Большей готовностью, на мой взгляд, обладал текст с разбором концепции Зубова, а не рассуждения об оседлости и Триполье.
В построениях Ю. Кирпичёва слишком силен налет дилетантизма.
По его мнению, трипольская культура была «настолько древней что, когда первая цивилизация мира лишь зарождалась, последние трипольские горшки уже были побиты». Культура Триполья, а еще больше культура Кукутень, частью которой является трипольская, восходит на Балканах к тем культурам, из которых она происходит, более древним и не менее эффектным. Их горшки были побиты, когда трипольских и всейеще вообще не было.
Кирпичёв приводит серию дат трипольской культуры, полученных по разным источникам в разное время. Да, датировка культуры менялась в связи с развитием новых методов, в частности в связи с «радиуглеродной революцией», а затем второй (калибровочной). Это не говорит о шаткости хронологии, это говорит о ее развитии и укреплении. «Смелые данные украинских авторов» — это просто последние результаты радиоуглеродного датирования, большей частью в западных лабораториях.
В догадках о перемещениях одного поселения несколько раз есть резон, но решать надо не математическим усреднением всей суммы, а конкретной связью некоторых поселений. Их вероятно окажется всего несколько случаев.
Переименовать протогорода в протогородища — это вообще сугубое любительство. Городище в археологии это либо остатки разрушенного города, либо просто урепленное поселение догородского типа. Под протогородом имелось в виду поселение (тип поселения), из которого в следующие эпохи разовьется город. Чего из трипольских поселений не могло произойти (это просто большие села, никаких функций города и в зародыше нет). А что такое протогородище? Что-то из чего потом разовьется городище?
Уважаемый Лев Самуилович! Вы слишком многого требуете от дилетанта. Но должен заметить, что мнение о побитых трипольских горшках не мое — это раскавыченная цитата из Видейко. Да и вообще весь текст построен на общепринятых тезисах профессионалов, так что обвинение в налете дилетантизма переадресую им. Что касается именно Зубова и его роли в воспитании школы новых русских — предложил Максиму Борисову вторую часть данного эссе. Позволите?
Выпали слова: и всей трипольской культуры
Дорогой Лев Самуилович, я ведь посылал Вам свое эссе об аксиоматике цивилизаций, где прямым текстом писал, что трипольские протогородища были по существу селами, зачем же Вы делаете вид, будто не читали этого?
Рецепт: полить чужую землю кровью (своего пушечного мяса), захватить, оправдывая кровью.
Ю. Кирпичёв: «Дорогой Лев Самуилович, я ведь ... прямым текстом писал, что трипольские протогородища были по существу селами, зачем же Вы делаете вид, будто не читали этого?»
— Дело в том, что «протогородища» не были ничем, их вообще не было. Видейко и другие украинские археологи писали о протогородах. Трипольские сёла, даже большие, не были протогородами.
Видейко безусловно классный специалист, но и у классных специалистов бывают огрехи, которые специалистам заметны (в числе возражающих есть и украинские археологи).
Беда дилетантов не в том, что они не цитируют специалистов, а в том, что из высказываний специалистов они умудряются опираться именно на огрехи. Если Вы переадресуете упрек в дилетантизме указанным специалистам, правильно сделаете (я это и сам делал), но у них-то есть не только дилетантские огрехи.
Я же призываю к тому, чтобы Ваши интересные эссе освободить от налета дилетантизма.
Blut-und-Boden, сама идея была в самом начале = это условно говоря религиозная нация почвенников, в общем она и сейчас алькаидой распространяется, где кровь пророков, те же крестовые походы, позже христианский сионизм, право на территорию по религии *ЮАР и так далее. Позже в котел кинули идеи экологии и нации.
Еще одна цитата из Пушкина, подтверждающая, что он был сторонником «теории могил» (обратите внимание на 4 последние строчки):
Клеветники, враги России!
Что взяли вы?.. Еще ли росс
Больной, расслабленный колосс?
Еще ли северная слава
Пустая притча, лживый сон?
Скажите: скоро ль нам Варшава
50 Предпишет гордый свой закон?
Куда отдвинем строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волынь?
За кем наследие Богдана?
Признав мятежные права,
От нас отторгнется ль Литва?
Наш Киев дряхлый, златоглавый,
Сей пращур русских городов,
Сроднит ли с буйною Варшавой
Святыню всех своих гробов?
"Председатель Совнаркома, Наркомпроса, Мининдела!
Эта местность мне знакома, как окраина Китая!
Эта личность мне знакома! Знак допроса вместо
тела.
Многоточие шинели. Вместо мозга — запятая.
Вместо горла — темный вечер. Вместо буркал — знак
деленья.
Вот и вышел человечек, представитель населенья.
Вот и вышел гражданин,
достающий из штанин.
«А почем та радиола?»
«Кто такой Савонарола?»
«Вероятно, сокращенье».
«Где сортир, прошу прощенья?»
Входит Пушкин в летном шлеме, в тонких пальцах —
папироса.
В чистом поле мчится скорый с одиноким пассажиром.
И нарезанные косо, как полтавская, колеса
с выковыренным под Гдовом пальцем стрелочника
жиром
оживляют скатерть снега, полустанки и развилки
обдавая содержимым опрокинутой бутылки.
Прячась в логово свое
волки воют «E-мое».
«Жизнь — она как лотерея».
«Вышла замуж за еврея».
«Довели страну до ручки».
«Дай червонец до получки».
Входит Гоголь в бескозырке, рядом с ним —
меццо-сопрано.
В продуктовом — кот наплакал; бродят крысы,
бакалея.
Пряча твердый рог в каракуль, некто в брюках
из барана
превращается в тирана на трибуне мавзолея.
Говорят лихие люди, что внутри, разочарован
под конец, как фиш на блюде, труп лежит
нафарширован.
Хорошо, утратив речь,
Встать с винтовкой гроб стеречь.
«Не смотри в глаза мне, дева:
все равно пойдешь налево».
«У попа была собака».
«Оба умерли от рака».
Входит Лев Толстой в пижаме, всюду — Ясная
Поляна.
(Бродят парубки с ножами, пахнет шипром
с комсомолом.)
Он — предшественник Тарзана: самописка —
как лиана,
взад-вперед летают ядра над французским
частоколом.
Се — великий сын России, хоть и правящего класса!
Муж, чьи правнуки босые тоже редко видят мясо.
Чудо-юдо: нежный граф
Превратился в книжный шкаф!
«Приучил ее к минету».
«Что за шум, а драки нету?»
«Крыл последними словами».
«Кто последний? Я за вами».
Входит пара Александров под конвоем Николаши.
Говорят «Какая лажа» или «Сладкое повидло».
По Европе бродят нары в тщетных поисках параши,
натыкаясь повсеместно на застенчивое быдло.
Размышляя о причале, по волнам плывет «Аврора»,
чтобы выпалить в начале непрерывного террора.
Ой ты, участь корабля:
скажешь «пли!» — ответят «бля!»
«Сочетался с нею браком».
«Все равно поставлю раком».
«Эх, Цусима-Хиросима!
Жить совсем невыносимо».
Входят Герцен с Огаревым, воробьи щебечут
в рощах.
Что звучит в момент обхвата как наречие чужбины.
Лучший вид на этот город — если сесть
в бомбардировщик.
Глянь — набрякшие, как вата из нескромныя
ложбины,
размножаясь без резона, тучи льнут к архитектуре.
Кремль маячит, точно зона; говорят, в миниатюре.
Ветер свищет. Выпь кричит.
Дятел ворону стучит. " ©/'
О роли насилия и связи его с имперскими могилами. Не потому ли путинская Россия так болезненно переживает снос или перенос всех этих бронзовых таллинских солдатов и болгарских Алёш, ленинопад в Украине, хранит в центре Москвы затхлую мумию красного фараона, что ее культура построена на насилии? И этим родственна культуре энеолита, что зорко подметил Л.С. Клейн?
Вильянди — незалежность.
К слову сказать, некоторые эстонские правые, перед выборами, рассуждали об отделении Эстонии от Ида-Вирумаа, мол когда нибудь Россия распадется и вернем все лишком.
Последний пример инициализации конфликта для сплочения «национального электората» перед выборами предоставил Викиликс.
« Наши собеседники из Партии реформ сравнивали свои планы относительно статуи, а также относительно преступлений, совершенных при коммунистах в целом, с операцией «вскрытия гнойника», болезненной, но необходимой для здоровья нации…» ( WikiLeaks. Депеша от 17 апреля. )
Очень интересно. Надеюсь, в своей следующей, не менее глубокой статье г-н Кирпичев объяснит вхождение Техаса в состав США.
Да уж воистину мистер paulkorry «в огороде бузина а в Кiеви (не вашем!) дядька» lol
Изя, я наполовину русский, наполовину украинец. Киев всегда будет дважды моим, как бы ни старался Сорос и агенты Госдепа.
«Кони сытые бьют копытами — встретим мы по сралински (или как там его) врага» lol Вопрос может ли ватное быть мужчиной и спорить твердо но вежливо? Ответ нет — ватное не мужчина и мужчиной быть не может lol Ваш говорите Кiев? Ну дак подите возьмите lol А вот свеженькое про одну из азиопских недодержав lol «В 2016 году 55% российского военного бюджета шли на финансирование госпрограммы вооружений, говорится в сообщении.
Увеличение расходов на оборону в России, как говорится в докладе SIPRI, в 2016 году шло на фоне резкого снижения таких трат среди нефтедобывающих стран из-за падения цен на нефть.
И это можно только приветствовать. Товарищи не просто приближаются к пропасти, они бегут к ней с максимально возможной скоростью. Не пропуская ни одной ошибки, приведшей в свое время к уничтожению СССР. Попутного ветра.» отсюда
avmalgin.livejournal.com/6956866.html
Зачем останавливаться на индейцах? Все животные живут охотой и собирательством, и многие из них осёдлы.
В статье полно каких-то загадочных утверждений. Почему жизнь охотников — сытая? От тех же индейцев прекрасно известно, что прокормиться охотой очень трудно. С какой стати охотникам выгодно кочевать? Зависит от того, на кого охотиться. Вообще говоря, выгоднее и удобнее охотиться в знакомой местности. При большом количество добычи охотники осядут в каком-то удобном месте, а уменьшение, наоборот, заставит их кочевать.
Или: «а главное — у них есть, чем поживиться, полно всякого добра, рабов и пищи. Но вот проблема: где взять аграриев, если никто не хочет оседать?» Если у них полно всякого добра, в чём проблема? Тогда от желающих осесть отбоя не будет. А если осёдлые живут впроголодь, то с них и взять нечего.
Разумеется, и Ю.Кирпичёв, и Л.С.Клейн имеют полное право иметь любое мнение о русских, о России и о текущей ситуации, и почему бы им не писать об этом в «Троицком варианте», коль скоро это соответствует редакционной политике. Также понятно — если прямо писать, что думаешь, будет скучно, отсюда псевдонаучный антураж. Но всё-таки в как бы научной газете должна соблюдаться хоть какая-то логика.
Странно Вы рассуждаете...
Логику должны соблюдать пропагандисты взглядов «церковной сволочи» ©ак.Гинзбург, «совков», «красно-коричневых» и прочих «путиноидных ватников». А для защитников общечеловеческих ценностей логика — бессмысленные вериги препятствующие борьбе за свободу.
Вы уже написали донос в ФСБ на редакционную политику «Троицкого варианта»?
Блистательно! Какой глубокий русский языка: «При большом количество добычи охотники осядут в каком-то удобном месте, а уменьшение, наоборот, заставит их кочевать». Замечательные читатели у «ТРВ»!
Если отвечать, то отвечайте по существу, а не позорьтесь. Вы своей пропагандой дискредитируете всё научное сообщество. Это касается как Зубова, так и Вас.
Боюсь, что Зубова трудно отнести к научному сообществу, несмотря на его несомненные таланты и обаятельность. Как и Вас, уважаемый Армен! Но по разным причинам. Зубова — потому что он идеалист. хоть и талантливый. А Вас — потому что Вы банальный хам. О каком существе Вы говорите? И при чем тут позор? Пишите по существу вопроса или не морочьте голову!
«объяснит вхождение Техаса в состав США»
Дело в том, что, как мне кажется, нарушение границ и приобретение чужих территорий в XIХ веке немного отличается от тех же процессов в XXI веке.Или мы все еще живем в ментальности XIX века?
Узнаем, когда Техас захочет отделиться ))
А не захочет ли раньше отделиться Карелия и Пруссия? Якутия и Бурятия? Ингушетия и Чечня? Татарстан и Башкирия?
Спасибо за беспокойство, у нас все налаживается. Занимайтесь проблемами своей новой родины.
Налаживается — это в смысле становления страной-изгоем? Второй КНДР? Да, тут у нас все налаживается стремительными темпами!
В газете, кстати, была такая публикация:
Переход к земледелию подорвал здоровье людей
05 июля 2011 года. ТрВ № 82, c. 14, «Исследования»
Наталья Резник
Спасибо, уважаемый Максим! Ваша ссылка лишний раз говорит о том, что от хорошей жизни к земледелию не переходят.
Спасибо редактору ТрВ и Льву Самуиловичу Клейну, легенде российской археологии и видному культурологу – после вполне оправданной профессиональной критики дали они мне несколько ценных советов и порекомендовали, в частности, разбить текст на две структурно более однородные статьи. Что я и сделал.
Но публикация второй вряд ли возможна: я за границей могу себе позволить выражаться максимально свободно, но газета существует в России и должна считаться с некоторыми принятыми здесь нормами, иначе ее просто закроют. Баланс между своими принципами и нормами режима ей приходится определять ежедневно.
Таковы нынешние российские реалии. Что ж, тем более я благодарен редактору «Русского монитора», взявшегося опубликовать статью «Обскурантура МГИМО». Она вышла сегодня.
Пишите ещё.
все очень интересно покрайней мере честнее чем в трв самом
Прошло немного времени и профессор Зубов предлагает провести в Крыму «настоящий референдум»! Что тут скажешь? Это и все, что требовалось доказать! Даже самые лучшие в России — все эти Зубовы, Навальные, Латынины — всего лишь мелкие имперцы. Второсортные. Потому что старые империи — Британия, Франция и даже Испания — уходили достойнее. Фэ! Стыдно.
Max Kammerer
Есть ли жизнь в России?
Нет, разумеется. Я имею в виду жизнь политическую. Сегодня там день тишины перед выборами, но есть ли у россиян выбор? И выборы ли это?
Пусть ПАРНАС и подавившееся крымским бутербродом имперски-сервильное «Яблоко» преодолеют процентный барьер и войдут в Думу, что от этого изменится? Она перестанет быть бешеным принтером? Нет.
Пусть даже оппозиция победит в реальности, разве власть не нарисует нужный ей результат? Разве Путин и миллион его подельников отдадут власть в результате выборов? Они что, самоубийцы?
Тут, в ФБ, Бабанский-Закржевский призывает всех россиян не проспать грядущий завтра Армагеддон, выйти в воскресенье на стороне добра. Поздно. Армагеддон уже состоялся — и проигран. Причем большинство россиян выбрало сторону победителей.
Конечно, по идее мы должны уважать людей, несмотря ни на что идущих выполнять свой гражданский долг. Но в ОПГ не бывает граждан. Есть воры в законе и фраера, лохи. Которых сам бандитский бог велел обманывать, «разводить». Завтрашние выборы — пример такой разводки. Поэтому объективно Зубов и Касьянов, Шлосберг и Мальцев подыгрывают режиму. С чем их и поздравляю. С днем тишины, господа.
«А там, во глубине России, лишь вековая тишина».
Что касается оседлости, то в данной связи можно бы вспомнить и знаменитую черту в Российской империи. А поскольку большая часть моих текстов в «ТрВ-Наука» посвящена флоту, то можно объединить эти темы и показать, что значительная часть русского флота была построена евреями. В том числе половина героев Синопа, линейных кораблей адмирала Нахимова, статью о котором осторожная редакция «ТрВ» отклонила. Текст о евреях-судостроителях опубликовал Евгений Беркович.
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