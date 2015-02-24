Сеть липовых экономистов РГГУ

Массовость фальшивых диссертаций в конкретном совете или вузе не случайность, а результат намеренной работы большой группы доцентов, профессоров, членов диссертационного совета и сотрудников «дружественных» организаций, которые «подмахивают» заранее составленные положительные отзывы. Фактически, фабрики липовых диссертаций — это организованная сеть по остепенению чиновников, бизнесменов, преподавателей, которая не имеет ничего общего с проведением исследований и приращением научного знания.

Вверху показана одна из таких фабрик, обосновавшихся в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ). Здесь представлены авторы липовых диссертаций, защищенных в период 2003–2012 годов в одном из самых «грязных» российских советов по экономике Д 212.198.01, а также их научные руководители, оппоненты и авторы диссертаций-источников. Председателем данного совета был теперь уже бывший член экспертного совета ВАК по отраслевой и региональной экономике, действующий заведующий кафедрой мировой политики и международных отношений РГГУ Валерий Владимирович Минаев.

На сегодня Диссернет обнаружил 52 липовые диссертации, защищенные в этом совете в 2003–2012 годах, и установил в ходе своих расследований еще 148 лиц (научных руководителей, оппонентов, авторов диссертаций-источников), сопровождавших процесс защиты липовых диссертаций. Все две сотни участников фабрики оказались, как показывает рисунок, связанными между собой в единую сеть. Эволюция этих связей также наглядно показана на видео [1].

Фабрика по производству липовых экономистов со степенями в РГГУ имеет свои особенности. Из 52 фальшивых диссертаций, защищенных в РГГУ, только 20 были непосредственно подготовлены в этом вузе. Остальные 32 диссертации были привнесены извне. Основной поставщик липы — Московский государственный институт электроники и математики, где трудился Фёдор Фёдорович Стерликов.

Он лично участвовал в 17 недобросовестных защитах в РГГУ. Неправильно было бы считать, что только одиозный профессор Стерликов создал вал плагиата в этом диссертационном совете. Безусловно, его роль в этом велика, однако, чтобы сопроводить 52 защиты, нужны и другие научные руководители, оппоненты, представители ведущих организаций. Так вот, в фабрике РГГУ 32 обладателя ученых степеней непосредственно участвовали в липовых защитах минимум дважды. Среди них есть и постоянные действующие лица, которые сопровождали липу как научные руководители и оппоненты (см. таблицу).

Данные свидетельствуют о том, что в защитах в диссертационном совете в РГГУ участвовала группа лиц из целого ряда на тот момент «дружественных» вузов (РУДН, Московского государственного медико-стоматологического университета, Московского государственного института электроники и математики (МГИЭМ), Московского государственного университета путей сообщения, Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского и т.д.), которая систематически прикрывала липовые диссертации. Среди них есть и лидеры Диссернета в абсолютном зачете: Ф.Ф. Стерликов (28 диссертаций, из них 17 в РГГУ, I место), И.В. Рыжов (23 диссертации, 5 в РГГУ, IV место), О.И. Пилипенко (22 диссертации, 6 в РГГУ, V место).

Помимо этого, развивал деятельность «семейный подряд» Стерликовых (Ф.Ф. Стерликов, Павел Фёдорович Стерликов, Марина Фёдоровна Гуськова (Стерликова)). Так, например, в 2003—2005 годах прошла половина всех пока известных недобросовестных защит в РГГУ (26 липовых диссертаций из 52). За этот период защиту 20 диссертаций из 26 сопровождало семейство Стерликовых.

Павел Фёдорович Стерликов, сопроводивший защиты четырех фальшивых диссертаций, и сам является автором липы. Его кандидатская диссертация практически полностью состоит из некорректных заимствований [2], а докторская диссертация на 58% страниц ее основного текста содержит копипаст [3].

Источниками диссертаций выступали в основном работы, подготовленные ранее в РГГУ: практиковалось многократное и повторное использование текстов, проходивших через диссертационный совет, — тексты 40% липовых диссертаций полностью либо частично были ранее написаны или защищены в РГГУ. Например, диссертация Игоря Феликсовича Ренича [4], которая была подготовлена в РГГУ, впоследствии использовалась минимум трижды. Таким образом, предположение о том, что члены диссертационного совета в РГГУ не знали о практике массовых защит диссертаций с плагиатом, несостоятельно.

Помимо этого, в РГГУ использовалась стандартная для фабрик липовых диссертаций схема, когда соискатель заимствовал текст диссертации своего научного руководителя или оппонента, а последние закрывали глаза на откровенный плагиат и сопровождали липовую диссертацию положительным отзывом. Например, Ирина Юрьевна Ваславская, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, оппонировала текст своей диссертации на защите докторской у Ольги Эдуардовны Фотиной, ныне профессора Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г Разумовского, Валерий Алексеевич Назаров был научным руководителем и источником текста у Владимира Васильевича Барканова, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Таким же образом поступали М.Ф. Гуськова и П.Ф. Стерликов со своими подопечными.

Сеть, отраженная на рисунке, не показывает, однако, еще одной важной связи между РГГУ и Военным университетом. В диссертационном совете Военного университета нередко практиковалась повторная защита текстов диссертаций из РГГУ. Вероятно, в Военном университете и была защищена диссертация И.Ф. Ренича по специальности 20.01.07 «Военная экономика» (его автореферат, по которому можно было бы установить место защиты, отсутствует в РГБ). Там же была защищена и докторская диссертация председателя диссертационного совета В.В. Минаева. Диссертация самого В.В. Минаева ничем не отличается от той липы, которая регулярно защищалась в РГГУ [5, 6].

Таким образом, это еще раз подтверждает тезис о том, что рыба гниет с головы.

Фабрика липовых диссертаций функционировала в РГГУ в течение по меньшей мере десяти лет. Гарантом системы, обеспечивающей присуждение ученых степеней за откровенную липу, был В.В. Минаев, который являлся экспертом ВАК и имел возможность контролировать процесс присуждения степеней непосредственно в ВАК. Да и сам Ф.Ф. Стерликов, долгие годы работавший в Министерстве образования и науки РФ, наверняка имел там наработанные связи.

Разоблачения Диссернета сыграли свою роль в исключении В.В. Минаева из экспертного совета ВАК. С 11 января 2015 года прекращено функционирование и диссертационного совета Д 212.198.01 «ввиду нецелесообразности продолжения деятельности в связи с низкой результативностью» работы [7]. Это, безусловно, важные шаги по искоренению фабрик фальшивых диссертаций. Однако В.В. Минаев остается заведующим кафедрой в РГГУ. Профессора, активно участвующие в данной сети, по-прежнему работают в вузах и входят в состав других действующих диссертационных советов. Например, И.В. Рыжов является членом диссертационного совета Д 200.020.01 в Российском научно-техническом центре информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия, О.И. Пилипенко состоит в совете Д 501.002.03 в МГУ.

Помимо этого, Надежда Ивановна Архипова, принимавшая участие в работе описываемой сети, сейчас повышена до должности проректора РГГУ и всё еще остается экспертом ВАК и ученым секретарем совета по экономической теории, финансам и мировой экономике.

Диссернет подал заявления о лишении ученых степеней Дмитрия Игоревича Городецкого, руководителя администрации городского округа Домодедово [8], и Андрея Юрьевича Горохова, депутата Калининградской областной думы [9], которые защищались в РГГУ. Однако диссертационный совет под руководством В.В. Минаева, куда Минобрнауки направило заявление на повторное рассмотрение диссертаций Д.И. Городецкого и А.Ю. Горохова, единогласно заявил, что плагиата в их диссертациях нет и что это политический заказ на уважаемых людей. И из-за действия срока давности нет возможности лишить степени большинство обладателей липовых степеней.

Пример РГГУ наглядно показывает, что никто из участников фабрики лично не понес наказания и не взял ответственность за сопровождение липовых диссертаций. Закрыт диссертационный совет в РГГУ, однако, по данным таблицы, очевидно, что РГГУ был всего лишь одной из многих площадок, где нечестные профессора прикрывали липовые диссертации. Личностные и деловые связи остались, и они легко могут быть реализованы в сопровождении липы в других диссертационных советах.

1. annacalabria.livejournal.com/6936.html

2. www.dissernet.org/expertise/sterlikovpf2003.htm

3. www.dissernet.org/expertise/sterlikovpf2009.htm

4. www.dissernet.org/expertise/renichif2002.htm

5. www.dissernet.org/expertise/minaevvv2001.htm

6. annacalabria.livejournal.com/8832.html

7. vak.ed.gov.ru/documents/10179/535140/531- нк%20 на%20прекращение.pdf/8f9c1125-47b7-46a2-abbc-0597a9bd1521

8. www.dissernet.org/expertise/gorodetskydi2010.htm

9. www.dissernet.org/expertise/gorokhovayu2012.htm

Основные участники фабрики липовых диссертаций РГГУ

Сопроводитель

липовой

диссертации Должность Научный руково- дитель Оппо- нент Всего в РГГУ Всего в России Стерликов

Фёдор

Фёдорович Докт. экон. наук, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, бывший зав. кафедрой «Основы экономической теории» Московского государственного института электроники и математики, профессор Института экономики и антикризисного регулирования 5 12 17 28 Титова Наталья Евгеньевна Докт. экон. наук, бывший профессор кафедры теоретической экономики Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского, профессор Института экономики и управления в промышленности — 9 9 15 Пилипенко Ольга Ивановна Докт. экон. наук, профессор кафедры «Финансы и кредит» Российского университета дружбы народов, профессор Академии труда и социальных отношений — 6 6 22 Репникова Валентина Михайловна Докт. экон. наук, профессор, бывший директор Мурманского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации — 6 6 7 Гуськова (Стерликова) Марина Фёдоровна Докт. экон. наук, профессор кафедры «Менеджмент качества» Московского государственного университета путей сообщения, профессор кафедры экономической теории Московского государственного медико— стоматологического университета 2 3 5 9 Рыжов Игорь Викторович Докт. экон. наук, почетный работник науки и техники РФ, профессор Государственной академии повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и жилищно— коммунального комплекса 1 4 5 23 Стерликов

Павел

Фёдорович Докт. экон. наук, зав.кафедрой экономической теории Московского государственного медико— стоматологического университета 1 3 4 6 Тебиев Борис Каз— Гиреевич (Константинович) Докт. экон. наук, профессор кафедры экономических теорий РГГУ 1 3 4 5

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