Сеть липовых экономистов РГГУ
Массовость фальшивых диссертаций в конкретном совете или вузе не случайность, а результат намеренной работы большой группы доцентов, профессоров, членов диссертационного совета и сотрудников «дружественных» организаций, которые «подмахивают» заранее составленные положительные отзывы. Фактически, фабрики липовых диссертаций — это организованная сеть по остепенению чиновников, бизнесменов, преподавателей, которая не имеет ничего общего с проведением исследований и приращением научного знания.
Вверху показана одна из таких фабрик, обосновавшихся в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ). Здесь представлены авторы липовых диссертаций, защищенных в период 2003–2012 годов в одном из самых «грязных» российских советов по экономике Д 212.198.01, а также их научные руководители, оппоненты и авторы диссертаций-источников. Председателем данного совета был теперь уже бывший член экспертного совета ВАК по отраслевой и региональной экономике, действующий заведующий кафедрой мировой политики и международных отношений РГГУ Валерий Владимирович Минаев.
На сегодня Диссернет обнаружил 52 липовые диссертации, защищенные в этом совете в 2003–2012 годах, и установил в ходе своих расследований еще 148 лиц (научных руководителей, оппонентов, авторов диссертаций-источников), сопровождавших процесс защиты липовых диссертаций. Все две сотни участников фабрики оказались, как показывает рисунок, связанными между собой в единую сеть. Эволюция этих связей также наглядно показана на видео [1].
Фабрика по производству липовых экономистов со степенями в РГГУ имеет свои особенности. Из 52 фальшивых диссертаций, защищенных в РГГУ, только 20 были непосредственно подготовлены в этом вузе. Остальные 32 диссертации были привнесены извне. Основной поставщик липы — Московский государственный институт электроники и математики, где трудился Фёдор Фёдорович Стерликов.
Он лично участвовал в 17 недобросовестных защитах в РГГУ. Неправильно было бы считать, что только одиозный профессор Стерликов создал вал плагиата в этом диссертационном совете. Безусловно, его роль в этом велика, однако, чтобы сопроводить 52 защиты, нужны и другие научные руководители, оппоненты, представители ведущих организаций. Так вот, в фабрике РГГУ 32 обладателя ученых степеней непосредственно участвовали в липовых защитах минимум дважды. Среди них есть и постоянные действующие лица, которые сопровождали липу как научные руководители и оппоненты (см. таблицу).
Данные свидетельствуют о том, что в защитах в диссертационном совете в РГГУ участвовала группа лиц из целого ряда на тот момент «дружественных» вузов (РУДН, Московского государственного медико-стоматологического университета, Московского государственного института электроники и математики (МГИЭМ), Московского государственного университета путей сообщения, Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского и т.д.), которая систематически прикрывала липовые диссертации. Среди них есть и лидеры Диссернета в абсолютном зачете: Ф.Ф. Стерликов (28 диссертаций, из них 17 в РГГУ, I место), И.В. Рыжов (23 диссертации, 5 в РГГУ, IV место), О.И. Пилипенко (22 диссертации, 6 в РГГУ, V место).
Помимо этого, развивал деятельность «семейный подряд» Стерликовых (Ф.Ф. Стерликов, Павел Фёдорович Стерликов, Марина Фёдоровна Гуськова (Стерликова)). Так, например, в 2003—2005 годах прошла половина всех пока известных недобросовестных защит в РГГУ (26 липовых диссертаций из 52). За этот период защиту 20 диссертаций из 26 сопровождало семейство Стерликовых.
Павел Фёдорович Стерликов, сопроводивший защиты четырех фальшивых диссертаций, и сам является автором липы. Его кандидатская диссертация практически полностью состоит из некорректных заимствований [2], а докторская диссертация на 58% страниц ее основного текста содержит копипаст [3].
Источниками диссертаций выступали в основном работы, подготовленные ранее в РГГУ: практиковалось многократное и повторное использование текстов, проходивших через диссертационный совет, — тексты 40% липовых диссертаций полностью либо частично были ранее написаны или защищены в РГГУ. Например, диссертация Игоря Феликсовича Ренича [4], которая была подготовлена в РГГУ, впоследствии использовалась минимум трижды. Таким образом, предположение о том, что члены диссертационного совета в РГГУ не знали о практике массовых защит диссертаций с плагиатом, несостоятельно.
Помимо этого, в РГГУ использовалась стандартная для фабрик липовых диссертаций схема, когда соискатель заимствовал текст диссертации своего научного руководителя или оппонента, а последние закрывали глаза на откровенный плагиат и сопровождали липовую диссертацию положительным отзывом. Например, Ирина Юрьевна Ваславская, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, оппонировала текст своей диссертации на защите докторской у Ольги Эдуардовны Фотиной, ныне профессора Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г Разумовского, Валерий Алексеевич Назаров был научным руководителем и источником текста у Владимира Васильевича Барканова, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Таким же образом поступали М.Ф. Гуськова и П.Ф. Стерликов со своими подопечными.
Сеть, отраженная на рисунке, не показывает, однако, еще одной важной связи между РГГУ и Военным университетом. В диссертационном совете Военного университета нередко практиковалась повторная защита текстов диссертаций из РГГУ. Вероятно, в Военном университете и была защищена диссертация И.Ф. Ренича по специальности 20.01.07 «Военная экономика» (его автореферат, по которому можно было бы установить место защиты, отсутствует в РГБ). Там же была защищена и докторская диссертация председателя диссертационного совета В.В. Минаева. Диссертация самого В.В. Минаева ничем не отличается от той липы, которая регулярно защищалась в РГГУ [5, 6].
Таким образом, это еще раз подтверждает тезис о том, что рыба гниет с головы.
Фабрика липовых диссертаций функционировала в РГГУ в течение по меньшей мере десяти лет. Гарантом системы, обеспечивающей присуждение ученых степеней за откровенную липу, был В.В. Минаев, который являлся экспертом ВАК и имел возможность контролировать процесс присуждения степеней непосредственно в ВАК. Да и сам Ф.Ф. Стерликов, долгие годы работавший в Министерстве образования и науки РФ, наверняка имел там наработанные связи.
Разоблачения Диссернета сыграли свою роль в исключении В.В. Минаева из экспертного совета ВАК. С 11 января 2015 года прекращено функционирование и диссертационного совета Д 212.198.01 «ввиду нецелесообразности продолжения деятельности в связи с низкой результативностью» работы [7]. Это, безусловно, важные шаги по искоренению фабрик фальшивых диссертаций. Однако В.В. Минаев остается заведующим кафедрой в РГГУ. Профессора, активно участвующие в данной сети, по-прежнему работают в вузах и входят в состав других действующих диссертационных советов. Например, И.В. Рыжов является членом диссертационного совета Д 200.020.01 в Российском научно-техническом центре информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия, О.И. Пилипенко состоит в совете Д 501.002.03 в МГУ.
Помимо этого, Надежда Ивановна Архипова, принимавшая участие в работе описываемой сети, сейчас повышена до должности проректора РГГУ и всё еще остается экспертом ВАК и ученым секретарем совета по экономической теории, финансам и мировой экономике.
Диссернет подал заявления о лишении ученых степеней Дмитрия Игоревича Городецкого, руководителя администрации городского округа Домодедово [8], и Андрея Юрьевича Горохова, депутата Калининградской областной думы [9], которые защищались в РГГУ. Однако диссертационный совет под руководством В.В. Минаева, куда Минобрнауки направило заявление на повторное рассмотрение диссертаций Д.И. Городецкого и А.Ю. Горохова, единогласно заявил, что плагиата в их диссертациях нет и что это политический заказ на уважаемых людей. И из-за действия срока давности нет возможности лишить степени большинство обладателей липовых степеней.
Пример РГГУ наглядно показывает, что никто из участников фабрики лично не понес наказания и не взял ответственность за сопровождение липовых диссертаций. Закрыт диссертационный совет в РГГУ, однако, по данным таблицы, очевидно, что РГГУ был всего лишь одной из многих площадок, где нечестные профессора прикрывали липовые диссертации. Личностные и деловые связи остались, и они легко могут быть реализованы в сопровождении липы в других диссертационных советах.
1. annacalabria.livejournal.com/6936.html
2. www.dissernet.org/expertise/sterlikovpf2003.htm
3. www.dissernet.org/expertise/sterlikovpf2009.htm
4. www.dissernet.org/expertise/renichif2002.htm
5. www.dissernet.org/expertise/minaevvv2001.htm
6. annacalabria.livejournal.com/8832.html
7. vak.ed.gov.ru/documents/10179/535140/531- нк%20 на%20прекращение.pdf/8f9c1125-47b7-46a2-abbc-0597a9bd1521
8. www.dissernet.org/expertise/gorodetskydi2010.htm
9. www.dissernet.org/expertise/gorokhovayu2012.htm
Основные участники фабрики липовых диссертаций РГГУ
|Сопроводитель
липовой
диссертации
|Должность
|Научный руково- дитель
|Оппо- нент
|Всего в РГГУ
|Всего в России
|Стерликов
Фёдор
Фёдорович
|Докт. экон. наук, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, бывший зав. кафедрой «Основы экономической теории» Московского государственного института электроники и математики, профессор Института экономики и антикризисного регулирования
|5
|12
|17
|28
|Титова Наталья Евгеньевна
|Докт. экон. наук, бывший профессор кафедры теоретической экономики Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского, профессор Института экономики и управления в промышленности
|—
|9
|9
|15
|Пилипенко Ольга Ивановна
|Докт. экон. наук, профессор кафедры «Финансы и кредит» Российского университета дружбы народов, профессор Академии труда и социальных отношений
|—
|6
|6
|22
|Репникова Валентина Михайловна
|Докт. экон. наук, профессор, бывший директор Мурманского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
|—
|6
|6
|7
|Гуськова (Стерликова) Марина Фёдоровна
|Докт. экон. наук, профессор кафедры «Менеджмент качества» Московского государственного университета путей сообщения, профессор кафедры экономической теории Московского государственного медико— стоматологического университета
|2
|3
|5
|9
|Рыжов Игорь Викторович
|Докт. экон. наук, почетный работник науки и техники РФ, профессор Государственной академии повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и жилищно— коммунального комплекса
|1
|4
|5
|23
|Стерликов
Павел
Фёдорович
|Докт. экон. наук, зав.кафедрой экономической теории Московского государственного медико— стоматологического университета
|1
|3
|4
|6
|Тебиев Борис Каз— Гиреевич (Константинович)
|Докт. экон. наук, профессор кафедры экономических теорий РГГУ
|1
|3
|4
|5
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Метки: #173, Анна Абалкина (Калабрина), ВАК, Валерий Минаев, диссергейт, Диссернет, диссертации, МГУ, РАН, РГГУ
Ну вот, этот МГИЭМ ведь тоже проверить бы на эти вот дела))
там очччень запах неприятный внутри...
Доказать не могу, но однажды общался с его начальством — впечатление удручающе-удушающее...мрак...
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«Диссернет подал заявления о лишении ученых степеней Дмитрия Игоревича Городецкого, руководителя администрации городского округа Домодедово, и Андрея Юрьевича Горохова, депутата Калининградской областной думы»
Утверждается, что липовых защит были десятки, а заявления поданы только на двоих. Как это объяснить?
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Основные защиты в диссертационном совете РГГУ проходили до 2010. В соответствии с действующим (и абсурдным) законом опротестовать их нельзя. Недавно Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене срока давности на диссертации.
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Тем не менее, и в 2010—2012 гг. на диаграмме в Вашем ЖЖ как липовые отмечены 10 защит, а заявления поданы только 2. Как объяснить такую избирательность?
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Ув Анна Калабрина,
ещё важный момент, в РГГУ есть ректор уважаемый академик, вот пусть он и отвечает за своих подопечных и выносит решения, вы в своих статьях как то упускаете этот момент, ведь Минаев сам не уйдёт с должности, Это решение должно исходить от ректора РГГУ. А если он не примет мер то тогда независимо от всех регалий все должны знать какой академик чего стоит и кого прикрывает, а минобрнаука это чиновники, тем более и по степеням заминистров у вас есть данные, чего от них требовать.
Мне кажется нужно отдельным пунктом писать, что вот этот конкретный руководитель Вуза прикрывает (если прикрывает) таких вот людей совершивших вот это.
А получается вы взываете к совести самого (члена диссклуба), сам себя он наказывать не будет.
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Борис, насколько мне известно, Пивовар, ректор РГГУ, еще только член-корр., а не академик. Ректором он был избран в 2006 г., когда эта фабрика липовых экономистов во всю процветала. И собственно прикрывал эту фабрику в то время и.о ректора В.В.Минаев. Его не утвердил в должности ректора Минобр.
Я не буду осуждать самого Пивовара в его бездействии относительно фабрики липовых диссертаций РГГУ. Я считаю, что должно быть самоочищение в вузе (не только в РГГУ). И как показывает практика, это более действенно. Я не знаю ни одного вуза, кроме вышки, где этика проведения научных исследований была частью корпоративной культуры. И я уверена, что одним распоряжением ректора такую корпоративную культуру не насадить. Да, ректор может разогнать совет, уволить наиболее одиозных участников фабрики, но другие-то останутся с полученным от уволенных коллег опытом, как нужно проводить «исследования».
Кстати, в самом РГГУ преподаватели были обеспокоены распространением плагиата у экономистов РГГУ. В 2014 г. там был организаван круглый стол, посвященный плагиату. Диссернет там принимал активное участие. Руководство, конечно, не пришло, но и не препятствовало проведению мерояприятия.
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Понятно. Член-корр или академик это не так важно.
Руководство не должно, чиновники формально не должны, а кто должен?
Самоочищение в ВУЗе исходит в том числе и от позиции руководства, как это происходит в вышке. Там постоянно декларируют нулевую толерантность к такого рода делишкам. Об этом постоянно заявляет Радаев, Сонин, Кузьминов и др. если б не позиция ректора и руководства вышки, то там было бы то же самое.
Ну вот провели вы круглый стол, где собрались достойные порядочные сотрудники ВУЗа. Что то изменилось? Как должно происходить самоочищение, то есть коллеги руку не должны подавать? Пока не будет запрет на профессию для дельцов, мало что изменится. Самоочищение не произойдёт, то что сейчас происходит в этой сфере это к сожалению почти норма судя по количеству, большинство не осуждают посмотрите на реакцию.
Разве не логично когда именно руководитель организации в данном случае ВУЗа, должен выносить решение по своим сотрудникам, от деятельности которых зависит репутация ВУЗа. Как это происходит в вышке. Это и есть самоочищение, В вышке были единичные случаи , и в таких случаях руководство разбирается и выносит правильное решение, они ( руководство вышки) руководствуются здравым смыслом и порядочностью, а не формализмом. И это правильно когда руководитель ВУЗа должен непосредственно отвечать за своих подчинённых, я ведь не говорю что руководители сами все это затеяли, но есть факты пусть принимают решение. А не отсылают к чиновникам и т.д. вы проделали большую работу и все ясно без формальных экспертиз.
Вы не хотите обсуждать бездействие вуза. Это не понятно. Хотя и это ключевой вопрос.
По вашей логике вуз ни кого не должен увольнять и разгонять, потому что придут другие такие же, я даже не могу это обсуждать.
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Борис,
Почему Вы призываете меня ругать ректоров или конкретного ректора? Сами ругайте, если считаете нужным. Тем более я думаю, что проблема не только в персональной ответственности конкретного руководителя, если посмотреть на общую картину с распространением плагиата в России.
Вы мыслите категориями ответственности конкретного ректора в конкретном вузе. Я мыслю на уровне общей системы «поощрения» плагиата в России.
Я уверена, что в той ситуации, которая сложилась в вузах с распространением некорректных заимствований, виновата сама система. А ректор сам вышел из этой системы. Ну что он сам себя высекать будет как унтер-офицерская вдова? Не будет, конечно.
Я уверена, что менять нужно правила функционирования всей системы, в том числе создавать систему неприятия плагиата, развивать институт репутаций, бороться за качество исследований.
Сейчас фактически в России плагиаторы амнистрированы. Десятки ректоров имеют паленые диссертации. И шаги по изменению правил функционирования системы должны быть комплексными: увольнение ректоров-плагиаторов (их десятки), назначение новых ректоров с безупречной репутацией (они-то и будут блюсти корпоративную этику), отмена срока давности по обжалованию диссертаций (сейчас фактически действует амнистия), запрет на занятия должностей в вузах преподавателей за участие в фабриках и за собственную липовую диссертацию, разгон экспертных советов ВАК (экономика и юристы в особенности).
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Почему Вы призываете меня ругать ректоров или конкретного ректора? Сами ругайте, если считаете нужным. Тем более я думаю, что проблема не только в персональной ответственности конкретного руководителя, если посмотреть на общую картину с распространением плагиата в России.
Анна,
Я не мыслю категориями ругать не ругать, я говорю об ответственности. Жаль, что Вы так это понимаете. Мне вообще без разницы где какой ректор, я говорю о справедливости. А что в таком случае входит в обязанности ректора? Вот вы показали вопиющие факты, я смотрю люди работают, что я должен думать? Зачем тогда «ругаете» других. Они, что должны сами себя высекать?
Вы мыслите категориями ответственности конкретного ректора в конкретном вузе. Я мыслю на уровне общей системы «поощрения» плагиата в России.
Я уверена, что в той ситуации, которая сложилась в вузах с распространением некорректных заимствований, виновата сама система. А ректор сам вышел из этой системы. Ну что он сам себя высекать будет как унтер-офицерская вдова? Не будет, конечно.
Хорошо я мыслю конкретно а Вы глобально.
Если вы мыслите категориями на уровне общей системы как вы говорите, и хотите менять систему и не видите конкретной ответственности плагиатора, оппонентов плагиатора, работодателя плагиатора, и всяких (околоплагиатных) дельцов, то нет смысла, писать и требовать наказания, лишения степени и т.д. информации кто есть кто достаточно, и возможно когда это дойдёт до абсурда, произойдёт как вы говорите самоочищение системы. Ведь поощрение плагиата происходит в том числе именно в вузах, так почему вы не представляете возможности самоочищения вузу.
Я уверена, что менять нужно правила функционирования всей системы, в том числе создавать систему неприятия плагиата, развивать институт репутаций, бороться за качество исследований.
А кто будет менять правило функционирования системы. Разве это не должно исходить от безусловных авторитетов в науке?
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Борис,
Извините, что поняла Вас превратно.
У нас с Вами основная полемика по поводу ответственности ректоров вузов.
В данном случае я мыслю не категорией кто виноват, а что делать.
Мы наблюдаем, что ректора не увольняют, не берут ответственности за распространение плагиата (кроме вышки и еще ряда вузов, которые, кстати, были созданы в новой России).
Ректор самостоятельно не будет поднимать шумиху, мы это тоже неоднократно наблюдали. И я уверена, что инициатива должна идти снизу, от научного сообщества, ну и от студентов, конечно (но это отдельная тема). Чтобы ректору было неудобно сидеть на своем месте, если он прикрывает плагиат в своем вузе.
Моя основная мысль заключается в том, что ректор в зараженной системе не будет заниматься самоочищением, поэтому надо менять либо ректора, либо систему лечить. А вопрос ответственности в этом случае для меня 20-й. Вопрос ответственности для меня определяющий в здоровой системе.
По поводу плагиаторов с участниками фабрик, я-то как раз считаю, что они не просто несут ответственность, а в некоторых случаях несут и уголовную ответственность.
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Понятно, что в России нет вуза, где бы этого не было. Ведь эти люди были полностью убеждены, что никто никогда ...
Жаль, что это бросает тень на весь РГГУ. Я сама училась и защищалась в РГГУ, но не по экономике — по литературе, более честного места не знаю.
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В России есть такие вузы, скажем так их мало. Например Вышка, возможно есть сотрудники как то замешанные тут бала уже статья, но в Вышке на корню пресекаются грязные дела, тем более в самой вышке защит мизерное количество.
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IMHO вменяемые ВУЗы/институты в России таки пока есть. В смысле где такие подделки исключения из правил (или вообще отсутствуют как класс), нежели правила (в особенности это касается физмат наук — проще/дешевле скопипастить диссер по политическим наукам). Другое дело степень упоминаемости таких ВУЗов в рамках диссернета ниже чем фабрик лажи, поэтому создаётся ощущение всеобщего мрака. К сожалению это приводит к парадоксальным местами умозаключениям, типа: «Все подделывают — поэтому и мне можно, главное не попадаться!»
И да, изгнание простейшего копипаста (в любом случае делать необходимо и конца и края этому пока в обозримом будущем не видно), который случился в результате становления фабрик и оптимизации процесса изготовления диссертаций, ничего к сожалению не сделает с просто плохими хоть и «уникальными» диссертациями. Тут нужно сообщество экспертов, которое увы и ах в данный момент только скукоживается.
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Кейсы Городецкого и Горохова были приведены как пример откровенного цинизма со стороны диссертационного совета РГГУ в игнорировании откровенного плагиата. Вместе с тем, жалоб было подано больше чем две. И они были поданы еще в 2013 году, когда не было представления о масштабах всей сети липовых диссертаций. По тем, где срок давности не истечен, подадим обязательно.
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но МГИЭМ то числится в Вышке? Раз он там, и все в нем вот так...значит и Вышку это устраивает?
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Автору и участникам мое глубочайшее уважение.
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да ситуация безнадежна ибо вся буржуйская философия построена на обмане а в ээфии это основа строя
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не знаю, когда был ГКЧП, то я был за ГКЧП...
ну а все вроде как за «свободу» проголосовали...ну и чего теперь обижаетесь?
Вот вам и свобода, получите.
Правда, я вокруг себя не знаю ни одного человека, который бы не одобрял слова, произнесенные по радио о имени ГКЧП. Это как раз разруха была...бардак в стране, уже тогда было понятно, куда все катится. Все без исключения мои друзья и знкомые двумя руками были за возвращение нормальной советской жизни. Для меня до сих пор остается загадкой, откуда взялось это «большинство», которое якобы за свободу голосовало...
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[…] Увы, меня ждало жестокое разочарование. Поиск по e-mail, опубликованному в заголовке статьи (OET2004@yandex.ru) показывает, что настоящий автор этой работы — некая Гуськова (Стерликова) Марина Федоровна, к.э.н., доцент кафедры основ экономической теории, зам. зав. кафедрой в Московском государственном институте электроники и математики. По совместительству — ударная труженица на семейной «фабрике» липовых диссертаций. […]
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[…] Увы, меня ждало жестокое разочарование. Поиск по e-mail, опубликованному в заголовке статьи (OET2004@yandex.ru) показывает, что настоящий автор этой работы — некая Гуськова (Стерликова) Марина Федоровна, к.э.н., доцент кафедры основ экономической теории, зам. зав. кафедрой в Московском государственном институте электроники и математики. По совместительству — ударная труженица на семейной «фабрике» липовых диссертаций. […]
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