На пыльных тропинках далеких планет не останется наших следов

И на Марсе будут яблони цвести…

Слова песни из кинофильма «Мечте навстречу»

Уже сейчас ясно, что количественный экспоненциальный рост производительных сил в перспективе ближайшего столетия может сделать нашу планет у непригодной для жизни...

И. Шкловский

В 1991 году компания MicroProse выпустила компьютерную игру Сида Мейера «Цивилизация». Замечательная компьютерная игра позволила понять основные особенности развития параллельных цивилизаций, развивающихся вначале независимо, а потом в контакте друг с другом. Модель была довольно примитивной, но интересной, поскольку давала возможность оценить, во что обходится замедление темпов развития или выбор тупикового направления развития цивилизации. Когда в результате больших усилий вашей цивилизации удавалось создать такой вид войск, как колесницы, и приступить к завоеванию соседних племен, из-за горизонта из «игрового тумана» неожиданно возникал броненосец соседней цивилизации, опередившей вашу цивилизацию в развитии, и своей артиллерией разносил всё в пух и прах. Развитие реальной западной цивилизации вызывает воспоминания об этой игре. Очень трудно, являясь единственной на своей планете цивилизацией технического типа, оценить, насколько темпы ее развития близки к оптимальным.

В 1970-е годы модным направлением научной мысли была футурология. Ученые пытались, основываясь на темпах развития современной им науки, заглянуть в будущее. И прогнозы, как правило, приурочивали к круглой дате – 2000 году. Сейчас, когда после 2000 года прошло еще почти 14 лет, мы можем полностью осознать, насколько некоторые из этих прогнозов оказались справедливы. Большое видится на расстоянии. Глядя в прошлое и сравнивая прогнозы, основанные на тогдашних темпах развития, с современной ситуацией в мире, можно уловить, насколько цивилизация отклонилась в сторону от основного пути и насколько ее темпы развития соответствуют оптимальным.

Гипотезу о потере интереса к науке выдвинул в своем докладе на Бюроканской конференции по проблеме поиска внеземных цивилизаций Гюнтер Стент. Он предположил, что возможное отсутствие сигналов от внеземных цивилизаций и отсутствие признаков разумной жизни на других планетах связано с кратковременностью существования цивилизаций. Его гипотеза заключалась в том, что по мере развития цивилизации происходит потеря интереса к науке и превращение цивилизации в закрытую систему. Следует отказ от распространения цивилизации за ее пределы. Это произойдет, по мнению Стента, из-за выросшего уровня благосостояния и стремления сохранить и поддерживать этот уровень. Он назвал это цивилизацией «полинезийского типа», или «золотого века», то есть цивилизацией, отказывающейся от технического прогресса и сосредоточившей усилия на сохранении статус-кво [1].

Реальность показала, что отсутствие прогресса в области распространения цивилизации за свои пределы и превращение ее в замкнутую систему действительно происходит. Но не в силу возросшего уровня благосостояния и наступления «золотого века» (хотя и эта тенденция к сохранению достигнутого уровня благосостояния в развитых странах имеет место), сколько в связи с ростом проблем и увеличением масштаба кризисов внутри самой цивилизации, когда все ее силы во всё большей степени направляются на решение внутренних проблем.

Возьмем такую бурно развивавшуюся отрасль науки и техники, как космонавтика. В 1966 году прошел симпозиум, посвященный прогнозам развития космонавтики. Его труды были переведены на русский язык и опубликованы в 1970 году под названием «Космическая эра. Прогнозы на 2001 год» [2].

Вот примерный прогноз развития космонавтики, содержащийся в трудах этого симпозиума, исходя из тогдашних темпов развития космонавтики:

станция связи с дальним космосом и телескоп на Луне – 1985—1988 гг.;

 станция для исследования Солнца на северном полюсе Меркурия – 1988 г.;

 астробиологическая исследовательская база на Марсе – 1992 г.;

 создание научно-исследовательской станции на Титане для изучения Сатурна – 1995 г.;

 лунный космический порт для обслуживания межпланетных полетов – 1988 г.

Впечатляет, не так ли?

Уже в то время некоторые ученые, пытаясь ответить на вопрос, почему программа поиска внеземных цивилизаций CETI не дает никаких результатов, задумывались над возможным отказом цивилизации от оптимального пути развития, связанным с потерей интереса к науке в более широком смысле и потерей интереса к космическим экспедициям в более узком смысле. Но большинство ученых тогда считало такую возможность весьма маловероятной, учитывая перспективы, открывающиеся с развитием процессов освоения околоземного пространства.

Но вот как сейчас можно оценить развитие космонавтики, идущее в противоположном направлении, к отказу от большинства перспективных проектов и программ.

В 1973 году — отказ от дальнейших полетов на Луну и досрочное свертывание программы «Аполлон» после экспедиции «Аполлон-17». Отказ от использования ракет «Сатурн-5». Свертывание Лунной программы было настолько противоречащим здравому смыслу и неожиданным, что породило массу слухов и конспирологических версий (космонавты США якобы не были на Луне, а всё ограничилось грандиозной студийной постановкой).

В 1979 году — прекращение работы единственной американской национальной космической станции «Скайлэб», сход ее с орбиты и разрушение. Станция была уникальна по своим размерам (ср. с советскими орбитальными станциями серии ДОС) и по наличию двух стыковочных узлов.

Ноябрь 1988 года — последний пуск ракеты «Энергия» в составе комплекса МТКК «Буран».

В 1990 году работы по программе «Энергия — Буран» были приостановлены, а в 1993 году программа окончательно закрыта.

Июль 2011 года — последний полет шаттла «Атлантис». Свертывание программы «Спейс Шаттл».

Полный список закрытых космических программ и остановленных в разработке проектов воистину впечатляет. Как же так произошло, что наша цивилизация потеряла интерес к космическим экспедициям? Вот характерный диалог двух выдающихся мыслителей XX века.

Икеда: «Я признаю важность программ освоения космоса, но не согласен с теми огромными расходами, которые сегодня тратятся на его освоение. Потому что считаю, что самая неотложная задача нашего времени состоит в избавлении от нищеты, причиняющей страдания на Земле. Даже величайший космический успех становится бессмысленным, если он достигнут за счет принесения в жертву благополучия жителей нашей собственной планеты. Страны вольны ставить свой престиж на кон в неистовой конкуренции, но если это накладывает такое тяжелое бремя на их национальные бюджеты, что не остается достаточных ассигнований для решения более важных проблем, таких как бедность и техногенные угрозы жизни, все их усилия становятся бесполезными и, даже хуже того, вредными. Страны обязаны принять земное счастье в качестве первостепенной задачи своих космических проектов и, добиваясь его осуществления, обязаны координировать прогресс в этой области с развитием в других областях науки и технологии. Финансирование космических проектов всегда должно составлять разумную долю в национальном бюджете».

Тойнби: «В принципе я не против космических исследований. Те смелость, искусство и скоординированные действия, которые требуются для их осуществления, заслуживают одобрения, и эти исследования приносят нам дополнительно ценные знания о физическом космосе. Однако я противник нынешних исследований космоса по двум причинам, о которых Вы упомянули. Во-первых (это главное), нынешний стимул состоит не в научной любознательности, а именно в соперничестве между Соединенными Штатами и Советским Союзом за доминирующее влияние на нашей планете — соперничество, в котором престиж, завоеванный успешными подвигами в освоении космоса, считается, как и обладание ядерным оружием, одним из довесков на весах соперничества. Во-вторых, расходам на космические исследования (а они огромны) не должен отдаваться приоритет перед другими потребностями находящегося в нищете большинства человечества, которое всё еще испытывает недостаток пищи, одежды и жилья. Ресурсы у человечества ограниченны, поэтому очень важен вопрос о приоритетах их использования» [3].

Итак, каковы основные доводы противников развития процессов космической колонизации и полетов обитаемых космических кораблей?

Довод 1. На Земле хватает своих задач, требующих решения в первую очередь, — продовольственная проблема в странах третьего мира, проблема мирового терроризма, эпидемии болезней, вынуждающие разрабатывать новые лекарства, войны и вооруженные конфликты, проблема тоталитаризма и т.д. и т.п. Только после решения этих задач человечество сможет вплотную заняться полетами к другим планетам.

Контраргумент. Второй закон термодинамики, наиболее универсальный закон, действующий в известной нам части Вселенной, в одной из своих формулировок гласит, что в замкнутой системе энтропия возрастает, а это означает, что количество внутренних проблем и масштабы кризисов у цивилизации, превратившейся в закрытую систему, будет постоянно возрастать. Именно это мы и наблюдаем в современном мире. Постоянное откладывание проектов и перенесение сроков, сдвиг космонавтики в область исследования космического пространства автоматическими аппаратами и отказ от задач колонизации околоземного пространства, использование космических аппаратов только для утилитарных земных целей навигации, связи и разведки поверхности Земли [4].

Довод 2. Дальние пилотируемые полеты связаны с риском для жизни людей, составляющих их экипажи. Автоматические космические аппараты могут выполнять практически те же задачи без всякого риска для людей.

Контраргумент. Количество людей, гибнущих в войнах и конфликтах, характер которых всё более будет связан с борьбой за ресурсы, и риски, связанные с использованием техники на Земле, где постоянно гибнут самолеты и суда, делает это аргумент безосновательным. А автоматические аппараты могут довольно успешно заменять людей в исследовательских проектах, но в задачах по освоению планет Солнечной системы, в процессе космической колонизации автоматы не могут заменить человека.

Довод 3. Расходы на подобные программы по освоению планет Солнечной системы будут чрезмерно велики. Лучше потратить эти средства на что-нибудь полезное, на решение наших земных текущих проблем. Одна из главных причин досрочного прекращения лунной программы США после трех облетов Луны пилотируемыми кораблями (в том числе один — «Аполлон-13» — аварийный) и шести успешных высадок на Луну (первоначально планировались два облета пилотируемыми кораблями и 10 высадок) — её высокая стоимость. Так, в 1966 году НАСА получило самый большой (если учитывать инфляцию) бюджет за свою историю — 4,5 миллиарда долларов (что составляло около 0,5% тогдашнего ВВП США). С 1964 года по 1973-й из федерального бюджета США было выделено на программу «Сатурн-5» 6,5 миллиарда долларов. Максимум пришелся на 1966 год — 1,2 миллиарда. С учетом инфляции на программу «Сатурн-5» было за этот период потрачено 47,25 миллиарда долларов в ценах 2014 года.

Контаргумент. Приблизительная стоимость одного запуска «Сатурн-5» составляла 1,19 миллиарда долларов в ценах 2014 года. Для сравнения: стоимость предметов только обстановки в усадьбе видного политического деятеля оценивается в 2 млрд. долл. Затраты на войну в Ираке по оценке Пентагона составили к 2008 году 600 млрд. долл. Ну не смешно ли говорить о высокой стоимости расходов на космические экспедиции?

Думаю, многие смотрели фильм Ридли Скотта «1492: Завоевание рая» (1492: Conquest of Paradise). Большинство, наверное, помнит разговор королевы Изабеллы с министром Санчесом об экспедиции Колумба. Для средневековой Испании стоимость экспедиции Колумба вполне сравнима с экспедицией на Марс для современных США, России или Китая. Королева: «Экспедиция нас разорит!..» Санчес: «Не более чем пара государственных праздников… Два праздника, или новые земли, пряности, золото…» Королева: «Что ты говоришь Санчес?» Санчес: «Если он окажется прав, мы немало приобретаем, а если нет – потеряем не так уж много…»

Кстати, все доводы противников экспедиции Колумба в точности повторяют доводы противников космонавтики и колонизации планет Солнечной системы в наше время. Если бы испанская королева Изабелла думала как Д. Икеда и А.Тойнби, то, возможно, Новый Свет, если и был бы открыт, то гораздо позже, и цивилизация пошла бы другим путем.

Довод 4. Какую пользу может извлечь человечество из полетов пилотируемых кораблей на планеты Солнечной системы? Фактически, эти полеты – невосполнимая и пустая трата ресурсов. Они не окупаемы.

Контраргумент. Невозможно предусмотреть те выгоды, которые человечество может получить от развития транспортных потоков в околоземном пространстве и от колонизации других планет до начала этих процессов. Возникнут новые потребности, для удовлетворения которых будут применяться новые технические решения, которые дадут толчок появлению новых, ранее не существовавших технологий, – процесс, который мы не раз наблюдали во вполне земных отраслях промышленности и последствия которого невозможно предугадать.

Если вспомнить аналогию с географическими открытиями, то открытие Нового Света привело к потребности транспортировки туда больших объемов грузов и потоков людей через Атлантику, а это вызвало появление нового типа судна – галеона, явившегося прототипом линейного корабля, определившего развитие как военного, так и коммерческого флота в течение веков.

Есть ли наблюдаемые последствия того, что мы добровольно отказались стать космической цивилизацией? Да, последствия есть. Рассмотрю их на примере, наиболее близком мне, – торговом судостроении.

В последнее время наметились две основных тенденции, и обе они связаны с ростом энтропии. Это, во-первых, стремление к энергосбережению. Стремление любым путем снизить потребление топлива грузовым судном в процессе плавания. Во-вторых, предъявление строгих экологических требований по снижению уровня выбросов в окружающую среду. Ну, на первый взгляд, казалось бы, ничего страшного.

Однако ранее основной целью компании— судовладельца было как можно быстрее доставить груз в полной сохранности потребителю. Поэтому еще недавно строились быстроходные грузовые суда с высокой скоростью хода. Для них разрабатывались и на них устанавливались мощные высокооборотные двигатели. Грузовместимость и размеры судов росли, но это не было большой проблемой, потому что судно средней грузовместимости могло сделать несколько рейсов, чтобы перевезти такое же количество груза, которое перевезет сверхкрупное грузовое судно.

Сейчас начали резко ужесточаться требования по выбросу в окружающую среду парниковых газов, оксида азота, оксида серы. Создаются также зоны экологического контроля. Судам с уровнем выбросов, превышающим установленные минимально допустимые пределы, вход в эти зоны запрещен. Таким образом, тенденции развития судостроения резко изменились. Теперь основное внимание, пусть даже в ущерб скорости хода, обращено на снижение выбросов в окружающую среду и экономию топлива, так как меньшее потребление топлива означает помимо экономии средств также и снижение уровня выбросов.

Снижения потребления топлива стараются достичь оптимизацией обводов корпуса судна и применением разного рода технических инновационных решений. Однако в основном добиваются экономии топлива и снижения уровня выбросов в окружающую среду за счет снижения скорости хода. Грузовые суда становятся тихоходными. Теперь борьба между судостроительными компаниями-конкурентами идет за то, чтобы сделать свои грузовые суда более тихоходными. А это означает, что для них нужно разрабатывать новые низкооборотные и менее мощные двигатели. В свою очередь низкая скорость хода означает, что грузы будут доставлены за более продолжительное время и заказчик понесет убытки. Тогда, чтобы уменьшить отрицательный эффект от снижения скорости хода и увеличения времени доставки груза, ключевое значение приобретает рост грузовместимости судна.

Теперь чтобы доставить то же количество груза, которое раньше доставлялось быстроходным судном средней грузовместимости за несколько рейсов нужно построить ультракрупное грузовое судно, чтобы перевезти больше груза за одно плавание. Теперь на судно, чтобы снизить уровень выбросов и уложиться в установленные Международной морской организацией (ММО) требования, нужно ставить дополнительное очистное оборудование, которое занимает место, ранее отводившееся грузу. Кроме того предъявляются требования к балластной воде, которая может переносить морские микроорганизмы из одного района мирового океана в другой. На суда начинают устанавливать дополнительные системы очистки балластной воды. Все это повышает стоимость строящихся судов и снижает грузовместимость. Чтобы это компенсировать, нужно еще более увеличивать размеры судов. Рост размеров вызывает необходимость увеличения общей мощности энергетической установки судна, состоящей из низкооборотных двигателей. Возникают дополнительные проблемы прочности корпуса и усталости металла. Возникают проблемы управления судном. Для полной остановки супертанкера требуется пятнадцать минут времени, а дистанция инерционного выбега может составлять от 4 до 8 км.

Таким образом, в судостроении меняются основные приоритеты, и теперь уже не столь важно доставить груз как можно быстрее, сколько не загрязнить при этом окружающую среду и сэкономить топливо. При этом, как бы ни старались судостроители снизить отрицательное влияние, рост непроизводительных, неокупаемых расходов при постройке судна имеет место.

Вот только один очень маленький пример тех затрат, в которые выливается сегодня то, что человечество остается прикованным к своей планете. В денежной оценке только в такой области, как судостроение, это выливается в сотни миллиардов и биллионы долларов дополнительных расходов, причем неокупаемых. Всё это вносило свой вклад и в мировой экономический кризис, последствия которого мы продолжаем ощущать.

Конфликты между странами начинают всё явственнее высвечивать аспект борьбы за энергетические ресурсы, что ярко видно на примере конфликта в Украине, развивающегося на наших глазах. Так называемые «газовые войны» между Украиной и Россией за обеспечение развитых стран теплом и энергией уже сегодня вносят поправки в политику и экономику в глобальном масштабе. Кроме того, бурное развитие нефтегазовой промышленности на морских шельфах приводит к появлению новых классов судов, предназначенных для обслуживания нефтяных и газовых платформ.

Интересно, что подспудное ощущение неладной ситуации с космическими с исследованиями, видимо, всё же ощущается, и человечество ищет возможности психологического замещения этой тревоги (прямо по Фрейду). Посмотрите, сколько выпускается электронных игр, и в каждой второй игре космос уже освоен или осваивается, и действие происходит в соседних Галактиках, на далеких планетах, у далеких звезд.

В принципе, этой же цели успокоения населения Земли и поддержания видимости, что деятельность в области космических полетов продолжается, служит эксплуатация Международной космической станции (МКС), давно превратившаяся в рутину и потерявшая всякий смысл с точки зрения дальнейшего развития космонавтики.

Хочется закончить цитатой из последней статьи члена-корреспондента АН СССР И.Шкловского: «Мы, конечно, ясно понимаем, что освоение космоса – это сложнейший противоречивый процесс. Сейчас, например, нельзя ответить определенно на вопрос: спасет ли Космос нашу цивилизацию от надвигающейся кризисной ситуации? Дело в том, что все глобальные процессы (рост производства и народонаселения, загрязнение окружающей среды) имеют инерцию «задержки». Время торможения неконтролируемых параметров развития сейчас подходит к тому критическому пределу, когда оно сравнивается со сроками наступления кризисной ситуации. А это означает, что если пустить земные дела на самотек, то времени для реального освоения космического пространства скорее всего не хватит».

Stent, G. S. (1969). The coming of the Golden Age; a view of the end of progress. Garden City, N.Y.: Published for the American Museum of Natural History [by] the Natural History Press. Космическая эра: Прогноз на 2001 год. М.: Мир, 1970. Человек должен выбрать сам / Тойнби Арнольд Дж., Икеда Дайсаку. Москва : ЛЕАН, 1998. Губарев О.Л., Губарев А.О. Почему должна погибнуть наша цивилизация : опыт разраб. нового подхода к анализу истории человечества. Санкт-Петербург, Учебно-метод. центр Ком. по образованию, 2005.

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