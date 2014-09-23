Во всем виноват РИНЦ?
За комментарием по поводу прозвучавшей критики Рашита Хантемирова в его статье про РИНЦ мы обратились к генеральному директору Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU Геннадию Еременко. Публикуем его ответ.
Всецело разделяю обеспокоенность автора растущим уровнем махинаций с наукометрическими показателями среди ученых, редакторов журналов и администраторов в научных учреждениях. Действительно, это происходит, в том числе и из-за расширения практики использования библиометрических показателей в оценке научной деятельности.
Казалось бы, мы идем здесь по проторенному пути других стран, где библиометрия уже давно стала привычным инструментом. Однако что-то идет не так, чего-то не хватает, чтобы этот инструмент действовал эффективно. А не хватает простой вещи — научной этики как базового принципа самоорганизации научного сообщества. Без нее библиометрия в принципе не работает, поскольку она исходно строилась исходя из предпосылки, что такая этика существует.
Например, что рецензирование статей в журнале действительно проводится, и проводится тщательно, а ученый в своей публикации цитирует тех коллег, на труды которых он действительно опирается в данной работе. Только в этом случае импакт-фактор журнала действительно отражает уровень научного журнала, а число цитирований или индекс Хирша — уровень ученого.
Вечный русский вопрос — что делать и кто виноват? Думаю, что вы-вод автора, что во всем виноват РИНЦ, — слишком примитивный. То есть, по версии автора, уберите РИНЦ и всё наладится, да и в доРИНЦевскую эпоху фальсификаций и махинаций, видимо, не было. Но позвольте, откуда же тогда эта масса плагиата в диссертациях, которые были написаны, когда РИНЦ еще и в планах не значился? А ведь это та же научная этика.
Проблема не в том, что фальсификации есть. Проблема в том, как на нарушения этики науки реагирует научное сообщество. Может быть, это только Россия страдает этой болезнью? Так нет же, известно немало случаев в мировой науке, когда ученые занимались такими махинациями и накрутками показателей в таком масштабе, что нашим даже и не снилось. Но там каждый такой выявленный случай — это скандал. Запятнавшего себя ученого уже не пригласят на авторитетную конференцию и не опубликуют в приличном журнале. Нет ничего хуже, чем презрение коллег. Вот недавно один японский ученый из-за этого даже жизнь самоубийством закончил.
Давайте уж говорить честно. Махинации и фальсификации всегда были, есть и, к сожалению, будут. Просто, после того как появился РИНЦ, все про них узнали. Узнали потому, что стала доступна информация, о чем же пишут наши ученые. Теперь любой желающий может посмотреть и проанализировать списки публикаций и решить, чего стоит тот или иной ученый, научная организация или научный журнал (собственно, что и сделал автор данной статьи). РИНЦ предоставляет для этого все необходимые поисковые инструменты и статистические показатели. Необходимое условие для борьбы с фальсификациями — открытость информации.
Так же было и с диссертациями. Люди их тихонечко писали и где-то они годами складывались на полки архивов РГБ. Однако развитие информационных технологий привело к тому, что вдруг все эти диссертации и научные публикации стали доступны в Интернете вместе с инструментарием для их поиска и анализа. И вот тут-то оказалось, что половина диссертаций липовые, а половина статей и не научные вовсе! Что нужно делать, по версии автора? Закрыть доступ к этой информации, запретить Антиплагиат, РИНЦ, поскольку они как-то не с лучшей стороны показывают нашу действительность?
Но это же абсурд! Давайте еще запретим на панорамах Google показывать наши дороги в провинциальных городах, а то что-то у нас там с дорогами не очень. Пусть показывают только новые развязки и эстакаду на Можайском шоссе. Ну да, в России много слабых журналов и научных публикаций, но это — реальность нашей науки. Не РИНЦ же придумал эти публикации? Они реально существуют, их написали и опубликовали наши ученые. Так давайте смотреть правде в глаза — РИНЦ отражает реальное состояние российской науки. Какая наука — такой и РИНЦ.
Проблемы в науке есть, и их надо решать. Но прежде чем их решать, нужно, во-первых, вообще понять, что они есть, и, во-вторых, оценить их масштаб. Нужно выяснить, чем же всё-таки занимаются наши ученые и на каком уровне. Ну, например, наши общественные, гуманитарные, технические науки чего-то достигли или их у нас вообще нет просто потому, что их практически нет в Web of Science Scopus?
Для решения таких задач РИНЦ просто незаменим. Да, там есть всё, что выходит из-под пера российских ученых, — и хорошие публикации в ведущих международных журналах, и статьи молодых ученых в региональных журналах. Всего более 6 млн публикаций российских ученых — уже весьма представительный массив для анализа российской науки, причем в открытом доступе.
Логика автора, что размещение в одной поисковой системе публикаций разного уровня мешает поиску достойных публикаций, мне непонятна. Что мешает при этом ото-брать лучшие журналы, лучших ученых или организации? Что мешает оценивать тех же ученых не по общему количеству публикаций в РИНЦ (что, понятно, имеет мало смысла), а по числу цитирований, или без учета самоцитирований, или без учета цитирований соавторами, или в пределах отобранной коллекции лучших журналов? РИНЦ для этого предлагает все необходимые показатели и инструменты анализа.
Хотите выяснить, хороший журнал или слабый, стоит ли в нем публиковаться? Зайдите в анализ публикационной активности журнала и посмотрите не только на его импакт-фактор, но и на уровень самоцитирования, распределение цитирований из других журналов, состав публикующихся авторов и организаций. Поверьте, вам всё сразу станет понятно про этот журнал, и никакие попытки фальсификации и накрутки показателей редакцией журнала здесь не помогут. Так что разобраться, кто есть кто, в принципе, несложно, было бы желание. Но вот его-то иногда и нет.
То, что РИНЦ занимается оболваниванием российских ученых, выдавая мошеннические журналы за хорошие, откровенная неправда. Всегда и везде говорим, в том числе на встречах с учеными, издателями и организациями, что заниматься накрутками показателей глупо, поскольку всё это прекрасно видно, и не только нам, но и всем пользователям РИНЦ. Вы только испортите себе репутацию. Только вот некоторых это не останавливает, в том числе по причинам, о которых я уже упоминал выше.
Как с этим бороться? Нас постоянно подталкивают к тому, чтобы мы начали наказывать мошенников путем исключения их из РИНЦ. В принципе, в особо одиозных случаях это правильно, но есть несколько причин, по которым мы пока этого не делаем, ограничиваясь при обнаружении признаков фальсификации предупреждениями и заверениями в исправлении ситуации (часто, кстати, этого оказывается вполне достаточно).
Дело в том, что, исключая журнал из РИНЦ, мы перекрываем ему путь в Перечень ВАК, поскольку индексация в РИНЦ является обязательным условием для попадания в этот заветный список. Таких полномочий от ВАК у нас пока нет, так что, боюсь, судов с издателями нам в этом случае не избежать. А учитывая, что границы корректности цитирования весьма размыты, перспективы таких судов тоже не очевидны.
Также нас постоянно спрашивают, почему мы не отбираем лучшие журналы, как Web of Science или Scopus, а индексируем всю российскую научную периодику. Действительно, при включении в РИНЦ не отбираем, поскольку у РИНЦ другая задача — максимально полно охватить весь публикационный поток российских ученых. В то же время уже запущен проект формирования ядра РИНЦ в виде коллекции 1000 лучших российских журналов, куда попасть будет непросто.
Эти журналы по соглашению между elibrary.ru и компанией Thomson Reuters уже в конце 2015 года будут размещены на платформе Web of Science в виде отдельной базы данных (так же, как это сделано с китайским и латиноамериканским индексами научного цитирования). При отборе журналов в эту коллекцию будут использоваться не только библиометрические показатели, но и экспертная оценка. В ближайшее время появится более подробная информация по этому проекту.
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Метки: #163, elibrary.ru, Геннадий Еременко, индекс Хирша, индекс цитирования, отзыв, РИНЦ, ученые, фальсификация
Я Вам сейчас напишу схему, по которой РИНЦ зарабатывает деньги. Все просто. Предположим, Вы являетесь руководством Вуза. Вуз мало публикует статей, да и то больше в сборниках местного уровня. Что делать? Есть показатели Министерства образования, Вуз их не выполняет. Можно начинать формировать сильную школу, закупать базы данных, Эльзивир, оплачивать курсы повышения квалификации, проводить сильные конференции. А зачем? Можно просто заплатить РИНЦ(не очень много, может тысяч 300-400 в год на средний ВУЗ) и вписать всю макулатуру, что выпускает ВУЗ. Методички, сборники кафедры, учебные пособия, учебники, что угодно. И вот, о чудо, количество публикаций резко увеличивается, как увеличивается и цитирование. Во всем мире, НАУЧНОЕ ЦИТИРОВАНИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ИМЕННО ЦИТИРОВАНИЕ НА НАУЧНЫЕ СТАТЬИ. А у нас это цитирование во всех требованиях-общее. Т.е. ВУЗ может себе за год поднять индекс Хирша в 3 раза легко. Мне вообще интересно, как хватает совести у РИНЦ приписывать авторство учебникам отдельным ВУзам. На учебнике 10-ти летней давности принадлежность автора не стоит. Где он там работал, не известно. А потом он пришел в ВУЗ N год назад и все его учебники стали собственностью ВУЗА N. И все здорово! И вот кто-то платит и в передовиках, а кто-то-нет. А так с каждого ВУза по 300-400 тыс. и на хлеб с маслом РИНЦ хватает. Такого нет нигде в мире. Научное цитирование-это статьи. А наш РИНЦ готов свою систему превратить в помойку и вписывать туда все, лишь бы платили. Скопус вот помойные журналы выкидывает каждый год, а наш РИНЦ, как мусоросборщик, все цепляет. Не могут совпадать цели-получение прибыли и качества оценки. Если РИНЦ берет деньги за поднятие рейтинга ВУза, вписывая методички, как Вы думаете, какие показатели Министерства образования он будет лоббировать? Т.е. 2 показателя Минобра ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА, подразумевают выпуск УЧЕБНИКОВ И ЦИТИРОВАНИЕ НА НИХ. А что тогда подразумевается по учебно-методической деятельностью? А если они поменяются, кто тогда будет им платить? Журналы и так бесплатно вписываются. И это только один аспект того, как РИНЦ зарабатывает деньги.
И когда Вы на квантили журналы поделите? Чтобы хоть какая-то ясность была по всем наукам?
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Для авторов и организаций большинство сервисов бесплатны.
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Елена, деньги с издателей, вкл вузовских, «берутся» не за размещение в БД, а за оцифровку, т.е. эти суммы идут непосредственным исполнителям этих работ.
А далее верно: оцифрованные материалы более «видимы», их лучше цитируют и эти цитирования проще учитывать.
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"Во всем мире, НАУЧНОЕ ЦИТИРОВАНИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ИМЕННО ЦИТИРОВАНИЕ НА НАУЧНЫЕ СТАТЬИ. А у нас это цитирование во всех требованиях-общее. "
Не сотвори себе кумира, и даже — из индекса научного цитирования.
Елена! Как часто Вы встречали фразу «Редакционная коллегия не несет ответственности за полноту цитирования»? Не кажется ли Вам, что если в качестве исходных данных взято нечто размытое, то и результат, полученный в результате мат.обработки, будет странным?
«И когда Вы на квантили журналы поделите? Чтобы хоть какая-то ясность была по всем наукам?»
Зри в корень!© Поясняю, чтоб была ясность — надо разбираться в сути вопроса, лмбо — иметь подручного эксперта, для пояснений (ну, этакого Эзопа при Ксанфе).
«А наш РИНЦ готов свою систему превратить в помойку и вписывать туда все, лишь бы платили. Скопус вот помойные журналы выкидывает каждый год, а наш РИНЦ, как мусоросборщик, все цепляет.» Почём опиум для народа? ©, т.е. гербовая бумага отечественного производства для научной публикации?
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Цитаты:
«Проблемы в науке есть, и их надо решать»
«Давайте уж говорить честно. Махинации и фальсификации всегда были, есть и, к сожалению, будут. ...»
Теперь по существу:
1.Во-первых, институт рецензирования в мире никак не регламентирован. Т.е. нет правил, как и что писать в рецензии. Этим очень легко злоупотреблять, и это часто бывает во всех журналах мира (сужу по своему 35-летнему опыту).
Например, легко и просто «наляпать» 2 десятка замечаний: от отсутствия ссылок на кого-то, до опечатки в формуле, и отклонить статью. При этом ничего не сказав по сути работы. И ответственный редактор тупо делает отказ.
Через это проходят все авторы-«новички», и даже те, кто осел на Западе. Но самые толковые и настойчивые пробились, путем «вылизования», как сказал Канцельсон в другой статье на ТрВ.
Но известно, что вылизование часто сопровождается приписыванием соавторов. Тогда они — «свои».
Вывод:
пока не будут созданы жесткие правила написания рецензий, «отказ» легко и просто симулировать. И чем «острее» статья, тем легче ее «отказать»
2.Второе. Насчет импакт-факторов. Сдается мне, что их фальсифицировать — пара пустяков. Поди, проверь!!
Пример критики РИНЦ (см предыд. коммент)это подтверждает.
Тоже самое, кстати, может касаться и СКОПУСа и и Веб оф Саиенс.
Читаешь порой статьи в таком «импактном» журнале, и диву даешься, откуда «фактор»?
Вывод:
надо искать другие критерии важности статьи, кроме цитирований и и Хиршей авторов.
И один такой критерий есть: это защита суммы статей в профильном Ученом Совете на следующую ученую степень.
А таких степеней м.б. много, до 7 и более
(см реальное предложение на ТрВ , гайд-парк от 16.09.2013) .
Тогда показал степень, утвержденную советом экспертов (Уч.Советом) — и все ясно!
3.В заключение о цитировании
Приведу один очень наглядный пример «охлаждения» Запада к ученым, работающим в РФ: посмотрите реакцию участников конференций на свои доклады.
Ты им преподносишь «конфетку», а им — все равно. Похлопали и забыли.
Никто не спросит детали, или визитку, и никогда не процитирует.
А вот свое «убожество», часто гонят вплоть до публикации в «импактном» журнале.
Так что путь русского на Западе многократно проверен: «Все в минах».
И санкции, заговоры, указы, здесь ни при чем. Причина в конкуренции!!!
Вывод:
не нужна Западу российская наука. Они ею за 25 лет, прошедших с развала СССР, наелись и изрядно испугались. Другой сейчас к ней подход. Денежный. Конкурентов — вон!
А те, кто все-таки пробился, и уже получает деньги на Западе, те — «свои». Им по идти накатанной все-таки легче.
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ВЫ на самом деле из-за своих действий вообще нашу науку гробите. Так и есть. Вузу нужно выполнить показатели МИНобра, соответственно, зачем развивать науку, платить за публикацию качественных статей преподавателям, оплачивать поездки на конференции, покупать статьи с Эльзивира. Легче заплатить и вписать учебник, цитирование на самую хорошую статью никогда не сравнится с учебником. А приличная статья может писаться годами. Вы посмотрите рейтинг России в Эльзивире. Там-то учебников нет. И негры, кто скакал по пальмам раньше, уже лучше нас пишут. НО всем же наплевать, Вам нужны деньги, Вузу показатели. А статьи пусть дураки пишут, работа таких любит.
Для поднятия мотивации ППС надо в рейтинге ВУза, как и во всем мире оставлять только статьи, причем обычно в приличных журналах и на них же цитирование. Но тогда Вы-то нам не нужны будете, журналы и так обязаны всю информацию Вам выдавать и Вы все будете вывешивать. И денег не будет. А на науку и на Россию наплевать. И всем хорошо, Вузы показатели выполняют малой кровью, создание сильных школ, способных что-то написать, обойдется дороже. И Вам замечательно.
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Вообще-то, надо оставлять не только статьи, но и монографии. А остальное — действительно.
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С рецензированием статей все не совсем так. Мне приходится это делать и для отечественных, и для иностранных журналов. В большинстве отечественных рецензия никак не регламентирована. В приличных иностранных есть целая процедура, специально разработанная для этого. Там, как правило, рецензия делится на несколько разделов, в которых без конкретных, а не общих выражений за или против не обойтись. В ряде журналов от рецензента требуют оценку рукописи в баллах в соответствии с заранее разработанными критериями. Иногда бывает требование выставить общий балл в шкале от 0 до 100. В таком случае опечатками не отделаться.
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Что значит мат. обработка? Есть четко классификация, у Вас стоит-тип публикации-статьи в журнале, книга или сборник статей, диссертация.Это для ППС.
Открываем любой ВУЗ. Получаем : статья в журнале, диссертация, статья в сборнике трудов конференции, книга или сборник статей,статья в сборнике или глава в книге,
препринт, отчет. Весь спектр за Ваши деньги. Я прекрасно знаю, сколько наш Вуз заплатил, чтобы вставить всё, даже главы в книге. Чего Вы нам врете-то? Да, есть что-то и бесплатно, но деньги все равно берете.
А как Вы определяли принадлежность глав в книге, эту книгу мог написать ВУЗ N, а главы могут принадлежать и ВУЗУ M. Собственно этот бред, когда авторство учебника может принадлежать ВУЗу, РИНЦ первый ввел, видимо, по просьбе трудящихся. И денег очень хотелось заработать. А если учебник написан 20 лет назад и переиздавался, а автор работал в 20 местах. ВЫ как определяли принадлежность ВУзу этого учебника? И какое Вы имеете право приписывать эту книгу ВУЗу? Это грамотного юриста не хватает, чтобы пересмотреть показатели публикационной активности Минобра и вставить Вам иск.ВЫ Вузы делаете неэффективными, если они методички не вписали.
А если авторов учебника-10? Вы кому этот учебники приписали? Вы обманываете государство из-за возможности нажиться . Разве это честно-ВУЗ не заплатил-методички и главы из книг не вписали-показатели не выполнены. Учебник-это не статья, на нем место работы автора не написано и его поэтому никогда не приписывают к публикациям за ВУЗ, ни в одной стране.
И куда ВУзу деваться? Соседний ВУЗ методички и учебники вписал и резко повысил( в моем Вузе в 3 раза) цитирование. И показатели выполнены. ВУз начинает Вам платить. И каждый год мы платим. А тут не заплатили, никто нам не дал ничего нового вписать. И опять заплатили.
И сделайте новое название-не РИНЦ, т.к. науки там уже нет, РИНУМЦ-это российский индекс научного учебно-методического цитирования. Вот автор пусть вписывает все, что хочет. А Вы-то все ВУзу приписываете.
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Основная проблема РИНЦ — исключение экспертного сообщества из процесса принятия решений. Всем заправляют «эффективные менеджеры», которые всегда занимают циничную позицию, типа «Давайте уж говорить честно. Махинации и фальсификации всегда были, есть и, к сожалению, будут».
Пока не допустят экспертов, ничего не изменится, будет даже хуже. Принцип РИНЦа «РИНЦ — это пылесос» нельзя использовать в собственной научной деятельности. Кроме БД статей в РИНЦе ничего толкового нет.
Если же из этого корпуса научных и околонаучных продуктов будет сделана надстройка из собственно научных журналов (вопрос только "почему их должно быть 1 000???), то эта система, возможно, будут иметь перспективы. Но этого пока нет. И есть сомнение, что в эту «счастливую тысячу» не будут попадать плохие журналы. Зная КАК у нас принимаются подобные решения.
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Елена, насчет учебников и методичек.
Как я понимаю, РИНЦем они не учитываются при подсчете того же Хирша. А так — пусть лежат в БД (было бы хорошо, если бы они распространялись под той или иной лицензией). Другое дело, что в наукометрических показателях ссылки на них и библиографические ссылки в них должны игнорироваться. Хирш рассчитывается только по научным статьям (даже монографии не считаются). А вот насчет общего цитирования — они входят. Но тогда надо назвать это не научным цитированием, а индексом использования в учебной деятельности.
Но в любом случае, без включения экспертов по всем научным направлениям РИНЦ перспектив не имеет.
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В этом самом РИНЦе отдельно пишется индекс Хирша и число цитирований с учётом самоцитирования, без самоцитирования и только для статей в журналах(без монографий, конференцимй итпд). И даже отдельно за последние 5 лет. Так что тут на них жаловаться не приходится- какие показатели нравятся, такие и смотришь.
Жалко только что эти данные обновляются как то не совсем вовремя и для тех же заявок в РНФ их приходится считать руками. И скорость обновления отечественных и зарубежных баз данных почему то разная. У одного моего коллеги в РИНЦЕ есть почти все публикации за последние 3 года, а у другого(который публикуется преимущественно в иностранных изданиях из WoS)почему то меньше половины...
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У нас в институте этой весной собирали списки статей по специальной форме, где надо было отмечать ищется ли, и правильно ли отображается эта статья в РИНЦ. Кучу времени на это угробили, аккаунты для авторов в SCIENCE INDEX завели, забили кучу публикаций в эту табличку в экселе...
До сих пор в РИНЦе никаких изменений. Никаких статей из этих списков не добавилось... Интересно, это была внутренняя институтская инициатива, РАНовская, ФАНОшная, или РИНЦевская?..
Кому нибудь приходилось заполнять аналогичные формы?
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Как раз для Вузов у нас собственный «российский» индекс Хирша по учебникам и методичкам. В системе РИНЦ нет индекса Хирша для ВУЗа с учетом статей. Они сделали для любого ученого разные индексы Хирша(общий и по статьям), а для Вуза-нет.
Мы все понимаем, что когда что-то не понятно, нужно смотреть на денежные потоки.
Показатели Министерства образования, Вуз будет платить.
Понятно, что я права, потому что во всем мире сложилась определенная система и в WEb of scince учебников нет. Но РИНЦ же наплевать на мировой опыт, на создание какие-то функций, полезных ученым. Я ещё раз повторю, наплевать на родную науку. Главное-заработать. Мне так никто не объяснил, по какому праву 10-ти летние учебники приписывают определенному ВУзу. И кто вообще проверяет, что там ВУзы вписывают себе и приписывают. За доступ РИНЦ оплачено.Вот я возьму доступ от нашего ВУза и впишу себе 10 несуществующих учебников и кто меня проверит?
На кону-лицензия ВУза. Кто мне скажет, почему в критериях Минобразования общее количество публикаций от ВУЗа и кто-там с этих денег, полученных от ВУза, с кем делится? Вопросы-то все остались без ответа.
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А мне эта статья понравилась! Вот уж — не добавить, не прибавить:
«Какая наука — такой и РИНЦ.»
Совершенно верно!
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С точностью до наоборот. Правильно будет «Какой РИНЦ — такая и наука».
Т.е., какая система контроля и оценок имеется — такая наука и получится. А потому, надо дорабатывать и совершенствовать и РНИЦ и «приложения» к нему. На РИНЦ мы можем влиять, а на WoS и SCOPUS — нет.
Разделить методическую и научную базу публикаций — это правильное предложение.
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Я очень рада, что Вы это услышали. Я посмотрю, как Вы разделите методическую и научную базу публикаций.
Вот как ещё деление журналов на квантили, как во всем мире? Чтобы сразу было понятно, кто какой уровень занимает. Там же деление происходит не только по импакт-фактору, там же много разных других индексов для журналов.
И тогда нам списки ВАК будут не нужны, сами понимаете. Все будет, как во всем мире. Только для этого журналы с повышенном коэффициентом самоцитирования, или цитирований из того же издательства нужно будет удалять.
Как делается тоже во всем мире. Зачем придумывать колесо? Хотя бы взять тот опыт, который принят везде.
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«Я посмотрю, как Вы разделите методическую и научную базу публикаций»...
А в чем сложность? Публикация в журнале и сборнике научн. трудов, монография, диссертация — научные публикации. Все остальное — учебный материал.
Списки ВАК — это вообще-то атавизм. Если бы РИНЦ был нормальный, то при желании можно было бы рекомендовать печатать статьи по дисс. в журналах, попадающих в Q1 по каждому направлению. Но опять-таки, чтобы эти квартили сформировать нужно подключать экспертов.
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«Зачем изобретать колесо?» Дык, работа такая... Копируя — не обгонишь.
«Вот как ещё деление журналов на квантили, как во всем мире? Чтобы сразу было понятно, кто какой уровень занимает.» Иногда, идея сюрпризит самого автора, а что в таком случае происходит с коллегами-рецензентами, которым эта идея таки не пришла?
Так что, «дай свой хлеб реке, и он вернется к тебе с маслом».
Т.е. — ознакомь коллег, может они так спланируют свою работу, что сможешь получить недостающие данные.
Ну и что, что я опубликовался в «макулатурном» журнале? С работой ознакомились более 50 000 человек, критики по существу — нет. Т.е. не надо сваливать авторскую ответственность на рецензентов, автор и так не всегда уверен в своей правоте.
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С работой в журнале, существующем для получения «галочек», не ознакомятся 50 000 человек... эти журналы сами авторы не читают, ибо знают, что (и зачем) туда посылали они и их коллеги.
Вот еще, читать всякую хрень...
Лучше футбол посмотреть.
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WoS и Scopus – это коммерческие продукты, создаваемые в конкурентной среде людьми для людей, поэтому их создатели заинтересованы в качестве своих продуктов (иначе прогорят). РИНЦ – это чиновничий проект для чиновников, причем монопольный, поэтому интерес его “создателей” состоит только в освоении поступающих от чиновников средств и удовлетворении их интересов. Вопросы качества для работников РИНЦ не являются, и не будут являться приоритетными, покуда он остаётся чиновничьим проектом.
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А не являются ли комерческие продукты ангажированной группой?
И перестаньте пугать чиновниками, лучше предложите меры по улучшению качества персонала.
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> А не являются ли комерческие продукты ангажированной группой?
Лично я признаков ангажированности WoS или Scopus не заметил. Видимо они её тщательно скрывают, сволочи.
> И перестаньте пугать чиновниками
Если Вас пугают чиновники – Ваши проблемы. Мне, например, их по-человечески жалко.
>лучше предложите меры по улучшению качества персонала.
Качественный заинтересованный персонал можно подобрать только под интересное дело, а обслуживание чиновничьих интересов за чиновничье бабло – дело неинтересное. Проект нужно менять и нацеливать его на создание продукта.
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РИНЦ — это коммерческий продукт, к МИНОБРУ он не имеет непосредственного отношения.И деньги они зарабатывают, продавая контент (много платных публикаций, сам покупал несколько).
Насчет «признаков ангажированности WoS или Scopus не заметил» — это удивляет. Не знаю, что там с естественными науками, но публикации по гуманитарным наукам в журналах из списка WoS не имеют заметных качественных отличий от аналогичных публикаций в рецензируемых русских журналах. Между тем, наши журналы не входят в WoS. WoS кроме наукометрики есть еще и один из главных инструментов оценки престижности вуза. Естественно, обслуживая в первую очередь, англоязычную науку он работает на раскрутку рейтингов американских и британских вузов, повышая их капитализацию. Так что странно этого не видеть.
Насчет ИФ и Хирша и под. показателей — за рубежом тоже много исследователей говорят о необъективности этих показателей. Но предложить что-то альтернативное в том же масштабе не могут.
Вывод. WoS или Scopus пока заменить нечем (РИНЦу нужно ориентироваться на них, и, как я понял, выделение ядра журналов из БД РИНЦ — это шаг в данном направлении). И второе. Не нужно жить по правилу «стыдно гордиться своим». И видеть везде «откаты и распилы» (которых, замечу, в Европе и Штатах не меньше).
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Цитата с сайта РИНЦ:
“РИНЦ разрабатывается с 2006 года при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.”
elibrary.ru/project_risc.asp
WoS отсеивает журналы не по “качественным отличиям от аналогичных публикаций”, а по объективной статистике цитирования, самоцитирования и т.д.
“Обслуживание в первую очередь англоязычной науки” – это вообще перл. Наука – международное явление, а английский – всего лишь язык межнационального общения учёных (раньше была латынь).
С чего Вы взяли, что мне «стыдно гордиться своим»? Мне стыдно за некачественное «своё».
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Я Вам написал про то, что западные индексаторы включают в БД, в первую очередь, журналы, печатающие англоязычный контент. Посмотрите, много ли журналов на испанском, франц., немецком, китайском и др. языках. Естественно, что носителям языка намного проще публиковаться, чем остальным. Это я к тому, что WoS и Scopus являются инструментами капитализации англоязычной научной среды (вузы, лаборатории, ученые и пр.). Но альтернативы пока нет. Мб лет через 20 появится.
Да... то, что “РИНЦ разрабатывается с 2006 года при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.” ни о чем не говорит. Т.е. говорит ровно о том, что МИНОБР поддерживает этот проект. Чем это плохо? Лучше бы не поддерживал?
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Научных журналов на национальных языках и не должно быть много – это издания для отдельных областей, в которых языковая специфика имеет значение. Остальные научные журналы должны издаваться на языке международного общения учёных.
Насчет поддержки — ценность статистических индикаторов в объективности и независимости, поэтому любая поддержка, тем более чиновничья – не во благо. А судя по фразе ”таких полномочий от ВАК у нас пока нет”, РИНЦ зависит не только от МОН, но и от других чиновничьих структур.
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Да, еще одно наблюдение, говорящее об успешности РИНЦ — посещаемость ресурса. Ежедневно его посещают более 10 тыс. человек. Если бы это был сугубо чиновничий проект, то о нем забыли бы давно.
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Не путайте РИНЦ с Elibrary. Elibrary – это какой-никакой, но продукт, а РИНЦ, повторюсь – чиновничий проект. Кроме того, посещаемость не является критерием качества и успешности, к тому же основная доля посетителей приходится не на РИНЦ а на Elibrary.
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РИНЦ строится на базе Elibrary и является продуктом деятельности одних и тех же людей.
Проект РИНЦ разрабатывается с 2005 года компанией «Научная электронная библиотека» (ELIBRARY.ru).
Не было бы Elibrary, не было бы и РИНЦа.
Правда, можно было бы использовать для наукометрии данные ВИНИТИ (аналог ISI). Почему его мало подключают не знаю.
И еще, конечно, у Elibrary есть такая проблема. Они пишут, что их БД открыта, однако, использовать их БД в собственных исследованиях нельзя. Нет никаких аналитических инструментов, или API.
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Проблема не только в том, на какой базе основываться, но и в том, насколько корректно, прозрачно, и репрезентативно наводится статистика. Статистические показатели должны быть максимально объективными, отражать качество контента, и соответствовать целям их использования. В РИНЦ объективность подмыта зависимостью от МОН, ВАК и прочих доброжелателей, а цели размыты в результате бардачной организации и сложного непрозрачного финансирования.
Для ясности: я не против российской библиографической базы, но не в таком виде, в котором сейчас развивается РИНЦ.
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Захотелось, чтобы и мой голос был услышан, хотя не очень верю, что у кого-то хватит терпения просмотреть все комментарии. И точно нет надежды, что он дойдет до руководителей РИНЦ.
Буду говорить об этой системе с точки зрения гуманитарных и общественных наук, на которые РИНЦ свалился как снег на голову и которые оказались к этой системе не очень готовы. Специфика их в том, что главный упор в этих науках идет все же на монографии, а не на статьи. И скорость цитирования в них другая: часто проходит несколько лет до того, как работу начнут цитировать. Само написание монографии — не быстрое занятие, а ее издание — та еще эпопея. Но для ФАНО и прочих — что монография, что статья, — всего лишь одна «штука» публикации. А сейчас — статья в WOS и Scopus весит уже побольше для наших «контролеров».
И уже тут начинаются проблемы с РИНЦ: описание монографий должны вводить организации самостоятельно. Кто этим не занимался — поверьте: это совсем не похоже на удовольствие. Самое отвратительное и отнимающее кучу времени — это введение библиографии, потому что без него «Российскому индексу цитирования» нечего индексировать.
Еще цитирования для авторов и организаций можно взять из диссертаций. И тут самая большая неприятность и недоразумение: описание диссертаций в БД РИНЦ есть. Но почему-то — без библиографии, которая вообще-то уже оцифрована и доступна. Там ссылаются и на монографии, и на статьи. Но снова эти списки почему-то должны вводить «заинтересованные от разгона» организации, а операторы РИНЦ только милостиво их «одобряют» или присылают на «доработку». Повторюсь, ввод списка литературы состоящего от сотни до полтысячи единиц — занятие, отнимающее огромное количество времени, нервов и сил. Уже поэтому показатели РИНЦ не совсем объективны.
Но дальше — больше. Значительный процент ссылок не «привязывается» к работам: ссылки на работу есть, и описание работы есть, а цитирования — нет. И «привязка» подобных ссылок снова ложится на организацию.
В итоге получается так, что мы выполняем треть работы РИНЦ за свои же деньги: сами вносим, сами правим, — лишь бы «не закрыли и не разогнали». Потому что «гуманитарку» трудно представить как «насущное направление для государства», потому что, если в цели ее исследований вводить «кование скреп и выращивание пушечного мяса», то наука там закончится, не начавшись.
Итог. В нынешней «подвешенной» обстановке РИНЦ можно сравнить с резцом скульптора: можно отсечь лишнее — и получить шедевр, можно отколоть слишком много — и сделать исходный материал годным только для помойки. А можно и живого человека зарезать.
И как РИНЦ станут использовать сейчас — зависит от чиновников и позиции научной элиты.
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Перекладывание своей работы на плечи других и уход от ответственности – это всё тоже характерные манеры чиновников, которые рулят РИНЦ. Причём виноватыми в проблемах оказываются, естественно, сами учёные. Цитата: “А не хватает простой вещи — научной этики как базового принципа самоорганизации научного сообщества. Без нее библиометрия в принципе не работает, поскольку она исходно строилась исходя из предпосылки, что такая этика существует.” Другими словами: не мы такие, народец просто некудышный. Самоорганизоваться, виш-ли, не может.
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Так, а кто ваши монографии должен вносить в БД? Журнальные публикации вносят редакции журналов, материалы конференция — организаторы конференций (причем, в западных индексаторах то же самое!). Внесение в БД своей монографии — личное дело автора. Мне вот лень, я и не вношу — журнальных статей хватает. Кому не хватает — вносите. Вам такую возможность предоставили, а вы еще хотите, чтобы кто-то за вас это делал.
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Так это же чиновники решили, что монографии должны включаться в индекс научного цитирования, а не сами авторы, и РИНЦ – под козырёк. В результате у учёных появилось дополнительное количество дурных никому не нужных заморочек. Я лично, правда, монографиями не маюсь, поэтому глубину проблемы комментировать не берусь.
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Константин, насколько я помню, автор не может вносить свои публикации в РИНЦ самостоятельно: для этого ему надо 1) заключать договор, 2) размещать исключительно полный текст. Метаданные (т.е. описание) может размещать только организация, как юридическое лицо. Все бы ничего, и Ваша ирония была бы понятна, если бы для «гуманитарки» монография была бы так — «фигня собачья», а не играла бы основное значение (в том числе для «набора и индекса цитирований»). И было бы совсем великолепно, если бы диссертации РИНЦ размещал со списком литературы. А то получается, что кандидаты и доктора ссылаются на своих предшественников, а РИНЦ этого в упор не видит.
И еще. Если РИНЦ этим не собирается заниматься, то почему бы этой организации не дать официальный ответ для всех органов, которые требуют от институтов отчетность по РИНЦ, в котором бы было написано, что:
Ринц не может предоставить объективные данные по гуманитарным наукам, так как:
а) не размещает монографии со списком литературы (т.е. тут уж прям вопиёт пресловутый «человеческий фактор»
б) не размещает к диссертациям список литературы (тогда не очень ясно зачем вообще в РИНЦ размещены диссертации (через БД РГБ, кстати), когда с необходимой информацией по ним можно ознакомиться в других местах: быстрее, качественнее и полнее)
в) из-за отсутствия единого ГОСТА для оформления библиографии система РИНЦ не всегда может привязать ссылку к источнику
Поясню для тех, кто не сталкивался: ссылка может быть не привязана к публикации (не автору), т.к. цитирующий в конце указал количество страниц в монографии, которое не совпадает с описанием даже на одну; вообще указал количество страниц; оформил ссылку по принципу "Иванов 2008 — Иванов ... М., 2008; сослался на отдельную страницу (С. 47); неправильно указал количество страниц в статье; сослался на отдельную главу в книге — даже если автор у книги один, книга в БД РИНЦ есть, цитирование не считается (система считает это как ссылку на отдельную публикацию.
Тут, конечно, и вопрос ко всему научному сообществу: может, выработать все-таки единый-преединый стандарт цитирований и учить ему студентов с первых дней первого курса?!
А то доходит до идиотизма: автор видит ссылку. Чтобы прикрепить ее к своей работе он должен внести изменение в описание цитирующей(!) его чужой работе. Это описание может быть неполным (этим страдают как раз диссертации и куча другой литературы, которую добавляли именно сотрудники РИНЦ). И вот ученый должен искать организацию, где защищалась эта диссертация, должен указать разделы тематического рубрикатора чужой(!) работы, найти в списке литературы ссылку на себя и исправить ее. Потом — отправить на подтверждение операторам РИНЦ. Дальше происходит цирк. Примеры. Четыре ссылки на работу одной из сотрудниц были отправлены на подтверждение 4 раза, каждый раз подтверждались, но не привязывались! Пока я лично не поехал в этот РИНЦ и при мне их привязала одна из сотрудниц. Это ли не маразм?! Дальше. Оператору не нравится, как оформлен был список литературы — что-то там не читается. И присылает автору изменения все описание на доработку с просьбой — проверьте и оформите весь список литературы правильно. В чужой работе! И многие воспринимают это как издевательство (думаю, что вполне справедливо).
Можно было бы назвать это мелкими погрешностями, неприятностями или свалить вину на ученых: вы, мол, наукой занимайтесь, а не РИНЦ проверяйте и т.д. и т.п. Но беда в том, что теперь эти данные требуют не только при подаче на гранты (это еще ладно), но и при принятии решения о продолжении и объеме финансирования целых институтов. Повторюсь: я не ожидаю для «гуманитарки» финансирования как на науки, работающие на оборонку, нефтянку и медицину, но ведь и совсем ее оставить без денег нельзя — работать будет некому. Уж тогда проще сразу сказать: нашему государству от гуманитариев нужно только это и вот это, остальное — хобби и блажь, которой может заниматься любой менеджер, депутат, дипломат, чиновник (список можно продолжить) в свободное от основной работы время. Или можно сделать иначе: объявить открыто, что все гуманитарные и общественные науки мы переносим в ВУЗы, а лучше — сразу оставить только ВШЭ, а остальное — разогнать и не открывать больше.
Я не против реформ, я — за, но в науке я за прозрачные и открытые реформы, а не за «рыболовство в мутной воде».
А то получается: сначала требуют РИНЦ, люди угробили на него время.Теперь требуют WoS и Scopus. Ну конечно: люди, изучающие российскую советскую историю и пространство (языки, культуру, общество и т.д.), в первую очередь должны писать статьи на английском языке для американских и английских журналов, обсуждать эти проблемы тоже только на английском, французском, немецком. А монографии на русском — да кому они нужны: «народ не читает, студенты не учатся, чиновники — не прислушиваются». А русский язык — оставьте СМИ и толпе, развивать его терминологию и идеи не нужно.
Прошу прощения, что так зацепился за ответ Константина про «кто должен»: никто и никому ничего не должен. Только мы — отчеты подавать ежемесячно разным контролерам, каждый раз по новым формам и срокам.
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А кто мешает изменить алгоритм внесения ссылки в БД РИНЦ на уровне программного кода? Действительно, могут указываться неправильно один или несколько параметров ссылки, как то год, том, номер, страницы. Человек несовершенен и может допускать ошибки. Я сам в бывает допускаю опечатки. Но мне издательство присылает верстку статьи на предмет их выявления. Если текст можно прогнать через spellcheck, то ссылки на этой стадии я проверяю еще раз исключительно вручную. У меня есть собственная база данных pdf-файлов первоисточников, агрегированная с помощью программных средств с функцией поиска по параметрам. Я обязательно сверяю их соответствие файлу статьи-первоисточника. Не часто, но бывают ошибки в списке литературы, причем допущенные мной при написании рукописи. Один раз была ошибка, связанная с неправильным указанием страниц, высказанная мне рецензентом. Дело оказалось в том, что номера страниц в файле моей же статьи, присланной мне издательством, не совпадали со страницами в номере, размещенном на сайте журнала. Уж не знаю чья это ошибка моя или издательства.
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Работа со ссылками, действительно, занимает много времени. Чтобы радикально облегчить этот труд нужно заводить аналог www.worldcat.org , который найдет вам почти любую публикацию по автору и названию и выдаст библиографическую ссылку, оформленную по требованиям журнала или издательства.
Но русскоязычные источники там представлены очень плохо.
Может быть, проще делать такую систему на базе РИНЦ.
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Если в списках литературы более 1000 ссылок — то тогда может лучше на основе такого списка составить библиографический указатель, а не монографии писать? Или справочное пособие? А то бывает и так: 120 страниц текста, из них 30 страниц — библиография. Зато гордо именуем — монография!
На самом деле — если списки составлены правильно, то РИНЦ их вносит автоматом. Но мы же знаем как авторы составляют списки литературы. Копируют с других текстов, вставляют в свою. Ошибки гуляют из одной книги в другую. Именно по спискам литературы можно сразу сказать — старался ли, трудился ли автор над своим опусом, которое гордо именует Монография.
На самом деле не такое уж и трудное дело добавить монографию в РИНЦ, особенно когда автор добросовестно ее оформил. Когда правильно оформлен титульный лист, издательская карточка, список литературы, на это может уйти 7-10 минут. РИНЦ же и идентифицирует автора и организацию. Если до РИНЦа никто не догадался выставить полные тексты монографий в сеть — виноваты сами. А то у каждого затрапезного вуза обязательно ЭК, специалисты, которые обслуживают ЭК и т.п. Но какие научные результаты у вуза опубликованы сразу и не догадаешься.
Зато теперь вся информация доступна. И не имеет особого значения в каком издательстве издана монография. Отличный результат и отличный научный редактор — вот составляющие успеха автора монографии.
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Очень хорошо, что дано слово «ответственному работнику». Простейшее сравнение двух текстов. показывает, что ответ дан в стиле «в огороде бузина». Ни на один вопрос, поставленный Хантемировым, Ерёменко не ответил.
Так зачем же нам РИНЦ?
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“А не хватает простой вещи — научной этики как базового принципа самоорганизации научного сообщества. Без нее библиометрия в принципе не работает, поскольку она исходно строилась исходя из предпосылки, что такая этика существует.”
Конечно, это правильно и благородно.
Однако с другой стороны, само выживание научного сообщества во многом зависит от формальных показателей РИНЦ и таких же требований МОН. Из чего и вопрос: а есть ли этические принципы у них, или этика у них полностью подменена динизмом и формализмом.
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Здесь бы неплохо было услышать мнение людей из «альтернативных» организаций, например ВИНИТИ.
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Мне кажется руководству РИНЦ надо все-таки определиться — либо это просто инфопроект который собирает цитаты на все и вся а уж в качестве этого цитирования и публикаций пусть народ разбирается сам, либо в РИНЦ что-то делает с тем мусором, что там скопился. В первом случае отпадает всякий смысл во включении РИНЦа в критерии оценки деятельности, т.к. что бы разобраться в цитировании нужно будет привлекать экспертов — так не проще ли их привлечь с целью разобраться в работе? Во втором, РИНЦ может стать в море отечественных публикаций, чем-то на что можно ориентироваться в оценке научной деятельности. Лично мне хотелось бы увидеть второе.
Что касается мнения уважаемого автора о том, что махинации были есть и будут согласен, но не согласен с сквозящим сквозь текст намеком на то, что РИНЦ ничего не должен делать. Бездействие будет приводить только к росту числа махинаций, а уж тем, кто на это идет, скорее всего наплевать на непонятное для них слово репутация. В итоге в системе будет к какому-то времени, куча бесполезного хлама в котором никто не захочет разбираться, особенно если все наши сносные журналы будут цитироваться в WoS и/или Scopus. В чем тогда будет смысл существования РИНЦ? Если юридически нереально выкинуть журнал из РИНЦ, то может возможно отключить его «счетчик» цитирования, например, или повлиять еще как-то, в общем сделать что-то все-таки? А может возможно согласовать с ВАКом механизм вывода журнала из списка?
И last but not least присоединяюсь на 100% к Елене, уберите пожалуйста из РИНЦ учебно-методическую литературу. Учтя как у нас зачастую сейчас пишутся учебники и методички есть банальные вопросы к их качеству, а уж в чем смысл включать их в критерий используемый при оценке научной деятельности вообще непонятно. Я считаю, что это первейшая мера которая должна быть сделана.
Ну и для обсуждения — предлагаю что надо исключить из системы цитирования диссертации и авторефераты. Предпосылка очень проста, для защиты автор должен написать сколько-то статей в ВАКовский, т.е. входящий в РИНЦ как минимум, журнал. В этих статьях должны быть отражены основные результаты диссертаций, соответственно, что бы сослаться на результат надо ссылаться на статьи а не на текст диссертации. Конечно на фоне мегапалагиата в диссертациях это капля в море — но такая мера может окажет хоть какое-то влияние на то,что люди начнут нормально относиться к «диссертационным» статьям а не писать всякий простите шлак ради формального достижения показателей по числу статей.
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Павел! Я не понимаю, почему санкции должны быть направлены против журнала, а не против конкретных автора(ов) конкретной слабой публикации? Т.с. «антицитирование»...
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Если в журнале систематически идет накрутка цитирований на непонятные пустые статьи, и собственно журнал только этим и занимается, то мне кажется к нему стоит применить какие-либо санкции. К сожалению такие журналы у нас встречаются все чаще. Если же речь о единичных статьях, то естественно это другая ситуация, тут я с вами конечно-же согласен.
Конечно же все это конечно крайне непросто, и тут очень важным является то, что бы все эти механизмы и причины санкций были открыты, просты и понятны. Это конечно идеал, но к этому надо стремиться.
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Придираться к РИНЦ — это все равно, что придираться к электронным каталогам.
Чего только нет в электронных каталогах. Хватает и липовых диссертаций, и липовых публикаций.
Ответственность за опубликованные результаты НИР несет вуз или НИИ. И предъявлять претензии надо к ним, а не электронным каталогам или к электронным библиотекам. Самое интересное, что никто не возлагал на электронные каталоги и билиотеки и их держателей функции экспертного контроля.
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Библиометрия — это вещь в принципе не этичная. Не может качество работы ученого оцениваться исключительно на основе количества ссылок на него, ведь развитие науки — это процесс многофакторный и сложный.
Вот вам пример: сколько ссылок в РИНЦ имеется на азбуки и буквари всех видов? Немного, правда ведь? А ведь каждый ученый учился читать и стал, в конце концов, учёным только благодаря тому, что когда-то освоил азбуку!
Это шутка, конечно, но принцип тот же: если у меня и научного руководителя разные темы научных работ, я могу ни разу не сослаться на него в своих статьях, но реальное влияние он оказал на мои исследования в разs больше, чем все процитированные авторы вместе взятые! Как проиндексировать это влияние? Как посчитать? Никак! Значит, его можно просто игнорировать? Вот это и будет неэтично! Вот этому и учит нас РИНЦ!
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Библиометрия — это просто статистика. Она не может быть этичной или нет. В принципе. Как не может быть этичным или нет уравнение Шредингера или эффект Допплера. Под область этических оценок попадают только действия людей. С библиометрией можно обращаться этично или неэтично. Но это не проблемы библиометрии. А проблемы интерпретаторов. Если это осознать, библиометрия сможет занять подобающее ей довольно скромное (но значимое) место в научно-статистическом арсенале.
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«Научных сотрудников аттестуют по наукометрическим показателям»
«Если это осознать, библиометрия сможет занять подобающее ей довольно скромное (но значимое) место в научно-статистическом арсенале.»
«Отвечая на вопрос «Ленты.ру», Матвеев добавил, что для аттестации не будет использоваться только наукометрия: будет осуществлен «разумный синтез» наукометрического подхода и дополнительной экспертизы.»
РИНЦ, это не просто РИНЦ, а статистическая база для аттестации. Ну, или «имеет возможность стать»...
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«разумный синтез» наукометрического подхода и дополнительной экспертизы.»
ИМХО, разумный синтез может быть только в одном. Оценку дает эксперт. А статистика (в том числе наукометрическая) это один из важных источников информации для эксперта.
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читаю, читаю и понимаю, что у каждого своя правда. Вот ведь люди из РИНЦ прекрасно понимают, что их машинка работает из рук вон плохо, что она ориентирована на плохие журналы, что те, кто набирает там очки, в Скопусе просто отсутствуют.
Но правда своя...вот вам, говорят, зеркало...
Да кому «вам»? К чему вся эта пафосная статья о вашем труде, когда и труд этот и вы сами-просто выгодная вам ложь.
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Народ! В последнее время кто-то, кого, видимо, очень устраивает РИНЦ, поставил много отрицательных оценок всех высказываниям, кто хоть как-то в чем-то уличил РИНЦ.
Причем у меня отрицательные комментарии выросли с 0 до 24 где-то за неделю. Я раньше не проверяла. Я бы попросила тех, кто занимается форумом, как мои комментарии, так и комментарии остальных членов форума, не удалять. Мне кажется, это искусственное занижение оценок. Это же касается и второго форума. Мне очень понравились комментарии Павла, у него тоже неожиданно стало 19 отрицательных отзывов. Я повторю это сейчас опять и снова. Нельзя по РИНЦ чего-то оценивать, особенно научную деятельность ВУЗа по показателям МИнобра, пока он остается вот такой помойкой. Надо чистить и убирать учебники, методички, макулатурные журналы.
Конечно, своими высказываниями мы наступаем на горло руководству РИНЦ, потому что кто будем им платить деньги? Они защищают свой кусок хлеба. А на российкую науку, в общем, им глубоко наплевать. И даже это видно по ответам руководства. Такое ощущение, что никто просто не хочет видеть. Ни одного конкретного ответа на вопросы членов форума фактически не было. Так, общие фразы. Отмазки.
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Тролль тут завелся, похоже. К админу уже обращались, но реакции пока нет:
trv-science.ru/2014/10/07...1/#comment-43314
trv-science.ru/2014/09/23...1/#comment-43266
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Если так нервирует (человек четырех), отключил плагин. Дорабатывать его или разбираться в ручном режиме с вандалами нет желания. Появятся новые идеи — включу.
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От лица “человек четырёх” благодарю за отклик. Неадекватно работающие плагины действительно лучше отключать.
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У меня ещё вопрос по журналам в Scopus.Обращаюсь к тем представителям РИНЦ, кто нам отрицательные отзывы ставит.
1.РИНЦ мне пишет, журнал ИЗВЕСТИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. ЭНЕРГЕТИКА находится в Scopus. Он там находился и уже не находится как лет 10. Вопрос, эти статьи до сих пор ВУЗУ приписываются, как в Scopus опубликованными?
Вот журнал Вопросы экономики, под каким названием он выходит в Scopus? Все публикации в этом журнале система приписывает ВУзу как в Scopus. Где информация о переводной версии, хочу посмотреть импакт-фактор журнала?
Вы бы лучше порядок навели в своей системе, чтобы людей не путать. Чем сборники и методички выписывать. А то получается, что у Эльзивира одна картина по нашим публикациям, а у РИНЦ другая. Информацию кто адекватно вводить будет?
И если журнал уже из Scopus выкинут, так и надо писать, на данный момент его нет. Шарашкины конторы, типа журналов WORLD APPLIED SCIENCES JOURNAL у Вас в Скопусе. Они ещё деньги с наших русских людей посшибают. А они уже выкинуты в этом году. Вы бы лучше своей репутацией занимались и людям хоть какую-то информацию давали, чтобы не плодить эти шарашкины конторы по публикациям за деньги в скопусе. Хотя вот то, что делают эти журналы, которые уже выкинуты из системы, видимо, для Вас очень близко и понятно. Я вот сейчас на вскидку посмотрела те журналы, которая система скопус выкинула, как откровенно помойные журналы, нам на конференции по Эльзивиру показывали, что они там вытворяли, за дело выкинули. Они у Вас все в скопусе. Пусть русские дураки им дальше деньги платят. Не все могут проверить, есть они, нет- все Вам верят. В РИНЦ же написано. Вот эти все действия результат того, что Вам на Вашу репутацию глубоко наплевать, главное-чтобы платили. Вы пока монополисты, если не любить, не болеть, не уважать собственное дело, все может поменяться в один момент. Когда будут конкуренты, которые будут вылизывать свою систему.
2.И второй вопрос, когда в Вашей базе в критериях будет ИНДЕКС ХИРША ДЛЯ ВУЗА ПО НАУЧНЫМ ПУБЛИКАЦИЯМ(СТАТЬЯМ)? Вот когда сделаете, тогда и можно начинать разговор, что Вам не все равно. А потому что он сразу упадет в 3-10 раз для многих Вузов, а кто деньги-то Вам будет потом платить? Следующий шаг-вписать все курсовые в в публикации ВУза. А что? Сразу у многих ВУзов ещё публикаций прибавится. Они же хранятся на кафедре? Вы сами свою систему помойкой сделали. По которой нельзя ничего сказать об ученом. Если все помойные журналы вписывать в систему, то, для выдающегося ученого я могу им заплатить 2-10 тыс. руб за публикацию и вот оно, количество публикаций в научных журналах РИНЦ. Было ноль, взяла рефераты студентов, отправила, заплатила, стало 10. Вот и весь Ваш уровень.
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Ключевая фраза во всей статье: «Что мешает оценивать тех же ученых не по общему количеству публикаций в РИНЦ (что, понятно, имеет мало смысла)»
Необходимо сделать это лозунгом большими буквами и всем чиновникам показывать: «НЕЛЬЗЯ ОЦЕНИВАТЬ УЧЁНЫХ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПУБЛИКАЦИЙ В РИНЦ — ЭТО НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА!!!» И этим лозунгом пресекать любые попытки чиновников использовать библиометрию таким недопустимым способом.
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Интересная история с РИНЦ.
1. Журнал входил в РИНЦ.
2. Автор в нем опубликовал статью.
3. Ринц исключил из своего списка журнал (всего 344 журналов) вместе с материалами задним числом.
Вопрос: 1+3=2
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