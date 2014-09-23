За комментарием по поводу прозвучавшей критики Рашита Хантемирова в его статье про РИНЦ мы обратились к генеральному директору Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU Геннадию Еременко. Публикуем его ответ.

Всецело разделяю обеспокоенность автора растущим уровнем махинаций с наукометрическими показателями среди ученых, редакторов журналов и администраторов в научных учреждениях. Действительно, это происходит, в том числе и из-за расширения практики использования библиометрических показателей в оценке научной деятельности.

Казалось бы, мы идем здесь по проторенному пути других стран, где библиометрия уже давно стала привычным инструментом. Однако что-то идет не так, чего-то не хватает, чтобы этот инструмент действовал эффективно. А не хватает простой вещи — научной этики как базового принципа самоорганизации научного сообщества. Без нее библиометрия в принципе не работает, поскольку она исходно строилась исходя из предпосылки, что такая этика существует.

Например, что рецензирование статей в журнале действительно проводится, и проводится тщательно, а ученый в своей публикации цитирует тех коллег, на труды которых он действительно опирается в данной работе. Только в этом случае импакт-фактор журнала действительно отражает уровень научного журнала, а число цитирований или индекс Хирша — уровень ученого.

Вечный русский вопрос — что делать и кто виноват? Думаю, что вы-вод автора, что во всем виноват РИНЦ, — слишком примитивный. То есть, по версии автора, уберите РИНЦ и всё наладится, да и в доРИНЦевскую эпоху фальсификаций и махинаций, видимо, не было. Но позвольте, откуда же тогда эта масса плагиата в диссертациях, которые были написаны, когда РИНЦ еще и в планах не значился? А ведь это та же научная этика.

Проблема не в том, что фальсификации есть. Проблема в том, как на нарушения этики науки реагирует научное сообщество. Может быть, это только Россия страдает этой болезнью? Так нет же, известно немало случаев в мировой науке, когда ученые занимались такими махинациями и накрутками показателей в таком масштабе, что нашим даже и не снилось. Но там каждый такой выявленный случай — это скандал. Запятнавшего себя ученого уже не пригласят на авторитетную конференцию и не опубликуют в приличном журнале. Нет ничего хуже, чем презрение коллег. Вот недавно один японский ученый из-за этого даже жизнь самоубийством закончил.

Давайте уж говорить честно. Махинации и фальсификации всегда были, есть и, к сожалению, будут. Просто, после того как появился РИНЦ, все про них узнали. Узнали потому, что стала доступна информация, о чем же пишут наши ученые. Теперь любой желающий может посмотреть и проанализировать списки публикаций и решить, чего стоит тот или иной ученый, научная организация или научный журнал (собственно, что и сделал автор данной статьи). РИНЦ предоставляет для этого все необходимые поисковые инструменты и статистические показатели. Необходимое условие для борьбы с фальсификациями — открытость информации.

Так же было и с диссертациями. Люди их тихонечко писали и где-то они годами складывались на полки архивов РГБ. Однако развитие информационных технологий привело к тому, что вдруг все эти диссертации и научные публикации стали доступны в Интернете вместе с инструментарием для их поиска и анализа. И вот тут-то оказалось, что половина диссертаций липовые, а половина статей и не научные вовсе! Что нужно делать, по версии автора? Закрыть доступ к этой информации, запретить Антиплагиат, РИНЦ, поскольку они как-то не с лучшей стороны показывают нашу действительность?

Но это же абсурд! Давайте еще запретим на панорамах Google показывать наши дороги в провинциальных городах, а то что-то у нас там с дорогами не очень. Пусть показывают только новые развязки и эстакаду на Можайском шоссе. Ну да, в России много слабых журналов и научных публикаций, но это — реальность нашей науки. Не РИНЦ же придумал эти публикации? Они реально существуют, их написали и опубликовали наши ученые. Так давайте смотреть правде в глаза — РИНЦ отражает реальное состояние российской науки. Какая наука — такой и РИНЦ.

Проблемы в науке есть, и их надо решать. Но прежде чем их решать, нужно, во-первых, вообще понять, что они есть, и, во-вторых, оценить их масштаб. Нужно выяснить, чем же всё-таки занимаются наши ученые и на каком уровне. Ну, например, наши общественные, гуманитарные, технические науки чего-то достигли или их у нас вообще нет просто потому, что их практически нет в Web of Science Scopus?

Для решения таких задач РИНЦ просто незаменим. Да, там есть всё, что выходит из-под пера российских ученых, — и хорошие публикации в ведущих международных журналах, и статьи молодых ученых в региональных журналах. Всего более 6 млн публикаций российских ученых — уже весьма представительный массив для анализа российской науки, причем в открытом доступе.

Логика автора, что размещение в одной поисковой системе публикаций разного уровня мешает поиску достойных публикаций, мне непонятна. Что мешает при этом ото-брать лучшие журналы, лучших ученых или организации? Что мешает оценивать тех же ученых не по общему количеству публикаций в РИНЦ (что, понятно, имеет мало смысла), а по числу цитирований, или без учета самоцитирований, или без учета цитирований соавторами, или в пределах отобранной коллекции лучших журналов? РИНЦ для этого предлагает все необходимые показатели и инструменты анализа.

Хотите выяснить, хороший журнал или слабый, стоит ли в нем публиковаться? Зайдите в анализ публикационной активности журнала и посмотрите не только на его импакт-фактор, но и на уровень самоцитирования, распределение цитирований из других журналов, состав публикующихся авторов и организаций. Поверьте, вам всё сразу станет понятно про этот журнал, и никакие попытки фальсификации и накрутки показателей редакцией журнала здесь не помогут. Так что разобраться, кто есть кто, в принципе, несложно, было бы желание. Но вот его-то иногда и нет.

То, что РИНЦ занимается оболваниванием российских ученых, выдавая мошеннические журналы за хорошие, откровенная неправда. Всегда и везде говорим, в том числе на встречах с учеными, издателями и организациями, что заниматься накрутками показателей глупо, поскольку всё это прекрасно видно, и не только нам, но и всем пользователям РИНЦ. Вы только испортите себе репутацию. Только вот некоторых это не останавливает, в том числе по причинам, о которых я уже упоминал выше.

Как с этим бороться? Нас постоянно подталкивают к тому, чтобы мы начали наказывать мошенников путем исключения их из РИНЦ. В принципе, в особо одиозных случаях это правильно, но есть несколько причин, по которым мы пока этого не делаем, ограничиваясь при обнаружении признаков фальсификации предупреждениями и заверениями в исправлении ситуации (часто, кстати, этого оказывается вполне достаточно).

Дело в том, что, исключая журнал из РИНЦ, мы перекрываем ему путь в Перечень ВАК, поскольку индексация в РИНЦ является обязательным условием для попадания в этот заветный список. Таких полномочий от ВАК у нас пока нет, так что, боюсь, судов с издателями нам в этом случае не избежать. А учитывая, что границы корректности цитирования весьма размыты, перспективы таких судов тоже не очевидны.

Также нас постоянно спрашивают, почему мы не отбираем лучшие журналы, как Web of Science или Scopus, а индексируем всю российскую научную периодику. Действительно, при включении в РИНЦ не отбираем, поскольку у РИНЦ другая задача — максимально полно охватить весь публикационный поток российских ученых. В то же время уже запущен проект формирования ядра РИНЦ в виде коллекции 1000 лучших российских журналов, куда попасть будет непросто.

Эти журналы по соглашению между elibrary.ru и компанией Thomson Reuters уже в конце 2015 года будут размещены на платформе Web of Science в виде отдельной базы данных (так же, как это сделано с китайским и латиноамериканским индексами научного цитирования). При отборе журналов в эту коллекцию будут использоваться не только библиометрические показатели, но и экспертная оценка. В ближайшее время появится более подробная информация по этому проекту.

Связанные статьи