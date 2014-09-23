РИНЦ: от примитивного мошенничества до растления малолетних
Несколько лет назад, когда создавался Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), шли споры о том, насколько полезна будет национальная база научного цитирования. Принципиальные противники утверждали, что ее создание усилит изоляцию научного сообщества России. Мягкие сторонники считали, что от лишней информации вреда не будет, а ошибки со временем будут исправлены. Я придерживался взглядов сторонников. Но опыт последних лет убедил меня в том, что РИНЦ приносит только вред.
Этот вред связан, во-первых, с тем, что база журналов РИНЦ напоминает огромную помойку, в которой непросто отыскать что-либо стоящее. И, во-вторых, с принявшим угрожающие масштабы жульничеством отдельных авторов и журналов при накручивании своих библиометрических показателей, которому руководство РИНЦ потворствует своим принципиальным нежеланием противодействовать. Отдельные образцы мошенничества я хотел бы показать в этой заметке.
Не стану останавливаться на примерах совсем уж заурядных методов повышения своих показателей в РИНЦ некоторыми деятелями от науки, которые приписывают себе публикации и цитирования однофамильцев. Тем более что в этом случае приписки могут быть сделаны помимо воли авторов. Ниже речь пойдет о степени порядочности некоторых журналов, индексируемых РИНЦ. И их авторов.
Уже в первом рейтинге импакт-факторов РИНЦ, опубликованном в начале 2010 года, на первом месте оказался журнал («Сибирский педагогический журнал», ИФ=2,986), который «сделал» себе высокий импакт-фактор с помощью примитивного мошенничества. В список литературы публиковавшихся в этом журнале статей добавлялись ссылки на работы из этого же журнала за предыдущие два года, которые в цитирующих статьях вообще не упоминались.
Мое письмо составителям РИНЦ {Приложение A} (и параллельно пост на популярном в то время форуме «Бытие российской науки» [1]) с советом исключать подобные журналы из РИНЦ привело лишь к тому, что при расчете импакт-фактора этого журнала составители не стали учитывать мошеннические ссылки.
В интервью ТрВ-Наука составители РИНЦ признались, что и сами выявляют некоторые случаи мошенничества: «Например, Воронежское ООО «Научная книга». У них четыре журнала, которые друг друга цитируют» [2]. Но меры свелись, опять же, только к исключению «ложных цитирований» из подсчета импакт-фактора. Это следовало понимать так: если вора поймали за руку, то самым худшим наказанием может стать только отъем наворованного.
Редакции некоторых журналов восприняли это как руководство к действию. Красноярский журнал «В мире научных открытий», например, не стесняется в своих рассылках потенциальным авторам требовать включать в список литературы не менее трех ссылок на этот же или два родственных ему журнала {Приложение B}.
Высокого импакт-фактора эти журналы еще не нажили. В отличие от другой «семейки» — шести журналов издательского дома «Академия Естествознания», Пенза: «Успехи современного естествознания», «Международный журнал экспериментального образования», «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований», «Фундаментальные исследования», «Современные наукоемкие технологии», «Современные проблемы науки и образования». Эти журналы, судя по всему, обходятся без подобных требований в рассылках, опираясь лишь на ядро «проверенных» постоянных авторов.
Журнал «Успехи современного естествознания», например, имеет уже довольно приличный ИФ=0,824 (в 2012 году), не намного отстают «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований» и «Современные наукоемкие технологии». С самоцитированием у каждого журнала всё в пределах нормы. Но в списке наиболее цитирующих журналов практически у каждого одни и те же шесть изданий {Приложение C}.
Схема накручивания импакт-фактора несложная — «проверенные» авторы в свои «статьи» объемом в одну-две страницы вставляют, обычно после какой-либо общей фразы во введении, несколько десятков ссылок на журналы «шестерки» (рис. 1) {Приложение D}.
Некоторые из авторов — «альтруисты» (как в этом примере), другие «работают» и на себя тоже. Например, в № 4–2 «Международного журнала экспериментального образования» за 2013 год [4] на шести страницах (со 124-й по 129-ю) опубликовано 5 (!) «статей» с одним и тем же набором пяти авторов из Государственного технического университета в г. Комсомольск-на-Амуре (А.В. Космынин, С.П. Чернобай и др.). В каждой «статье» один и тот же список литературы из 18 источников — все из журналов «шестерки», при этом авторы всех цитируемых статей — А.В. Космынин и С.П. Чернобай.
Пожалуй, заслуживает упоминания еще один постоянный автор этих журналов, М.А. Назаренко, директор Филиала Московского государственного института радиотехники, электроники и автоматики в г. Дубна. С неуемной энергией он публикует «статьи» про индекс Хирша. С одной лишь целью — увеличить собственный Хирш в РИНЦ, ну и попутно импакт-фактор журналов «шестерки».
Типичный пример — его «труд» «Индекс Хирша и другие наукометрические показатели в процессе регионализации высшего образования» [5]. «Статья» состоит из трех небольших абзацев, но в них сделано 19 ссылок. Все — на свои «работы», опубликованные в изданиях «Академии Естествознания».
Еще один тип накручивания им-пакт-фактора можно показать на примере журнала «АПК: экономика, управление» (ИФ=1,332 в 2012 году). Львиная доля цитирований этого журнала приходится на… реферативный журнал «Экономика сельского хозяйства» {Приложение E}. Хотя у обоих журналов один и тот же главный редактор, вряд ли можно обвинить его в мошенничестве. Претензии нужно адресовать сотрудникам РИНЦ — каким это образом аннотации из реферативного журнала (а это не единственный в РИНЦ) числятся статьями, в каждой из которых сделана одна ссылка (на реферируемую статью, естественно).
А вот апофеоз жульничества. Взгляните на рейтинг журналов по импакт-фактору РИНЦ за 2012 год. На первом месте «Вестник ТОГИРРО» (Тюменский областной государственный институт развития регионального образования) с импакт-фактором 19,636 {Приложение F}! Куда там новосибирским педагогам до тюменских! Схема накрутки обычная. Почти все цитирования идут за счет журнала «Региональное образование XXI века: проблемы и перспективы». Состав редколлегий обоих журналов практически идентичен. Руководит ими профессор Ольга Владимировна Ройтблат, лауреат всевозможных премий и руководитель различных объединений.
Необычность здесь не только в запредельном импакт-факторе. Его удалось легко нагнать потому, что в 2010– 2011 годы каждый выпуск журнала состоял из одной монографической работы. Поражает другое. Ссылки на работы в «Вестнике ТОГИРРО» вставляют в работы детей!
В одном из номеров журнала «Региональное образование XXI века: проблемы и перспективы» опубликовано около трех десятков исследовательских проектов детей разно-го возраста, в основном школьников. В список литературы большинства из этих работ вставлено по 7-8 ссылок на свежие публикации из «Вестника ТОГИРРО», которые не имеют никакого отношения к темам проектов. Можно допустить, что ученики старших классов без подсказки взрослых решили посодействовать своим наставникам. Но «нужные» ссылки вставлены и в публикации, авторы которых — воспитанники детского сада! Вот, к примеру, работа «Выращивание огурцов зимой на подоконнике». Список литературы включает 15 работ (рис. 2).
В тексте ни одна не упоминается. Поэтому трудно определить, на каком этапе выращивания огурцов дети использовали, например, сведения из работы Е.Н. Володиной «Романы В. Дудинцева: типология и эволюция жанра», опубликованной в «Вестнике ТОГИРРО».
В 90-е годы из-за определенной категории дельцов сложилось стойкое мнение, которое почти не изменилось и по сей день, что если человек богатый, значит он вор. РИНЦ очень успешно формирует представление, что если у журнала высокий импакт-фактор, а у автора высокий индекс Хирша — значит они мошенники. И даже более того. РИНЦ, на мой взгляд, дискредитирует не только использование наукометрических показателей, но и саму научную деятельность в России.
Влиятельность РИНЦ с каждым годом растет: его данные используют Минобрнауки и ФАНО при оценке деятельности организаций, ВАК — для оценки активности членов диссоветов, РНФ — при установке пороговых критериев для заявителей; данные РИНЦ интегрированы в «Карту российской науки». Тем самым масштабы наносимого РИНЦ ущерба растут с каждым годом.
Что же следует предпринять? У меня нет иллюзий по поводу доброй воли руководства РИНЦ по исправлению ситуации. Я несколько раз писал им о замеченных искажениях в их системе. Ответа ни разу не получил. В некоторых случаях, возможно с моей подачи, делались лишь косметические улучшения. Насколько я понимаю, цель РИНЦ — охватить в России всё что можно. И ограничивать выбор журналов какими-либо критериями он принципиально не собирается.
Закрыть РИНЦ тоже нельзя, поскольку это коммерческий проект. Поэтому, как мне кажется, эффективными могут быть только действия по разъяснению вреда от его деятельности. В надежде, что это приведет к отказу от использования данных РИНЦ государственными структурами.
Возможна еще и организация общественного контроля за моральным и научным уровнем российских журналов по образцу проекта Диссернет, а также осуждение мошенников научным сообществом. Но на это мало надежды. Даже в моем приличном вроде академическом институте призыв руководства воздержаться от публикации статей в журналах-мошенниках встретил на Ученом совете яростное несогласие некоторых завлабов.
Заменой РИНЦ в деле оценки активности российских ученых и научных организаций может стать «Карта российской науки». Конечно, при условии исключения из нее данных РИНЦ. В «Карте» собрана информация из баз данных Web of Science (Core Collection) и Scopus (еще не выложена). Почти все более или менее приличные российские журналы уже индексируются этими двумя базами данных. Те немногие достойные российские журналы, которых там еще нет, могут поправить положение, выполнив несложные (по меньшей мере в случае Scopus) требования.
1. www.scientific.ru/dforum/scilife/1275037069
2. http://trv-science.ru/2010/07/20/provedite-poisk-v-rinc-samostoyateln
3. http://elibrary.ru/item.asp?id=21075070
4. http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1139315
5. http://elibrary.ru/item.asp?id=20524305
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После введения формальных показателей в отчетность трудно было ожидать абсолютной честности от одних и объективности от других. Накрутки в РИНЦ наглядное тому подтверждение. Для программистов, составляющих рейтинги (скажем индексация в поисковой системе) подобное явление закладывается в алгоритм еще на стадии формулирования техзадания. Я могу понять почему это не было сделано сразу при разработке программного обеспечения РИНЦ — всего не предусмотришь, Госплан тому подтверждение. Другое дело почему это не исправляется сейчас. Если здесь мы уходим от идеологии плана к идеологии рынка, то есть явно выраженный спрос на совершенствование продукта, который рано или поздно должен материализоваться в виде предложения. Как говорит Латынина Эффективность системы характеризует не наличие или отсутствие ошибок, скорость их исправления. Выявилась проблема «странного цитирования». Я не думаю, что в таком наглом виде она плохо поддается формализации. В выдаче e-library в отношении конкретных авторов присутствуют очень похожие численные показатели, связанные с процентом самоцитирования, исправленного индекса Хирша. Можно подобные корректировки ввести и для журналов и издательств. Как у меня не вызывает доверия автор, у которого 90 % цитат составляют собственные работы, также не будет вызывать доверия импакт-фактор журнала, сформированный за счет почти исключительного цитирования статей своих предыдущих номеров.
На самом деле тот факт, что наконец-то то, что вытворяет РИНЦ, заинтересовал общественность-меня очень порадовал. Я Вам сейчас напишу схему, по которой РИНЦ зарабатывает деньги. Все просто. Предположим, Вы являетесь руководством Вуза. Вуз мало публикует статей, да и то больше в сборниках местного уровня. Что делать? Есть показатели Министерства образования, Вуз их не выполняет. Можно начинать формировать сильную школу, закупать базы данных, Эльзивир, оплачивать курсы повышения квалификации, проводить сильные конференции. А зачем? Можно просто заплатить РИНЦ(не очень много, может тысяч 300-400 в год на средний ВУЗ) и вписать всю макулатуру, что выпускает ВУЗ. Методички, сборники кафедры, учебные пособия, учебники, что угодно. И вот, о чудо, количество публикаций резко увеличивается, как увеличивается и цитирование. Во всем мире, НАУЧНОЕ ЦИТИРОВАНИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ИМЕННО ЦИТИРОВАНИЕ НА НАУЧНЫЕ СТАТЬИ. А у нас это цитирование во всех требованиях-общее. Т.е. ВУЗ может себе за год поднять индекс Хирша в 3 раза легко. Мне вообще интересно, как хватает совести у РИНЦ приписывать авторство учебникам отдельным ВУзам. На учебнике 10-ти летней давности принадлежность автора не стоит. Где он там работал, не известно. А потом он пришел в ВУЗ N год назад и все его учебники стали собственностью ВУЗА N. И все здорово! И вот кто-то платит и в передовиках, а кто-то-нет. А так с каждого ВУза по 300-400 тыс. и на хлеб с маслом РИНЦ хватает. Такого нет нигде в мире. Научное цитирование-это статьи. А наш РИНЦ готов свою систему превратить в помойку и вписывать туда все, лишь бы платили. Скопус вот помойные журналы выкидывает каждый год, а наш РИНЦ, как мусоросборщик, все цепляет. Лишь бы платили.
У меня вопрос такой встречный. Нам обещали сделать новый список ВАК в зависимости от импакт-фактора журнала и в 3 квартале все объявить.
И где?
Я в РИНЦ посмотрела количество статей от своего ВУза: 1)журналы ВАК 2) журналы с импакт-факторов больше 0,01. И оказалось, что статей ВАК больше. Это значит, что некоторые журналы ВАК имеют 0 импакт-фактор и на них никто никогда не цитировался. Хоть бы квантили сделали, как во всем мире по журналам.
Диссернет пишет про списанные диссертации, а 3 публикации ВАК в полной макулатуре, это кто-то видит?
Был случай поговорить с экспертом ВАКа, которая сказала, что если они сделают критерием ВАК импакт по РИНЦ выше даже 0,1 (что по большому счету очень мало), то отвалятся и помрут почти все региональные «Труды» и «Вестники».
Вот они и чешут репу...
Да, вот ничего подобного. Регионалов они давно бы «отвалили». В том-то и дело, что отвалятся многие московские издания, а этого ВАКу уже никто не позволит делать, как не позволили вносить многие изменения в Положения — тут же начались звонки и визиты.
Вы так говорите, будто Эльзивир и Томсон такие классные и крышевания от науки нет нигде. кроме как у нас :) Посмотрите, как эти деятели от наукометрии на уровне вмеевропейских и всеамериканских проектов закапывают всё, кроме своих CRIS систем, освобождая для них место и оставаясь единственными гарантами научной состоятельности. Мелкие шалости в рамках РИНЦ меркнут перед наглым рейдерским захватом статуса мирового гаранта состоятельности науки... но это уже совсем другая история.
> но это уже совсем другая история
с такими сказками — на первый канал, пожалуйста
Возможно, дело в моём восприятии, но наблюдая за тем как происходит внедрение PURE/Converis, складывается ощущение что всё сделано так, чтобы остались только PURE и Converis — как единственные инструменты связи с гарантом научной состоятельности институции в целом и исследователей в частности.
О научной состоятельности отечественной науки речь конечно же не идёт.
К сожалению, это вовсе не сказки. Как не всегда сказки излагаются по первому каналу. Числовые показатели эффективности научной работы вообще бесперспективны. Вопрос лишь в том. кто создал коммерческий проект и кто лоббирует требование всем в этом проекте участвовать, иначе научная деятельность неэффективна. Скопус — такой же коммерческий проект, как и РИНЦ, только требует еще больше вложений от вузов.
при нищете ппс и нс все это выглядит пустым
Ринцевание захиршевания.
«И немотствуют уста» (Венедикт Васильевич Ерофеев — копирайт).
Господа!
Дабы не прослыть голословным, привожу для Коллег адрес одного из текстов (научных?) директора филиала в г. Дубне г-на Назаренко по адресу:
заранее признательный за возможное ознакомление,
Л.
Ссылка битая
Виноват!
Стараюсь исправиться:
Спасибо за ссылку. Да уж, такой список литературы, признаться, вижу впервые. Теперь бы взглянуть на первоисточник.
Я удивляюсь автору^ Вы что, считаете что WoS и Scopus — это проекты «ради науки»? Это такой же коммерческий проект, как и РИНЦ. Поверьте, «мурзилок» (причём по родственной мне и Вам биологии) — тоже навалом. «Накрутка» импактов и Хиршей — это тоже не наше изобретение — всё давно китайцы опробовали и применяют на практике. Я никак не связан ни с РИНЦ, ни с НЭБ (которая elibrary). Но за последнее время из «ужас-ужас» НЭБ становится вполне нормальной системой. К сожалению, есть куча заметок (находки новых видов, специфичные праймеры), которые публикуются в отечественных изданиях, ни в каких других БД кроме РИНЦ не представленных. Можно, конечно, попросту искать всё Гуглом (тоже вариант), но всеж это не в пример сложнее.
А уж призыв использовать тот кошмар, что зовётся «Карта науки»... Для иностранных работ есть тот же SciVerse (Scopus), так что тут тоже посредники (типа «Караты науки») вовсе не нужны. Извините, этот проект был создан чисто для «распила» тех самых выделенных на него 100 млн.руб. Сейчас им владеет «широко известный» ЦИТИС — и Вы считает, что эта контора может хоть что-то создать?
ИМХО — надо развивать уже имеющийся и худо-бедно работающий проект (НЭБ-РИНЦ) для отечественных работ, а не «плодить сущности сверх меры».
От «Карты Российской Науки», когда она наконец заработает, будет огромная польза: за две минуты можно будет увидеть список публикаций конкретного человека. Что опубликовал, в каких журналах, кто первый автор. В принципе, это можно бесплатно посмотреть и на Scopus, но им в России мало кто умеет пользоваться. Многим местечковым царькам эта карта — как кость в горле, потому что показывает их реальное положение в науке.
Ну, и что эта ваша «Карта»? Передирает все с того же РИНЦа, причем через пень-колоду. Запустил поиск по нашему институту, «Карта» нашла шесть публикаций. В то время, как даже весьма неполный РИНЦ показывает 245.
Пороть на конюшне надо за такие «карты».
Дмитрию:
«Вы что, считаете что WoS и Scopus — это проекты «ради науки»? Это такой же коммерческий проект, как и РИНЦ.»
Ну и что, что коммерческие?
«Поверьте, «мурзилок» (причём по родственной мне и Вам биологии) — тоже навалом.»
Не так уж, чтобы навалом. Совсем не в той жуткой степени, как в РИНЦ
««Накрутка» импактов и Хиршей — это тоже не наше изобретение — всё давно китайцы опробовали и применяют на практике.»
Поверю, если покажете хоть один китайский журнал с накрученным ИФ=19 в Web of Science
«НЭБ становится вполне нормальной системой»
Я против нее не возражал. Пусть будет. Но без наукометрии.
«А уж призыв использовать тот кошмар, что зовётся «Карта науки»… Для иностранных работ есть тот же SciVerse (Scopus), так что тут тоже посредники (типа «Караты науки») вовсе не нужны.»
SciVerse уже нет. Нормальные международные индексы (WoS и Scopus) платные. Запортить, конечно же, любое дело можно. Но если в Карте не будет РИНЦа (зачем «плодить сущности сверх меры»?), то она может стать полезной в виде бесплатного доступа к сведениям о нас в международных базах.
Рашит Мигатович, Спасибо, что читаете обсуждение Вашей статьи.
Да, по биологии (и не только) журналы с ИФ > 5 сложно обвинить «в накрученности». Зато ирано-пакистано-индо-египетские «мурзилики» с ИФ 0,1-0,5 — сплошь и рядом. Мне кажется, тут надо «развести» — поиск информации (и библиотеки) и библиометрические «надстройки». Для поиска статей вполне можно использовать хоть Гугль. А всякие Хирши-импакты и прочая, извините уж, фаллометрия — это к науке не имеет никакого отношения. А уж чем будут пользоваться чиновники — вообще бог весь (помните — одним из поводов к «разгону» РАН вообще послужило «мало статей в Nature»).
Попадание в РИНЦ, также как в любую другую БД — формальная и жёстко прописанная процедура. Если редакция журнала выполнила все необходимые формальные действия, обеспечила соотвествующее представление электронных версий статей — на основании чего пусть даже и «мурзилку» не должны включать в БД? Та же беда есть и в иностранных БД (только они оперативно «изгоняют» совсем уж непотребные журналы).
Лично меня уж очень «задело» Ваша увлечённость тем ужасом, что зовётся «Карта Российской Науки». Смысл был тратить на неё 100 млн.руб. — просто закупить «кусок» базы WoS и Scopus — и бросить? Последнее обновление — 2013г., актуальность — 2012г. (даже РИНЦ таким временным лагом не страдает). Если сделать КРН как «бесплатный доступ» к платным сервисам — это совсем другое дело. Тут да — можно хоть и без РИНЦа. Но для этого требуется постоянно внимание государства, заинтересованных министерств и ведомств. Но сможет ли изначально «распильный» проект, находящийся под управлением ЦИТИСа завоевать уважение и восстановить находящуюся «ниже плинтуса» репутацию? Или может проще «расчистить Авгиевы конюшни» худо-бедно работающего РИНЦа (который ещё и с библиотекой связан — что тоже совсем не плохо)...
«проще „расчистить Авгиевы конюшни“ худо-бедно работающего РИНЦа»
Ответ Геннадия Еременко не оставляет надежд. Не будут они этого делать. Впрочем, я это знал и по предыдущему опыту попыток общения с ними.
скопус такой же ринц и примерно такие претензии предъявляются скопус постоянно, только скандалы с прибалтийскими журналами чего стоят. В то же время нужно отметить, что в скопус в отличии от ринц жёстко реагируют,Ю то есть исключают такие журналы.
Тут все просто — репутация. Объективный показатель вашей известности и значимости ваших работ требует налаженного механизма поддержания такой репутации. Другое дело РИНЦ для бюрократической отчетности.
Очень грустно наблюдать все это, но это факт. Это одно из проявлений АДАПТАЦИИ, вместо РАЗВИТИЯ всех сфер деятельности в стране.
И, если уж наука, — а это наиболее грамотные люди, особенно это касается всех социальных сфер, — предпочитает СУЩЕСТВОВАТЬ вместо того, чтобы развиваться, то, что можно ждать от всех остальных?
А выход есть. Его надо только захотеть увидеть, как это делали многие ученые в СССР, Но страх всего нового очень мешает. «Как бы чего не вышло!».
А это уже . . . «крышка».
------Web of Science (Core Collection) и Scopus (еще не выложена). Почти все более или менее приличные российские журналы уже индексируются этими двумя базами данных.
насколько я знаю, в Скопусе индексируется только три (!) русских гуманитарных журнала — один социологический, один исторический и один юридический (поправьте меня, если мои сведения устарели). Значит, все остальные гуманитарные журналы Вы считаете неприличными?
Немного устаревшая инфа...
Еще в Скопусе индексируются несколько экономических
Список журналов Scopus на июнь 2014
можно посмотреть и без подписки
Хорошо, уже не три, а восемь — прогресс!
Но на вопрос-то Вы не ответили: остальные — неприличные?
Сначала Вам было лень искать обоснование для своего вопроса. Теперь Вы хотите, чтобы я научил Вас нажимать на кнопки в Экселе? Если таков стиль работы российских гуманитариев, то около двух десятков их журналов в Скопусе – это даже перебор.
Не все приличные журналы там есть. Нередко из-за их нежелания совершить некоторые формальные действия. Но, на мой взгляд, снобизм не красит редакции даже хороших журналов.
Кнопки нажимать я умею. И не только в экселе. Поэтому проверив некоторые гуманитарные журналы, обозначенные в Вашем списке как российские, в один клик обнаружил, что они в действительности швейцарские, британские, американские и австралийские. Все два десятка не проверял, извините, хватило пяти.
Странный какой-то список...
-----Не все приличные журналы там есть.
Значит всё-таки не все. Спасибо.
Так же, как снобизм не красит естественников по отношению к гуманитариям, без которых первые не научились бы даже писать такие умные речи. И все проблемы отечественной науки, как и всего государства, именно в том, что гуманитарные науки у нас в большом неуважении, а потому в них и доминируют управленцы и карьеристы. Кстати, руководители Минобра — в основном, технари. А потом Вы кричите о недостатке морали, нравственности и проч.
В скопусе есть журналы которые недостойны нахождения в базе, их исключают.
slon.ru/economics/simulya...zm-1148735.xhtml.
А так действительно в скопусе есть некоторые журналы не пользующиеся авторитетом и уважением даже среди авторитетных российских ученных, хотя тот же журнал Вопросы экономики номер один по экономике не входит в базу, а журналы по слабее по экономике входят. Но это как сейчас бы сказали проблема менеджмента, которые работают как 20 лет назад, не обращая внимания на новые вызовы.
То же самое по журналу Вопросы истории, наверное самый авторитетный журнал по истории. Который пару лет назад входил и в WoS и в Scopus сейчас если не ошибаюсь в скопус не входит, опять таки как тут написал Р. Хантемиров из-за их нежелания совершить некоторые формальные действия, в то же время Вопросы истории в WoS входит. По истории так же в скопусе есть Российская история и мало известный журнал Былые годы. Могу ошибаться вроде дело шло к тому, что и военно исторический журнал то же будет скопусе.
Примеров когда лучшие журналы в своей отрасли не входят в скопус, а журналы откровенно средние входят, хватает. Например Вопросы образования не входит в скопус, но всем известно что журнал В.О. является самым авторитетным журналом по образованию.
Сейчас есть примеры когда хорошие журналы совершают действия для их включения в скопус последний пример если не ошибаюсь это журнал Этнографическое обозрение.
Действительно не все достойные журналы есть базе скопус.
хотел написать «авторитетных российских ученых»
А вот Вопросы языкознания, который давно уже перестал быть авторитетным для всей России и даже в РИНЦ имеет низкий импакт-фактор, потому как его никто не читает, и редколлегия в нем — филиал дома престарелых во главе с выжившей из ума гл ред + представители московского научного бомонда, в Скопус входит.
А собственно не очень понятно, что автора удивляет???
Если чиновники от науки меряют науку размерами хиршей, ссылок и пр... и в зависимости от этих данных выделяют бабки — то люди будут адаптироваться к реалиям... И чем выше будут требования к этим «хиршам» — тем изощреннее будет адаптация...
И смешно выглядит разговор, что наш РИНЦ — «помойка», а вот «ихней» Скопус и Wos — «это круто»..., особенно после прошедших конкурсов в РНФ..., после которых выяснилось, что самые популярные в РФ журналы по этим базам данных по происхождению — Шри-Ланка, Пакистан, Эмираты, Малайзия — видимо это самые передовые в научном отношении страны, что наши ученые стремятся опубликовать статьи в их журналах...
Вот именно. И получают 20-миллионные гранты под названием «Язык каков он есть». Советую всем использовать опыт и подавать заявки: Человек каков он есть, Атом каков он есть и т.д., а не строчить здесь комментарии бестолку.
«Обсуждение» показывает, что статья попала в «точку».
Практически все. защищающие подобный «образ жизни» хотят отстоять свое право НЕ БЫТЬ ЛУЧШЕ других.
Это уже говорит не столько об ученых, сколько о живущих в стране людях, позволивших довести себя до такого состояния.
Так при желании эти накрутки мгновенно по базе данных РИНЦа можно и отловить. Можно напр. ввести индекс им. лейтенандта Шмидта, который бы отражал степень жуликоватости журнала, было бы полезно.
Наконец-то кто-то чётко поставил вопрос, чего стоит РИНЦ. Автору респект.
Мои личные добавления:
1) особо выдающаяся глупость устройства РИНЦ — то, что туда включают рецензии (которые, как правило, никто не цитирует), и, если человек активно рецензирует, то это портит ему статистику.
2) в накрутке цитирований особо отличаются педагоги. Журнал «Иностранные языки в школе» — вообще коллективное взаимное рукоблудие.
ЗЫ: кто-то там говорил про «Вопросы истории» как про самый авторитетный журнал по историческим наукам? Не смешите мои тапочки. Нормальная историческая наука в России в последние 15 лет делается не в журналах, а в сборниках и ежегодниках. Что автоматом означает непопадание в базы данных. Кстати, это как раз единственный плюс РИНЦ — что сборники туда худо-бедно попадают.
Автора статьи смущает, что в РИНЦ стал инструментом мошенничества. Но в этом вина не РИНЦ как такового, а подхода министерства — т.е. государственного заказа, сделавшего «наукометрию» инструментом распределения средств, а точнее — инструментом карательной политики в отношении вузов и тех, кто в них работает. Могу согласиться с Еременко, что это проблема не РИНЦ, и странно, что уважаемый автор об этом говорить не хочет. Хотя и понять Рашита Мигатовича я тоже могу. Зачем бросать камень в государство. Не долетит.
Молодец!
Народ! В последнее время кто-то, кого, видимо, очень устраивает РИНЦ, поставил много отрицательных оценок всех высказываниям, кто хоть как-то в чем-то уличил РИНЦ.
Причем у меня отрицательные комментарии выросли с 0 до 24 где-то за неделю. Я раньше не проверяла. Я бы попросила тех, кто занимается форумом, как мои комментарии, так и комментарии остальных членов форума, не удалять. Мне кажется, это искусственное занижение оценок. Это же касается и второго форума «Во всем виноват РИНЦ», мне очень понравились комментарии Павла, у него тоже неожиданно стало 19 отрицательных отзывов. Я повторю это сейчас опять и снова. Нельзя по РИНЦ чего-то оценивать, особенно научную деятельность ВУЗа по показателям МИнобра, пока он остается вот такой помойкой. Надо чистить и убирать учебники, методички, макулатурные журналы.
Конечно, своими высказываниями мы наступаем на горло руководству РИНЦ, потому что кто будем им платить деньги? Они защищают свой кусок хлеба. А на российкую науку, в общем, им глубоко наплевать. И даже это видно по ответам руководства. Такое ощущение, что никто просто не хочет видет. Ни одного конкретного ответа на вопросы членов форума фактически не было. Так, общие фразы.
> Надо чистить и убирать учебники, методички, макулатурные журналы.
> Нельзя по РИНЦ чего-то оценивать, ... пока он остается вот такой помойкой.
Вот, блин, вы, хоть и научные сотрудники, но дремучие люди!
РИНЦ это просто база данных! Ничего отуда не надо удалять, просто сформируйте правильные критерии сортировки этой базы данных. Самоцитирование и накрутку импакт-факторов элементарно учесть. Претензии должны быть не к РИНЦ, а к министерству, которое задает критерии. Чем больше РИНЦ учитывает, тем лучше, какие журналы жульничуют тоже очень полезно знать, — можно их как раз и закрыть, чтобы они деньги зря бюджетные не тратили.
Павлу и Алексею
>> Зачем бросать камень в государство.
Я не противник наукометрии вообще и разумного использования ее государством в частности.
>> Вот, блин, вы, хоть и научные сотрудники, но дремучие люди!
мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами …
Попробую объяснить попонятнее. РИНЦ назначен в России организатором соревнования журналов, организаций, сотрудников. Он построил стадион, беговые дорожки и т.д. Но не следит за соблюдением спортсменами правил. А среди бегущих, где почему то оказались не только люди, но и свиньи-крысы-тараканы, кто-то все делает по правилам, кто-то срезает углы, а кто-то просто сделал два шага назад, оказался впереди всех на круг и финишировал первым. На упрек зрителя организатор соревнований заявляет, что следить за правилами – не его дело. Публике и так видно, кто чего стоит.
Я считаю такой ответ неправильным. Не надо перекладывать свои обязанности на зрителей. Да и болельщиков на стадионе почти нет, а желающих разбираться в правилах и фиксировать кто как бежал и того меньше. Все смотрят только итоговые протоколы соревнований. А поскольку в протоколах распределение мест зависит не столько от мастерства участников, сколько от того, кто из них больше жульничает, то смысла в организации таких соревнований нет.
>> РИНЦ это просто база данных! Ничего отуда не надо удалять, просто сформируйте правильные критерии сортировки этой базы данных.
Мне кажется, Вы путаете РИНЦ и НЭБ.
Ну отсортируйте журналы по импакт-фактору без самоцитирования. Сильно изменился порядок?
>> Самоцитирование и накрутку импакт-факторов элементарно учесть.
Т.е., Вы предлагаете не снимать нечестных участников с соревнований, а просто добавлять им штрафные секунды? Странно, что WoS и Scopus не додумались до этого.
> Мне кажется, Вы путаете РИНЦ и НЭБ.
Да, согласен, я имел в виду базу данных НЭБ (научной электронной библиотеки).
РИНЦ это уже, как я теперь разобрался, производная от их базы данных.
Просто Вы РИНЦ в статье упоминаете, как «базу журналов»:
> база журналов РИНЦ напоминает огромную помойку...
Для человека, не понимающего в чем отличие РИНЦ от НЭБ, претензии к самой базе данных кажутся странными. Польза от наличия самой базы, на мой взгляд, очевидна.
Впрочем, со своим уставом лезть в ваш монастырь мне не стоило :)
Не согласна с однозначной оценкой самоцитирования как признака нечестности ученого. Еще до появления соответствующего показателя и его негативных оценок, было принято в следующей научной статье или работе другого жанра указывать предыдущие собственные публикации, в которых рассматривался тот или иной аспект обсуждаемой проблемы. Например, теоретико-методологические основы постановки эксперимента, конструирование эмпирической методики, теоретическое обоснование некоего постулата и др. Все научные труды, при условии, что ученый многие годы своего научного труда посвящает единому планомерному исследованию, являются продолжающими друг друга. В этом случае ссылками на предыдущие работы автор устанавливает связность и преемственность своих работ. Это не только позволяет читателям точнее представить степень разработанности проблемного поля, но и помогает самому автору систематизировать сделанное, служит прологом к созданию обобщающих трудов — монографий, авторских учебных пособий. Среди комментариев встречала хулу и на эти жанры. Понятно, что засилье репродуктивных учебников послужило поводом. Но ведь не все учебники таковы. Что же касается монографий, то совершенно непонятно, чем совокупность статей превосходит в научном отношении монографию?
Вот чего пока не встречала в комментариях, так это сравнения статей по объему. Понимая, что данный показатель не эквивалентен качеству статьи, все же хочу подчеркнуть, что в статье объемом 1 п.л. действительно можно разместить законченный экспериментальный отчет. В то же время в большинстве журналов объемы принимаемых статей таковы, что подача материала неизбежно фрагментируется. Это — одна из причин ссылаться на то, о чем пришлось сказать отдельно, в другой публикации.
Вообще складывается ощущение, что современный пишущий и исследующий преподаватель попал в ситуацию «презумпции виновности». Упреки про малый Хирш, высокий процент самоцитирований и пр пр. обвинения не всегда обоснованны. Но тень бросают, деморализуют и, боюсь, складывающаяся удушающая моральная атмосфера ничему хорошему не послужит.
В НЭБ, на то она и НЭБ, должна быть представлена только научная продукция: журналы, труды конференций, монографии, патенты и т.п., диссертации и авторефераты диссертаций. Все остальное — от Лукавого.
Учебники и учебные пособия, методические материалы удалить, чтобы не вводить в искушение авторов.
Года через два так, наверное, и будет: на единой платформе, в единой системе — все учебники и учебные материалы, видеолекции и т.д.
Целиком согласна с тем, что «все о Лукавого». Получается. что написанное методическое пособие или книга. адресованная педагогам и родителям, школьным психологам и т.п,. даже в случае большого успеха не дождется включения в РИНЦ.Не совсем понятно, упоминание об успешном использовании такого пособия должны родители. учителя и учащиеся написать??? (Говорю не голословно, а имею в виду конкретный факт публикации пособия, разошедшегося тиражом 10 тыс. экз(4 издания). и обратную связь с людьми, использующими его с удовольствием и благодарностью.)
Это похоже на разговор слепого с глухим. Претензии к Министерству образования понятны.
1.Вы как вообще учебники к Вузам приписываете? Вот объясните мне схему. Если коллектив 10 человек и все из разных Вузов. Или монографии, если она издается авторским коллективом из 8 человек и все из разных ВУзов? И Вы их вписываете Вузу, если он платит деньги. А остальным-не вписываете. Почему для Вуза нет индекса Хирша по статьям, а только по всем публикациям?
Как-то критерии базы учитывают Ваши интересы.
Все просто, платит Вуз Вам деньги, вписывает учебники и поднимает индекс Хирша в 3 раза, не платит-не поднимает. Я бы на месте тех Вузов, кто является неэффективным по критериям по публикационной активности подняла бы вопрос активно. Может какой-то учебник вышел и в этом ВУзе, а он Вам не платил, а Вы его другому ВУзу приписали. Кто чего проверял? Вуз деньги платит и рисует, что хочет.
2. Макулатурные журналы кто все оставляет? Почему нет никаких критериев, хотя бы формальных, для вписания в РИНЦ? Если журнал выпускает 2000 статей за год, это как? Вот такие публикации с большой натяжкой можно вообще назвать научными.
3. Сборники никому не известных конференций кто в РИНЦ вставляет? А у меня уже ящик забит предложениями опубликоваться с выходом публикации в РИНЦ от урюпинских организаторов.
Так что, как была помойка, так и осталась. И действительно, у одного ученого может быть 8 публикаций в топовых журналах и приличных, а у кого-то в помойных журналах 20. И по РИНЦ второй-то ученый круче будет по формальным признакам.
Индекс Хирша вы когда в критериях сделаете по Вузам только по публикациям в журналах? А пока не сделали, так что молчите. Потому что сразу вся картина по Вузам поменяется. Причем отдельные упадут раза в 3, а может и в 10.
> Почему нет никаких критериев, хотя бы формальных, для вписания в РИНЦ?
Думаю, просто технически удобнее включить в эту базу данных все что есть, а потом уже разбираться. Отделить хорошие журналы от жуликов и макулатуры по этой базе элементарно, было бы желание. Винить надо не базу данных, а людей, задающих критерии финансирования.
Хотелось бы обратить внимание еще на один момент: в Ринц не включаются публикации, вышедшие до появления самого Ринца (авторефераты диссертаций — не в счет). Ведь многие ученые (авторы) публиковали свои работы еще тогда, когда не было ни списков ВАК, ни самого РИНЦа. А теперь оказывается, что специалист, имеющий десятки (сотни) публикаций, но вышедших в 80-е, 90-е гг. XX века, начале XXI века, проигрывает по числу публикаций в РИНЦЕ вчерашнему бакалавру.
Объяснение типа «руки не дошли», конечно, все объясняет, но не утешает. Выводы-то делают, по тому, что есть в РИНЦЕ.
Такое странное понятие — коллектив авторов.
Это когда собирают несколько десятков или сотен человек, которые даже бывает и неизвестны друг другу, дают один заголовок и называют это коллективной монографией?
Монография, вообще-то, это опубликованный результат, который был получен автором или несколькими авторами по определенной теме, исследованию.
Структура настоящей монографии: Предислование (необязательно) Введение, Глава 1, Глава 2, Глава 3... Заключение, Список литературы, Приложения, Указатели. Плюс — настоящие рецензенты и научные редакторы.
Сейчас же стали изощряться: Введение на одну страницу и далее — что пожелаете.
После издания такой книжки информация подается в отдел, где начисляются баллы, подсчитывают рейтинг. Вот и все — денежки получены.
Особенно интересно, когда монография печается в «международном издательстве». Ну, а потом — конечно же в РИНЦ!
Ринцу же, в принципе должно быть все равно какое качество у монографии, журнала, степень научности опубликованных результатов.
За все, что выходит от имени вуза — несет ответственность вуз и никто более. Представьте, РИНЦу говорят — у вас на сайте липовая диссертация...
Если вуз устраивает такая ситуация — при чем здесь РИНЦ?
Коллектив авторов, а где в монографии указывается ВУЗ? Там указывается издательство. И коллектив авторов может быть и из 10 человек и гипотетически из разных Вузов. И кому Вы эту монографию припишите? А если Иванов И.И. работал в Вузе N, пока писал, а когда монография вышла, стал работать в вузе M. И чья эта монография? Вузам можно приписать авторство в журналах, там аффиляция ставится. А все остальное-это лично Ваше изобретение. И учебники и монографии.
И как это РИНЦ не несет ответственности, что туда вставляет? Тогда зачем он вообще нужен? Каждый ВУЗ может вписать все, что хочет и он несет ответственность? Любой каприз за Ваши деньги. Поэтому я до сих пор не могу понять, а чего Вы рефераты студентов не вписываете за Вуз. А что? Это же индекс научного(!!!!!!!) цитирования. Вот сейчас возьмет Вуз и впишет не только все макулатурные методички, но и рефераты. А Вуз это очень даже устраивает, у него сразу индекс Хирша вырастет и количество публикаций.
Я уже столько ляпов вижу в самой системе, что можно написать открытое письмо, как вообще можно Вам доверять и по Вашей электронной базе оценивать Вузы.
Извините, но количество публикаций в РИНЦ нужно указывать теперь везде, а насколько это все соответствует действительности? Кто-то вписывает за деньги к Вам публикации 1985 года, Вы их проверяли? Да, люди не врут и Вузы не врут. У меня на кафедре нужно было заполнить анкету про публикации, я просто перепроверила, чтобы на сайте не вывешивать и дурой не выглядеть. Там столько было наврано, а все приличные люди. Вы когда пароли даете, что народ может все вписывать, Вы о чем думаете? Кто будет нести за это ответственность? Если сам ВУЗ, то тогда Ваша база просто большой ноль. Потому что по ней ничего вообще оценивать нельзя. Что-то не соответствует действительности, а , люди виноваты, а мы так, только деньги берем. А чего хотят, то и вписывают. Впереди даже не дипломные работы, а рефераты, готовьтесь. Все относительно, как только будет более приличная база, по которой будут все оценивать, т.е. Вузы, Вы сразу обнулитесь. В критериях Министерства образования же не будет. То, что репутация может чего-то стоить, пока в голове, видимо, нет.
Издательство может быть любым. Не совсем, конечно любым. А именно — научное издательство с соответствующей редакционной коллегией и т. п. Это могло быть, например, издательство Мир или Прогресс. Или ведоственное издательство, или издательство научной или образовательной организации.
И сведения об этом издательстве в монографии указываются на титуле произведения внизу или второй странице титульного листа, на издательской карточке. Н-р, монография:
Иванов Кирилл И. Научная продукция и ответственность образовательного учрежджения: монография / Минобрнауки России. МГТТТУ. — М.: Издательство..., 2014.
Что касается названия организации. На первой странице титульного листа, сверху вносятся сведения об ответственности. Это может выглядеть так:
Минобрнауки России
Московский государственный... институт
Сведения об ответственности и вносятся в издательскую карточку, что на второй странице титульного листа.
Теперь вопрос на засыпку: В каких случаях автор имеет право ставить название организации на титульном листе? Или другой вопрос: В каких случаях образовательное учреждение имеет право разрешать автору издавать монографию, оплачивать типографские расходы из своего бюджета?
Можно задать совсем простой вопрос: Может ли сотрудник образовательного учреждения сам выдавать дипломы об окончании вуза? Ответ: ничего сотрудник не может делать без разрешения организации, если договором не указано иное.
Другой вопрос, конечно, процедурный: как все это регулируется. Регулируется плохо. Иначе не было бы таких недоразумений с «коллективными» «монографиями». Сейчас такие монографии можно печатать каждый день и ничего за это не будет.
Вуз заключает договор с РИНЦ и, если ему не стыдно, он эти все «коллективные» «монографии» и выставляет или дополняет библиографические записи в РИНЦ.
РИНЦу же все равно. Это же каталог, библиотека. Если вузу не стыдно, то при чем здесь НЭБ и РИНЦ?
Автор сам по себе, конечно же, может печататься где угодно. Мы же говорим об опубликованных результатах научной деятельности образовательного учреждения. Разве в этих случаях ситуация не контролируется?
Проводится исследование в вузе, получают какие-то результаты. И что же потом автор? Идет в другой вуз (н-р, в МГУ) и говорит: я подготовил монографию. Можно я поставлю название Вашей организации на титульном листе? Да ладно, даже и спрашивать не будем. Поставим МГУ или какой-нибудь Гарвард. Какая разница, нужна им эта монография или нет?
У меня ещё вопрос по журналам в Scopus.Обращаюсь к тем представителям РИНЦ, кто нам отрицательные отзывы ставит.
РИНЦ мне пишет, журнал ИЗВЕСТИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. ЭНЕРГЕТИКА находится в Scopus. Он там находился и уже не находится как лет 10. Вопрос, эти статьи до сих пор ВУЗУ приписываются, как в Scopus опубликованными?
Вот журнал Вопросы экономики, под каким названием он выходит в Scopus? Все публикации в этом журнале система приписывает ВУзу как в Scopus. Где информация о переводной версии, хочу посмотреть импакт-фактор журнала?
Вы бы лучше порядок навели в своей системе, чтобы людей не путать. Чем сборники и методички выписывать. А то получается, что у Эльзивира одна картина по нашим публикациям, а у РИНЦ другая. Информацию кто адекватно вводить будет?
И если журнал уже из Scopus выкинут, так и надо писать, на данный момент его нет. Шарашкины конторы, типа журналов WORLD APPLIED SCIENCES JOURNAL у Вас в Скопусе. Они ещё деньги с наших русских людей посшибают. А они уже выкинуты в этом году. Вы бы лучше своей репутацией занимались и людям хоть какую-то информацию давали, чтобы не плодить эти шарашкины конторы по публикациям за деньги в скопусе. Хотя вот то, что делают эти журналы, которые уже выкинуты из системы, видимо, для Вас очень близко и понятно. Я вот сейчас на вскидку посмотрела те журналы, которая система скопус выкинула, как откровенно помойные журналы, нам на конференции по Эльзивиру показывали, что они там вытворяли, за дело выкинули. Они у Вас все в скопусе. Пусть русские дураки им дальше деньги платят. Не все могут проверить. если они, нет- все Вам верят. В РИНЦ же написано. Вот эти все действия результат того, что Вам на Вашу репутацию глубоко наплевать, главное-чтобы платили. Вы пока монополисты, если не любить, не болеть, не уважать собственное дело, все может поменяться в один момент. Когда будут конкуренты, которые будут вылизывать свою систему.
За научную деятельность, также как и за образовательную несет ответственность организация или учредитель. Если научному или образовательному учреждению не стыдно за свою научную продукцию — то при чем здесь РИНЦ или другие библиотеки, информационные системы, даже если это WoS CC или Sc?
Эти библиотеки как раз и стараются внести какие-либо процедуры для отбора качественной продукции. А что для этого делает вуз?
За научную деятельность несет ответственность научный сотрудник. Но при феодальной системе — сеньор, помещик, барин. Вот система, когда не сам ученый вносит свои работы в базу данных РИНЦ, а организация (если руководству это нужно, что бывает далеко не всегда, в тех случаях, когда надо избавиться от (или хотя бы «притормозить») неугодного сотрудника), а затем еще и работники РИНЦ со своей малопонятной по критериям "ручной привязкой/непривязкой), — это феодальная организация науки, где все решают начальные люди, допущенные к «крану».
Факт 1. В российской науке пока многие ученые пока пишут «в стол» и мало кто знает чем они вообще занимаются, поэтому РИНЦ как количественный показатель необходим.
Факт 2. Большинство ученых до сих пор считает что их «труды» (чаще всего это просто эссе-писанина) должна публиковаться бесплатно, мало представляя, что такое издательская деятельность и какой это труд.
2. Понятно, что ничего бесплатного не бывает, и нелегкий издательский труд тоже небесплатен. Вопрос, видимо, в том, кто это должен оплачивать. Роман, Вы кого имели в виду? ;)
Но заставлять возрастного филолога краеведа, изучающего метечковые говоры, молодого аспиранта экономиста и состоявшегося химика твердого тела играть по одним правилам и судить о них по одним лекалам по крайней мере не умно.
РИНЦ сейчас — «объективный» показатель научной состоятельности ученого/журнала/университета, но как показывает практика, не всё может и не всё должно измеряться РИНЦем.
Поддерживаю: учебные должны публиковаться бесплатно! Платная публикация в условиях России такой же абсурд, как платное высшее образование. Можно публиковать любую макулатуру и можно давать диплом о высшем образовании людям, не знающим алфавита и не освоившим таблицу умножения.
Издательская деятельность — это, безусловно, деятельность и безусловно — труд. Но и авторская работа — это тоже труд. И если автор готов писать бесплатно, т.е. не требуя гонорара, то почему с него должны брать деньги за публикацию? Просто схема финансирования научных изданий должна быть не такой, как коммерческих.
Елена:
24.09.2014 в 12:25
Диссернет пишет про списанные диссертации, а 3 публикации ВАК в полной макулатуре, это кто-то видит?
Да вообще и на не списанные безобразные диссертации мало кто смотрит, а то, как мне один скорбный разумом сказал, с вашими (моими, хотя на деле очень скромными) критериями у нас и кандидатов не будет. Не люблю Филиппа II, но как не перефразировать: лучше не иметь кандидатов вообще, чем иметь таких. Тем более что и не так уж мало останется.
Karel:
30.09.2014 в 10:31
Был случай поговорить с экспертом ВАКа, которая сказала, что если они сделают критерием ВАК импакт по РИНЦ выше даже 0,1 (что по большому счету очень мало), то отвалятся и помрут почти все региональные «Труды» и «Вестники».
Горе-то какое. :)) Жалко бизнес терять.
А РИНЦ и не может дать ничего путного. не на то рассчитан. но теребить и тормошить во всю ивановскую их надо, чтобы жизнь мёдом не казалась, а то они только учёным (б.ч. настоящим) её отравлять умеют.
Познакомившись подробнее с требованиями выходящих, например, по психологии журналов, обнаружила. что требования к публикуемым статьям содержат в основном такие требования к ФОРМЕ подаваемой на рецензию статьи (подробное изучение брошюру до 100 стр. с требованиями исключительно к оформлению статьи, РИНЦ + проверка по РИНЦ, перевод на иностранные языки всей работы. транслитерация с изощренными дополнениями к ней и пр., и ВСЕ это ДО ТОГО, как статья попадет на «рецензию». Создается впечатление, что это добротный «кодовый замок» для пропуска ТОЛЬКО желанных авторов.
Мне кажется, что «психология», будучи открытой по своей сути «наукой», стала заниматься «самопожиранием», не пропуская ни одной Новой мысли и страдая от КРИЗИСА. Не в ее ли подходе этот «кризис» заключается?
Уважаемые, коллеги!
Статья полезная и нужная, но она затрагивает вершину айсберга
Хотелось бы поправить автора в отношении Назаренко М. А. Назаренко М.А — бывший директор, бывшего филиала МИРЭА в Дубне, который закрыли за не эффективностью к чему руку приложил именно Назаренко. Любой может зайти в Elibrary, найти университет МИРЭА, вызвать авторский указатель и посмотреть показатели М.А. Назаренко.
Уважаемый Рашит Мигатович преувеличивает заслуги Назаренко, называя его эпистолярный труд статьями. На самом деле среди первых 60 по цитируемости работ всего 3 статьи с числом библиографических ссылок соответственно 36, 38 и 44 (с самоцитированием Назарено). Остальные — краткие сообщения объемом от 1 до 1.5 страниц. Они опубликованы в рубриках «краткие сообщения». Назаренко еще в 2012 году имел индекс Хирша 1. Затем сколотил команду из 18 человек и стал писать краткие сообщения в платные журналы РАЕ. В номер одного журнала вбрасывали до 8 кратких сообщений с количеством ссылок в среднем по 10. Некоторые сообщения содержат до 0.25 объема журнальной страницы текста и 0.35 объема страницы библиографии. В общем эти краткие сообщения, без аннотаций и ключевых слов содержат до 34 цитирований на 1-1.5 страницах. Тестовая часть включает только ссылки на работы Назаренко и его команды. Никаких идей, никакой науки. За 3 года Назаренко поднял индекс цитирования до 19. Количество соавторов в его кратких сообщениях 3-8 и даже 26 человек. За короткий срок Назаренко и его команда накрутили себе индексы Хирша. На его краткие сообщения (статьи) 1902 ссылки из которых 1886 ссылок самого Назаренко. Не являясь преподавателем, он умудрился включить себя в список 100 самых цитируемых педагогов России.
Чичиков скупал мертвые души, выдавая их за живые. Назаренко М.А. выдает краткие бессодержательные сообщения за полноценные статьи. Сейчас, он, естественно, рвется в депутаты. Любой может проверить эти цифры и посмотреть эту занимательную механику в Elibrary
Господин Хантемиров!
Вам кажется обидным, что у каких-то журналов высокий импакт-фактор?
А кто будет контролировать «авторитетные» журналы?
Да они уже давно выпускаются, да они как бы себя хорошо зарекомендовали, но это не значит, что там нет «накруток». Кто это будет судить? Вы или другие энтузиасты? А есть люди, у которых, извините, другое мнение.
Если эти журналы настолько авторитетны, то они и дальше такими будут, у них всегда будут авторы, которые хотят публиковаться в хороших рецензируемых журналах.
Вы предлагаете вмешиваться в этот процесс, а это неправильно. Должен быть свободный выбор. Подобно тому как в современной рыночной экономике — рубль отпустили в свободное плавание, то есть люди сами определяться.
А если вмешиваться, то это будет движение к монополии, что неправильно. Авторы сами разберутся где им публиковаться и что им нужно. А здесь возникает ажиотаж, как же так, импакт-фактор большой у журнала.
Абсолютно согласна с тем, что у человека должен быть Выбор, так как только благодаря ему он может развиваться.
Но возможность Выбора должна быть у каждого человека, в том числе. и у желающего публиковаться. При этом важнейшим вопросом, является вопрос о критерии отбора поступивших в журнал статей, который позволил бы добиться равенства условий при отборе публикаций в журнал. Таким критерием,на наш взгляд, должно быть только качество предлагаемой работы, а не имя автора или его место работы.
От этого выиграет как наука (в лице журнала), так и автор, публикующий свой труд.
Как бы жулики всегда были, есть и будут. С ними необходимо бороться.
Если деньги время от времени крадут, это не значит, что надо отказаться от дензнаков. Нужна полиция.
«Сибирский педагогический журнал» должен быть исключён из списка журналов на пару лет за подобную практику.
Он не первый и не последний, и не только у нас.
Вон, журнал «Folia Phoniatrica et Logopaedica» взял и опубликовал в 2007-м году редакционную статью, где процитировал ВСЕ статьи своего журнала за 2005 и 2006 года. В результате его ИФ подпрыгнул с 0.66 до 1.44.
Ну, его исключили за это на два года из JCR.
Более утончённая практика у некоторых журналов, когда редактор на стадии рецензирования мягко (но настойчиво) указывает автору на статьи, уже опубликованные в его журнале и «возможно по теме».
По поводу индекса Хирша.
Я, как автор, например, в статье могу сослаться на себя 1 раз, а могу и 10 раз. То есть, опубликовал 3 статьи, могу иметь 3 ссылки, а могу и 30. Это мое право, и индекс Хирша у меня будет если 10 статей по 10 ссылок будет равен 10.
И что? Я должен у кого-то спрашивать, сколько раз мне сослаться на себя?
Это мое право как автора.
Никаких «радетелей за науку» автор может не слушать.
Речь может идти просто о научной этике, но это настолько условное понятие.
Пишет аспирант статью и вписывает автором научного руководителя. Знакомо?
У обоих Хирш растет, а каков вклад каждого? 45% и 55% или 5% и 95%?
А каждый, между тем, авляется полноценным автором статьи.
Видел, как оформляют список трудов соискателей ученой степени и указывают вклад в процентак по каждому труду, ну и что? Кому это надо, проверять сколько процентов 20 или 30? Автор расписывается в том, что у него 20 процентов, то есть ему должны верить.
А если у кого-то из журналов отняли ссылки, понизили импакт-фактор им, так они и в суд подать имеют право, авторы сослались, значит авторы посчитали эти ссылки необходимыми.
Полностью согласна с Николаем. Наш народ не спит и у Назаренко М.А. действительно макулатура, а не статьи. Одна страница и список библиографии.
Кого он этим может обмануть? Сам себя? Любой эксперт этот сразу увидит. А сколько времени и сил, да и денег потрачено на надувание щек!!!!!!
Мне кажется, он такой ни один. Когда вот такое видишь, я бы на месте любого руководителя такого преподавателя себе бы на работу не приняла, а что у человека в голове и на что он может ещё пойти ради амбиций?
Я не хотел бы защищать Назаренко, что происходит?
Биолог Хантемиров нашел кандидата физ-мат наук Назаренко и обсуждает его. Биолог обсуждает математика.
У нас всегда нужен какой-то козел отпущения, не повезло Назаренко в данном случае, журналы РАЕ тоже обсудили.
Господин Хантемиров, а что вы можете сказать про ваших коллег-биологов? Про институт где Вы работаете, про систему РАН, в которую он входит?
Не принято ругать то место, где работаешь, коллег.
Вы можете быть откровенны, там нет накруток, ученые не пользуются чьими то результатами? Наверное есть, но вы про это не будете говорить, вы будете обсуждать Назаренко.
Не в бровь, а в глаз!
Когда безнравственный человек говорит: «не хочу обвинять» или не хочу защищать", то именно это он и делает.
Под именем Александр скрывается либо сам Назаренко, либо один из его соавторов.
Аргумент Александра в том, что не имеет право представитель одной профессии (биолог) осуждать представителя другой профессии ( математика или физика) не состоятелен.
В статье Рашита Мигатовича нет упоминания о профессии. Речь идет о нравственности.
Биолог Рашит Мигатович человек и ученый. Как человек он может говорить о нравственности любого другого человека безотносительно к его профессии.
По логике Александра никто не имеет право осуждать Чичикова потому, что он другой профессии.
Александр прикрывает безнравственность Чичикова-Назаренко принадлежностью к другой профессии. Но если бы он зашел в Elibrary и посмотрел статьи Назаренко, то убедился бы что физико-математик Назаренко за последние 5 лет не написал ни одной статьи (их всего 6) или сообщения по физике. Если биолог Хатемиров не имеет право писать о бывшем физике Назаренко, то какое право имеет физик Назаренко писать о кадровом аудите (специалистом которого не является ) о менеджменте качества, об управлении персоналом, о качестве жизни преподавателей (самая цитируемая его статья)?
Если любой читатель зайдет в Elibrary, то увидит, что до 2012 Назаренко никто не цитировал. С 2012 по 2014 он написал 80 сообщений и 6 статьей. Его работы за эти три года процитировали 128 статей и сообщений, в среднем 11 цитирований Назаренко в каждой цитирующей работе. Не 1 или 3 как в обычных статьях на любого автора, а по 11 . За три года на работы Назаренко было 1902 цитирования, из которых 1886 сделал сам Назаренко. Это данные Elibrary.
Все о чем здесь говориться может проверить любой, кто умеет работать в Elibrary.
В качестве примера приведем данные его короткого сообщения на тему Наукометрические показатели мотивированности научной активности". журнал «Успехи современного естествознания», 2014. Это краткое сообщение объемом 1.3 страницы «написано» коллективом авторов более 20 человек. Оно состоит из 4 абзацев (0.4 объема публикации) и включает 34 цитируемых источника (0.9 объема со публикации), из которых цитирования 33 публикаций М.А. Назаренко.
Утверждение Александра « не повезло Назаренко в данном случае» есть ложь. Ему именно повезло и везет потому, что его не разоблачили
Он не заступался за Назаренко, а совершенно правильно указал на то, что нравственность следует проявлять ,прежде всего, в своей научной области. Тогда и наука станет чище. И про самоцитируемость не все так однозначно. Вы забываете о существующих требованиях указывать работы, в которых ранее были получены и описаны упоминаемые результаты.
Николаю:
В том то и дело что Вы говорите о нравственности, которая очень условна. Я уже про это говорил выше, как автор, на себя могу ссылаться сколько считаю нужным. Да, это может выгдядеть неприличным, когда много ссылок. Но нигде никаких ограничений нет.
А про профессию я сказал потому, что если биолог напишет о своих коллегах нехорошо, то со стороны его коллег могут возникнуть нападки в научной среде, сами знаете, что такое бывает. Не могу поверить, что среди биологов «жуликов» нет.
Для сообщения Amperion:
Журнал «Folia Phoniatrica et Logopaedica» опубликовал редакционную статью, то есть редакция сама попала в такую ситуацию, они решили не связываться и не подавать в суд, но могли бы. Почему? Вот почему:
Те которые считали импакт-фактор, посчитали и ужаснулись, а могли бы не учитывать эту статью, есть статьи авторов, а есть колонка редактора и другие редакционные области.
С другой стороны, если уж вы посчитали, то будьте любезны, давайте этот импакт фактор.
Рашит Мигатович, зачем ученым лезть в политику, в общественную жизнь?
Если ученый, то он должен заниматься наукой, а не давать советы о том как с его точки зрения быть порядочным. Если бы привели кодекс порядочности, то можно было бы с ним согласиться. Можно привести массу примеров, когда большой ученый оказывался слабым политиком, общественным деятелем. Я согласен с Александром. Вы подняли спорную тему, которая ни к чему не ведет и не состоятельна.
Постараюсь вежливо — беседа с ловчилами и троллями не есть для меня разумное времяпрепровождение.
Отдает душком скандализма и кляузничества. Это касается написания писем куда-то в поисках непонятной справедливости.
У моего знакомого защитился ученик. Но «доброжелатели» написали письмо в ВАК и, конечно, он снял диссертацию с рассмотрения. Диссовет не хотел проблем , сделают замечание и все. То есть, не защищен ничем оказался автор. Этих доброжелателей знают и стараются их сторониться. ВАК это хороший рычаг давления. Появился деятель и у человека порушилась научная карьера.
На соседнем предприятии одна сотрудница постоянно писала в Москву с просьбами приехать и проверить нарушения у них. Приезжали, все поднимались на уши, но ничего не находили. Ждали несколько лет, пока она не достигла пенсионного возраста. Для избегания дальнейших скандалов и возможности нормальной работы, уволили как пенсионерку.
В случае с НЭБ все делается законным путем и правильно руководство пояснило, что не будет оно рассматривать такие письма, суд подтвердит правоту авторов и журналов.
[…] Блестящая демонстрация ситуации: Р. Хантемиров «РИНЦ: от примитивного мошенничества д… […]
Вот мы и видим еще одно блестящее подтверждение того, что заметка является просто личной обидой Р.Хантемирова. У кого-то просто индекс Хирша больше, чем у него.
наверное вы правы. Меня удивляет больше всего лень автора, который забывает про поисковой характер науки. И нечего ругать РИНЦ, если не умеешь им пользоваться.
А что творится на книжном рынке учебных пособий для ВПО?
Авторы не стесняются ничего. Нет никакого чувства неловкости за свои докторские и профессорские звания, предполагающие какую-то квалификацию.
Автор пишет «база журналов РИНЦ напоминает огромную помойку, в которой непросто отыскать что-либо стоящее», но ведь это совершенная ложь. На сайте работает поиск и работает вполне себе хорошо. Ценность этого ресурса в том, что я получаю сразу весь список статей, книг, авторов которые пишут по интересующей меня теме. Да и мне интересно читать то, что написали в Томске или Самаре в каком-нибудь местном журнале, с самым низким ипакт-фактором (или самым высоким) не маститые ученые из престижных журналов еще советской поры, а обычные ст. преподаватели, аспиранты, доценты. Прелесть этого ресурса в том, что теперь не надо биться в стену из редакторов из топовых журналов ВАК чтобы в них опубликоваться. Зачем? Если есть самые простые журналы, которые меня опубликуют бесплатно и разместят мою статью в РИНЦ. И её (статью) найдут в РИНЦе те, кому она нужна, чуть-чуть посидев и поискав нужные в каждом конкретном случае материалы.
Польза и в том, что теперь стало намного виднее, какую ахинею публикуют некоторые авторы. Абсолютно одинаковые тексты в разных журналах и с разными фамилиями авторов.
свободы хочется, свободы... Жить без цензуры и преград...
свободы хочется, свободы... а РИНЦу рад ты иль не рад?
Общаться важно нам в науке. читать друг друга,
просвещать...
И нужно ль нам, хотя б от скуки, КАРМАНЫ ЧЬИ-ТО НАБИВАТЬ?
Ситуация с Назаренко уникальна: он и тварь дрожащая, и право имеет. Достоевский бы никогда не поверил, что и такое когда-то будет возможным в каком-то там двухтысячном году.
Я хочу поделиться своим плачевным опытом по изданию своей статьи в РИНЦ. С нас в институте требуют непрерывно статьи. Я со своей дипломницей и с одним профессором из МГУ отдали в июне 2016г статью по прикладной математике в Международный независимый институт математики и систем МИС в Новосибирске. На их сайте все было прилично. Статьи принимают, журнал издается. Моя дипломница поступает сейчас в магистратуру в МГУ. Я считала, что ей полезна будет статья в РИНЦ. В июле журнал не вышел. При этом на сайте была заявка на прием новых статей и соответственно реквизиты банка, куда платить. Сейчас август. На наши письма они не отвечают. Вот вам и статья в РИНЦ!
[…] понимать, что РИНЦ за последние годы превратился в гигантскую помойку. И признаков улучшения ситуации не наблюдается. Кроме […]
[…] популярном в то время форуме «Бытие российской науки» [1]) с советом исключать подобные журналы из РИНЦ привело […]