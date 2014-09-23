РИНЦ: от примитивного мошенничества до растления малолетних

Несколько лет назад, когда создавался Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), шли споры о том, насколько полезна будет национальная база научного цитирования. Принципиальные противники утверждали, что ее создание усилит изоляцию научного сообщества России. Мягкие сторонники считали, что от лишней информации вреда не будет, а ошибки со временем будут исправлены. Я придерживался взглядов сторонников. Но опыт последних лет убедил меня в том, что РИНЦ приносит только вред.

Этот вред связан, во-первых, с тем, что база журналов РИНЦ напоминает огромную помойку, в которой непросто отыскать что-либо стоящее. И, во-вторых, с принявшим угрожающие масштабы жульничеством отдельных авторов и журналов при накручивании своих библиометрических показателей, которому руководство РИНЦ потворствует своим принципиальным нежеланием противодействовать. Отдельные образцы мошенничества я хотел бы показать в этой заметке.

Не стану останавливаться на примерах совсем уж заурядных методов повышения своих показателей в РИНЦ некоторыми деятелями от науки, которые приписывают себе публикации и цитирования однофамильцев. Тем более что в этом случае приписки могут быть сделаны помимо воли авторов. Ниже речь пойдет о степени порядочности некоторых журналов, индексируемых РИНЦ. И их авторов.

Уже в первом рейтинге импакт-факторов РИНЦ, опубликованном в начале 2010 года, на первом месте оказался журнал («Сибирский педагогический журнал», ИФ=2,986), который «сделал» себе высокий импакт-фактор с помощью примитивного мошенничества. В список литературы публиковавшихся в этом журнале статей добавлялись ссылки на работы из этого же журнала за предыдущие два года, которые в цитирующих статьях вообще не упоминались.

Мое письмо составителям РИНЦ {Приложение A} (и параллельно пост на популярном в то время форуме «Бытие российской науки» [1]) с советом исключать подобные журналы из РИНЦ привело лишь к тому, что при расчете импакт-фактора этого журнала составители не стали учитывать мошеннические ссылки.

В интервью ТрВ-Наука составители РИНЦ признались, что и сами выявляют некоторые случаи мошенничества: «Например, Воронежское ООО «Научная книга». У них четыре журнала, которые друг друга цитируют» [2]. Но меры свелись, опять же, только к исключению «ложных цитирований» из подсчета импакт-фактора. Это следовало понимать так: если вора поймали за руку, то самым худшим наказанием может стать только отъем наворованного.

Редакции некоторых журналов восприняли это как руководство к действию. Красноярский журнал «В мире научных открытий», например, не стесняется в своих рассылках потенциальным авторам требовать включать в список литературы не менее трех ссылок на этот же или два родственных ему журнала {Приложение B}.

Высокого импакт-фактора эти журналы еще не нажили. В отличие от другой «семейки» — шести журналов издательского дома «Академия Естествознания», Пенза: «Успехи современного естествознания», «Международный журнал экспериментального образования», «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований», «Фундаментальные исследования», «Современные наукоемкие технологии», «Современные проблемы науки и образования». Эти журналы, судя по всему, обходятся без подобных требований в рассылках, опираясь лишь на ядро «проверенных» постоянных авторов.

Журнал «Успехи современного естествознания», например, имеет уже довольно приличный ИФ=0,824 (в 2012 году), не намного отстают «Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований» и «Современные наукоемкие технологии». С самоцитированием у каждого журнала всё в пределах нормы. Но в списке наиболее цитирующих журналов практически у каждого одни и те же шесть изданий {Приложение C}.

Схема накручивания импакт-фактора несложная — «проверенные» авторы в свои «статьи» объемом в одну-две страницы вставляют, обычно после какой-либо общей фразы во введении, несколько десятков ссылок на журналы «шестерки» (рис. 1) {Приложение D}.

Некоторые из авторов — «альтруисты» (как в этом примере), другие «работают» и на себя тоже. Например, в № 4–2 «Международного журнала экспериментального образования» за 2013 год [4] на шести страницах (со 124-й по 129-ю) опубликовано 5 (!) «статей» с одним и тем же набором пяти авторов из Государственного технического университета в г. Комсомольск-на-Амуре (А.В. Космынин, С.П. Чернобай и др.). В каждой «статье» один и тот же список литературы из 18 источников — все из журналов «шестерки», при этом авторы всех цитируемых статей — А.В. Космынин и С.П. Чернобай.

Пожалуй, заслуживает упоминания еще один постоянный автор этих журналов, М.А. Назаренко, директор Филиала Московского государственного института радиотехники, электроники и автоматики в г. Дубна. С неуемной энергией он публикует «статьи» про индекс Хирша. С одной лишь целью — увеличить собственный Хирш в РИНЦ, ну и попутно импакт-фактор журналов «шестерки».

Типичный пример — его «труд» «Индекс Хирша и другие наукометрические показатели в процессе регионализации высшего образования» [5]. «Статья» состоит из трех небольших абзацев, но в них сделано 19 ссылок. Все — на свои «работы», опубликованные в изданиях «Академии Естествознания».

Еще один тип накручивания им-пакт-фактора можно показать на примере журнала «АПК: экономика, управление» (ИФ=1,332 в 2012 году). Львиная доля цитирований этого журнала приходится на… реферативный журнал «Экономика сельского хозяйства» {Приложение E}. Хотя у обоих журналов один и тот же главный редактор, вряд ли можно обвинить его в мошенничестве. Претензии нужно адресовать сотрудникам РИНЦ — каким это образом аннотации из реферативного журнала (а это не единственный в РИНЦ) числятся статьями, в каждой из которых сделана одна ссылка (на реферируемую статью, естественно).

А вот апофеоз жульничества. Взгляните на рейтинг журналов по импакт-фактору РИНЦ за 2012 год. На первом месте «Вестник ТОГИРРО» (Тюменский областной государственный институт развития регионального образования) с импакт-фактором 19,636 {Приложение F}! Куда там новосибирским педагогам до тюменских! Схема накрутки обычная. Почти все цитирования идут за счет журнала «Региональное образование XXI века: проблемы и перспективы». Состав редколлегий обоих журналов практически идентичен. Руководит ими профессор Ольга Владимировна Ройтблат, лауреат всевозможных премий и руководитель различных объединений.

Необычность здесь не только в запредельном импакт-факторе. Его удалось легко нагнать потому, что в 2010– 2011 годы каждый выпуск журнала состоял из одной монографической работы. Поражает другое. Ссылки на работы в «Вестнике ТОГИРРО» вставляют в работы детей!

В одном из номеров журнала «Региональное образование XXI века: проблемы и перспективы» опубликовано около трех десятков исследовательских проектов детей разно-го возраста, в основном школьников. В список литературы большинства из этих работ вставлено по 7-8 ссылок на свежие публикации из «Вестника ТОГИРРО», которые не имеют никакого отношения к темам проектов. Можно допустить, что ученики старших классов без подсказки взрослых решили посодействовать своим наставникам. Но «нужные» ссылки вставлены и в публикации, авторы которых — воспитанники детского сада! Вот, к примеру, работа «Выращивание огурцов зимой на подоконнике». Список литературы включает 15 работ (рис. 2).

В тексте ни одна не упоминается. Поэтому трудно определить, на каком этапе выращивания огурцов дети использовали, например, сведения из работы Е.Н. Володиной «Романы В. Дудинцева: типология и эволюция жанра», опубликованной в «Вестнике ТОГИРРО».

В 90-е годы из-за определенной категории дельцов сложилось стойкое мнение, которое почти не изменилось и по сей день, что если человек богатый, значит он вор. РИНЦ очень успешно формирует представление, что если у журнала высокий импакт-фактор, а у автора высокий индекс Хирша — значит они мошенники. И даже более того. РИНЦ, на мой взгляд, дискредитирует не только использование наукометрических показателей, но и саму научную деятельность в России.

Влиятельность РИНЦ с каждым годом растет: его данные используют Минобрнауки и ФАНО при оценке деятельности организаций, ВАК — для оценки активности членов диссоветов, РНФ — при установке пороговых критериев для заявителей; данные РИНЦ интегрированы в «Карту российской науки». Тем самым масштабы наносимого РИНЦ ущерба растут с каждым годом.

Что же следует предпринять? У меня нет иллюзий по поводу доброй воли руководства РИНЦ по исправлению ситуации. Я несколько раз писал им о замеченных искажениях в их системе. Ответа ни разу не получил. В некоторых случаях, возможно с моей подачи, делались лишь косметические улучшения. Насколько я понимаю, цель РИНЦ — охватить в России всё что можно. И ограничивать выбор журналов какими-либо критериями он принципиально не собирается.

Закрыть РИНЦ тоже нельзя, поскольку это коммерческий проект. Поэтому, как мне кажется, эффективными могут быть только действия по разъяснению вреда от его деятельности. В надежде, что это приведет к отказу от использования данных РИНЦ государственными структурами.

Возможна еще и организация общественного контроля за моральным и научным уровнем российских журналов по образцу проекта Диссернет, а также осуждение мошенников научным сообществом. Но на это мало надежды. Даже в моем приличном вроде академическом институте призыв руководства воздержаться от публикации статей в журналах-мошенниках встретил на Ученом совете яростное несогласие некоторых завлабов.

Заменой РИНЦ в деле оценки активности российских ученых и научных организаций может стать «Карта российской науки». Конечно, при условии исключения из нее данных РИНЦ. В «Карте» собрана информация из баз данных Web of Science (Core Collection) и Scopus (еще не выложена). Почти все более или менее приличные российские журналы уже индексируются этими двумя базами данных. Те немногие достойные российские журналы, которых там еще нет, могут поправить положение, выполнив несложные (по меньшей мере в случае Scopus) требования.

1. www.scientific.ru/dforum/scilife/1275037069

2. http://trv-science.ru/2010/07/20/provedite-poisk-v-rinc-samostoyateln

3. http://elibrary.ru/item.asp?id=21075070

4. http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1139315

5. http://elibrary.ru/item.asp?id=20524305

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