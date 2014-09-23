«Негласные санкции против публикаций российских ученых»: почему это паранойя
Читая нашумевшую публикацию в «Известиях» [1], сразу обращаешь внимание на утверждение: «Если есть иностранный соавтор, лучше отправлять статью с его IP-адреса». Здравый смысл подсказывает: один только этот пассаж — это такой индикатор глупости написанного, что можно дальше не читать, а сразу отправлять этот материал, произведенный пропагандистской империей Арам Ашотыча (или как его там?), в мусорную корзину. Однако не всё так просто. Ведь «пятеро ведущих ученых из РАН и издатели российских журналов, работающих в области физики и химии» — это не какие-то полуанонимные борзописцы, а реально работающие, и, судя по всему, небезуспешно, ученые, наши коллеги. Вот ведущий научный сотрудник Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН) Павел Трошин «рассказывает» «Известиям»:
«В отказе пишут, что к ним приходит много статей и отбор, дескать, очень жесткий. Но у меня было больше сотни публикаций с 2009 по 2013 год — и ни одного письма, а сейчас за три последних месяца уже 6–7 писем с отказами, последнее пришло две недели назад».
Многие коллеги, споткнувшись о декларацию «больше сотни публикаций с 2009 по 2013 год», стали задавать вопросы: «больше сотни публикаций» за четыре года — это в каких таких изданиях? Зарубежных? С высоким импакт-фактором? (Кстати, замечательно об этом сказано в заметке под названием «Из-за санкций в Европе и США не публикуют работы российских учёных» [2], опубликованной не где-нибудь, а на официальном сайте РАН: «Трошин подчеркнул, что за четыре года, вплоть до 2013, он сотни раз публиковался в зарубежных изданиях, посвящённых науке, а за последние несколько месяцев получил семь отказов». «Посвященных науке» — это, наверное, очень престижные издания, одно идет за пять, если не за десять, — а как еще опубликоваться «сотни раз»!) И полезли в базы смотреть, где он на самом деле печатается, как его цитируют и какой у человека Хирш.
Не хочется всё же переходить на личности. Тем более что г-н Трошин в своем мнении не одинок. В известинской статье цитируются и другие представители ученого, а также издательского мира. Вот, к примеру, Ирина Махова, завредакцией научного журнала Mendeleev Communications (выпускается на английском языке с 1991 года РАН совместно с Королевским химическим обществом Великобритании), хотя и не согласна с Трошиным, что статьи даже до рецензентов не доходят, всё же подтверждает, что есть неудовлетворенность «формальным подходом» иностранных рецензентов (не уточняя, что это значит), и, более того, констатирует, что «у редакции сложились непростые отношения... с ее партнером — издательством Elsevier» (видимо, на означенной почве).
А Мария Аксентьева, ответственный секретарь журнала «Успехи физических наук» (издается Физическим институтом имени П.Н. Лебедева РАН), даже знает еще одну причину дискриминации российских ученых: «Это появилось не в последнее время, достаточно часто были ситуации, когда статьи долго рассматривались, получали обтекаемые отказы и при этом были напечатаны похожие материалы, но уже зарубежными авторами». То есть намекает, что российские статьи «долго рассматривались» не просто так, а чтобы «зарубежные авторы» (надо полагать, те, кому повезло служить рецензентами или редакторами) успели позаимствовать из этих статей оригинальные идеи, после чего опубликовать их как свои. Ну и само собой, «своим низким рейтингом российские издания обязаны ошибкой западных систем международного цитирования, таких как Web of Science и Scopus».
Так что не в отдельных мнениях дело: очевидно, что пресловутый синдром РЛО («Русских Людей Обижают» [3]) в условиях новейших глобальных и внутриполитических событий расцвел во всей красе и в научной среде. Эмоционально это понятно, особенно в условиях, когда процесс системной изоляции [4] от «Европы и США» пошел, а недавние прогрессистские нововведения в российской научно-образовательной политике (связанные с усилением сотрудничества с зарубежными коллегами и институциями, интеграцией во все эти заморские базы и рейтинги и, того пуще, с привязкой зарплаты и продвижения по службе к количеству и качеству публикаций в международных изданиях) не отменены. Так что естественно возникающий когнитивный диссонанс понятен.
Но всё же главная, на мой взгляд, причина распространенности подобных настроений носит более общий характер. Это всё тот же пресловутый «обратный карго-культ» [5], происходящий от господствующей в сознании наших людей картины мира и сводящийся к переносу сложившихся особенностей российской жизни на совсем другую реальность. Которая имеет массу не самых лучших особенностей (в том числе и в сфере научных публикаций), но которая другая по своей сути.
В любом случае резонно было ожидать, что научные работники, перед тем как приходить к выводам о «санкциях», сколь глобальных («Ведущие научные издания Европы и США»), столь и негласных, могли бы, как обладающие высоким интеллектом рационально мыслящие существа, спросить самих себя: а каков, собственно, механизм возникновения и реализации такого рода санкций? Можно предположить, что в принципе могут существовать рецензенты-русофобы (если уж употреблять этот модный ярлык); может, найдется и научный журнал, где главный редактор так озабочен аннексией Крыма (а когда-то, как нам говорят те же люди, был озабочен российско-грузинским военным конфликтом), что своей волей делает вверенное ему издание свободной от России территорией. Наверное, это возможно — просто потому, что в принципе возможно всё. Но всё же: как это может происходить в реальной жизни?
Речь ведь идет не об одном или нескольких изданиях — нет, о «ведущих научных изданиях Европы и США» и о «крупнейших издательствах». Т.е. резонно предполагать, что некий центр, обладающий глобальной властью, принял решение о санкциях касательно публикаций российских ученых. Что это за центр такой? ООН? Структуры Европейского Союза? НАТО? Или это было согласованное решение правительств ряда стран? Где и когда оно состоялась? В подземном бункере ЦРУ? В любом случае как такого рода решение (пусть даже в виде неофициальных «рекомендаций») могло остаться таким секретным, что никаких его следов нет? Бывает такое? Ответ: в сфере, не относящейся к оборонно-спецслужбистской, не бывает (и даже там велик риск утечек), слишком много организаций и людей так или иначе в это дело на разных стадиях должно быть вовлечено и слишком много при этом формальной бюрократии, которую на кривой козе не объедешь.
Далее. Предположим, политики каким-то образом согласовали эти негласные рекомендации. Но как они их спускали на исполнительский уровень, чтобы осуществить на деле, как выражаются авторы «Известий», «распространение санкций на распространение трудов»? Научные журналы издаются, вообще-то, не правительствами и министерствами. Как правило, издатель — частная корпорация или профессиональное научное сообщество, часто международное, с выборным (и регулярно сменяемым) руководством, перед которым отчитывается менеджмент. Может, в России некто из администрации президента может позвонить куда угодно и ему не смогут отказать (при этом оставляя факт давления в секрете). Но представить такое в США, Британии и в массе других стран просто невозможно. Хотя бы потому, что очень многие (я бы сказал — большинство) в научной среде находятся в самых разнообразных оппозициях ко всем этим политикам, правительствам и министерствам и не стесняются вести себя соответственно. И уж точно не потерпят такого рода вмешательства в академическую жизнь.
Даже если предположить, что засекреченное «мнение» доведено до издателей и редакторов, то они что, вот так вот, набрав в рот воды, возьмут под козырек? Не думаю, что существуют редакторы (и члены редколлегий, вполне независимые от издателей), которые не возмутятся, и причем очень громко, с быстрым выходом в общеполитические СМИ. А уж если главный редактор и его редколлегия узнают, что администратор издательства, не ставя их в известность, неким образом возвращает поступившие статьи авторам, да еще и по политическим причинам, то, опять же, скандал, и весьма публичный, просто неизбежен. Тут нет предмета для сомнений, не говоря о спорах.
Почему? Да потому, что так здесь устроена жизнь. Хотя я уверен: многие российские люди мне не поверят, ведь их опыт жизни, в том числе в сфере отношений с властями, особенно с учетом специфики информационного пространства [6], говорит им другое (впрочем, и это мое утверждение многие не признают соответствующим действительности).
Собственно, бойкот в научной сфере бывает, хотя и чрезвычайно редко, и осуществляется не на государственном уровне (если речь не о диктаторских режимах), а научно-образовательными профсоюзами или отдельными индивидами или их группами. При этом всегда (подчеркиваю — всегда!) возникает большой шум, сопровождающийся публичными заявлениями и открытыми письмами. Как правило, пытаются бойкотировать израильтян. За фактологией отсылаю интересующихся к статье в «Википедии» [7].
Конспирология, особенно с привлечением политики, несомненно, привлекательна и, пуще того, заразительна. К тому же в сфере научных публикаций масса проблем: наверное, каждый из нас получал отзывы рецензентов, которые не хочется считать объективными; не так уж редко рецензии просто напрашиваются на справедливые претензии со стороны авторов, а предъявить их анонимному рецензенту если не невозможно, то очень трудно и в большинстве случаев бесполезно. И всё же сложившийся в мире науки институт публикаций с независимым научным рецензированием в его основе, по большому счету, как все мы знаем, альтернатив не имеющий, не заслуживает такого вот погружения во взрывчатую смесь лукавой политизированной пропаганды и мало-почтенной психологии национального самоуничижения.
1. http://izvestia.ru/news/576607#ixzz3D4XDqpBE
2. www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=207d3daf-5677-464f-b5d0-20fefd815d7e
4. http://valchess.livejournal.com/162288.html
5. http://users.livejournal.com/_niece/126963.html
6. http://valchess.livejournal.com/163211.html
7. http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_boycotts_of_Israel
Связанные статьи
Метки: #163, Валерий Аджиев, газета «Известия», индекс Хирша, индекс цитирования, Ирина Махова, Мария Аксентьева, Павел Трошин, РАН, российские ученые
Все верно, полностью согласен с автором. Добавлю, что многие российские ученые входят в редколлегии тех самых журналов США и Европы. Ещё больше наших ученых выступают в роли рецензентов (сам пишу 5-6 рецензий в год). Так что авторам статьи в Известиях (и Известиям тоже!) просто не надо заниматься глупостями.
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Псевдо-патриоты сейчас кричат, что «подлый Запад» блокирует российские рукописи статей. Смешно, но «патриотам» вторят русофобы-либералы, мол «диктатор Путин» загнал страну в такуууую изоляцию, что даже наши статьи теперь не принимают. И те, и те несут чушь. В моей области ВЕДУЩИЕ журналы РЕГУЛЯРНО публикуют статьи из Ирана, и это на фоне сотен санкций и демонизации Ирана в западных СМИ.
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Ну вот есть такое мнение...
«- Я далек от мысли о том, что существует прямая командная цепочка от Хиллари Клинтон до журналистов из Guardian. Это было бы нелепо; в реальном мире так дела не делаются – обычно все намного интереснее и тоньше. Власть создает такую атмосферу, при которой отдельные люди начинают фактически подстраиваться под то, чего, как им кажется, хочет власть. В каких-то случаях могут быть и прямые инструкции, но в принципе, каждый человек и каждая организация просто пытаются максимально соблюсти собственные интересы. Карьерные соображения, известность, создание и поддержание союзов, одолжения, услуги друзьям, родственникам, собратьям по партии... вещи которые делаются из страха, зачастую без всяких просьб со стороны ... все это создает атмосферу.»
inosmi.ru/europe/20101222/165113349.html
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Чем хороши такого рода «мнения» — они выражены в чрезвычайно общем, чтобы не сказать — абстрактном виде. Поэтому оспаривать их — занятие неблагодарное. А мы здесь обсуждаем очень конкретную сферу — научных публикаций. Вряд ли авторитетное (для кого-то) мнение такой специфической фигуры, как Джулиан Ассанж (сам манипулятор милостью божьей, а многие считают — что и параноик) о том, как «Власть создает такую атмосферу, при которой отдельные люди начинают фактически подстраиваться под то, чего, как им кажется, хочет власть.» так уж легко отображается на все страны (некоторые скажут, что как раз Россия лучше многих соответствует такому описанию) и на все сферы деятельности. Если у Вас есть конкретика, как зарубежные научные работники подстраиваются под «власть» в области научных публикаций в смысле «санкций», то озвучьте ее.
Кстати, об «атмосфере». Она — в общественном мнении, которое могут разделять, да и свой вклад вносить и научные работники — действительно может в ситуациях, в которой сейчас в мировом контексте оказалась Россия, возникнуть. Вот только что в первую (и главную) очередь приводит к такой атмосфере: усилия западных «властей» или сами действия (России, в данном случае), которые такую реакцию вызвали?
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Полагаю, каждый, кто захочет, вправе сам для себя решить, чьё мнение о том, «как устроена жизнь на Западе», для него более авторитетно — Джулиана Ассанжа или Валерия Аджиева.
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Безусловно. Но это уход от ответа по сути дела.
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Цитата: То есть намекает, что российские статьи «долго рассматривались» не просто так, а чтобы «зарубежные авторы» (надо полагать, те, кому повезло служить рецензентами или редакторами) успели позаимствовать из этих статей оригинальные идеи, после чего опубликовать их как свои.
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Такое случается, хоть и редко. Поэтому одновременно с подачей рукописи в журнал стоит загрузить препринт на arXiv.
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В принципе, бывает все. Но вот что бывает исключительно редко, если бывает вообще — это когда для целей позаимствовать идеи из ждущих своего рецензирования статей выбираются работы, полученные из одной страны, само собой — из России.
К сожалению, традиция публиковать препринты на arXiv заведена в ограниченном количестве наук.
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К сожалению, автор выдает схему за действительность.
Вот недавно у Петербурга отобрали право проведения международной конференции по одному из разделов физики, договоренность о которой была достигнута еще год назад. Перед объявлением места проведения конференции 2015г. на конференции 2014г. к предполагаемому организатору подошли двое коллег из Европы (оба — университетские профессора) и сказали, что в связи с конфликтом на Украине «общественность» решила перенести конференцию в другую страну. Как-то «случайно» получилось, что перенесена конференция была в сугубо демократическую и свободную страну местоприбывания автора статьи, как раз к одному из этих двоих деятелей. Всех троих участников знаю персонально, так что могу добавить конкретики при необходимости.
И что же? А тишина. Никого обструкции не подвергли. Так что пресловутая «промытость мозгов» присутствует в международной научной среде в полной мере. Для ее проявления не нужны указания «госдепа». Достаточно подогрева из телеящика.
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Извините, но ведь речь шла о научных публикациях, а не о конференциях. Вполне понятны опасения, а точнее нежелание людей проводить конференцию в Россию из-за событий на Украине...
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1. Не всех людей, а людей с определенным типом политической ориентации.
2. Т.е. декларировать интернациональность науки можно, но проводить в жизнь тезис о ее независимости от политики никак не получается. О чем и речь.
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«могу добавить конкретики при необходимости». Добавьте — было бы любопытно узнать о такого рода коллизиях из надлежащих источников, имеющих фамилии, аффилиации и пр. Тем более, что если конференция сколь-либо приличная, то место ее проведения определяется не некой «общественностью», а специальным комитетом, сотоящим из конкретных лиц. И решения, которые он принимает, надлежащим образом документируются и надлежащим же образом обнародуются (не в кулуарах кому-то на ушко шепчутся). Или Вы подразумаете, что истинная мотивация этого решения засекречена. Если так, то с какой стати? Это и называется паранойей.
Я в тексте не утверждал, что санкций в области науки не может быть. Могут — в частности, по линии международного сотрудничества, в выделении международных грантов — собенно если речь идет о деньгах, которые выделяют политики (например, по линии ЕС) — такое, в принципе, возможно. В принципе возможно, что и какое-нибудь профессиональное научное сообщество, отвечая запросам своих членов, примет (пог надлежащей процедуре, которая обычно включает публичное обсуждение, а то и голосование) решение ограничить сотрудничество с российскими учеными (точно так же, как сейчас можно услышать разговоры «общественности» о переносе чемпионата мира по футболу из России. Но решение такое может принять только ФИФА, и, естественно, оно будет надлежащим образом оформлено и объявлено, Если будет — что маловероятно). Все это, в принципе, возможно. Невозможно (или очень маловероятно) другое: когда такие решения засекречиваются — как раз смысл их принятия именно в том, чтобы воздействовать на сторону, чьи действия данное сообщество считает заслуживающими осуждения. И публичность тут — необходимое условие.
И последнее. Вы, очевидно, считаете, что Россия ничего такого не сделала, чтобы какие-либо санкции к ней принимать. Думаю, что Вы обидетесь, если я скажу, что такая Ваша точка зрения — результат «подогрева из телеящика» (российского), приведшего к «промытости» Ваших «мозгов». Так что не стоит бросаться такими характеристиками в отношении Ваших зарубежных (да и не только) коллег, у которых, как, надо полагать, и у Вас, есть собственная голова на плечах.
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Валерий Аджиев:
Пожалуйста:
pecsconference.org
место проведения 2015 — Йорк.
Личный выпад в мой адрес-то зачем? Вы же не имеете понятия ни о моих политических убеждениях, ни о стране, в которой я работаю. В обоих случаях Ваши догадки ошибочны. Зато позволяют судить о мотивах, побудивших Вас выступить в защиту западных коллег. Впрочем, о чем это я? Ведь научная среда по склочности вторая после артистической:(
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Вот Вам и наглядный пример механизма «санкций».
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Непонятно, как из ссылки на сайт будущей конференции можно делать какие-либо выводы по теме разговора. Вас просили привести фактическую информацию (а не ссылку на кулуарные разговоры анонимных собеседников) о процедуре принятия решения о месте проведения конференции. Только после этого обсуждение поднятой Вами темы имело бы смысл — при том, что как уже было сказано, с предметом статьи это связано очень по касательной.
Ваши «политические убеждения» мне не интересны, я откликнулся на конкретные сентенции в Вашем отклике, не более и не менее. То, что Вы именуете «личным выпадом», было, как легко видеть, всего лишь просьбой не бросаться пренебрежительными обвинениями в адрес коллег, которым «телеящик» будто бы промывает мозги, определяя таким образом их поведение. Потому что такие обвинения легко могут вернуться бумерангом. А «мотивы» мои, несомненно, крайне злокозненные и далеко идущие, здесь Ваша проницательность Вас не обманывает. Будьте здоровы!
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И Вам — не болеть.
Вы попросили указать, какая именно конференция, не подзаборная ли? Я Вам ответил. Если я приведу имена участников конфликта — это Вам поможет? А данных прослушки у меня нет:( И Ваш ответ вполне предсказуемо будет тем же. Ну так мы и не в суде.
В том-то и вред идеологической промывки мозгов, и Ваших, в частности, что люди действуют совершекнно искренне. Им не нужнеы столь детально расписанные Вами указания свуерху. Достаточно искренней убежденности в правоте соих поступков и небольшой инициативы.
Зря Вы вообще решили оправдываться после пропагандистского вброса в Известиях. Западные политики утверждают, что санкции введены против кремлевской администрации. Но политики живут не вакууме. Их действия оборачиваются саннкциями против граждан России, а их пропаганда создает в умах обывателей представление о правомерности наказания увсего населения России поголовно. Так что с моральной точки зрения действия запада в отношении России аналогичны действиям России в отношении Украины. И то и другое — право сильного. Реал политик. Но зачем в геополитическую свару вмешиваются ученые? Ума не хватает?
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Ага, вежливые люди с немецким акцентом присоединили к Германии Калининградскую область...
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А чего ж тут странного? Ну да, вот, скажем, я участвую в организации конференции по компьютерным наукам в России (в качестве члена программного комитета), и действительно мы опасаемся, что многие потенциальные участники могут не захотеть приехать в Россию (но в данном конкретном случае переносить её невозможно), и их (особенно российского происхождения) вполне можно понять. Соответственно, если конференция не связана с определённым местом проведения, то вполне естественно её перенести в более спокойное место, где нет войны, госдумы и пр. др.
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Компьютерным наукам? Кому как не вам уметь проводить конференцию удаленно с помощью современных технологий. Почему зарубежные коллеги не согласились участвовать в дискуссии по скайпу — вот в чем вопрос.
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На самом деле такая ситуация существует (по-крайней мере в IT) очень давно и ни с какими санкциями по-видимому не связана. Было все: и необоснованные отказы, и формальные отписки (любимый аргумент — «плохой английский», но бывает и покруче) и ситуации в которых статья у людей лежала на рецензии три года, а лица причастные к рецензированию тем временем успели подать свою статью на ту же тему (впрочем со ссылкой на исходную и, кстати, такое бывает и в российских журналах). При этом наличие иностранных соавторов и иностранных аффилиаций (в т.ч. и в случае когда основная аффилиация российская) действительно существенно меняет ситуацию. Так что, думаю, есть обычная неприязнь к конкурирующей научной школе и никакого специального «заговора» не существует
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Лмчно мне (который имеет отношение как раз к IT и Computer Science) было бы очень интересно узнать, о чем конкретно речь. В частности, какую российскую «научную школу» так обидели недобросовестные конкуренты. Поддержанный конкретикой разговор на эту тему был бы действительно интересен.
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Конкретно речь идет о телекоммуникациях и темах с ними связанными (теория информации, теория кодирования, дискретная математика). Я знаю несколько историй на эту тему, рассказанных мне людьми в объективности которых я не сомневаюсь. В ряде случаев статьи не принимались в журналы IEEE все с той же отпиской «плохой английский» (в числе этих случаев был и случай в котором авторы заранее просили коллегу для которого английский язык родной просмотреть текст и получили заверения в том что с точки зрения языка и стиля работа написана хорошо) или с рецензиями из которых явствовало, что рецензенты просто не хотели понимать работу, а предпочитали отклонять ее (к слову в нескольких случаях авторы добились пересмотра решения после многомесячной переписки с редактором серии, а в одном из случаев помог американский коллега, мнение которого имело большой вес — он дал весьма положительный отзыв о работе и редакция резко изменила свою точку зрения). Сходные истории были с работами поданными на конференции, хотя там чаще дело всего дело просто в том, что рецензенты не слишком тщательно читают работы и руководствуются принципом «если я не понял, значит это плохо».
При этом работы написанные с иностранными соавторами, как правило проходят гораздо легче (хотя и это само по себе отнюдь не гарантия).
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По моему мнению, основанному на собственном немаленьком опыте, то, что Вы описываете — это вполне рутинные ситуации. Я сам могу многое рассказать, к примеру, о том, как несправедливо отклонили статью, которую я в итоге сейчас перерабатываю для подачи в другое место. И сколько раз такое случалось! Но: то же самое на рутинной основе случается с работами ученых западных стран (хотя, конечно, плохой английский — это дополнительный и постоянный фактор, но вполне объективный). Собственно, об этом сказано в последних абзацах моей статьи, а более выразительно — в опубликованном на первой странице отклике такого выдающегося ученого как М.И. Кацнельсон.
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«На самом деле такая ситуация существует (по-крайней мере в IT) очень давно и ни с какими санкциями по-видимому не связана.»
Совершенно верно. Но эта ситуация не связана и с «русскостью авторов». Обычная конкурентная грызня. В которой понятное преимущество имеют те, кто принадлежит к влиятельной мафии (пардон, к признанной научной школе).
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Да, я тоже склонен интерпретировать факты именно так. Собственно проблема с «русскостью» в том только и состоит что у русских своей «мафии» заграницей нет (и думаю не будет) и их никто не боится (плохо ли это или плохо то что «мафия» существует в принципе — тема отдельная). Обычно редакции и рецензенты предпочитают не обижать представителей влиятельных университетов и научных школ — зачем плевать в колодец, из него еще возможно пить придется. А от русских ученых мало что зависит: деньги они не распределяют, на сотрудничество с российскими организациями (по крайней мере в IT) денег не дают, постоянные позиции от российских ученых тоже как правило не зависят (в лучшем случае они сами занимают постоянную позицию), публикации в российских журналах им не нужны. Разумеется заграницей полно порядочных людей которые к российским ученым относятся абсолютно нормально и вообще никак не участвуют в этой мышиной возне.
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При папуасском уровне развития IT в бывшем ссср и России кто-ж даст денег на сотрудничество?
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Назовете хоть одну публикацию серьезного иностранного ученого в российском журнале? Вот то-то же!
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Легко
www.mathnet.ru/php/archiv...;option_lang=rus
www.mathnet.ru/php/archiv...;option_lang=rus
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Даже такой титан как Питер Олвер публиковался в российском журнале:
www.turpion.org/php/paper...amp;paper_id=277
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Насчёт Ирины Маховой и MC. Не могла она сморозить такую глупость (знаю её как разумного человека и крепкого профессионала) — журналисты обрезали на полуслове. Поясняю: в MC — двухступенчатое рецензирование. Статья (может быть представлена на русском — или сразу на английском) идёт на рецензию к российскому рецензенту, а уже потом, после положительной рецензии, английский текст (выверенный в редакции на предмет good English) — зарубежному рецензенту. И вот тут проблема. Найти специалиста, согласного в разумные сроки вдумчиво прочитать пусть и маленький, но текст, не очень просто. И дело тут не в каких-то негласных санкциях — так было всегда. Даже если авторы негласно подсказали, кого бы они хотели 2-м... А бывает, нужен и третий...
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Если слова г-жи Маховой были искажены, то почему она не высказалась по этому поводу? Необязательно в Известиях — сейчас достаточно мест, где это легко сделать.
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Вопрос риторический (или к ней самой). Подозреваю, просто потому. что она — человек занятой, а на каждый чих не наздравствуешься. А чихи сейчас кругом. Холодает, понимашь, и всякая зараза из углов повылезла.
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Может она и хороший учёный. Но подобная жизненная позиция вызывает ощутимую неприязнь.
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А она и высказалась. России 24, которая захотела продолжения банкета. О том, что ситуация относится к средненьким статьям, которых все больше, а журналы не резиновые — поэтому тот же уровень, что публиковался пару лет назад, сейчас фильтруют, что если и влияют «санкции», то исключительно на бытовом уровне, от отношения к стране отдельных рецензентов и редакторов. Ничего этого, естественно, не было озвучено.
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Про отклонения. Недавно отверг обзор (не с Запада, а с Востока), написанный откровенно копипастом (Диссернет, ау!). Люди мне незнакомые из незнакомого университета. Может, тоже сочтут мою злую рецензию «негласными санкциями»?
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Пусть каждый говорит о той области, в которой работает.
Я занимаюсь небесной механикой и немного планетологией. Знаю точно, что дискриминации в этой области нет. Инерция мышления есть — с этим сталкивался. Стремление научных школ отстаивать свои интересы — это тоже есть. А дискриминации по географическому или национальному признаку — нет.
Недавно крупный геохимик из Москвы не смог опубликовать работу о формировании одного из тел солнечной системы. Работа была великолепно написана и, с моей точки зрения, правильная. Но её зарубили. Причём, что называется, с порога. Связано это было, однако, не с тем, что автор из России, а с тем, что он задел интересы большой команды планетологов. Команда работает в определённой парадигме и получает на это изрядные гранты. А он покусился на их авторитет и благополучие. (Коллеги, занимающиеся планетологией, вероятно, догадаются, о какой команде я веду речь.)
Это, увы, обычная житейская ситуация. Но она связана не с политикой международной, а с политикой грантовой.
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Уважаемый Валерий Аджиев!
Вы пишите хорошо да не все. Начав переходить на личности, будьте уж любезны, не ограничивайтесь только намеками в виде вопросов.
«Это в каких таких изданиях?
Зарубежных?
С высоким импакт-фактором?»
И далее «И полезли в базы смотреть, где он на самом деле печатается, как его цитируют и какой у человека Хирш.»
Ну, и ЧТО высмотрели? Оставляя эти вопросы без ответа, особенно в контексте отрицательного отношения к мнению «пятерых ведущих ученых из РАН», вывод должен напрашиваться сам собой? Ой, от лукавого такой прием!
А публикации действительно в высокорейтинговых журналах:
Science IF 31.477
Advanced Energy Materials IF 14.385
Angewandte Chemie — International Edition IF 11.336
Advanced Functional Materials IF 10.4
Chemistry of Materials IF 8.535
Acta Crystallographica. Section D IF 7.232
ChemSusChem IF 7.117
Chemical Communications IF 6.718
Journal of Materials Chemistry IF 6.626
Organic Letters IF 6.324
Carbon IF 6.160
Chemistry — A European Journal IF 5.696
Solar Energy Materials and Solar Cells IF 5.030
Dalton Transactions IF 4.097
Organic & Biomolecular Chemistry IF 3.487
European Journal of Organic Chemistry IF 3.154
Journal of Chemical Physics IF 3.122
Tetrahedron IF 2.817
Tetrahedron Letters IF 2.391
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters IF 2.331
Thin Solid Films IF 1.867
Mendeleev Communications IF 1.154
Journal of Experimental and Theoretical Physics IF 0.931
Fullerenes,Nanotubes and Carbon Nanostructures IF 0.644
Сюда еще не вошли некоторые отечественные журналы уровня «Успехи химии» и ниже, да и иностранные не все перечислены. И это только журналы, во многих из которых Трошин П.А публиковался не один раз. По РИНЦу его H-индекс равен 20.
Полагаю, что имея такой опыт взаимодействия с различными изданиями, Трошин просто не мог не заметить перемены. А на фоне международной обстановки вывод напрашивается не в пользу иностранных журналов. Или под воздействием российского «зомбоящика» Трошин стал вдруг никчемным исследователем?
P.S. Лично знаком с Трошиным, но написал я этот комментарий не для его защиты, он в этом не нуждается. Комментарий мой только лишь ради того, чтобы читатели могли сделать более объективные выводы. По формальным признакам Трошин еще молодой ученый, но давно уже руководит научной группой, где только молодежь работает (даже не знаю их точное количество, но больше десяти точно). Для них он создал все условия для плодотворной работы: все комнаты отремонтированы, оборудование современное. И вся молодежь там именно вкалывает, как и сам Трошин. Отсюда такая результативность. Кстати, некоторые коллеги по институту иногда осуждают его стиль работы именно из-за большого объема натурных экспериментов.
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Что именно высмотрели «коллеги», которые «полезли в базы», Вы при желании легко можете найти. Я встречал конкретные цифры в фейсбуке и жж. «Сотен статей» в высокоимпактных журналах, насколько я понимаю, они не обнаружили. При том, что достижения г-на Трошина (пусть и не такие, как может показаться из приведенных цитат) под сомнение не ставили. Хотя если Вы взялись защищать Вам «лично знакомого» научного работника, то проще было привести цифры, скажем, из WoS — они легко доступны (а вот цифры из РИНЦ не все признают убедительными — отсылаю Вас к статье в этом же номере ТрВ).
Однако, все это не ко мне — я этими разысканиями не занимался, и в моем тексте никаких оценок успехов г-на Трошина нет, не выдумывайте (а «никчемным исследователем», насколько я понимаю, назвали его Вы, я такого выражения ни у кого не встречал. А если кто такие оценки выносил — то адресуйте свои претензии их авторам). Я в тексте вполне ясно написал, что на личности переходить не считаю нужным — потому что не в них дело.
А по существу вопроса — остаюсь при своем мненииЖ паранойя и есть. Если Вы хотели это оспорить, то в тексте есть вопросы, на которые необходимо дать ответ — без досужих конспирологических догадок на основании единичных мнений.
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Вот Вам ответ на один из вопросов. Академик Трофимов (одни из самых цитируемых наших химиков) обвиняет журнал Tetrahedron (один из лучших по теме) в дословном цитировании в опубликованных работах других авторов его 2 статей, отвергнутых журналом Tetrahedron. Естественно, без каких-либо ссылок на ак. Трофимова. Цитаты в письме приведены. Письмо отправлено в журнал.
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Если этот случай действительно имело место, то он заслуживает раздувания скандала. Проблема, однако (как я уже не раз указывал и в статье, и в своих ответах на отклики) в мере обобщения, а также в контексте, который подается как сводящийся к политическим санкциям против российских ученых — в которые укладывается и воровство идей, и даже, как Вы указываете, прямой плагиат именно у них.
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ВОт тут согласен на 100%. Если вас (не Вас конкретно, ессо, просто фигура речи) обидели — скандальте, защищайтесь, требуйте расследования, извинений и прочего от тех, кто по тем или иным соображениям (вполне возможно политическим) ведет себя неадекватно и непорядочно. Но не надо сразу строить теорию мирового заговора. Именно этим во вполне рутинные разборки (непорядочные люди есть везде) вносится совершено лишний политический оттенок.
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По существу Вы делаете подводку к вопросам, поставленным в Вашей статье, на основании намеков о сомнительности утверждений Трошина. Я Вам привёл список журналов, в которых он публиковался. Во многих не по одному разу. Статей не один десяток и не для защиты Трошина я все это написал, о чем специально указал в P.S. На счёт «сотни за 4 года» — это скорее вопрос к журналистам. Не знаю точно, что говорил Трошин, но не удивлюсь, если «около сотни раз» превратилось в «сотни раз». Это обычное дело. Но сути вопроса это все равно не меняет. Есть факты: 1) большое количество статей в высокорейтинговых журналах за последние годы, что говорит о состоятельности Трошина как исследователя, чьи труды заслуживают внимания; 2) несколько отказов за последние полгода, что в нейтральной международной обстановке говорит о «никчемности исследователя»(прим. — авторство моё, но не по отношению к Трошину, а как «объективная» оценка редакций журналов, считающих труды такого исследователя недостойными для опубликования в этих журналах). Вопрос: какой вывод должен сделать исследователь, столкнувшийся с такой ситуацией? Попробуйте ответить на этот вопрос, а не придумывать вопросы, вытекающие из опять же придуманной конспирологической версии. О какой конспирологии Вы говорите, если идёт ОТКРЫТОЕ противостояние России и стран НАТО? На фоне этого противостояния мир разделился, как у нас в стране, так и у Вас «здесь». Естественно, что большинство граждан занимают позицию своих государств. Естественно по причине ограниченной и выборочной информации, и не в последнюю очередь из-за языкового барьера, которого, кстати, у российских исследователей почти нет, чего не скажешь о нерусскоговорящих. Поэтому официальных санкций может и не быть, а влияние отрицательного эмоционального настроя при упоминании России, созданного СМИ, может вполне играть в унисон с обычными замечаниями к статьям и в целом отражаться на принятии решения.
Называть это санкциями ни к чему, согласен. Но не в названии дело. Стоит вопрос, возникший не вчера и не из-за «недавних прогрессистских нововведений в российской научно-образовательной политике». Вопрос этот связан с признанием российской науки. Поэтому очевидное изменение тенденций при рассмотрении российских публикаций, с чем бы оно не было связано, закономерно беспокоит некоторых представителей научного сообщества России, о чем и говорят в СМИ. Не на кухне же об этом говорить.
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Собственно о таких (конспирологичеких и национально-уничижительных) умонастроениях, которые Вы так выразительно здесь демонстрируете, и написан мой текст. В нем же содержится и достаточно аргументов, обосновывающих мою точку зрения. Я даже специально отметил в тексте, что таких как Вы мне переубедить не удастся, и задачи такой я перед собой не стввлю. Так что разговор не имеет большого смысла — со своей стороны я все сказал, да и Вы ничего оригинального к тому, что озвучили столь раскрученные официозной прессой г-н Трошин с компанией, не добавляете. Надеюсь, что хотя бы он оценит Ваши усилия по защите его репутации. Вот только не ту ипостась этой репутации, которая действительно пострадала, Вы защищаете. Будьте здоровы!
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Ярлыки, такие ярлыки
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Западник, чего Вы от него хотите. Именно такими они и должны быть.
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Уважаемый Сергей!
Я предлагаю отличать локальные явления от трендов.
В каком-то локальном сообществе (скажем, в какой-нибудь редколлегии) действительно может возникнуть кластер русофобски настроенных людей. Исключать такого я не могу. Но чтобы это охватило сразу несколько редколлегий — такого даже представить нельзя. Ибо разные журналы принадлежат разным издательствам. Да и редколлегии как правило многонациональны. И не существует единого органа, какой мог бы дать такyю команду.
Даже если мы предположим, что указанные коллеги стали жертвами недоброжелателей, — это было очень локальное явление. В целом, тенденции такой нет.
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Уважаемый Michael!
Я согласен с тем, что это не общий тренд. У меня у самого в августе вышла статья в одном из европейских издательств (в журнале с IF больше 3). Но дело не во мне или в Вас. Есть конкретные исследователи, которые благополучно публиковались, и, вдруг их статьи стали непроходными. Навряд ли это связано с понижением уровня их научных работ. Зародились подозрения, поскольку разговоры об этом ходили давно.
Не знаю, кто был инициатором пресловутой статьи в Известиях. Но сам факт того, что кто-то рассказал о своей ситуации и высказал предположения о ее причинах, ничего не стоит. Это частное мнение, как и любое другое мнение гражданина, имеющего на него право. Другой вопрос — это тиражирование этой новости с обобщением на всю страну. Вот это можно обсуждать и даже осуждать.
Свой комментарий я написал лишь потому, что речь шла о человеке, которого я знаю. Если бы я его не знал и не знал уровень его публикаций, то также «слопал» бы намек о том, что просто его статьи имеют низкий уровень да еще и в связи с внутригосударственной научной политикой все «полезли» в иностранные журналы. К Трошину это отношения не имеет, поэтому использование этой аргументации для вынесения диагноза «паранойя» автором статьи, который не является профессиональным психиатром и уж тем более психиатром, способным ставить диагноз какому-либо социуму, я считаю неприемлемым. Автор же статьи горазд к тому же на навешивание ярлыков: «конспирология», «национальное уничижение», «таких как Вы», и еще много таких ярлыков в тексте самой статьи и комментариях. В общем, вся статья — это чушь, поскольку все выводы строятся на выдуманных догмах и на навешанных ярлыках.
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Ну я обожаю свою страну — США и?
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Кстати, Вы тут мимоходом назвали паранойей утверждение о недоцитировании WoS наших переводных журналов. Поскольку это экспериментальный факт (достаточно сравнить индексы mathnet и WoS, делающиеся по одним и тем же источникам — от 30 до 40% ссылок в WoS потеряно. Да и можете цифры WoS, посчитанные вручную, запросить у самой М.С.Аксентьевой — ее мейл на сайте журнала, www.ufn.ru), эта часть Вашего текста также вызывает неприятие.
Трошина в странном свете представить — это тоже смешно. У него одна из лучших по продуктивности из существующих химических групп, реально работающих с молодыми, и за последние годы сотня статей наберется легко. Что это не халтура, можете проверить у специалистов. И что фильтруют, это тоже экспериментальный факт. Другое дело, что ни он, ни другие дававшие интервью ни сном ни духом не упоминали санкции — это мелкая унылая подтасовочка.
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Вы обращаетесь ко мне? Если так, то практически все Ваши утверждения, касающиеся моего текста, не соответсвуют действительности — начиная с самого первого предложения. Лично я придерживааюсь в полемике простого правила (и в моей статье я ему четко следовал): прежде чем оспаривать чье-то утверждение — цитирую его, причем в достаточно развернутом виде.
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Уважаемый ivs !
В отношении WoS Вы правы. И Ваша оценка в 30 — 40 % тоже верна. В случае Scopus это было бы 20 — 30 %.
Я уже больше года веду переписку и с WoS и со Scopus. Причём все мои им послания выглядят однотипно:
Cited article title: ...
Cited article DOI: ...
Cited article internet link: ...
Citing article title: ...
Citing article DOI: ...
Citing article internet link: ...
Оказалось, что в силу простой неаккуратности и та и другая база не содержали порядка 10 % причитающихся мне цитирований. И это — из числа цитирований, каковые должны были там содержаться по их правилам. При том, что речь идёт почти исключительно о западных источниках.
Как я и ожидал, заметная часть моих цитирований (порядка 25 %) не может быть внесена в WoS и Scopus, и в этих правках мне было отказано. Интересно и то, что некоторые цитирования учитываются Scopus'ом, но не учитываются WoS. Например, материалы симпозиумов Международного Астрономического Союза.
Сухой остаток таков. Истинное количество цитирований: 718, h = 18.
(Истинное — это по SAO/NASA Astrophysics Data System, самой подробной базе данных для астономов и астрофизиков.) Число цитирований по Scopus: 543, h = 16. Цитирований по WoS = 511, h = 16. И это после года изнурительной переписки и добавления многих ранее пропущенных цитирований.
Короче говоря, всем совет: не ворчать, а засучив рукава, писать письма халтурщикам. Внизу на страничке Scopus надо нажать Help and Contact, а потом Contact Us. А на страничке WoS, тоже внизу, надо нажать FEEDBACK.
Процентов на 10 вы своё число цитирований поднимете. Может, и больше. Желаю терпения и удачи.
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«прежде чем оспаривать чье-то утверждение — цитирую его, причем в достаточно развернутом виде.»
Валерий, наверно Вы правы. Ваша статья, по Вашим правилам и будем играть.
1) «очевидно, что пресловутый синдром РЛО («Русских Людей Обижают» [3]) в условиях новейших глобальных и внутриполитических событий расцвел во всей красе и в научной среде.»
Это пустое утверждение, поскольку из всего, что было сказано выше в статье, вообще ничего не очевидно. Да и ссылка на ресурс Lurkmore — это все равно, что в научной статье ссылаться на бабушек, которые хвалят девушку за то, что она с ними здоровается, но от этого не перестает быть девушкой легкого поведения. Это первый ярлык.
2) «Так что естественно возникающий когнитивный диссонанс понятен.»
Постановка первого диагноза. На основании чего? На основании «Я так думаю»?
3) «Это всё тот же пресловутый «обратный карго-культ» [5], происходящий от господствующей в сознании наших людей картины мира и сводящийся к переносу сложившихся особенностей российской жизни на совсем другую реальность.»
Постановка второго диагноза и навешивание второго ярлыка одновременно.
Плюс очередная сомнительная ссылка на ЖЖ. Валерий, обоснуйте, пожалуйста, на основании чего Вы вешаете этот ярлык? На основании «Я так думаю»? Или это было кем-то показано и доказано? Ссылку тогда, пожалуйста.
4) «Может, в России некто из администрации президента может позвонить куда угодно и ему не смогут отказать (при этом оставляя факт давления в секрете). Но представить такое в США, Британии и в массе других стран просто невозможно. Хотя бы потому, что очень многие (я бы сказал — большинство) в научной среде находятся в самых разнообразных оппозициях ко всем этим политикам, правительствам и министерствам и не стесняются вести себя соответственно. И уж точно не потерпят такого рода вмешательства в академическую жизнь.»
А здесь не иначе, как полет души о том, какие в России все подконтрольные и боязливые, а за рубежом «многие ... находятся в оппозициях ... и не стесняются вести себя соответственно.» Во-первых, «Может, в России...» может и не происходить такого. Во-вторых, «... в массе других стран просто невозможно.» слишком уж в абсолют Вы все возводите. Но ссылок ни у меня, ни у Вас все равно нет ни по России, ни по массе других стран. В-третьих, «Очень многие в научной среде находятся в самых разнообразных оппозициях...» и в России тоже (сравните результаты голосования думских и президентских выборов по России и в наукоградах). «... и не стесняются вести себя соответственно.» и в России тоже (реакция ученых на реформу РАН была немедленной и выражения не выбирались, можете в Интернете найти много фотографий с различных митингов и акций). Так что это третий необоснованный диагноз и он же ярлык, который вроде бы был должен обосновать диагноз «обратный карго-культ». Не проходит!
5) «многие российские люди мне не поверят, ведь их опыт жизни, в том числе в сфере отношений с властями, особенно с учетом специфики информационного пространства [6], говорит им другое (впрочем, и это мое утверждение многие не признают соответствующим действительности).»
Постановка четвертого диагноза-ярлыка с указанием сомнительной ссылки из ЖЖ (самоцитирование?). Отвечаю на Ваше сомнение, что «многие российские люди мне не поверят». Предыдущий абзац, в который можно не поверить, очень даже правдоподобный. Не надо «многим российским людям», по крайней мере, здесь, вешать модный ныне ярлык «ватника», который очень красочно описан на сайте www.wikireality.ru, характерными чертами которого являются «рабский менталитет», любовь к власти и ненависть к Западу. Опомнитесь! «Многие российские люди» это читают и делают свои выводы.
6) «Институт публикаций ... не заслуживает такого вот погружения во взрывчатую смесь лукавой политизированной пропаганды и мало-почтенной психологии национального самоуничижения.»
К институту публикаций претензий нет, он заслуживает только развития. Но есть отдельные свидетельства (фамилии известны и при желании всегда можно связаться лично) того, что в последние месяцы к российским публикациям стали относиться предвзято, по мнению авторов этих публикаций. Мнение такое сложилось из сравнения опыта взаимодействия с редакциями журналов ДО и ПОСЛЕ. Мнения единичные, которые могут быть, и авторы могут их высказывать, благо есть у нас свобода слова, возможно и со своей «спецификой информационного пространства», как и в любой другой стране (с УЖАСОМ читаю польские СМИ). Но Вы и здесь следуете своим принципам, во-первых, навешивать ярлыки на все научное сообщество России, а, во-вторых, ставить диагноз, такой как «национальное самоуничижение». Из изложенного мною выше, могу предположить, что этим недугом страдаете Вы сами, учитывая Ваше российское (советское) происхождение. Еще раз прошу «Опомнитесь!» Не думайте за других людей! Все люди разные.
ИТОГО: по 5 диагнозов и ярлыков российскому, в том числе научному, обществу.
Валерий, Вы — психиатр по профессии? или профессиональный социолог?
Поскольку Ваши профессиональные интересы не лежат в области психиатрии и социологии, будьте так любезны, не ставьте диагнозы всему российскому обществу. Нет у Вас на это ни права, ни компетенции. Поэтому вся Ваша статья — это чушь!
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А кто Вам сказал, что это диагноз? Это - приговор. Приговор вашей шовинистической истерии.
В сравнении:
1«очевидно, что пресловутый синдром РЛО
— Очевидно, что пресловутый синдром — ПЛО ( папуасских людей обижают) — пустое утверждение в «Известиях».
2.«Так что естественно,
конечно естественно. Не автор же побежал плакаться в жилетку, что его старшие обижают.
3. Ссылку тогда, пожалуйста:
пожалуйста: s00.yaplakal.com/pics/pic.../6/3/3357367.jpg
А диагноз обыкновенен — обычен для рядовой восточной деспотии — автаркия.
4-5. Эту сентенцию отнесите по адресу — Москва. Кремль. Как и суверенную демократию, обращение к истокам и прочей архаике великодержавности — см. рейтинги ВЦИОМ, или для разнообразия:
www.snob.ru/selected/entry/81614
6. Автор и спор вокруг публикации убедительно доказали — что это уже только ваш диагноз.
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ИМХО, ситуация является просто классическим примером лавинообразного нарастания конфликта.
Стадия 1. КТо-то на западе на фоне недовольства Россией зажимает некие статьи или конференции.
Стадия 2. Обиженные начинают говорить о научных санкциях.
Стадия 3. Автор топикстартера начинает обобщать в терминах «когнитивного диссонанса», синдромов и прочих культов.
Стадия 4. Кто-то из русской аудитории воспринимает это как очередное доказательство «заговора».
ЧТо будет дальше?
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Национал-предатели. Очевидноже.
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И правда. Это я недодумал.
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Denny, позволю себе немного Вас поправить.
Стадия 4. Кто-то из русской аудитории воспринимает это как обыкновенное «совковое» хамство, прикрытое англо-саксонской личиной.
P.S. «Заговоры», «приговоры», «наговоры», «нашептывания», «сглаз», «порчу» и прочую мистику оставьте, пожалуйста, фантазерам.
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Да я готов принять любую правку. Мой поинт лишь в одном. Чтобы адекватные люди с обеих сторон постарались утихомирить эти страсти. И осадить политизированных неадекватов, которые тоже имеются с обеих сторон.
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Валерий Аджиев пишет:
«Может, в России некто из администрации президента может позвонить куда угодно и ему не смогут отказать (при этом оставляя факт давления в секрете). Но представить такое в США, Британии и в массе других стран просто невозможно. Хотя бы потому, что очень многие (я бы сказал — большинство) в научной среде находятся в самых разнообразных оппозициях ко всем этим политикам, правительствам и министерствам и не стесняются вести себя соответственно. И уж точно не потерпят такого рода вмешательства в академическую жизнь.»
В моей области это действительно так. Будучи хорошо знакомым с одним из главных редакторов и несколькими обычными редакторами (членами редколлегий), могу с уверенностью сказать, что на любую подобную просьбу от истеблишмента эти люди отзовутся матерной бранью. И, пожалуй, скандал поднимут.
Ещё раз повторяю, что это касается моей области (небесная механика, планетная астрономия). Допускаю, что в других областях от этого правила бывают значимые отклонения. Если таковые имеются, то это всегда плод личной неприязни, а не политической интриги, затеянной сверху.
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Против нашей страны санкции вводятся с целью затруднить получение новейших технологий. Это декларируется открыто. Надо быть очень наивным, полагая, что это не отражается на научном цехе. В области философии, впрочем, может и не отразится. Отказы в публикациях и блокирование участия в научных мероприятиях, это первое, но не главное проявление, хотя и практикуется со времен Юлия Цезаря. Главная работа развернется в области трудоустройства, карьер, грантораспределения. И от наших соотечественников-неофитов на Западе потребуются дополнительные «гарантии» лояльности, о которых они не будут заинтересованы распространяться ... . Да ничего страшного: поддержат бомбежки Сирии, попрыгают за бомбежки Донбасса. (Время и повод изменены, но мнение основано на реальных фактах).
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Вы уже что-нибудь сами придумайте, чем бред педальный ретранслировать.
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Доброго дня, Иван Иванов. Заметил, вы тут часто провокатором.
Убеждать вас ни в чем не собираюсь. У меня просто свое мнение-вопрос.
Возможно, Валерий Аджиев этой статьей повышает свои шансы на гранты в новых условиях?
Дело в том, что санкции вызвали национальную поляризацию и процесс разрастается. А это момент стратегический: ведь американская наука последние 20 лет воспроизводится не за счет американцев, а более за счет иммигрантов (в своей области видел). То есть при отрицательном влиянии санкций им нужно сохранить масштабы научной иммиграции. И тут статья. Высоко оцениваю — поймала ветер.
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Санкции против вашей страны медленно но верно работают. А кстате что мешает вам самим разработать новые технологиии вместо того чтобы плакать что вам их не дают?
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Диагноз автора статьи: синдром эмигранта. Предметно ее содержание имеет нулевую ценность (это хорошо показал Сергей), поскольку само явление из области психологии. Все эти синдромы: РЛО, гипертрофированный самоконтроль, навязчивое обругивание российской действительности, расхваливание ... — это «штучки» из эмигрантской жизни, вернее из эмигрантских «параноидальных миров». Когда их начинают «лепить» на россиян — это имеет отношение к Фрейду. В таком состоянии автор статьи, конечно, никаким экспертом быть не может. Только вводит в заблуждение молодых коллег.
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Иванушка!
Будет время и желание — зайдите на YouTube, найдите там второй диалог Андрея Рублёва с Феофаном Греком. Андрей спрашивает тень почившего Феофана: «А разве ты не в раю?» Феофан сперва порывается что-то объяснить, но потом сокрушённо осекается и, не найдя других слов, говорит: «Да там всё не так, как вы думаете!»
Не надо рассуждать о вещах, для Вас непостижимых.
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1. Проговорки совершаются против воли. Месседж вашего текста такой:
• там не рай — согласен;
• там всё не так как кажется — тоже согласен.
... . Ваше признание засчитано.
2. «Не надо рассуждать о вещах, для Вас непостижимых» — Вы мне диктуете о чем мне не рассуждать? А это, уважаемый, тот самый «секретный» механизм, который автор статьи «в муках» найти не может. Вот же он. На третьем посте «вылез». Используется и для упомянутых редакторов и на Западе и на Востоке.
Аргументов у вас нет. Сказать вам нечего. Вас подвело самомнение, Мишико.
Вот также вы выглядите и для многих россиян: судьи ... от гнилых ценностей.
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Аргумент)))) Закон Ома его главный аргумент))))
Ещё раз, для тех кто в танке:
Вот когда, национальноориентированный, стратегический ( вообщем самый — бровки домиком сморщить, от важности поставленной задачи, по укоренению скреп) — изобретете закон Ома, который действует, только, в охраняемом периметре))) — вот тогда получите свой вымпел национальной поляризации))))
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Кстати, если кто-то ещё чего-то не понял про «Ивана Иванова», может прочитать третий комментарий вот к этой статье:
trv-science.ru/2014/10/02...o-khodorkovskom/
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Уважаемый г-н Аджиев,
Во-первых, спасибо за очень интересную публикацию и за открытие темы для дискуссии. Будучи не совсем с Вами согласным, я был печально удивлен обнаружив несметное число откровенно хамских комментариев. И это на страницах газеты читаемой почти исключительно «российским научным сообществом». Печально. Я решил написать свой комментарий поскольку вынужден 1. Много заниматься редакторской деятельностью; 2. Читать мастер-курсы по писанию научных статей (в том числе и в России). Безусловно, политическая мотивировка отказов в публикации — это паранойя и слова могут исходить только от людей не сведующих в этой области. С другой стороны я не удивлен, что число отказов увеличилось. Дело в том, что помимо внешних показателей (типа импакт-фактора) в журнальном бизнесе существуют показатели внутренние. Наиболее важный из них — процент отказов (rejection rate). Этот показатель намного выше для стран откуда плотнее поток манускриптов. Более того, известно, что в некоторых странах за публикации в приличных журналах авторы получают денежное вознаграждение (так было в Китае, не знаю так ли сейчас; так — в Нигерии, Малайзии; и так стало в России, во всяком случае, в некоторых институтах). Такой подход искусственно стимулирует поток работ, но в то же время, безусловно ведет к снижению качества. И к изменению отношения к авторам из данной страны со стороны рецензентов. Я, к примеру, получаю новую статью на реевью каждые 8-10 дней (это новые, а есть еще статьи присланные после доработки). Поверьте, это всегда видно — писал ли автор для того, чтобы поделиться своими результатами, или для того чтобы добавить строчку в свой лист публикаций. И ужасно жалко своего времени потраченного на то, чтобы читать неряшливо написанные манускрипты. Но даже будучи раздраженным, невозможно отвергнуть манускрипт тшательно сделанный, ясно написанный и раз'ясняющий читателю с самого начала для чего ему (читателю) надо потратить время и прочесть данную работу. Хочется сказать господам дававшим интервью «Известиям» — пишите не для того, чтобы опубликоваться, а для того, чтобы вас читали. И проблем никаких не будет. А если Вы пишете по сто статей в год — не удивляйтесь, что их отвергают. Графоманство не в чести...
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Стиль человека, привыкшего давать мастер-классы, чувствуется сразу. Его ни с чем не спутаешь. Теме дискуссии посвящена одна фраза.
«Безусловно, политическая мотивировка отказов в публикации — это паранойя»
Остальное — рассказ о своей деятельности и поучения.
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Прекрасно послушать профессионала.
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Игорь Севостьянов, спасибо. Приятно, кстати, увидеть мнение, подписанное реальныи именем. Я согласен практически по всем пунктам. Могу добавить, что есть еще два очевидных следствия все увеличивающегося потока предлагаемых для публикации научных статей с их все ухудшающимся в среднем качеством: (1) появление многочисленных журналов и конференций, где качество принимаемых материалов заведомо более низкое по сравнению с приемлемыми стандартами — со всеми вытекающими посоледствиями типа накрутки в этой более-менее изолированной от мира реальных публикаций среде тех же хиршей; (2) ухудшающееся (в среднем) качество рецензирования даже в изданиях с хорошей репутацией. Наверное, это неизбежно в условиях все более массовых занятий наукой и глобализации этих занятий. Но это реальность, и ясности, что с ней делать — нет.
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>пишите не для того, чтобы опубликоваться, а для того, чтобы вас читали
Золотые слова, да просто «лучше меньше да лучше» осталось донести до озабоченного импакт-факторами и индекс цитейшенами руководства :(
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Весьма бурная и небезынтересная дискуссия с переходом на личности. Ознакомился. КМК с порога объявлять паранойей политическую мотивировку если не отказа, то откладывания в долгий ящик публикаций — совершенно необоснованное заявление. Из вполне понятных и общих соображений. Все мы люди все мы человеки, «научная железа» от прочих не отделена. Большинство з-европейских и американских естественников в вопросах вн. политики — обычные не слишком любопытные обыватели, такие же потребители телепомоев, как и прочие. Американцы, кроме того, большие конформисты во всех вопросах, связанных с гос. политикой, фрондировать — моветон-с (что доставляло немалый баттхерт многим уехавшим в США десятилетия назад соотечественникам, не ожидавшим встретить в среде высоколобых интеллектуалов «родины свободных» столь тоталитарного послевкусия). Так что сознательное или подсознательное желание «поддержать санкции» совершенно очевидно сместит на сколько-то мензуру зоили многих редакторов и рецензентов. Вопрос в статистическом весе такого «смещения». Ваш КО.
PS Вот с тему, написал недавно один старый знакомец — едкий (теперь уже) старикашка, до сих пор «борющийся с коммунизмом», хоть и уехал на рпокорм в американщину лет 20 назад, «здесь все теперь дружно не любят русских, потому что американские ученые сознательные люди — они верят своему правительству» (приблизительная цитата).
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WoS, Scopus...
Это всё из каменного века, когда информатики как науки ещё не было.
Мы живём в эру гугла.
Поэтому и пользоваться надо google scholar.
Этот находит все мыслимые и немыслимые цитаты.
Да ещё и бесплатен.
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Да, цитирования Google Scholar находит. Но в своей статистике Google Scholar не делает различия между публикациями в рецензируемых журналах и просто препринтами.
Поэтому Google Scholar полезен, когда надо найти цитирования, но вреден, когда надо определить библиометрические показатели.
У меня индекс Хирша по Google Scholar превосходит оный по WoS и Scopus аж на 3. А число цитирований по Google Scholar превосходит таковое по WoS и Scopus более чем в полтора раза. Это очень много.
Я не утверждаю, что библиометричесние показатели хорошо отражают истинный вес учёного. Но уж коли мы возьмёмся оценивать учёного по этим показателям, Google Scholar не может быть объективным источником.
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Обобщений делать не буду, но вот мой конкретный опыт последних лет. Четыре попытки опубликовать в американских журналах — четыре «отлупа» без рецензирования с мотивировками, что статей получаем очень много, отбор очень жесткий, не совсем по профилю журнала (последнее абсолютно не соответствовало действительности).
Потом пересылка в британские журналы и публикация через несколько месяцев с хорошими рецензиями. После публикации количество цитирований в первые два года примерно соответствовало импакт факторам вышеупомянутых американских журналов. (И выше импакт-факторов английских, поскольку всем известно как раскручены в этом смысле американские).
Эта цепочка событий — совпадение или нет? Мне кажется, что нет.
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Господи, что за воинствующая наивность. Можно подумать, на Западе нет лоббирования, примата собственного интереса над чужим. Просто там НЕПРИЛИЧНО говорить о таких вещах. Фигур умолчания, политкорректности и вообще ханжества-цинизма там гораздо больше, чем у нас. Видимо, автор включился в систему с энтузиазмом прозелита и считает эти правила само собой разумеющимися.
Mendeleev Communications — в своем роде уникальный журнал, рецензируемый и нашими, и забугорными учеными. Если Ирина Махова что-то говорит, то, наверное, не без оснований. При формальном подходе можно отклонить практически любую статью.
Кстати, что это за наука — компьютерная анимация? Что она изучает?
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ну есть, есть такое дело...нелюбят нас...с калашным рылом да в оксфордский ряд))) комуж понравится...
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На самом деле дискриминация существует. Правда она не всегда против персонально русских.
2 примера. Приходилось подавать статью в американский журнал. В правилах для авторов было написано примерно так «не допускается в списке литературы более трех неанглоязычных источников и только если они переведены на английский»
В большом обзоре указывалось, что после поиска по Пубмеду были исключены все неанглоязычные статьи, даже если было английское резюме.
Иначе говоря, если некий ученый из королевства Муани-Лунга напишет кучу замечательных работ по некоей теме, их шансы быть процитированными весьма невелики :))
Это не дискриминация?
Я вот своих аспирантов всегда шпыняю, что они должны знать все языки, на которых пишут значимые для их темы работы :)
Кстати, знать язык так, чтобы понимать научную работу по своей специальности, не так уж и сложно :)
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