Ученые врачи в сетях Диссернета
Поскольку я стараюсь найти позитив, скажу без обиняков: по-моему, потенциальное значение работы Диссернета для русской науки будет поболе, чем, например, проекта «Геном человека». Биологи-математики могут со мною не согласиться, ибо выживание биологической науки у нас 20 лет назад сильно зависело от включения в этот проект. Спасибо американским налогоплательщикам. Но я — обо всей науке.
Не будет большим преувеличением сказать, что в советское время подавляющая часть вузовской науки, а в медицине — и науки, развивавшейся в НИИ, страдала множеством недугов, из которых на первом месте были отсутствие финансирования и диссертационный ее характер. Остались оба. Про первый можно не говорить, а про второй — надо. Ибо в «диссертационном исследовании» (официальная терминология) сочетаются худшие стимулы: отсутствие финансирования, срочный характер, корыстный интерес, использование успешности защиты диссертаций для оценки работы руководителя, кафедры, требование «практической значимости», и это — не полный список. Добавлю лишь, что требование «практической значимости» приводило и приводит к фальсификации результатов, к манипуляции ими для того, чтобы создалось впечатление достижения, а не получения знания. Знание не считается достижением.
Мне менее известна ситуация в инженерных науках или астрономии, но применительно к медицине я осмелюсь предполагать, что подавляющее число диссертационных работ имеют собственные данные если не фальсифицированные, то подвергнутые манипуляциям с целью получить «положительный» результат и обосновать «внедрение в практику». Соответственно, в совокупности с тем, что на должности выдвигают врачей с учетом наличия у них ученой степени, сформировалась практика защиты кандидатской «неважно как». Она, конечно, ничем не отличается от практики остепенения министров и депутатов Госдумы. Разве что корыстный мотив у врачей выглядит более очевидным.
Когда мы затевали совместное заседание Общества специалистов доказательной медицины (ОСДМ) и Диссернета (см. видео по ссылке [1]), нас более всего беспокоила болезненная реакция врачебного сообщества на первые публикации Диссернета. Напомню, что в мировой практике проблемы плагиата не считаются сложными. Выявление достаточно большой последовательности слов, идентичной уже опубликованному тексту и не сопровождаемой кавычками и ссылкой, рассматривается как плагиат. Ведущие мировые организации в области норм редакторского дела WAME, COPE (да, преимущественно речь о медицине, но не только) предлагают простые стандарты поведения редакторов и ученого сообщества: выявлено — отклонить публикацию, передать случай на рассмотрение университета, где работает автор. Это не решает всех проблем автоматически, но всё же в мире всё больше становится университетов, где организуют простые и справедливые схемы изучения и разрешения проблем, связанных с нарушением норм научной деятельности. Тут уместно напомнить, что у нас на Руси только в последние годы в университетах стали открыто декларировать нормы научной работы. До этого о неприемлемости нарушений студентам говорили не более, чем об опасности похищения инопланетянами. Проблема у нас настолько застойная, что даже в немногих национальных организациях, финансирующих науку, нет постоянных комитетов для разрешения проблем нарушения норм научной работы. Нет их и в министерствах, делящих немалые деньги «на науку». Правдоподобным будет предположение, что отчеты, предоставляемые заказчику в обмен на деньги, нередко являются частичными копиями ранее представленных работ. Если же добавить к рассмотрению оценку отката «по бумаге» в 50-70%, то можно понять и то, почему министерства-заказчики не утруждают себя проверкой оригинальности отчетов. Во всяком случае, «старожилы не припоминают» ни одного подобного случая.
Понятно из сказанного, что для меня, впрочем, как и для большинства членов ОСДМ, подход к «недокументированным заимствованиям» прост — независимо от объема это грубое и опасное нарушение норм научной работы. Диссернет неожиданно открыл нам масштаб заимствований и реакцию коллег. К гуманитариям-экономистам у врачей примерно такое же отношение, как у физиков-математиков. Поэтому обнаружить столь же масштабный плагиат у врачей мы были не готовы. А реакция коллег, требующая извинения плагиата врачам, поразила нас в самый корень: вполне, впрочем, адекватные врачи говорили и писали, что наш брат-врач делает такое хорошее дело и за такую малую зарплату, что ему простительны любые диссертации. Именно так: не наука, не обман, не мошенничество, не плагиат — всего-то какие-то диссертации, и врачи-то их вынуждены делать, ибо без них продвижения по службе нет, и вообще диссертации -это не наука, по ним не лечат...
Если пойти навстречу коллегам, оправдывающим плагиат и фальсификации в медицинских диссертациях, то мы придем к ситуации, когда медицинские науки превращаются в резервацию, где врачи присваивают себе степени, которые к науке не имеют отношения. В общем, до этого не так уж далеко. Степени-то действительно по международным меркам странные. Ведь вот в США или Бельгии нет никаких докторов медицинских наук по гастроэнтерологии — и ничего. Наука развивается не хуже, чем у нас. А у нас будет этакая квалификационная игра, где пишутся «неважно как» некие диссертации, и к ним не применяются традиционные критерии самостоятельности работы и научного вклада. Именно квазиреальность предложений двигаться в этом направлении меня и пугает. Я знаю немало достойных ученых среди наших врачей, в том числе нетерпимых к нарушениям норм научной деятельности, а иногда даже и к коррупции. Было бы глупо не попытаться встать в один ряд именно с этими людьми. Именно поэтому наше Общество специалистов доказательной медицины сознательно сотрудничает с Диссернетом.
Нам кажется, что мы правильно понимаем сложившуюся сейчас ситуацию. В соответствии с этим пониманием мы не занимаем пуристской позиции полной неприемлемости плагиата независимо от масштаба и наличия прочих нарушений. Мы присоединяемся к такой позиции Диссернета прежде всего потому, что жесткая позиция, непримиримое отношение к любым нарушениям по формальным признакам, действительно способна вызвать у врачебного сообщества не стремление к нормализации, а окукливание в отстаивании своего права делать диссертации «неважно как». Анестезиологам должно быть известно, а остальным можно напомнить, что более полувека назад H. Laborit предложил в лечении больных, находящихся в крайне тяжелом состоянии, не стремиться к быстрой и полной нормализации, а поддерживать жизнь на минимальном уровне, постепенно возвращая ее к норме. Возникает впечатление, что такой подход нужен и нашей системе присвоения ученых степеней в медицине.
1. http://osdm.org/blog/2014/06/06/osdm-i-dissernet-zasedali/
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Метки: #156, Василий Власов, Диссернет, диссертация, математик, наука, НИИ, ОСДМ, плагиат, США, человек
[…] Василий Власов, Троицкий Ввариант № 156, c. 6, “Диссернет” […]
Прочитала статью и вспомнила невольно, как в Курске недавно искали ревматолога. Не нашли в гос. поликлиниках. А частных = пруд пруди. Среди них и
Князева Лариса Александровна. Но никак не пойму, почему она гл. ревм. И когда этот платный врач все успевает? Может быть, курская земля родит новых Ломоносовых?
Ниже привожу рекламу на сайте медицинского центра в Курске:
Князева Л.А. -
— доктор медицинских наук, профессор, 2013г. главный ревматолог в городе Курске. В 1998 г. с отличием окончила лечебный факультет Курского государственного медицинского университета. В 1998—2000 гг. обучалась в клинической ординатуре на кафедре клинической иммунологии и аллергологии.
По окончании ординатуры досрочно защитила кандидатскую диссертацию "Динамика показателей иммунного статуса у больных с ожоговой травмой на фоне терапии ". В 2000 г. избрана на должность ассистента кафедры клинической иммунологии и аллергологии, активно занималась научной работой и педагогическим процессом. Л.А. Князева продолжила научные исследования по проблемам нарушений гемодинамики при сердечно-сосудистой и эндокринной патологии.
В 2003 г. году поступила в докторантуру, которую успешно закончила в 2005 году. В 2006 году Л.А. Князева защитила докторскую диссертацию на тему: «Иммунные нарушения, эндотелиальная дисфункция и их коррекция у больных ишемической болезнью сердца на фоне сахарного диабета 2 типа». В 2010 году Князевой Ларисе Александровне присвоено звание профессора. Имеет дополнительную квалификацию и диплом «Преподаватель Высшей школы». Л.А. Князева является автором более 500 научных публикаций, 5 изобретений, 6 учебников; более 60 учебно-методических пособий для студентов старших курсов и врачей, 3 монографий. Под руководством проф. Л.А. Князевой подготовлено 7 кандидатов медицинских наук, 2 доктора медицинских наук, в настоящее время Князева Л.А. является научным руководителем 4-х кандидатских диссертаций, научным консультантом 2-х докторских диссертаций. Профессор Князева Л.А. является инициатором внедрения в образовательный процесс на кафедре инновационных технологий обучения. Является членом диссертационного совета Д208.039.01, членом областного общества ревматологов г. Курска, г. Тамбова, г. Белгорода, членом Ассоциации Ревматологов РФ, членом комиссии экспертного Совета в сфере здравоохранения Минздравсоцразвития России по специальности «Ревматология», членом Совета экспертов по регистру пациентов с ревматоидным артритом, подагрой и больных, получающих генно-инженерные биологические препараты, является руководителем Центра терапии генно-инженерными биологическими препаратами в г. Белгороде, куратором Центра терапии генно-инженерными биологическими препаратами г. Курска. Принимает участие в международных многоцентровых плацебоконтролируемых исследованиях.
Профессор Л.А. Князева также является организатором и участником многих всероссийских и региональных симпозиумов и съездов, ежегодных научно-практических форумов Центрально-Черноземного региона с международным участием «Ревматология вчера и завтра. Эпоха инноваций». 12 сентября 2012 года проф. Князевой Л.А. присвоено ученое звание члена корреспондента Академии Естествознания.
Хорошим дополнением к статье проф. Власова является комментарий Людмилы о некой Князевой, написавшей более 500 работ, начиная с 1998 г (срок окончания института). Получается, что каждые 3 дня она писала по одной работе.Похоже она является одним из тех жуликов, с проверки работ которого неплохо было бы начать медицинскую главу в Диссернете. У нас в Питере таких лжепрофессоров и лжеакадемиков полным полно.
Прочитала и изумилась. В предыдущих комментариях речь идет о моем научном руководителе, проф. Князевой, которая всю жизнь занимается ревматологией, является членом экспертной комиссии по специальности « Ревматология» при Минздраве РФ. В апреле 2014 она провела в Курске 1 съезд ревматологов центрально черноземного региона. Она профессор кафедры КГМУ. Ведет палату в отделении ревматологии ОКБ, возглавляет Центо антицитокиновой терапии. Вы наносите оскорбления человеку только потому что он постоянно трудится? Написание мерзостей и грязи стало традицией. Вы чувствуете себя от этого более великим? Позор и стыд вам! Не имеете понятия и человеке , его огромном труде, но пишите анонимки и . Это грязно и подло! Давайте проверим результаты впшей работы, трусливый аноним! Лживый и подлый человек!
Лариса Викторовна — это очень похвально, что вы защищаете свою научную руководительницу.
Но...!!! Здесь есть люди, которые сами зазщищали диссертации, как кандидатские, так и докторские. И статей понаписано множество.
Я конечно не в курсе, что и как там у вас в медицине. Но я могу привести целую кучу подобных деятелей в физических науках. Также, они состоят везде, море публикаций, куча дипломов. Постоянные симпозиумы и сидение в президиумах. Но вот только как ученые... они слабаки. Ибо нельзя разбираться в науке и находится на самом ее острии и при этом состоять везде и всюду. А про статьи я и не говорю, просто автоматом прицепляется фамилия ко всем публикациям группы или кафедры. Это сейчас мало говорящее.
И вот поглядев на достижения Вашего нацчного руководителя, я провожу аналогичные аналогии.
И еще окончание ВУЗа в 1998 году... поаккуратней со словами — «всю свою жизнь...». Вот когда проработает 40 лет в науке, тогда и можно будет говорить, всю свою жизнь.
плагиат — лишь часть гораздо более общей проблемы жульничества и обмана в которой стран захлебывается с 1991 г ибо и жульничество и обман порождаются общественным строем по называнием капитализм ибо основной лозунг в нем прибыль любой ценой об этом еще Маркс в Капитале подробнейше писал в обществе доминируют пещерные антикоммунизм и антисоветизм подлозуенгами которых и протекают все безобразия и мерзости
Даже не знаю, как правильно обратиться к анониму. Уважаемый? Вот уж вряд ли... Мой шеф, как Вы выразились, работает , в ВУЗе, на кафедре, закончила докторантуру, сотудничает 10 лет с НИИР РАМН (г. МОСКВА), открыла лабораторию на базе кафедры, мы участвуем всей командой, по ее руководством в международных клинических исследованиях. При чем тут 40 лет в науке, когда у нас некоторым министрам до 40? А члены РАН более 40 лет в науке и организация подверглась жесткой реконструкции из-за стагнации? Как можно трепать чьё-то имя просто из злобы и зависти? Мерзко и гадко это, господа лживые, подлые и поганые анонимы.
[…] Василий Власов, Троицкий Ввариант № 156, c. 6, «Диссернет» […]
Никаких медицинских наук никогда не было, нет и не будет в природе, сам термин «медицинские науки»-"порождение" советской бюрократии 30-х годов прошлого века. Врач в принципе не может и не должен заниматься наукой, врач должен научиться лечить или хотя бы научиться «не навредить» пациенту. ) Практически все, на 99,(9)%, медицинские диссертации иначе как дРиссертациями и не назовёшь. Только здесь бесполезно пытаться разгрести, за навозом уже ни конюшен ни конюхов не видно.
Степени к.м.н. и д.м.н. необходимо аннулировать, а тем медикам, которые считают, что своими диссертациями действительно внесли вклад в науку (только не в медицинскую!) нужно предоставить возможность ЗАЩИТИТЬ свои работы в ДЕЙСТВУЮЩИХ (а не специально созданных) диссертационных советах по соответствующим специальностям. Многие ли на это решатся? Вряд ли.