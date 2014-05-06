РАН и диссергейт. Часть вторая. Школа академика Урилова

В этом выпуске нашей рубрики — кульминация темы «РАН и диссергейт», в чем-то захватывающая, в чем-то трагическая история (псевдо)научной школы, созданной одним из академических «небожителей». Как сверхновая звезда, сияет на диссергейтном небосклоне творческий гений академика-историка Ильягу Ханукаевича Урилова. И хотя его собственные, доинтернетные труды находятся вне исследовательских возможностей «Диссернета», работы многих его учеников — и, таким образом, он сам — заслуживают выделения отдельного зала в нашем музее. Но обо всем по порядку.

Будущий академик родился в 1956 году. Исторический факультет Дагестанского университета он закончил в 1982 году, а кандидатскую защитил только в 1992 году (т. е. в 36 лет). Однако дальше карьера нашего героя двигалась со всё возрастающей скоростью. В 1997 году он уже доктор исторических наук (диссертация «Юлий Осипович Мартов — политик и историк»), в 2006 — член-корреспондент РАН, а уже через два года — полный академик РАН. В настоящее время — сотрудник Института всеобщей истории РАН, руководитель центра мировой социал-демократии [1-2], имеет 12 учеников со степенью кандидата наук и 4 с докторской [2].

«Только невероятным трудолюбием можно объяснить тот факт, что И.Х. Урилову удается проделывать огромный объем научной и организаторской работы... По всей видимости, упорство и целеустремленность в жизни были заложены в нем еще в школьные годы его учителями», — говорилось о нем в статье Игоря Семенова в «Дагестанской правде» [3]. В процессе поточно-кустовой проверки диссертаций приснопамятного даниловского совета и вокруг него мы стали натыкаться на сомнительные диссертации, на обложке которых стояло: «научный руководитель — Урилов И.Х.». Так и возник наш интерес к «школе академика Урилова».

Несколько занятных работ было защищено в 2003 году. Например, вот такая (ее автор — по всей вероятности, преподаватель филиала Кубанского госуниверситета в Кореновске [4]) [5]:

Шалюгина Светлана Анатольевна (2003). Таблица заимствований

Или вот такая [6]:

Галукян Галина Дмитриевна (2003). Таблица заимствований

Можно пройти еще и по ссылке [7]... А 2004 году подарил нам вот такой двухцветный шедевр, выполненный под заботливым приглядом будущего академика [8]:

Ярмоленко Михаил Михайлович (2004). Таблица заимствований

В канун своего избрания полным академиком Ильягу Ханукаевич, как и полагается, продолжал руководить кандидатскими диссертациями. Одна из них — воистину апофеоз педагогического творчества нашего героя.

Судите сами [9]:

Вера Михайловна Азаренко (следов автореферата которой обнаружить ну никак пока не удается) — преподаватель истории в Краснодарском архитектурно-строительном техникуме [10]. Интересно, что позаимствовала она у Игоря Викторовича Турицына, хорошо известного в диссернетовских кругах (кстати, его работы кое-где упоминаются в диссертации Азаренко, то есть тут применен классический прием «жертва пешки»). А вот что пишет Вера Михайловна о себе самой: «Я... в меру принципиальная. Никогда не переступаю через свои моральные принципы и не делаю того, за что потом было бы стыдно. К своей цели стараюсь идти не за счет кого-то, а только за счет своих сил, используя только честные и открытые методы... В профессиональной деятельности — человек ответственный. Если не уверена, что смогу выполнить работу на 100% с достаточным качеством, стараюсь не браться за нее» [10].

Азаренко Вера Михайловна (2008). Таблица заимствований

Как часто оказывается, списыванием не ограничивались: обе работы, указанные в автореферате защищенной в 2008 году диссертации Ольги Валентиновны Сербской [11], являются неаутентичными по данным E-Library. Кстати, ныне Ольга Валентиновна — старший преподаватель в РЭА им. Г.В. Плеханова.

В июне 2013 года журналистка Вера Кичанова написала: «Навешиванием цацек в виде ученых степеней занимается не только правящий класс, но и неприметные сотрудники вузов, до которых у «Диссернета» руки никогда не дойдут (выделено мной. — М.В.)» [12]. История быстро опровергла этот пессимистический прогноз. Но здесь интересно даже не это, а те траектории, с помощью которых в орбиту «Диссернета» попадают такие «неприметные сотрудники».

Примечательно, что И.Х. Урилов числится в Историко-филологическом отделении РАН, возглавляет которое многоуважаемый академик В.А. Тишков, один из членов «комиссии Федюкина» по расследованию деятельности даниловского совета зимой 2012/2013 годов Воистину, тесен этот подлунный мир. А в рамках этой тесноты — держитесь ближе к «Диссернету»! Не счесть карбункулов в его пещерах.

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