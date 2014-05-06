РАН и диссергейт. Часть вторая. Школа академика Урилова
В этом выпуске нашей рубрики — кульминация темы «РАН и диссергейт», в чем-то захватывающая, в чем-то трагическая история (псевдо)научной школы, созданной одним из академических «небожителей». Как сверхновая звезда, сияет на диссергейтном небосклоне творческий гений академика-историка Ильягу Ханукаевича Урилова. И хотя его собственные, доинтернетные труды находятся вне исследовательских возможностей «Диссернета», работы многих его учеников — и, таким образом, он сам — заслуживают выделения отдельного зала в нашем музее. Но обо всем по порядку.
Будущий академик родился в 1956 году. Исторический факультет Дагестанского университета он закончил в 1982 году, а кандидатскую защитил только в 1992 году (т. е. в 36 лет). Однако дальше карьера нашего героя двигалась со всё возрастающей скоростью. В 1997 году он уже доктор исторических наук (диссертация «Юлий Осипович Мартов — политик и историк»), в 2006 — член-корреспондент РАН, а уже через два года — полный академик РАН. В настоящее время — сотрудник Института всеобщей истории РАН, руководитель центра мировой социал-демократии [1-2], имеет 12 учеников со степенью кандидата наук и 4 с докторской [2].
«Только невероятным трудолюбием можно объяснить тот факт, что И.Х. Урилову удается проделывать огромный объем научной и организаторской работы... По всей видимости, упорство и целеустремленность в жизни были заложены в нем еще в школьные годы его учителями», — говорилось о нем в статье Игоря Семенова в «Дагестанской правде» [3]. В процессе поточно-кустовой проверки диссертаций приснопамятного даниловского совета и вокруг него мы стали натыкаться на сомнительные диссертации, на обложке которых стояло: «научный руководитель — Урилов И.Х.». Так и возник наш интерес к «школе академика Урилова».
Несколько занятных работ было защищено в 2003 году. Например, вот такая (ее автор — по всей вероятности, преподаватель филиала Кубанского госуниверситета в Кореновске [4]) [5]:
Шалюгина Светлана Анатольевна (2003). Таблица заимствований
Или вот такая [6]:
Галукян Галина Дмитриевна (2003). Таблица заимствований
Можно пройти еще и по ссылке [7]... А 2004 году подарил нам вот такой двухцветный шедевр, выполненный под заботливым приглядом будущего академика [8]:
Ярмоленко Михаил Михайлович (2004). Таблица заимствований
В канун своего избрания полным академиком Ильягу Ханукаевич, как и полагается, продолжал руководить кандидатскими диссертациями. Одна из них — воистину апофеоз педагогического творчества нашего героя.
Судите сами [9]:
Вера Михайловна Азаренко (следов автореферата которой обнаружить ну никак пока не удается) — преподаватель истории в Краснодарском архитектурно-строительном техникуме [10]. Интересно, что позаимствовала она у Игоря Викторовича Турицына, хорошо известного в диссернетовских кругах (кстати, его работы кое-где упоминаются в диссертации Азаренко, то есть тут применен классический прием «жертва пешки»). А вот что пишет Вера Михайловна о себе самой: «Я... в меру принципиальная. Никогда не переступаю через свои моральные принципы и не делаю того, за что потом было бы стыдно. К своей цели стараюсь идти не за счет кого-то, а только за счет своих сил, используя только честные и открытые методы... В профессиональной деятельности — человек ответственный. Если не уверена, что смогу выполнить работу на 100% с достаточным качеством, стараюсь не браться за нее» [10].
Азаренко Вера Михайловна (2008). Таблица заимствований
Как часто оказывается, списыванием не ограничивались: обе работы, указанные в автореферате защищенной в 2008 году диссертации Ольги Валентиновны Сербской [11], являются неаутентичными по данным E-Library. Кстати, ныне Ольга Валентиновна — старший преподаватель в РЭА им. Г.В. Плеханова.
В июне 2013 года журналистка Вера Кичанова написала: «Навешиванием цацек в виде ученых степеней занимается не только правящий класс, но и неприметные сотрудники вузов, до которых у «Диссернета» руки никогда не дойдут (выделено мной. — М.В.)» [12]. История быстро опровергла этот пессимистический прогноз. Но здесь интересно даже не это, а те траектории, с помощью которых в орбиту «Диссернета» попадают такие «неприметные сотрудники».
Примечательно, что И.Х. Урилов числится в Историко-филологическом отделении РАН, возглавляет которое многоуважаемый академик В.А. Тишков, один из членов «комиссии Федюкина» по расследованию деятельности даниловского совета зимой 2012/2013 годов Воистину, тесен этот подлунный мир. А в рамках этой тесноты — держитесь ближе к «Диссернету»! Не счесть карбункулов в его пещерах.
- http://ru.wikipedia.org/wiki/Урилов,_Ильягу_Ханукаевич
- http://viperson.ru/wind.php?ID=450997
- www.dagpravda.ru/?com=materials&task=view&page=material&id=5039
- http://uchenik.getdt.ru/docs/3637/index-27202-4.html
- http://wiki.dissernet.org/w/SchalyuginaSA2003.html
- http://wiki.dissernet.org/w/GalukyanGD2003.html
- http://wiki.dissernet.org/w/PivovarovaON2003.html
- http://wiki.dissernet.org/w/YarmolenkoMM2004.html
- http://wiki.dissernet.org/w/AzarenkoVM2008.html
- http://nsportal.ru/vera-mihaylovna-azarenko
- http://wiki.dissernet.org/w/Serbskaya0V2008.html
- http://slon.ru/russia/kto_i_zachem_pokupaet_uchenye_stepeni-955087.xhtml
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ох...ну что делать.
Они все на коне, круты, здоровы и счастливы.
Нужно профессию менять, чтобы не быть среди этих, да еще в самом хвосте.
Ведь их-то не догонишь)) если будешь тут за каждую точку на графике биться...
член-корр. Кузнецов все равно вне конкуренции:
kuznetsovvn.ru/author/about/
нда...ну как за такими поспеть? Воронеж не догонишь!)))
Пока я тут с утра гелий заливаю, да провода паяю...они там бааальшую науку делают. Попросту мои деньги крадут...
у Веры Михайловны такая улыбка говорящая — мол ну что мелочиться, господа? из-за такой ерунды пристали к даме))
и подтекст такой..."да ведь все, и вы в том числе, поди сами так делали"!
ну а академик Урилов — просто красавец! Сама правильность и честность, неподкупность в глазах, я бы сказал!)))
где ему о мелочах думать...тут школа научная...
В РФ и СССР научные школы — это банды, по усвоение госбюджета.
Просто воровские банды!
Ну, Дагестан, как известно, всегда был кузницей научно-педагогических кадров. Помнится, была я в Москве на курсах повышения квалификации в конце 80-х. Это были курсы для доцентов кафедр физики медвузов СССР. И был у нас один доцент из махачкалинского мединститута. И вот однажды на перекуре он спрашивает меня, во сколько мне обошлась моя диссертация. Я, наивная, стала перечислять: Ну, машинистке (тогда на машинке печатали тексты)... фотографу... в переплетную... в типографию за автореферат... рассылка. А он мне: «Да нет! Я спрашиваю, сколько Вы заплатили, чтоб вам диссертацию написали?» На мой ответ, что я ее и делала и писала сама он просто обиделся. И чего спрашивал? Может переживал, что дорого заплатил? Потом он приставал к каждому, чтоб ему написали курсовую работу и предлагал деньги. По-моему охотников не нашлось. Так это было чуть не 30 лет назад! А теперь-то... Свои научные школы!!!
нда...Римма...
и что дальше как всегда тишина
б председатель вак шамхалов тоже большой ученый и тоже из Дагестана
да всей нынешней воровской власти плевать на любое общественное мнение они уже срубили и продолжают рубить бабло в нищей разграбленной стране
Забастовка научных сотрудников могла бы заключаться не в отказе ходить на работу (зачем же самим себе вредить «назло кондуктору»), а в отказе ОТЧИТЫВАТЬСЯ СДЕЛАННЫМИ СТАТЬЯМИ.
Нужно продолжать работать, публиковать, но на любые циркуляры и призывы отчитаться отвечать массовым отказом. Просто взять всем миром договориться и динамить чиновников так, чтобы они ползали от бессилия. Всех нас не уволят.
Другого выхода нет. До тех пор пока мы будем безропотно заполнять тома клеточек по их требованию, они будут гнобить нас.
РЕБЯТА НЕ ПОДАВАЙТЕ ОТЧЕТЫ В КОНЦЕ ГОДА!
ОНР! Организуйте хотя бы это полезное и значимое дело!
Нач. Алк.!
Не подавать отчеты, говорите? Не знаете Вы чиновников! Это очень изобретательный народ. У них 70-летний опыт (и даже генетический)работы с «людЯмы». Они станут выдергивать по одному и и продавать толпе, и прессовать и тиранить до посинения. У них нет моральных ограничителей, а у Вас есть. Вот где проблема.
И вообще, не с парикмахерской надо начинать.
ну тогда заполняйте...пусть профессор сидит и секретарскую работу за чиновников выполняет. Кто аккуратнее клеточки заполняет, тот лучше профессор. Так чтоли?
Сомневаюсь, что проф. Преображенский из известного вам кино стал бы заполнять)) Как вы думаете?
Так давайте начнем с себя. Будем поступать правильно, и будь что будет. Почему нет?
насчет прессования...повторяю. В нашей стране в сегодняшнем состоянии научная работа не должна и не может быть средством пропитания.
Нужно отказаться рассматривать свою должность в институте, как место работы, хотя бы на подсознательном уровне. Не увольняться, но и не отчитываться. Зарабатывать можно лекциями, программированием, кто чем может. А науку делать бескорыстно, получив свободу разграничить жуликов от нормальных НС.
Тогда вы и голосовать будете правильно, и директорские вопли на вас сильно не повлияют, и защищать проходимцев откажетесь. Ведь так? Вот это и нужно делать.
НЕ ОТЧИТЫВАТЬСЯ. НО ТОЛЬКО ВСЕМ И СРАЗУ.
Чушь собачья!!! Я лично знакома с Уриловым и его семьей. Более трудолюбивого человека в жизни не встречала. Он мог до 3-х часов ночи читать и в 6 утра встать и пойти на работу. И так каждый день. И не надо его сравнивать с другими дагестанцами. Таких даже в Москве мало. Очень мало.