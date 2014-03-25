Математика и референдум по Крыму
16 марта 2014 года в Крыму было организовано голосование («референдум»). Мы попросили социального географа Александра Киреева, оставив в стороне все юридические и политические вопросы, оценить опубликованные результаты с точки зрения их статистического правдоподобия.
Для того, чтобы статистически проверить результаты референдума в Крыму «на чистоту», у нас, признаться, не так много данных. Но те, что есть, говорят о том, что явка и результаты в Крыму были сфальсифицированы. Сразу оговорюсь, что я не знаю, насколько они были сфальсифицированы и какими были настоящие результаты, но цифры однозначно указывают на манипуляции.
Во-первых, у нас есть цифры по динамике явки. Она совершенно неправдоподобная и противоречит электоральной практике. Каждый из нас может пойти проголосовать в любое время, пока открыты избирательные участки. Но когда на выборы ходят тысячи людей, то в их поведении уже будут закономерности. Не могут все люди явиться на участки, скажем, с полудня до 3 часов дня, а в остальные часы — нет.
Динамика явки (не путать с самой явкой) на референдуме крайне странно разнилась по районам (см. таблицу), причем даже внутри самого Симферополя. Если в Железнодорожном районе столицы Крыма в последние два часа перед закрытием на участки пришли 1,8% от всех проголосовавших за день, то в Киевском и Центральном районах — 14%. Как такую разницу можно объяснить? Если бы такой случай был единичным, то его можно было бы как-то обосновать, но подобный «винегрет» из динамики явки наблюдается по всему полуострову.
Скажем, в Евпатории с 15 до 18 часов на участки пришли 9% от проголосовавших за день, а за последние два часа перед закрытием — уже 20%. Повсеместно явка была очень высокой утром, что и понятно: чем важнее выборы, тем выше явка в первой половине дня, люди стремились быстрее прийти и проголосовать. Но если утром такая высокая явка, то после обеда должно идти затухание явки. Может быть погода (а она была плохой) внесла коррективы? Тоже нет. Такая разная динамика явки наблюдается на всем полуострове буквально в соседних местах (Евпатория, Саки и Сакский район) и, как сказано выше, даже в пределах одного города Симферополь.
Во-вторых, предварительные результаты в Крыму противоречат официальным. По данным обработки 75% протоколов комиссий референдума, за воссоединение с Россией проголосовало 95,7% жителей Крыма, принявших участие в референдуме. Такие данные в комментарии ИТАР-ТАСС огласил глава комиссии Верховного Совета Крыма по проведению референдума Михаил Малышев. Это без учета Севастополя [1]. А официальные результаты по Крыму после обработки 100% бюллетеней по Крыму без Севастополя таковы: 96,6% были за вхождение в состав России [2].
Каждый может рассчитать сам, какой же процент за вхождение в состав России должен был быть в оставшихся 25% протоколов, если после обработки 75% протоколов только 95,7% было «за», а финальный результат показал 96,6-процентное единодушие. Если принять эти данные за истинные, то получим, что в последних 25% протоколов было 99,3% за Россию.
Может, в последней четверти протоколов показаны итоги голосования людей из районов Крыма, где более 99% жителей были за воссоединение с Россией? Однако нет. Чтобы убедиться в этом, посмотрим на результаты крымского референдума по районам [3]. В статистике, опубликованной на сайте «Коммерсанта», показаны голоса только за Россию, а еще было бы интересно знать, сколько голосов было за то, чтобы остаться в рамках Украины, и каково число недействительных бюллетеней. Однако даже из этой статистики видно, что ни в одном районе за вхождение в состав России не было больше 98,1%. Спрашивается: как такое могло получиться, что в оставшихся 25% протоколов результат за Россию был 99,3%? Такого быть не может.
Самое смешное, что после подсчета 75% бюллетеней председатель избиркома Крыма озвучил процент недействительных бюллетеней: он составил 1,1%. А из итоговых данных мы узнали, что он составил 0,72% [4]. Математически это совершенно невозможно! Я считаю это сильным аргументом в пользу того, что результаты крымского референдума были не просто сфальсиифицированы, а нарисованы: на мой взгляд, итоговые цифры рисовали и делали это поспешно.
Даже если забыть обо всем сказанном, то сами результаты по районам вызывают сомнения. Так, за воссоединение с Россией везде было около 97% кроме Черноморского района, где положительно на первый вопрос референдума ответили всего 71,3% жителей! Получается, что за то, чтобы остаться в рамках Украины, по всем районам Крыма было лишь 2-3% жителей, а в Черноморском — больше 25% (плюс небольшой процент недействительных бюллетеней). В 10 раз больше! Но может быть Черноморский район какой-то особенный? Тоже нет. Обычный район, скорее даже типичный. Процент крымских татар там как раз средне-крымский, процент голосования за «оранжевые» партии Украины на прошлых выборах тоже средний. Откуда вдруг тогда такой особый результат на этом референдуме?
К сожалению, у нас до сих пор нет официальных результатов референдума по районам, не говоря уже про голосование на отдельных участках. Не хватает данных для анализа. Более того, даже не очевидно, какой результат референдума является официальным. Скажем, для Крыма без Севастополя были озвучены две разные цифры окончательного процента «за Россию»: после обработки 100% бюллетеней была опубликована цифра 96,6%, а потом 96,77% была дана как окончательная [5].
Еще одна странность: если принять цифры 95,7% после обработки 75% протоколов и 96,77% как итог за истинные, то результат «за Россию» в оставшейся четверти протоколов должен был составить 100%. Сторонний эксперт может предположить, что возможно избирательным комиссиям просто надоело считать голоса, и все оставшиеся протоколы они просто записали «за Россию»?
Наконец, даже результаты экзит-полла, проводившегося Крымским республиканским институтом политических и социологических исследований, существенно отличаются от официальных результатов. По нему 7% опрошенных проголосовали за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины [6]. По результатам же референдума таких было всего 2,5%.
Но разве это большая разница? Да, большая, ведь экзит-полл проходил на 150 участках референдума АР Крым и 50 участках Севастополя. Всего было опрошено 59 111 чел. Это большая выборка для такого региона. Разница между официальными данными по референдуму и экзит-поллом явно выходит за пределы статистической погрешности.
Как видим, у нас не так много цифр и данных по прошедшему референдуму в Крыму. Но всё, что есть, просто кричит в пользу того, что на нем были статистически значимые фальсификации.
- http://newsru.com/ world/16mar2014/ref.html
- http://referendum2014.ru/news/za-vossoedinenie-s-rossiey-progolosovali-96-6-krymchan.html
- http://im.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/DAILY/2014/044/_2014d044-01-01.jpg
- http://www.rada.crimea.ua/referendum/resultaty
- http://referendum2014.ru/news/sokhranenie-kryma-v-sostave-ukrainy-podderzhali-32-tysyachi-izbirateley.html
- http://referendum2014.ru/news/referendum-v-krymu-i-sevastopole-rezultaty-ekzitpola-krymskogo-respublikanskogo-instituta-politiches.html
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Метки: #150, Александр Киреев, выборы, Киев, Крым, мнения, опрос, результаты, сайт, социолог
Где «комментарии» отравленных официальной пропагандой?
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Неплохо совпадает с картой:
Загрязнение территории Украины америцием-241. Современное состояние и прогнозное — 2050 год, кБк/м2
chornobyl.in.ua/wp-conten...aine-present.jpg
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«Каждый может рассчитать сам, какой же процент за вхождение в состав России должен был быть в оставшихся 25% протоколов, если после обработки 75% протоколов только 95,7% было «за», а финальный результат показал 96,6-процентное единодушие. Если принять эти данные за истинные, то получим, что в последних 25% протоколов было 99,3% за Россию.»
Это рассуждение — математический мухлёж, основанный на ловкой подмене понятий. Дело в том, что 75% протоколов не равносильны 75% проголосовавших.
На разных участках разное число избирателей. И разная явка. В первую очередь поступают протоколы с участков, на которых было меньше всего проголосовавших. Потому что их легче посчитать. Там, где голосовавших было много, подсчёт длится дольше. Так что более объёмные по числу голосов протоколы поступают в последнюю очередь.
Если предположить, что число проголосовавших на разных участках в среднем различается вдвое, то выходит, что первые 75% протоколов содержат информацию примерно о 60% голосов. А в последние 25% протоколов (в среднем вдвое более «объёмных») попадают оставшиеся 40% голосов.
Тогда в этих последних 25% протоколах за Россию должно было быть 98% голосов. Что совсем не выглядит невероятным.
Почему в более «мелких» протоколах процент за Россию был меньше? Возможно, потому что в их число попали протоколы с участков, расположенных в местах компактного проживания крымских татар. Там было мало голосующих, поэтому голоса посчитали быстро, и протоколы отправили в числе первых. И многие голоса там были против присоединения к России, что «разбавило» результат первых 75% протоколов.
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Насчет некорректности использования времени подачи бюллетеней — опередили :) В остальном особенно интересен локальный выброс в Черноморском.
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Меня просто убивают рассуждения россиян, которые на свои выборы показали явку в 146%! И которые рассуждают издалека о реальности 95% ))) В российской действительности возможно всё что угодно, даже если это противоречит элементарной логике и математике! А если хотите знать правду — свяжитесь по скайпу с любым крымчанином и спросите кто как голосовал (он, соседи, знакомые). И о ужас — узнаете ПРАВДУ!!!
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Связался с отцом, он голосовал за воссоединение, спросил много ли голосовало против, кого он знает. Таких не знает.
Есть нюанс, не заметил в статье автора его упоминания, а зря — вопрос важный. В обычных условиях выборов есть консенсус о легитимности самих выборов у избирателей. То есть они могут поддерживать разных кандидатов, но и те и другие избиратели считают что на выборы идти надо. С крымским референдумом ситуация несколько иная — вспомним, украинские власти а также Меджлис призывали своих сторонников выборы байкотировать. Так что сам факт высокого процента ЗА в как раз не очень странный, а явка в 80-90% вполне выглядит реальной. Так что... Но поддерживаю автора предыдущего коммента — звоните крымчанам и спрашивайте, если есть недоверие к результатам. Кстати, многие в этом году таки съездили в Крым на отдых и общались с местными. Так вот не слышал ни от кого о фальсификациях. Проверяйте :)
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Игорь, ваш отец прав в одном, голосовать ходили только те, кто повёлся на пропаганду российско-фашистских оккупантов и перед глазами стояла красивая картинка счастливой жизни расеянцев из телевизора! Вот поэтому, кто был «против» он не видел и не знает. Это я говорю вам, как житель Крыма, родившийся в Крыму, и проживший тут более полувека. И по факту, голосовать пришли на избирательные участки по Крыму 30-35% от общего числа избирателей! В Севастополе побольше, около 50%. И это данные («по большому секрету») непосредственно от членов избирательных комиссий. Практически никто даже и не считал бюллетени, просто составляли акт, и вписывали цифры «спущенные» от кураторов. Вот и весь так называемый «референдум»! Сплошное враньё и лицемерие!
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ёжику понятно что были фальсификации.
но даже если не 95%, а реально всего 80% за воссоединение проголосовали — результат всё равно вполне достаточный и убедительный.
и тому же ёжику понятно, что без обеспечения безопасности такой референдум не прошёл бы никогда.
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Там же в списках были не все, кто мог голосовать. Использовались списки с прошлых выборов. Те, кто приехал после выборов и прописался — вне списка. Кому исполнилось 18 только перед этими выборами — тоже не могли быть в списке.
Так что фамилии могли дописываться по ходу самого референдума, ничего страшного здесь нет.
Но если что-то нашли и уверены в этом, то в суд сходите. Иначе ваши... ну не то что доказательства, назовем их «рассуждения», не стоят и яйца выеденного.
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в украинский суд или в российский? или крымский няша-прокурор порядок наведет?
Здесь конфликт между государством преступников и мировым сообществом. Референдум уже признан незаконным. ООН осудила агрессию против Украины. А собственный констит.суд признал «законным». Так что совет напоминает мужика на базарной площади, который советует ограбленному пойти в лес, найти ограбивших его бандитов, добиться, чтобы они сами себя осудили и повесили, и вот после этого, чего уж, ладно уж, мы согласимся поверить, что вас действительно ограбили...
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О как оно! Уже стало нормой что-то заявлять бездоказательно и не отвечать за свои слова. Фальсификации? Образует состав преступления, между прочим. Дальше что, государство преступников? Так перечислите их поименно и статьи назовите.
В каком суде доказано, что они преступники?
Будьте последовательны. Соберите доказательства, определитесь с юрисдикцией и пусть вашим измышлениям дадут должную правовую оценку. Проще всего что-то выкрикнуть и сразу скрыться в теплой норке.
Тьфу! До уровня базарных баб опустились так называемые ученые!
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Так уже даже международные санкции против конкретных представителей околопутинской тусовки ввели, чего ж боле. И до судов дело дойдет. Хотя здесь этих санкций и судов не признают конечно.
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Санкции? Пирожковая ввела санкции против Обамы, а еще кто-то запретил ему гладить свою собаку. И что, теперь доказана его виновность что ли?
То есть не просто крикун, но еще и юридически безграмотный.
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Сбой программы. Методичка открыта не на той странице. Надо смотреть не на «юридический», а на «они тоже наш Ирак и Косово захватили» или еще лучше «...ведь от санкций воздержались те страны, где живет большая часть населения Земли». Как-то так. И чему вас только учат?
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Ах вон в чем дело, так вы обыкновенный тролль-демагог! )))
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1)Если в посте оппонента 90% неотразимых аргументов, на которые нечего возразить, проигнорируй их.
2)Если тебя поймали на подтасовке или ошибке, делай вид, что ничего не случилось и переведи спор на другую тему.
3)И конечно же перевод стрелок тоже присутствует. Помни — оппонент всё время должен доказывать, что он не верблюд. Если он будет доказывать любую ерунду, то у него не будет времени разоблачать тебя.
Если обобщить, то представителя нынешней псевдонауки РФ можно охарактеризовать словами «юридически безграмотный тролль-крикун»
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Уважаемый Максим!
Искренне Вам сочувствую. Питаю некоторую надежду, что Вам тщатся оппонировать не научники, а censored. Ужас!
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На самом деле я все же думаю, что комментаторы не получают денег за свою деятельность, а пишут по собственной инициативе, просто несколько неуклюже, напоминая порой ботов. Ну так бывает. Тут у нас со многими коллегами расхождение. Про методички — это действительно больше мой троллинг был такой, нету методичек... У китайцев есть, но у нас просто власть на это не так смотрит. Причем чуть ли не большинство «пророссийских» комментаторов на самом деле... с Запада. Нашим здесь просто и не так интересно в интернетах писать, они на кухне могут это перемолоть, а вот те — упражняются, найдя отдушину.
Но все равно я совершенно не могу принять позицию практически всех здешних ура-патриотов. Что-то в этом неестественное, искусственное, сконструированное, что-то не сходится. Играется какая-то роль и под эту роль подстраиваются прочие взгляды, все становится черно-белым, спорить и находить общие точки становится бесполезно, можно только проорать свое погромче «соперника», поупражняться в софистике вслед за дикторами ТВ, переставшими выдавать вменяемые новости и перешедшие исключительно на предвоенную пропаганду.
Разумеется, иные, вполне искренние точки зрения есть... Вот, скажем, меня подивил такой человек
www.facebook.com/zednovos.../235150163337300
Он конечно ошибается, причем довольно жестоко ошибается в отношении своего будущего и, главное, будущего Крыма. Но его по крайней мере можно по-человечески понять (ненависть и тут же восторг, почти шизофрения). Очень надеюсь, что это не сконструировано искусственно, вроде бы аккаунт какое-то время существовал...
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Максим, мне кажется, что Вы ошибаетесь. Денежку «комментаторы» получают, хотя и небольшую. Деятельность их организуется и направляется. ТрВ долгое время был вне их пристального внимания, но авторитет и репутация ТрВ за последние месяцы сильно поднялись благодаря актуальной тематике и авторитету и репутации авторов. ТрВ стал заметен и, видимо, было принято решение «комментировать» наиболее острые материалы. Обратите внимание, никто из «комментаторов» не появляется на естественно-научных материалах, не публикуется под своим именем. Это просто работа не требующая квалификации, но хорошо организованная.
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«Денежку «комментаторы» получают, хотя и небольшую. Деятельность их организуется и направляется.»
Любопытные, хотя и несколько пугающие, психологические изменения произошли с русским либерализмом.
Украинские евролибералы, как мы знаем, оказались на одних баррикадах с фашистами и нацистами (Ярош и Тягнибок соответственно). Видимо, и русские либералы, пока что мысленно, взобрались на некую духовную баррикаду.
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Я тоже обратила на это внимание. Причем комментаторы во всех публикациях одни и теже, пишут, все равно как на работу ходят. Их не интересует один, отдельно взятый вопрос. Их интересует вся газета!
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Я так посмотрел, Киреев — в Америке живет. Ну конечно же никакой предвзятости в его этих рассужденияхЪ быть не может!
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От места проживания меняются цифры? Выкладки математика вас не устроили? Вы видите, где они ошибочны? Пересчитайте сами. Мы подождем. Найдете ошибки — считай выиграли.
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Ну вы видите, как жертвы западной пропаганды с удивлением узнают, что русские танки вовсе не идут на Киев. И никакой войны в Крыму не было. А демократами именуются те, которые призывают Grizko отправить на ножи. Когда узнают правду, для них это откровение.
Чем Кирееву мозги промыли — остается только гадать. Объективную картину ему трудно получить, ведь СМИ его региона подвержены жесткой цензуре. Потому объективность его оценочных суждений сомнительна.
Вместо «как такое могло получиться» Киреев мог бы поискать ответы, что он не учел в процедуре выборов. Но организованный критицизм ему явно не присущ, равно как и стремление к поиску истины. Ученый из него никудышный, скорее он профессиональный любитель.
Я указал, что списки избирателей в момент самого голосования могли пополняться. Могли быть и другие тонкости, которые «электоральный географ» выпустил из виду. И это его задача в своем исследовании доказать, что ничего упущено не было, цифры достоверны, а выводы сделаны корректно.
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«Я указал, что списки избирателей в момент самого голосования могли пополняться.»
Что еще по вашему, могло дать такую разницу по регионам\времени\частям обсчитываемой выборки?
Какие у вас еще замечания к методу обсчета автора статьи?
Чем бы вы объяснили такую разницу официальных результатов «Бахчисарая» и окружающих его районов?
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Простите, но на ваши эмоционально-пропагандистские высказывания, я реагировать не стану.
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За вас вашу работу делать не собираюсь. Идите и ищите.
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;) Даже если бы попробовали, — не смогли бы. Моя работа не терпит влияния патриотичных (да и каких-либо других) эмоций на результат.
И то, что вы срываетесь на хамство — очень характерно для вашей... группы?
Всего доброго.
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Как дети... «нет, ты нечестно выиграл!»
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что наша жизнь? ©
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Кто хотя бы раз работал на выборах и видел ситуацию изнутри, знает, что некоторые совершенно неправдоподобные цифры как раз появляются при честном голосовании.
1. Скорее всего 25% последних протоколов — это не какие-то районы, а нетипичные участки по всему Крыму, где почему-то дольше считали или дольше везли результаты. Я не говорю, были фальсификации или нет — у меня информации об этом нет, но аргумент автора о сомнительности 99,3% не является доказательством. Допустим, последними могли привезти бюллетени с окраинных участков, где стояли силы самообороны.
2. Что касается предварительной явки, то это все от лукавого — видел, как это было в Москве в 2004 г. Ведь может идти непрерывный поток избирателей (даже при явке 50% на одну адресную книгу приходилось в течение дня несколько сотен человек, у которых надо проверить документы — есть пропуски в списках, люди путают участки и т.д., потом получить подпись и выдать бюллетени — на каждого 1-3 минуты, а стоит нетерпеливая очередь). При этом периодически «сверху» звонят узнать, какая явка. Ее можно посчитать лишь по тем же адресным книгам, которые постоянно «в работе» — делают это на глазок, так как никакого юридического смысла в явке на какой-то промежуточный час нет.
3. Поведение избирателей часто непредсказуемо (вернее это предмет анализа психологов, политико-географов и других специалистов, а отнюдь не незадачливых математиков). Видел своими глазами в Москве — два участка, образованных на базе соседних домов: то на одном участке давка, то на другом. А желающие проголосовать в последние 15 минут — это вообще отдельная песня...
Резюме: если так интересно, были фальсификации на референдуме в Крыму или нет, то можно собирать дополнительную статистическую информацию (в том числе о структуре электората по всем участкам) и проводить детальный анализ, но похоже автор статьи начал ее написание с последнего предложения. Ему наличие фальсификаций ясно априори. Но это уже не наука и даже не политика, а простая пропаганда (в данном случае — антироссийская).
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Ну вы опреденно лучше разбираетесь в вопросе лучше, чем этот любитель рисовать электроральные карты.
При явной неполноте имеющейся информации делать почти стопроцентные выводы — детская наивность, граничащая с некомпетентностью.
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С этого момента поподробнее, пожалуйста. Кто именно повинен в «явной неполноте имеющейся информации» по выборам? Это кто такой злодей, кто скрывает, кто не выкладывает данные, по которым можно было бы исследовать фальсификации подробнее? (Хотя бы так, как они были исследованы по России). Назовите! Белоленточники или украинцы не дали по-настоящему отчитаться? Умиляет пожелание, что прежде «можно собирать дополнительную статистическую информацию». Ее что, клешнями вырывать или выпрашивать у тех, кто должен (во избежание кривотолков) сам все дать? И как отнесутся к таким поехавшим любопытствующим «непатриотическим статистикам», мы все знаем. Разрешено было присутствовать только самолично подобранным и прикормленным (никем в мире не признанным) фашиствующим «наблюдателям», которым запрещен въезд в демократические страны и которые начали отчитываться о том, что «не было нарушений», еще до финальных подсчетов.
Особенно прикольно звучит про какую-то западную пропаганду (кто ее видел?), когда мы все лицезреем исключительно тотальную беспонтовую российскую пропаганду по ТВ и откровенную уже цензуру интернета. Теперь и закон принимают, чтобы осуждать тех блогеров, которые «сомневаются в крымской победе». Зачем же закон принимать, если сомневаться невозможно? И вдолбили даже мысль, что война лучше мира, ну а «миру — мир» — это вообще экстремистский лозунг.
PS Кстати в статье многократно подчеркнуто, что мало что твердо можно сказать по этим выборам с такой скупой выдачей информации, хотя даже по ней видны очень топорные фальсификации. И не нужно предполагать никаких «чудес», если все просто объясняется элементарной «нарисованностью».
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Не стану кормить юридически безграмотного тролля-крикуна.
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Особенно прикольно звучит про какую-то западную пропаганду (кто ее видел?)
Я видел.
когда мы все лицезреем исключительно тотальную беспонтовую российскую пропаганду по ТВ и откровенную уже цензуру интернета.
Односторонне смóтрите. Абсолютно белых и пушистых нет ни с какой стороны.
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Мне, как русскому стыдно. А Вам
www.youtube.com/watch?v=PLG1-FaVyWE .
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Экстремистский материал, сеете межнациональную рознь!
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www.telekritika.ua/kontekst/2014-03-29/92088
Другая Россия». Другая ли?
Борис Бахтеев для «Телекритики»
29.03.2014 16:00
Многие россияне, даже среди тех, кто осуждает агрессию в Крыму, не ставят под сомнение основные постулаты путинской пропаганды. В их умах прочно засела теория «братских» народов, отношения между которыми должны быть какими-то особенными, не подчиняющимися общим правилам
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Вам кто-то платит за распространение этих материалов?
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все уже знают про печеньки от госдепа
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Деловые замечания относительно содержания моих сообщений и ссылок есть? Вы можете их опровергнуть, не будучи участником событий?
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да, есть. Надо понимать, что Россий, в принципе, много.
На ваших глазах есть совершенно иная Россия. И её, больше всех остальных, Россий.
Украина,для иной России, никогда не была чем-то своим. По крайней мере, не больше чем Белоруссия или Финляндия. И, в принципе, она независима от такой эмпатии.
У неё иная стать. Она независима и свободна. Или по крайней мере, она хочет быть таковой. Но на её пути к свободе, при выходе из гнилого лимана совка, всплыла ржавая посудина, сорванная штормом, разбившаяся, в годы оные, о подводные камни действительности, ведомая лоцманом, не по фарватеру, а по заветам шаманов.
Так что, не стоит терпящим бедствие, по одной и той же причине ( а Украина нарвалась ровно на такой же дырявый баркас), искать причину своих несчастий в таком же бедолаге, который вместе с тобой хлебает, забортную воду, ноздрями.
А если о «Другой России», то это вам на Лубянку — за информационной справкой.
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Я не Лубянка, но попытаюсь сказать, если кто совсем не помнит... «Другая Россия» — это инициатива в том числе Лимонова. Какое-то время туда входили и внесистемные либеральные партии, объединяясь таким образом, но по-моему давно это уже осталось чем-то исключительно лимоновским, ну а теперь вроде Лимонов перекинулся радоваться вместе с прочими изъятию Крыма (но вообще как-то за этими свистоплясками пристально сейчас не слежу, краем уха, могу и соврать при таком обилии пропагандистских вбросов).
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Уважаемый Иван Иванов!
Как я понял, Вы даете утвердительный ответ «Да, есть» на мой вопрос «Деловые замечания относительно содержания моих сообщений и ссылок есть?»
Можно попросить Ваши, не сомневаюсь,очень мудрые и глубокие мысли изложить еще раз в удобочитаемом виде. Или запутанность (entanglement) уже стала стандартной формой выражения мыслей не только для руководителей, но и рядовых граждан России?
Если я что-то перепутал, и Ваш текст не является ответом на мой вопрос, то приношу Вам свои глубочайшие извинения.
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учиться тебе надо, панатаман. Учиться. А не делать вид ученого.
Хотя, с другой стороны: затупить — это надо уметь))
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Ученым так тяжело на Украине, что подались писать комментарии за еду?
Так тяжело? Не помрите там с голоду раньше времени! И чтоб вам жить в эпоху перемен! )))
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Я уже ответил, что та приведенная вами ссылка явно провокационна и призвана разжигать ненависть. Посмеялся, ведь там по тексту вместо русских должны быть украинцы.
В пропагандистский отдел «ученых» не хватает? С улицы набирали, чтобы ролики клепать?
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Надеюсь это не экстремистский сайт.
Снова про эпоху
www.rosbalt.ru/blogs/2014/03/05/1240938.html
Конец прекрасной эпохи
Никогда еще россияне не жили так хорошо, как при Владимире Путине. Это факт, который бессмысленно отрицать ...
Чтение материала прояснило мне перспективы и судьбы российской науки. Пазл сложился. Это вам не мифические бандеры и злобствующие украинские националисты, союзниками которых оказались многие украинские русские, евреи и израильские граждане.
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Про то, как культивировалось столь удобное понятие «экстремизм», у нас была специальная статья:
trv-science.ru/2011/10/25...vaya-kvazinauka/
Теперь пожинаем плоды.
Ну и плоды внесудебной блокировки сайтов, которую изначально проталкивали под видом заботы о детях. При этом действительно жуткие сайты, естественно, никуда не делись, да и не до них сейчас, а вот неугодные СМИ блокируются уже и вне законов.
www.rosbalt.ru как-то еще трепыхается, но уже получал предупреждение и тоже давно на грани закрытия.
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Что-то подсказывает — не закроют. А куда ольгинских девать? Худо-бедно, а создают «общественное мнение».
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Грицько, в принципе дельную статейку залинкал.
Только вот чувак там не сечёт сути.
А суть такая: не будет запад россии кран перекрывать.
Россия — наркоман, сидящий на нефтяной игле.
Ты думаешь, кто-то на западе обрадуется, если россия с иглы слезет?
Да ни за что!
Так всем удобней.
Так что будут умеренные санкции, немного подъюстируют цену на нефть, чтоб не лезли куда не положено, и всё будет тип-топ.
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Может не будете здесь рассказывать нам про Россию?
И кто вам дало право нас чему-то учить? Голодный пытается учить жизни сытого, так что ли?
Украинцы никогда не жили так паршиво как сейчас.
В 2 раза ниже уровень жизни был еще до кризиса, а сейчас и вовсе по улицам ходить страшно.
Конечно же расскажите нам, как вы докатились до жизни такой!
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Дражайщий Columna101!
Конкретно, кто Вас учит уму-разуму? Лично мои ссылки на российские и украинские источники чисто информативные, а поучительные.
А что российские СМИ уже такой бред распространяют? «Украинцы никогда не жили так паршиво как сейчас. В 2 раза ниже уровень жизни был еще до кризиса, а сейчас и вовсе по улицам ходить страшно».
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Ты стоял на Майдане?
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Если вопрос ко мне, то отвечаю. Участвовал во всех вече, в том числе и 18 февраля. Ушли с коллегами до полчаса до начала бойни. Надышались газом, немного оглохли от взрывов шумовых гранат, рядом с нами проносили убитых и покалеченных.Помогал участникам Майдана,чем мог (деньги, проживание). В активных действиях на Майдане участия не принимал.
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Ужасно смотреть на то что происходит между украиной и россией. да и белоруссия туда же.
вспоминается, как золотая орда русь завоёвывала.
монголы сами против русских не дрались.
они ведь как. вот захватили один русский город.
мужиков местных собирают и говорят. идите, следующий для нас захватывайте.
и те с удовольствием шли на другой русский город нападать!
выглядит это всё очень и очень печально.
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Наташа — спорный аргументы вилами на воде писанные
Например:
1) Cкажем, в Евпатории с 15 до 18 часов на участки пришли 9% от проголосовавших за день, а за последние два часа перед закрытием — уже 20%. Повсеместно явка была очень высокой утром, что и понятно: чем важнее выборы, тем выше явка в первой половине дня, люди стремились быстрее прийти и проголосовать.
Но как показывает практика — часто бывает так, что люди идут голосовать в последний момент... Часто бывает, что они просто не успевают проголосовать... Я такое видел неоднократно, когда утром народу никого, а под вечер в последние часы — просто англаг... Обычно это происходит часов с 18-00, когда вечером около дома собираются люди и обсуждают, как они сходили голосовать и склоняют тех, кто еще не сходил в общении... просто люди на лавочке между собой говорят...
Так что аргумент об игре цифр — это какая-то каббала, и не достойна такого уважаемого научного издания как Троицкий вариант...
2) Во-вторых, предварительные результаты в Крыму противоречат официальным. По данным обработки 75% протоколов комиссий референдума, за воссоединение с Россией проголосовало 95,7% жителей Крыма, принявших участие в референдуме. Такие данные в комментарии ИТАР-ТАСС огласил глава комиссии Верховного Совета Крыма по проведению референдума Михаил Малышев. Это без учета Севастополя [1]. А официальные результаты по Крыму после обработки 100% бюллетеней по Крыму без Севастополя таковы: 96,6% были за вхождение в состав России [2].
Если кто следил, а не впервые это прочел, тот знает, что Михаил Малышев озвучивал «предвариельные результаты» 75% голосов, в то время как после обработки 25% картина может на 1% изменится... в этом нет ничего особенного...
Дальше авторы допускают расчеты и сравнивают среднее значение с локальной выборкой 25%... Что весьма странным, ибо аналогично можно сказать, что в среднем по больнице 36,6, в инфекционной палате N больных с температурой выше 38, а в морге двое с температурой холодильника 0... Как же так — не бывает... что бы температура тела была 0... ведь в среднем по больнице 36,6...
В общем аргумент опять математически необоснованный, утверждать что имеет место отклонение от среднего — а оно вполне допустимо в случайном процессе при выборке из урны (случайно вынимает итоги голосования высовывая из урны), тоже самое что говорить, что в среднем вероятность выпада двух шестерок выпасть меньше чем одной, по этому выпасть две шестерки не могут... абсурд...
Вообще для ученых при отсутствии материала для исследования принято молчать, а не заниматься домыслами... В общем после такого уровень научности Троицкого варианта для меня сильно пошатнулся...
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Научность в целом в России хромает на обе ноги. Одни Петрики остались, только денег им никто не даст никогда.
После смерти Сергея Петровича Капицы и поговорить уже не с кем.
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Бред.
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Петрику-то как раз солидно денег отваливали путинцы — "Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2010 г. N 1092 «О федеральной целевой программе „Чистая вода“ на 2011 — 2017 годы» утверждена федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011—2017 гг. на сумму 331,8 млрд рублей, в том числе 9 млрд. рублей из федерального бюджета"
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== Если кто следил, а не впервые это прочел, тот знает, что Михаил Малышев озвучивал «предвариельные результаты» 75% голосов, в то время как после обработки 25% картина может на 1% изменится… в этом нет ничего особенного… ==
Дорогой Иван, все несколько запущенее, это не результат подсчета 75% голосов, а результат обработки 75% _протоколов_. Что очевидно != числу голосов (бюллетеней).
Тут вообще всю дорогу путают протоколы с бюллетенями, сроки подачи протоколов со сроками голосования, а также число проголосовавших с числом избирателей. Что объяснимо, т.к. в новостях тоже вовсю путают (вон даже в инфографике вверху очевидно перепутано число избирателей с числом проголосовавших).
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Трудно сказать, были ли фальсификации на референдуме, но автор статьи — безусловно фальсификатор; причём он использует самый обычный и распространённый метод, при помощи которого фальсифицируются научные результаты: ставим 20 опытов, в одном получаем статистически значимое отклонение, про остальные забываем. Именно таким образом было «доказано» существование ясновидения (о чём была статья в «Химии и Жизни», ссылка, увы, потеряна).
Но там хотя бы прямо говорилось, что авторы хотят доказать. А тут даже невозможно понять, что имеют в виду Александр Киреев и Максим Борисов. За Россию проголосовало не подавляющее большинство крымчан? Если бы они действительно так думали, они бы так прямо и написали, разве нет? Но они этого, разумеется, не пишут, ибо это очевидная глупость («Бюллетени не вкладываются в конверт, и урны прозрачные, так что любопытствующий наблюдатель может быстро убедиться, что на всех документах отмечена возможность присоединения к России», inosmi.ru/overview/20140317/218655368.html). Так что единственная цель, которую могла бы преследовать данная статья — поднять настроение себе и испортить настроение противнику; как дети...
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да. Что сделано, то сделано.
После этой, наступившей, войны, уже будет всё-равно. Кто, что и как — важно, что уже ясно кто зачинщик и провокатор.
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И что примечательно, никто из них лично в Крыму не был))
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некоторая часть ученых никогда не была ни на Марсе, ни на Юпитере. И ничего — как — то справляются.
А некоторые — в принципе, создали свои миры, которые существуют только на бумаге.
Так что, ватно-строевой троллинг не прокатит.
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Я пробыл в Крыму два года и сидел в избирательной комиссии в Севастополе. Не сейчас, разумеется, давно.
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при всей дерьмократической попытке оправдать эту статью, сразу могу сказать!
ВЫХОДА ДРУГОГО НЕТ У ПУ!!! НЕТ ЕГО!!! К ЧЕМУ ЭТИ РАЗБОРКИ?
Вы все видите, что иначе нельзя. Так что пристали к человеку ???
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Это Ваше личное мнение. И оно не относится к реальности.
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Статья интересная, но слабенькая. Сначал нужно понять, что результат референдума был очевиден. Из этого уже следует, что что-либо фальсифицировать — это нагонять на себя подозрения, то есть, скорее играть в минус, чем в плюс. Про симферопольский ж/д район могу сказать, что он отличается от остальных двух районов Симферополя, — он полусельский, поэтому его нельзя напрямую с двумя другими сравнивать. Насчет различия в 95.6 и 96.7 — это все на уровне погрешностей, увы. Единственно, что очень смущает — это что в черноморском районе такой малый процент «за», в отличие от СТАБИЛЬНОВЫСОКОГО процента «за» в других районах. Вот кто бы помог в этом разобраться?
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А никому не выгодно (в финансовом и идеалогическом плане) помогать вам разобраться в этом.
Надо же очернить весь референдум. Душа просит! Или если душу уже продали за еду, то просто отработывают заказ.
Хотя ваш вопрос заинтересовал бы НАСТОЯЩЕГО электорального географа куда больше. Ведь это как раз по его части. А вовсе не загонять циферки под заранее известный вывод.
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«Вот кто бы помог в этом разобраться?»
Присоединяюсь. У них еще и явка на 15% больше, чем двух соседних районах. И телефон во время голосования выключился (отсюда, видимо, отсутствие почасовой динамики после 15-00). Поэтому «статистически значимо», что именно в Черноморском районе результаты сфальсифицированы. Думаю, автор вынужден будет с этим согласиться. А значит там была фальсификация в сторону занижения: в реальную цифру <70% за РФ мало кто верит. Кстати, и специфический мотив прослеживается: борьба с национализацией Черноморнефтегаза; но это так, в порядке оффтопа.
___
Теперь о статистической значимости вообще. Словосочетание "статистически значимый" это такое шаманское заклинание, пригодное для того, чтобы кого-то в чем-то убедить (или принять какое-нибудь решение), но, увы, не для установления истины. По крайней мере, в политике и экономике. Кроме того, в данном случае, его буквальное употребление просто некорректно. Если пытаться статистически оценить динамику явки, нужна либо статистика по референдумам в Крыму (не дай бог такого счастья), либо хорошая содержательная модель с учетом не только погоды, про которую автор вспомнил, но и географии района, транспорта, занятости населения, а также всяких запланированных на день референдума концертов, гуляний и прочей раздачи пирожков. Кроме того, наверняка пассивный электорат подвергался настойчивым убеждениям идти на референдум. Не рядовые же выборы. Отсюда разброс по времени: вряд ли агитбригады работали синхронно и равноинтенсивно. Это тоже нужно учесть.
О 75% позволю себе сделать предположение, что точно эти 75% никто не отмерял (бардак-то при подсчете был, никто не спорит). Значит, и все выводы из этой цифры незначимы. Ни статистически, ни вообще никак.
Поэтому околоматематические выкладки автора выглядят очень сомнительно и двусмысленно.
____________
А так да, наверняка какое-то количество процентов приписано. Вероятно, экзит-полл точнее. Ну и как автор предлагает с этими 93% обойтись?
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В принципе, результаты закономерны. Относительно низкая явка в районах, населенных крымскими татарами и в степных регионах. Возможно отсутствовали на заработках или в отъезде. Высокая явка на побережье и почему то Перекоп. При этом везде процент за превышает 90 процентов. Выделяется Черноморское, где очень высокая явка и процент за всего 70.
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Да, вот такая мысль и мне в голову пришла (по поводу фальсификации в меньшую сторону). К сожалению, у нас нет данных по УИКам, чтобы можно было точно это сказать. После выборов в госдуму РФ (в 2011г.), анализируя данные по каждому УИКу, было ясно, в каком из них устраивались фальсификации, когда, например, на фоне более-менее стабильных 25% за ЕР вдруг оказывались выпады до 80%, да еще и по круглым значениям. Пытаясь выслужиться перед начальством, тупые председатели УИК заполняли протоколы итоговой цифрой в точности равной «минимально допустимому» для получения премии, и выставляя себя, таким образом, в идиотском виде. В данном случае нам, к сожалению, данных с УИКов не предоставили.
Но касательно выборов в госдуму все было серьезно, потому, как каждый процент был важен, и этого мы Путину и Чурову никогда не простим. Но здесь же в Крыму, что 95, что 93, что даже 71 — разницы для результата никакого. Вопрос остается только спортивный, чтобы головой чуть-чуть поработать ради интереса.
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Андрей:
30.03.2014 в 17:22
Статья интересная, но слабенькая. Сначал нужно понять, что результат референдума был очевиден. Из этого уже следует, что что-либо фальсифицировать — это нагонять на себя подозрения, то есть, скорее играть в минус, чем в плюс.
----------
подобная логика подразумевает вменяемость власти.
а она вменяема?
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Верно, я с Вами согласен, поэтому и явных утверждений у меян нет.
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Как оказалось, в основном, воображаемые «коллеги»!
1) Надеюсь, что Эхо – по меркам российской власти пока не экстремистский сайт? Вам его еще настоятельно не рекомендовали не просматривать?
2) Умеющим читать и способным понимать прочитанное, напомню слова великого русского философа немецкого происхождения Эммануила Канта. «Тот, кто превращает себя в червяка, тот не должен жаловаться, что его топчут ногами».
3) Теперь сопоставьте это высказывание с тем, что делают с вами те лица, внешнеполитические действия которых вы так рьяно, искренне и от всей высокодуховной души защищаете. В частности, напомню, что одни и те же личности разогнали РАН и аннексировали Крым.
4) Приятного чтения и размышлений над прочитанным.
5) Учитывая, что читатели Эха и ТрВ все-таки разные, поражаешься достигнутой в комментариях степени единомыслия, а точнее страха воспользоваться своим разумом.
echo.msk.ru/blog/tolokno_25/1290942-echo/
ПОБЫВАЛИ В КИЕВЕ
31 марта 2014, 22:18
Побывали в Киеве. Тем, кто еще не был — советую. Особенно если вы претендуете о Киеве иметь мнение. Лучше, как говорится, один раз увидеть.
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Так а где единомыслие? Они, кстати, не только РАН разогнали, но и сделали много других, совершенно не объяснимых в позитивном смысле, действий.
А по поводу Крыма тут, к сожалению, мы оказались между двух огней, для ситуации с Крымом лучше всего подходит выражение «оба хуже». Поэтому говорить, что «надо было Крым оставить в составе Украины», тоже не верно, а независимый Крым долго бы не прожил.
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Не тратьте зря своё время. Западнопоклонничество и русофобия здешним редакторам застелили глаза, они отрицают все факты, нарисовав в своём воображении жуткую картину агрессии России против маленькой, беззащитной Украины и чуть-ли не призывают Запад к крестовому походу против России.
Моё мнение относительно «Троицкого варианта» и научной среды в России сильно пошатнулось после этого. Раньше возмущался ликвидацией РАН, сопереживал учёным, а сейчас уже думаю, а может и правильно?
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Примечание: другие, неопубликованные материалы этого комментатора — это провокационные фейковые новости вероятно собственного изготовления и какая-то прохановская ругань.
Еще всякие комментарии прочих с выпадами, типа с «фашистами», «ублюдками», «быдлом» и т.д. тоже не пропущены и пропускаться не будут.
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Данный комментарий был оставлен мной, но под тем же именем, т.е. Дмитрий, интересно, каким образом теперь там красуется имя Трувор? Другой комментарий, оставленный под именем Трувор не мой.
Admin, интересно, про какие другие неотправленные материалы вы пишете, мои или Трувора? Вы уж разберитесь, как у вас сайт работает, ведь электронка при отправлении комментариев указывается.
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Ну вот, теперь и ТрВ комментируют несколько «бравых патриотов», и лайки ставят, довольно осмысленно, по тегам типа «киселев»... А я то думал, кому пришло в голову минусовать коммент с реальным размером аспирантской стипендии...
Так что зря Вы тему Крыма подняли, без ботов было лучше.
У нас же сейчас военное положение( по крайней мере в интернете и СМИ) , информационная война не располагает к вольнодумничеству, особенно в интернетах.
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Что это там, у Вас, на палке — носовой платок привязан или что поделикатней?
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Что вы тут за плюсиками-минусиками охотитесь? Без одобрения со стороны прожить не можете? А если не одобрили, то в плач и сопли? Хех, какой народ пошел самоНЕдостаточный!
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Не надо слишком уж близко к сердцу принимать все эти плюсики и не стоит думать, что это как-то однозначно говорит об аудитории. Просто довольно малозащищенный плагин. Он вполне хорош и в чем-то полезен для спокойного разговора между не слишком ангажированными людьми, а когда страсти накаляются, то начинаются явные злоупотребления и подделки и получается порой больше вреда от этого, чем пользы.
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Грицько и ЭХО
Насчёт «побывать в Киеве».
Люфтганза предлагает бесплатно сдавать билеты для всех, кто хотел «побывать в Киеве»
www.lufthansa.com/de/de/F...mationen#ancAbT2
а всем немцам предлагается оповестить о своём местонахождении немецкое посольство, чтобы в случае чего могли быстро эвакуироваться.
так что «побывать в киеве» после путча, извините, не тянет.
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Там ведь из-за забастовки пилотов
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забастовка к киеву отношения не имеет.
забастовка — 3 дня, а в киев с февраля до 31-го мая летать не советуют.
скорее всего и после мая продлят.
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Понимаю, что не в коня корм, но все же даю ссылку, которая, может быть, некоторых научников заставит задуматься. Кстати, в статье, с одной стороны, нет ни единого слова про Крым, а, с другой, вся она про крымы.
www.day.kiev.ua/ru/articl...entalnost-shpany
Ментальность шпаны
Именно так можно было бы определить тот тип, который является основой культуры доныне живого «советского народа», который исторически таки сложился на просторах империи
Сергей Грабовский
28 марта, 2014 — 11:44
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www.day.kiev.ua/ru/articl...entalnost-shpany
Ментальность шпаны
----------
ну да. чувак смотрит с украинской стороны и правильно описывает ментальность победившую СЕЙЧАС в украине.
вот только в России такая «ментальность» осталась в далёких лихих 90-х.
Так что, товарищ немного отстал от времени.
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day.kiev.ua — очень авторитетное издание, да.
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Уважаемый А.П.!
Я, конечно, понимаю, что указанный ниже материал без Ваших усилий будет Вам недоступен. А если и будет, то не убедит Вас, что изложенное в нем имеет прямое отношение к Вашей стране, да и к Украине (пока еще).
Полностью согласен с Вами, что ментальный рай в Вашей стране, связанный с искоренением шпаны, наступил после 2000 года, когда Вашу страну возглавил перековавшийся в чекиста ее ленинградский представитель. Вы же не будет отрицать, что он сам в этом неоднократно признавался, подчеркивая роль в своей трансформации не Платона, Пуффендорфа, Локка и Кони, а тренеров по боевым единоборствам.
По, надеюсь, понятным Вам причинам, даю только название материала «Корень наших бед», автор Петр Филиппов. Погуглите и обрящете.
Чтобы заинтриговать, привожу обширную цитату цитата «Могут ли люди, пребывающие в условиях первобытной культуры, осознавать ее отличие от культуры развитых стран? Скажем, могут ли члены племени папуасов понять разницу между судом по гражданскому иску и уголовным процессом? Вы скажете, что вряд ли, ведь в их культуре нет даже понятия закона и суда. Вместо нормы закона там — указания вождя. А для нас самих что важнее — закон или указание начальства? В ходе опроса, проведенного Фондом ИНДЕМ, был задан вопрос: «Согласны ли вы с тем, что у президента должно быть право отменять судебные решения, если они вредят интересам государства?» Вопрос провокационный, его содержание противоречит Конституции, но большинство опрошенных ответило положительно. То есть большинство считает, что даже если суд на основании закона вынес свое решение, то президент вправе его отменить. Ну чем мы отличаемся от папуасов? Новгородская судная грамота, составленная в 1440 году, была сводом законов, обязательных для всех, в том числе и для князя. А в Московии подданные были бесправными рабами царя, жизнь и смерть москвича зависела от его прихоти. И мы за пять веков не сдвинулись от реалий этого первобытного московско-ордынского всевластия царей-генсеков-президентов и скудости наших собственных прав. … Наш суд — самый карманный суд в мире, в жизни он играет роль помощника прокурора или отдела в Администрации президента. Это в Испании суд может судить членов королевской семьи, а у нас даже с любовницей министра Сердюкова такое не получается».
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Грицько,
«Это в Испании суд может судить членов королевской семьи...»
Эффект глухаря называется.
Сколько «власти» у короля Испании?
А уж если очень хочешь с демократиями сравнивать — почитай Сноудена.
Царь Московский был конечно говном, но несильно хуже европейских правителей того времени. Те пожалуй побольше своих подданных ухандокали. По поводу и без повода. А уж если дальше на восток пойти — там и вовсе тьма.
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Яркий пример «бравого патриота»?
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Одно маленькое замечание относительно Черноморского района, который, казалось бы, жутко выпадает из общей статистики и посему вызвал какое-то невнятное но местами бурное обсуждение.
cite
==Так, за воссоединение с Россией везде было около 97% кроме Черноморского района, где положительно на первый вопрос референдума ответили всего 71,3% жителей! ==
Прежде всего следует обратить внимание на то, что в цитируемом отрывке автор смешивает процент проголосовавших «за» от общего числа избирателей («жителей» в терминологии автора) и процент проголосовавших «за» от числа проголосовавших (указанные цифры). Если учесть этот казус, и взять произведение от числа проголосовавших «за» и общего числа проголосовавших, картина становится менее фееричной. По приведенной карте трудновато судить, но, предположим, что в нашем бордово-красном Ч-М р-не проголосовало 95% избирателей, тогда от общего числа избирателей выходит 67.7% голосов, в целом по Крыму при явке 83.1% «за» проголосовало 80.4% от числа избирателей — вроде маловато. Но если сравнить с типичным «оранжевым» «украинским» районом (предполагая явку 75% получим 72% от общего числа избирателей), или «желтым» «татарским» (предполагая явку 40 {оценка израильским наблюдателем на одном из глухих крымскотатарских пунктах} 55 и 65% соответственно получаем примерно 39, 54 и 63%).
В общем просто все. Насчет заоблачно высокого процента явки можно высказывать сомнения, но не насчет типичного достаточно для степного Крыма процента проголосовавших «за».
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Кобзон versus Сукачев. И на чьей стороне правда?
www.youtube.com/watch?fea...mp;v=27Bb9cyNZD0
П-Т-И-Ц-А (Гарик Сукачев)
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Получается так. Быть на стороне Кобзона пока стыдно, а на стороне Сукачева уже страшно.
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Стих и песня. Прослушают, а выводы сделают разные: подавляющее большинство пока за Кобзона,еще долго остающееся в меньшинстве меньшинство за Сукачева.
www.youtube.com/watch?v=jj1MTTArzPI
www.youtube.com/watch?v=F2Mr5nadaZI
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Вообще-то в отличии от России избирательные комиссии в Крыму не обязаны отчитываться о явке. Ни перед вышестоящими, ни перед наблюдателями.
Дальнейшие изыскания автора на тему озвучиваемых Крымской избирательной комиссией ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ цифр тоже ни о чём не говорит. Очевидно автор никогда не был наблюдателем и организатором на реальных избирательных процессах.
И напоследок: в процессе чтения мне пришлось три раза заниматься арифметическими действиями в уме. Что за неуважение к читателю?
Не стоило Троицкому Варианту этот текст публиковать.
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Если не отчитываться, не пускать наблюдателей и вообще проводить референдум незаконно и противореча резолюциям мирового сообщества, то чем это собственно отличается от аннексии? Нынешнюю крымскую власть никто не избирал, ее захватили с помощью зеленых человечков из российского СОБРа или откуда там, она совершенно нелегитимна, никаких законов о референдумах предусмотрено не было, так по каким же законам они к тому же и «отчитываться не должны»? По свежепридуманным нелигитимной властью?
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Вот нет чтобы порадоваться за родное государство. Когда в последний раз оно действовало столь ловко, эффектно и эффективно, с таким глубоким предвидением и точным расчётом?
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Это в смысле нагло и лживо? Ну так это еще не вся беда. Основная беда, что последствия все нам предсказывают негативные, и разница только в том, что оптимисты считают, что будет плохо, но не катастрофически плохо...
Собственно, если не поддаваться эйфории, а включать мозги, то скептиками оказываются самые неожиданные на первый взгляд люди, «имперцы» diak-kuraev.livejournal.com
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Но ведь Вас же не последствия беспокоят, правда? Ведь для Вас всё произошедшее — личное оскорбление, разве нет?
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Меня всегда забавляет, когда вопросы личного свойства задают анонимы, стесняющиеся открыть лицо. Если же это вопрос по типу: «Ну вот как вы там думаете все демократы/либералы/западники/технократы или кто там еще», то это еще забавнее. Но отвечу. Больше всего мне во всей этой истории не нравится обреченность. Жить снова в нищей, изолированной, озлобленной на весь мир стране, в которой будет со всей яростью преследоваться инакомыслие, процветать «охота на ведьм», славословие в адрес правителя и т.д., то есть в стране-изгое, реально не хочу не только я, но и, думается, все-таки большинство из беседующих здесь. Но под влиянием каких-то ложных парадигм многие убеждены, что случиться нечто иное, — мы не будем столь уж нищими, изолированными и т.д. Либо глаза уже так застит свежая или застарелая ненависть в выдуманным врагам на Западе, что говорят: «Ну и пусть, а мы все равно назло им...» Ищут союзника в Китае, что тоже смешно, — Китай тоже в сущности изгой, ощетинившийся против остального мира, ищущий не друзей, но сателлитов и территорий, с которым иметь дело гораздо неприятнее и непредсказуемее, чем с Западом.
В общем, в обмен за сомнительное приобретение территории, которое лично никому из нас не сделает ничего хорошего (кроме каких-то мимолетных эмоций), только вынет деньги, получаем иную жизнь со всеми минусами и ни малейшими плюсами (у меня лично нет никакой злобы или тотального недоверия ни к украинцам, ни к европейцам, ни к США, чужими территориями тоже как-то не интересуюсь). То есть все просто и рационально.
Если даже можно будет остаться в стране (то есть не дойдет до тотального запрета на профессию и не будет таких уж неминуемых угроз личной безопасности — я ведь нигде больше по-настоящему долго не жил и не хочу отрываться от родных, друзей и знакомых), комфортнее в психологическом и материальном плане тут явно не станет (не нужно укорять за жажду комфорта, это не только и не столько материальные требования, но в общем меня действительно мало интересуют формальное величие и геополитика, больше — непосредственная атмосфера). Уехав (если еще удастся уехать перед опусканием занавеса), помимо беспокойства за оставшихся, наверняка будет мучить какая-нибудь ностальгия (которая сейчас, кстати, со всей силой и мучает «покинувших» СССР).
Можно еще подумать, что все эти жертвы — ради «вырванных из лап бандеровцев крымчан», многие крымчане наверняка искренне радуются переходу «под юрисдикцию России». Им наверняка отвалят денег, оторвав от прочих, чтобы попытаться «сделать витрину», как в Сочи (с тем же результатом), но наверняка по дороге разворуют и не избавят от безработицы, произвола, добавят изоляцию (с непризнанной территории будет сложно выехать напрямую в иные страны, получить визу и т.д., они обречены на нестабильность и дороговизну внешних поставок и т.д.)
Наконец, может быть и совсем мрачный сценарий — реальные войны с жертвами либо волнения, вызванные слишком резким погружением в нищету, всплеском национализма, центробежными силами и т.д. (все это, понятно, тоже обостряется при обнищании). Фантазии «поднимающихся с колен» что они тем самым наладят какую-то особую экономику и партнерство, так и останутся фантазиями — если уж не наладили в «тучные годы» при всей открытости и контактах как с Западом, так и с Востоком, то теперь — тем более. Так что все сплошь печали и никаких тебе «радостных вестей».
Ну и совсем мрачный сценарий, до которого, будем надеяться, не дойдет, но который тоже становится все реальнее с появлением новых «безумных фюреров», держащихся за свой трон, — ядерный конфликт.
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К сожалению, враги России вовсе не выдуманы кремлёвской пропагандой, а существуют на самом деле (впрочем, тут сложный клубок интересов и противоречий). Далее, мои вопросы не кажутся мне чрезмерно личными, а напротив, находящимися в рамках конструктивной полемики и научного интереса; моя фамилия Вам совершенно бесполезна, равным образом Вы мне глубоко безразличны. И вот, собственно, ещё вопрос, который будет лучше если Вы зададите самому себе: если какие-нибудь из неприятных последствий (неприятных для страны, а не для Вас лично) вдруг по какой-то причине не наступят (или окажутся менее неприятными, чем можно было ожидать, или окажется, что страна способна это пережить, или ещё что-нибудь в том же роде), Вас это обрадует или огорчит?
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Конкретно Вы мне, естественно, тоже безразличны (уж извините), ведь с обоих сторон интересуются лишь «типичными мыслями и представителями, с которыми приходится спорить». Но вопрос в принципе хороший, психологический такой. Я не мазохист и безусловно порадуюсь и улучшениям, и тому, что развеются какие-то страхи (которые сейчас может мы еще и нагоняем на себя и других, чтобы испугать кого-то и избежать худших последствий). Но благополучие, купленное ценой ограничения свободы (а то и чьей-то крови), меня, безусловно, порадует далеко не так (такое происходит, скажем, при повышении цен на нефтепродукты), как гармоничное развитие демократических свобод, гражданского общества, полноценной экономики, независимой судебной системы и т.д. То есть я убежден, что в норме это все взаимосвязано, хотя разного рода исторические выверты могут приводить к появлению малосимпатичных, но при этом достаточно мощных государственных структур, жизнеспособных, но при этом подавляющих своих граждан. Там могут случаться и периоды материального благополучия, относительной стабильности. Наверняка, «несогласные» при этом испытывают амбивалентные чувства — с одной стороны странно желать неблагополучия своим согражданам (призывая, скажем, на свою же голову международные санкции), с другой стороны они убеждены, что консервация правящей верхушки в перспективе приведет к худшим последствиям, когда в результате кризиса неадекватная власть будет решать не проблемы народа, а проблемы удержания своей собственной власти (что собственно сейчас и происходит). То есть «стабильность» все равно всегда покупается ценой грядущей большей нестабильности, хотя в сущности знать все в точности и наверняка никто не может, только некоторые очевидные вещи.
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Полное отсутствие логики. Можно все это по пунктам опровергнуть, но лень. На чью мельницу воду льешь.
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А то я не знаю, кто этот «одессит». Новое хобби?
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А я вот тебя не знаю, да и выяснять как то не особо хочется.
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Пускай публикуют!
Нельзя запрещать высказывать свою точку зрения. Пусть говорят)
И не лишайте возможности посмееться над веселыми комиками)))))
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Еще раз повторяю — это не математика, я как инженер-математик не могу согласится со статьей. Это гадание на кофейной гуще при отсутствии данных.
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Собственно, что и следовало бы обсудить в этом формате. Есть ли у автора более серьезные работы по применению мат. статистики для оценок электоральной активности? Есть ли аргументы кроме «просто кричит»? Что конкретно вложено в слова «статистически значимые»? Было неплохо иметь пару ссылок — автор может быть уверен, что среди присутствующих читателей от 50 до 100% способны его понять и готовы признать правоту или, по крайней мере, достаточность аргументации, буде она (аргументация) будет изложена на должном уровне.
А вот все остальное надо безжалостно отмодерировать. К сожалению, научное сообщество совершенно не избегает общих пороков общества. Когда читаешь взаимные обвинения в «зомбированности» и «проплаченности», понимаешь, что тут оба лагеря правы. По крайней мере в смысле «зомбированности». А. Кауров здесь высказался о «комментаторах»: «...никто из «комментаторов» не появляется на естественно-научных материалах, не публикуется под своим именем...». Лично про себя скажу, что да, я не хочу публиковаться под своим именем. Потому что многие из моих весьма уважаемых коллег постепенно превратились в кликушествующих патриотов и русофобов. Ни им не хочу портить кровь (Бог судья), ни сам принимать участие в идиотских разборках. Что же до стат. методов в теории голосований, то тема меня отчасти интересует. С удовольствием бы обсудил исследования автора статьи.
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maxpark.com/community/politic/content/2620696
Эта статья адресована в первую очередь жителям России. Надеюсь, что хоть кто-то, посмотрев эти фотографии и прочитав текст, вспомнит не такой уж далёкий 1991 год. Вспомнит, что он или его соотечественники боролись за демократию и против советской власти.
Большинство комментаторов против демократии, за советскую власть — неплохо потрудились киселевы,шевченки,мииграняны.
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Смотрю, вы всё какие-то ссылки пытаетесь пропихнуть.
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Не отрицаю фальсификаций. Но являются ли приведённые математические рассуждения доказательством фальсификаций? Нет. Как написали некоторые комментаторы, не были учтены некоторые обстоятельства (не говоря о том, что вообще малая или большая вероятность чего-то не является доказательством в строгом смысле).
Кроме того, научная методология требует провести аналогичный расчёт для каких-нибудь других голосований (уже в других странах, в которых голоса считают честно, по нашему мнению) — вдруг и там такой же результат, имеющий тогда, может быть, причину не в фальсификациях, а в чём-то другом.
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Это ж необъятное поле деятельности для психологов, а точнее психиатров.
hvylya.org/analytics/geop...skogo-breda.html
Логика геополитического бреда
Юрий Ващенко
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Вот что бывает, если долго смотреть российское ТВ
www.youtube.com/watch?v=2S3mYjGcCT8
Дуся Катасонова
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uainfo.org/yandex/304032- ... -ob-ukraine.html
ТОП-10 лживых заявлений об Украине. Верующим в российское ТВ и пророка его Киселева не читать — мозги расплавятся
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Админ пропускает в эту тему только бандеровскую пропаганду? Забавная вера в силу электронного слова. Интересно, какого результата он рассчитывает достичь.
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Пропаганда — (лат. propaganda дословно — «подлежащая распространению (вера)», от лат. propago — «распространяю») — распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений, в том числе слухов или заведомо ложных данных, для формирования общественного мнения.Wikipedia
Alex! Какая заведомо ложная информация содержится в тех ссылках, которые Вы называете «бандеровской пропагандой»?
Правда для особей, считающих агрессию, оккупацию, всевозможные нарушения договоров, обязательств,меморандумов и принципов международного права «присоединением»,столь ласкающим слух и убаюкивающим остатки совести и ума словом, все, что противоречит их искаженному видению самих себя и мира, и называется пропагандой.Правы древние, говорившие, что когда боги хотят наказать кого-либо, то лишают его разума.
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Только для тех, кто не боится пользоваться своим умом.
www.belaruspartisan.org/politic/263477/
Россия против Майдана: история информационной войны
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Крик души и взывание к разуму из отравленных бандеровской пропагандой источников
echo.msk.ru/blog/ababchenko/1296554-echo/
ПОПАЛИ В ИСТОРИЮ
09 апреля 2014, 12:42
Скажите, а мне одному страшно, когда я думаю о том, что Украина, второй месяц ждущая ВООРУЖЕННОГО ТАНКОВОГО ВТОРЖЕНИЯ братской славянской России, второй месяц готовящаяся к войне, второй месяц застывшая в ожидании похоронок на своих сыновей, матери которых уже второй месяц замирают от каждого телефонного звонка, Украина, уже получающая цинковые гробы со своими офицерами из Крыма, убитыми РОССИЙСКИМИ СОЛДАТАМИ, уже перешедшая психологическую черту и понявшая, что в случае войны она будет воевать — и воевать насмерть — и уже понимающая, что в этой войне смертность среди её мужиков будет просто заоблочной и тем не менее готовая к этому, готовая умереть но не сдаться...
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«Российская сторона передала Украине более 350 единиц военной техники, ранее находившихся в Крыму и принадлежавших украинским военным частям. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Дмитрия Булгакова, заместителя главы Минобороны России.
По его словам, в настоящее время завершается вывоз из Крыма гусеничной и колесной техники, а также идут переговоры о возвращении около 70 боевых кораблей и судов военно-морских сил Украины и самолетного парка.
«Министерство обороны России хотело бы и готово завершить эту работу до июня 2014 года. Но в настоящее время процесс идет недостаточными темпами, так как украинская сторона постоянно срывает сроки предоставления подвижного состава», — рассказал Булгаков.
В конце марта 2014 года Владимир Путин приказал начать процедуру передачи Украине вооружения из тех военных частей Крыма, которые отказались присягать России.»
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Denny, Вы не поняли хитрый план Путина.
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Это типа передать им всю рухлядь чтоб точно колёса отвалились, что ли?
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Хорошо, возможно где-то накосячили в статистике, и реальный результат чуть ниже. Не 95, а скажем 85 проц — это что-то меняет ? Я только что вернулся из Крыма, вдоволь наболтался там с аборигенами. Мне не удалось встретить НИ ОДНОГО, кто бы голосовал против; все вспоминали день референдума как всеобщий праздник...
Да и не могло в Крыму быть по-другому. Я часто и давно там бываю, со середины 90-х, и прекрасно знаю настроения крымчан. В начале развития «крымской» ситуации я испытывал некий комплекс вины за происходящее, но по мере её развития всё яснее понимал, что Украина попросту теряет Крым. Теряет потому, что с потенциально сепаратистскими регионами ТАК себя не ведут. Им уделяют повышенное внимание и всячески «облизывают», а не пытаются запретить их родной язык, устраивают в стране националистический госпереворот с непредсказуемыми последствиями, посылают «поезда дружбы» — было бы удивительно, если бы Крым не откололся.
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