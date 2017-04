Стоит ли бояться Coursera?

Биолог Руслана Радчук, научный сотрудник отдела молекулярной генетики Института генетики культурных растений (Гатерслебен, Германия) рассказывает о своем опыте прохождения курса Writing in the Sciences и размышляет о том, грозит ли традиционному образованию полная замена на онлайновые курсы.

Однажды во френдленте (то ли «Фейсбука», то ли «Живого журнала») промелькнула ссылка на анонс онлайнового курса Writing in the Sciences [1], предлагаемого Стэнфордским университетом. Я давно присматривалась к онлайн-курсам: изучала анонсы на Coursera, спрашивала советы «бывалых», читала отзывы. Согласно прогнозам аналитиков, будущее онлайн-курсов колеблется от «это будет наше всё» до «они полностью уничтожат нормальное образование».

Несколько опрошенных знакомых признались, что записывались на подобные курсы дистанционного обучения, причем неоднократно и не на один за раз. Но при этом ничего не окончили. Аналитики с этим согласны [2]: подобные курсы заканчивает всего от 5% до 27% в зависимости от возраста, образования и типа курса. На курсах больше всего участников из Соединенных Штатов, Индии и России. И независимо от страны происхождения, образования и возраста всегда наблюдается гендерный перекос. Женщины значительно реже участвуют в таких онлайн-курсах, чем мужчины: приблизительно 12% против 88%. Чем не повод для феминистических исследований?

Первое погружение

Вооружившись такой статистикой и оценив время, необходимое для прохождения курса, решила рискнуть и рассмотреть явление вблизи. Предлагаю вашему вниманию прямой репортаж с места событий — прохождения онлайн-курса Writing in the Sciences, который уже на днях завершается. Расскажу немного об особенностях курса, а также некоторых секретах написания научных статей. Последняя тема важная, нужная и в свете последних событий [3] особенно актуальная.

В целом курс оказался значительно легче, чем я себе представляла, но и намного информативнее, чем ожидалось. Я серьезно настраивалась на ежедневную двухчасовую внеурочную работу. На деле мне понадобилось примерно вполовину меньше времени: лекции интересные и довольно короткие (в среднем по 20 минут), а тесты простые (всего лишь проверка того факта, что лекция действительно прослушана). Пришлось немного повозиться с домашними заданиями и контрольными эссе. Хотя, если внимательно слушать лекции, с этим проблем тоже не возникало.

Лектор Кристин Саинани (Kristin Sainani) рассказала нам о ряде несложных правил, которые могут сделать статью понятнее для рецензента (и тем самым повысить шансы на публикацию), а также расширить круг потенциальных читателей (по умолчанию считается, что ученый хочет, чтобы его статью читали). Разумеется, ученые со стажем вряд ли вынесут для себя что-то новое, но для начинающих информация очень важная.

Немного грамматики

Самое важное правило: статью пишут тогда, когда есть о чем писать. Если материал есть, то излагать его надо кратко и доступно. Целая лекция посвящена приемам безжалостного сокращения абзацев, предложений и слов. Принципы простые: убирать бессодержательные фразы, сокращать смысловые повторы, использовать разнообразные глаголы.

На глаголах остановились подробнее. Пассивная форма ныне не в моде [4]. Классическое безличное «было показано (продемонстрировано, описано)» как бы затирает важные сведения о том, кто показал (продемонстрировал, описал) и переводит на второй план личную ответственность. Значительно лучше звучит «мы открыли», «Иванов с соавторами доказали». Хотя пассивная форма глагола не совсем изгнана — ей отвели скромный уголок в материалах и методах: «Для дезинфекции было использовано 3 л спирта».

Порицаются избыточные вводные слова (а также некоторые наречия, союзы и междометия): «тем не менее», «однако», «что характерно», «фактически», «более того», «опять-таки», «кроме того», «кстати» и др. Их всё еще можно употреблять, но при этом не переусердствовать, поскольку смысл в подобных предложениях плохо распознается. Более того, фактически злоупотребление вводными словами, кстати, помимо всего прочего, свидетельствует также о пониженной литературной смекалке, как вариант, бедной креативности автора, как в этом абзаце, например.

Раздел о структуре статьи, который можно и не читать

Большинство классических естественнонаучных публикаций имеет довольно консервативную форму: введение, результаты, материалы и методы, дискуссия. Существует несколько вариаций, когда материалы и методы выносят в дополнительные материалы или совмещают с результатами. Помимо публикаций экспериментальных работ, есть еще разные виды обзоров, письма в редакцию и отзывы на критику. К каждому из них редакция журналов выдвигает какие-то конкретные требования, к которым стоит прислушиваться. Например, письма в редакцию по поводу какой-то статьи стоит писать не позже, чем через несколько месяцев после публикации. Позже вас просто не поймут. О конкретных особенностях математических, философских статей или работ по теоретической физике я сказать ничего не могу, потому что просто не в курсе.

Про прокрастинацию1, перфекционизм и «дорожную карту»

Для тех, кто дочитал до этого раздела, у меня есть небольшое утешение и хорошая новость. При написании научных статей прокрастинацией страдаете не только вы, но и многие другие. Я знаю всего несколько «легенд», когда человек сел и написал статью за день. Лектор на курсах предложила свой вариант, как растянуть удовольствие и быстрее пройти самый неприятный период. По ее словам, устаревшая классическая схема выглядит так: автор создает новую страницу в Word, пишет первое предложение... Затем ему срочно требуется ссылка на некую статью. Он открывает PubMed и ищет. Выясняется, что подписка уже кончилась, поэтому ищет и в других доступных местах. По дороге находит парочку интересных статей и одну новую по теме... Примерно через три часа дописывает строчку. Смотрит на это одно предложение — плачевный результат многочасовых усилий — и идет в «Фейсбук».

Как с этим бороться? Сейчас будет волшебный рецепт. Написание статьи следует разбить на три периода. Подготовка (70% усилий и времени), собственно написание (10%) и редактирование (20%). Подготовка — это что-то вроде написания «дорожной карты», файл с сырой структурой статьи. Туда можно вносить цитаты из подходящих статей по теме, нужную статистику из литературы примерно в том порядке, в котором это всё будет потом отображено в статье, а также рисунки и таблицы. Порядок можно постоянно менять, приближая его к желаемому. Текст может быть длинным и корявым, но туда надо собрать всё обязательное и важное для написания — от названий реактивов и приборов до результатов и литературных источников.

После чего можно приступать к собственно написанию. Это надо делать быстро, не поддаваясь приступам перфекционизма и прокрастинации. Это не самый приятный период работы, поэтому его стоит сократить до минимума. После того, как статья вчерне написана, можно приступать к правкам. Здесь уже можно выпустить на волю внутреннего перфекциониста и позволить ему безжалостно сократить статью, переформулировать предложения и обязательно перечитать статью вслух. Таким простым приемом можно выявить большинство ошибок. После чего хорошо бы дать почитать статью сначала родным и близким, а потом врагам. Первые подскажут, где уже понятно, а вторые — где еще непонятно.

Кое-что о нравах редакторов и рецензентов

Опыт показывает, что ленивые рецензенты не дочитывают до конца сложноподчиненные предложения. Если важно, чтобы статью читали с удовольствием, то постарайтесь писать предложения покороче. Если предложение длинное, то можно использовать знаки препинания — запятые, скобки и тире — так, чтобы привлечь внимание читателя (рецензента), или наоборот. Обратите внимание, в предыдущем предложении информация в скобках распознается как второстепенная, а выделенная с двух сторон тире — как особенно важная.

Редактор журнала смотрит прежде всего на соблюдение формальных правил,которые прописаны в самом журнале. Если правила не соблюдены, редактор думает примерно следующее: что можно ожидать от статьи, автор которой даже не удосужился прочитать правила? А куда смотрят рецензенты? Они первым делом смотрят на тезисы, а потом на рисунки. Рецензенты с большим стажем выявили корреляцию: если рисунки проблемные, то статья скорее всего тоже вызовет вопросы. Рисунки и таблицы — это история статьи. Они должны быть понятными и без текста, таблицы -не перегруженными, всё подписано и на своем месте.

Подача статьи в журнал. Я не буду углубляться в ненужные дебри, это тема совершенно другого разговора. Выдам лишь обнадеживающую информацию для начинающих (бывалые и так в курсе). Статью в журнал могут просто «принять», «принять с минимальными правками», «отклонить с правом переподачи» и совсем «отклонить». Так вот, категория «отклонить с правом переподачи» — это вовсе не конец света, а всё еще хорошая новость. Это надо понимать так: вашу статью в принципе готовы принять.

Голос совести

Прежде чем я перейду к финальной части, позволю себе обратиться к болезненной и малоприятной теме плагиата. Это проблема не только локальной Академии наук, это глобальная проблема галактического масштаба, речь о которой заходит в том числе и на курсах Writing in the Sciences. Треть всех поступивших эссе содержала признаки грубого плагиата. Это при том, что участникам объяснили, что такое плагиат, предупредили, что это нехорошо, и пригрозили санкциями. Наличие такого количества плагиата после всех объяснений слабо объясняется незнанием правил, но я всё равно еще раз напомню, что такое плагиат.

Плагиатом считается чужой текст, выдаваемый за свой, в том числе и отдельные предложения. Плагиатом считаются также немного измененные чужие предложения без ссылки на автора. Проблема плагиата не только этическая. В обязанность ученого вменяется обнаружение и описание чего-то принципиально нового. Если же это не новое, а лишь немного измененное старое, то зачем писать?! В последнее время многие журналы сами прогоняют поступающие к ним статьи через программы антиплагиата, имейте это в виду.

To be, or not to be

И в завершение скромное собственное мнение, основанное на опыте участия в Massive open online course. Я не совсем новичок в теме Writing in the Sciences, поэтому содержание для меня было простым, но интересным. По усилиям это сравнимо с вечерним просмотром ситкома. Требует некоторого прилежания, но система построена так, что раз в неделю надо пройти контрольные тесты, это дисциплинирует. Курс предполагал активное форумное общение участников, в том числе и с участием лектора. Увы, это не для меня. Я игнорировала форум, и лектор, судя по всему, тоже.

В целом, онлайн-курсы в качестве хобби в целях повышения квалификации, эрудиции или просто из тяги к новым знаниям я весьма рекомендую. Сильно сомневаюсь, что эта штука может развалить традиционное образование. И сомневаюсь также, что она может его полностью заменить.

https://class.stanford.edu/courses/Medicine/SciWrite/Fall2013/ Kizilcec, R.F., Piech, C., & Schneider, E. (2013). Deconstructing Disengagement: Analyzing Learner Subpopulations in Massive Open Online Courses LAK'13 Leuven, Belgium — www.stanford.edu/~cpiech/bio/papers/deconstructingDisengagement.pdf ФАНО затребовало у академических институтов планы на три года — http://ria.ru/science/20131111/976120489.html Writing for a Nature journal — www.nature.com/authors/author_resources/how_write.html

1 Прокрастинация (англ. Procrastination (задержка, откладывание), от лат. procrastinatus: pro- (вместо, впереди) и crastinus (завтрашний)) — понятие в психологии, обозначающее склонность к постоянному «откладыванию на потом» неприятных мыслей и дел.

