Еще раз о «сакральном» списке ВАК

Тему реформирования системы научной аттестации в России, начатую статьей Дмитрия Баюка в ТрВ-Наука, №143, продолжает статья докт. филос. наук, профессора, зав. кафедрой (философии Ульяновского государственного университета, действительного члена Academie Internationale de Philosophie des Sciences Валентина Бажанова.

ВАК по вполне понятным причинам стремится повысить качество диссертаций. Именно это желание явилось основанием для составления списка журналов, в которых должны быть опубликованы основные результаты исследований.

Поначалу этот список был более или менее компактным, но достаточно скоро — благодаря мощному лоббированию академических и неакадемических тяжеловесов — разросся до 2270 единиц (на конец 2013 года), породив весьма агрессивный бизнес в буквальном смысле «макулатурных» публикаций. И количество журналов, претендующих на ВАКовский статус, неуклонно растет.

В прежнем положении о публикациях в журналах из списка ВАК говорилось о том, что аспиранты не должны оплачивать свои статьи, но в реальности этому правилу следовали единицы изданий из данного списка. Если аспирант рассчитывал на бесплатную публикацию, то он мог ждать -и ждал! — годами. Зато оплатив статью, имел возможность увидеть свой опус буквально в течение двух-трех недель (доказательство в приложении — счета из журналов некоторых моих аспирантов).

Стоимость ВАКовских публикаций варьируется от 540 руб. за страницу (1,8 тыс. знаков; «Альманах современной науки и образования», Тамбов [1]) до 8 тыс. руб. за шесть страниц («Казанская наука» [2]). «Вестник Новосибирского университета» (серия «Философия») скромно просит от потенциальных авторов «пожертвовать» пару тысяч «на обеспечение текущей деятельности философского факультета» [3]. Список журналов, от предложений которых нельзя отказаться, легко расширить.

Имея соответствующие финансовые средства и толику энергии, «устроить» ВАКовские публикации не составляет большого труда. Действительно, если посмотреть на списки публикаций даже в авторефератах диссертаций, то многие из них укладываются в короткий период (два-три года), и почти все эти публикации — в «платных» журналах, которые выполняют требования ВАК, но чисто формально: тексты как бы «рецензируют» (чаще всего материал просят предоставлять с уже готовой рецензией), обеспечивая «независимую» экспертизу.

Не нужно быть искушенным знатоком научной (и околонаучной) действительности, чтобы реально оценить качество публикационной панорамы в современной России: «вестников» — 435 штук, «известий» — 140, «трудов» — 25, не считая всяких «ведомостей», «проблем», «ученых записок»! Только в области философии, значительно уступающей в популярности экономическим и/или юридическим наукам, таких журналов под сотню — океан изданий, объем которого подпитывается благими пожеланиями (точнее требованиями) ВАК.

Возросло ли качество диссертаций с момента внедрения требований иметь публикации в журналах из списка ВАК? Ничуть. Единственный ощутимый результат — бурное размножение журналов, которых не читают даже публикующиеся там авторы.

Платные журналы стараются держать нос по ветру. Они ведь должны принимать обличие солидных, т.е. поднимать свой импакт-фактор (который также носит довольно условный характер). Так, журнал с интригующим (но вводящим в заблуждение — если понимать буквально) названием «В мире открытий» (Красноярск) требует для статьи не менее пятнадцати ссылок (причем по адресной рассылке от 20.08.2013 потенциальных авторов просят дать не менее трех ссылок на статьи из этого журнала; хочешь опубликоваться — искусственно создавай видимость значимости и востребованности издания).

Последние документы ВАК увеличивают минимальное количество необходимых для защиты публикаций: в области искусствоведения, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук теперь требуется 3 статьи для кандидатской и 15 — для докторской, для остальных наук — 2 и 10 статей соответственно.

Вряд ли данное решение можно считать рациональным и действительно работающим на повышение качества научной деятельности в нашем Отечестве. Скорее всего, можно ожидать противоположный результат: бедные, но умные исследователи, не способные потратить ощутимые суммы на публикации, будут выталкиваться из науки, а богатые, но не всегда умные, будут определять наши научные «достижения».

Даже если ВАК предложит новый компактный список (в идеале достойных) журналов, почти наверняка он по причине лоббирования вскоре вновь разбухнет до неприличия.

Полагаю, что необходимо отказаться от обозначения минимального числа публикаций в отечественных изданиях и вообще упразднить «сакральный» список журналов ВАК. Действенной мерой, которая может способствовать росту эффективности российских исследований и присутствия нас в глобальном научном информационном пространстве, может быть требование публикаций в журналах, включенных в Web of Science и Scopus (и/или еще в ряд специализированных баз данных типа PubMed, Philosophers Index и т.п.).

1. http://www.gramota.net/editions/3.html (дата доступа 09.12.2013)

2. http://www.kazanscience.ru/contacts (дата доступа 09.12.2013)

3. http://philos.nsu.ru/ (дата доступа 09.12.2013)

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