Еще раз о «сакральном» списке ВАК
Тему реформирования системы научной аттестации в России, начатую статьей Дмитрия Баюка в ТрВ-Наука, №143, продолжает статья докт. филос. наук, профессора, зав. кафедрой (философии Ульяновского государственного университета, действительного члена Academie Internationale de Philosophie des Sciences Валентина Бажанова.
ВАК по вполне понятным причинам стремится повысить качество диссертаций. Именно это желание явилось основанием для составления списка журналов, в которых должны быть опубликованы основные результаты исследований.
Поначалу этот список был более или менее компактным, но достаточно скоро — благодаря мощному лоббированию академических и неакадемических тяжеловесов — разросся до 2270 единиц (на конец 2013 года), породив весьма агрессивный бизнес в буквальном смысле «макулатурных» публикаций. И количество журналов, претендующих на ВАКовский статус, неуклонно растет.
В прежнем положении о публикациях в журналах из списка ВАК говорилось о том, что аспиранты не должны оплачивать свои статьи, но в реальности этому правилу следовали единицы изданий из данного списка. Если аспирант рассчитывал на бесплатную публикацию, то он мог ждать -и ждал! — годами. Зато оплатив статью, имел возможность увидеть свой опус буквально в течение двух-трех недель (доказательство в приложении — счета из журналов некоторых моих аспирантов).
Стоимость ВАКовских публикаций варьируется от 540 руб. за страницу (1,8 тыс. знаков; «Альманах современной науки и образования», Тамбов [1]) до 8 тыс. руб. за шесть страниц («Казанская наука» [2]). «Вестник Новосибирского университета» (серия «Философия») скромно просит от потенциальных авторов «пожертвовать» пару тысяч «на обеспечение текущей деятельности философского факультета» [3]. Список журналов, от предложений которых нельзя отказаться, легко расширить.
Имея соответствующие финансовые средства и толику энергии, «устроить» ВАКовские публикации не составляет большого труда. Действительно, если посмотреть на списки публикаций даже в авторефератах диссертаций, то многие из них укладываются в короткий период (два-три года), и почти все эти публикации — в «платных» журналах, которые выполняют требования ВАК, но чисто формально: тексты как бы «рецензируют» (чаще всего материал просят предоставлять с уже готовой рецензией), обеспечивая «независимую» экспертизу.
Не нужно быть искушенным знатоком научной (и околонаучной) действительности, чтобы реально оценить качество публикационной панорамы в современной России: «вестников» — 435 штук, «известий» — 140, «трудов» — 25, не считая всяких «ведомостей», «проблем», «ученых записок»! Только в области философии, значительно уступающей в популярности экономическим и/или юридическим наукам, таких журналов под сотню — океан изданий, объем которого подпитывается благими пожеланиями (точнее требованиями) ВАК.
Возросло ли качество диссертаций с момента внедрения требований иметь публикации в журналах из списка ВАК? Ничуть. Единственный ощутимый результат — бурное размножение журналов, которых не читают даже публикующиеся там авторы.
Платные журналы стараются держать нос по ветру. Они ведь должны принимать обличие солидных, т.е. поднимать свой импакт-фактор (который также носит довольно условный характер). Так, журнал с интригующим (но вводящим в заблуждение — если понимать буквально) названием «В мире открытий» (Красноярск) требует для статьи не менее пятнадцати ссылок (причем по адресной рассылке от 20.08.2013 потенциальных авторов просят дать не менее трех ссылок на статьи из этого журнала; хочешь опубликоваться — искусственно создавай видимость значимости и востребованности издания).
Последние документы ВАК увеличивают минимальное количество необходимых для защиты публикаций: в области искусствоведения, социально-экономических, общественных и гуманитарных наук теперь требуется 3 статьи для кандидатской и 15 — для докторской, для остальных наук — 2 и 10 статей соответственно.
Вряд ли данное решение можно считать рациональным и действительно работающим на повышение качества научной деятельности в нашем Отечестве. Скорее всего, можно ожидать противоположный результат: бедные, но умные исследователи, не способные потратить ощутимые суммы на публикации, будут выталкиваться из науки, а богатые, но не всегда умные, будут определять наши научные «достижения».
Даже если ВАК предложит новый компактный список (в идеале достойных) журналов, почти наверняка он по причине лоббирования вскоре вновь разбухнет до неприличия.
Полагаю, что необходимо отказаться от обозначения минимального числа публикаций в отечественных изданиях и вообще упразднить «сакральный» список журналов ВАК. Действенной мерой, которая может способствовать росту эффективности российских исследований и присутствия нас в глобальном научном информационном пространстве, может быть требование публикаций в журналах, включенных в Web of Science и Scopus (и/или еще в ряд специализированных баз данных типа PubMed, Philosophers Index и т.п.).
1. http://www.gramota.net/editions/3.html (дата доступа 09.12.2013)
2. http://www.kazanscience.ru/contacts (дата доступа 09.12.2013)
3. http://philos.nsu.ru/ (дата доступа 09.12.2013)
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Метки: #145, ВАК, Валентин Бажанов, импакт-фактор, наука, результаты
все так, да не так...
ну в стране должны же свои журналы вообще быть приличные? что значит, Scopus и т.п. Это хорошо, что Scopus, но тогда зачем вообще что-то выдумывать?
Давайте и защиты делать в Европе и публиковаться там!Что мы тогда делим и обсуждаем?
Российские журналы должны быть и должны быть хорошими. Вопрос в том, что к профессиональным журналам (которые были в основном от РАН) подмешалась куча вузовского самопального дерьма, которое на равных вошло в список ВАК.
Это вполне соответствует политике Ливанова о переводе науки в вузы и демонстрирует, как будет, когда наука туда перейдет.
Вместо ЖЭТФ будет у нас «Уфологичский вестник»...а вместо УФН будут «Успехи межпланетных наук».
Вот и все...
Случается так потому, что журналы вузовские возникают под руководством местных
князьков, необразованных, глухих и тупых...в полной изоляции от научного сообщества. Потому, что вместо РАНовских журналов, в которых редакторы стыдились коллег, и это было стимулом не пропускать лажу, к делу допущены те, кто ничего не стыдится...
Это напоминает революцию 1917. Наука стала теперь поистине «народной».
Любой Шариков открывает свой журнал и определяет научную политику отбором статей. А политика его незамысловатая — «есть деньги — значит, это наука»))))
а что тут думать? и беспредметно обсуждать?
я вот не поленился, залез в один такой журнал
www.ido.ru/ido_science
для примера, и посмотрел ЧТО ТАМ.
Не просто плевался от плохого английского в абстрактах, от дремучих ссылок и
деревенских стилистических оборотов, от беспросветной дремучести и неловкого наукообразия, а ВОТ ВЗЯЛ И ПРОЧЕЛ!!
И хочу поделиться...
ПОСЫЛАЮ ПЕРВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АБСТРАКТА ПЕРВОЙ СТАТЬИ В САМОМ СВЕЖЕМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА
это статья Ассориной Г.Ю. в последнем номере 3.
www.ido.ru/data/files//ID...E2%84%96%203.pdf
(Аж заместитель директора по научной работе, Тверской филиал МЭСИ!))))))))))
Приготовились?))))))))))) Читаем!
«Инновационная деятельность вуза
представлена комплексом инновационных
процессов, направленных на создание раз-
ных видов инноваций, что обусловливает
сложность управления данной системой.»
Зря делаете рекаламу никчемной статье Ассориной Г.Ю. Еще ссылки на статью пойдут и станут они знаменитыми вызовскими инновационным инноваторами.
Всё так. Но америки статья не открывает. Всё ровно то же, что было в 2005—2007 гг., когда я училась в аспирантуре и была первая волна ваковского шухера. Все уже забыли, что до введения ваковских списков за научную публикацию считалась фактически любая публикация в любом мухосранском вестнике. Ваковские списки ввели для того, чтобы отделить приличные журналы от мухосранских вестников. Ы шо? Все мухосранские вестники тут же оказались в списках ВАК.
Притом, что в историко-филологических дисциплинах наука вообще имеет очень мало отношения к ваковским журналам. Вся серьёзная научная работа там происходит в сборниках и альманахах. Приличных журналов там — единицы, а по медиевистике журналов до 2000-х вообще не было.
Перечень ВАК, во-первых, дискредитирует российские научные журналы в целом. С его отменой несколько сот коммерческих предприятий по тиражированию макулатурных статей закроются по экономической несостоятельности. Во-вторых, он дискредитирует Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), который несмотря на недостатки идет в направлении создания национальной наукометрической системы. Релевантность публикаций защищаемой работе и полноту изложения основных выводов в рамках существующей системы должны оценивать диссовет в ходе предварительной экспертизы и профильный экспертный совет ВАК.
to Дмитрий Полывянный
«Релевантность публикаций защищаемой работе и полноту изложения основных выводов в рамках существующей системы должны оценивать диссовет в ходе предварительной экспертизы».
Да, диссовет оценит. В диссовете Ивановского ун-та, где Вы, Дмитрий Игоревич, недавно председательствовали. спокойно прошла диссертация по раннему христианским латинским авторам, автор которой не знает латинского (язык источника!), сфальсфицировал список литературы, украл из чужих работ массу ссылок и переводов с латинского, материалом владеет совершенно, а диссовет под Вашим чутким руководством пропустил. То же и публикаций касается. И так ситуация весьма распространена.
Прошу прощения, описка: диссертантка не владеет материалом, недаром результаты предыдущей её защиты были аннулированы. Причём совет не смутило, что в прошлый раз её тема шла по средним векам (это III-IV вв. — средние века?), а теперь то же защищали по античности. Лёгкость в мыслях у совета необычайная.
Коллеги, Вы отошли от обсуждаемой темы, которая, как я помню, была со Списком ВАК связана. Не далее как сегодня сайт ВАК снова начал работать с не очень сильно измененным дизайном и там по ссылке
vak.ed.gov.ru/87 можно этот пресловутый список скачать — там сейчас 2269 изданий и большинство — это разные Вестники, Известия и проч. Список итак разбух до неприятия, если — не до отторжения. Не согласен только с тем, что «действенной мерой, которая может способствовать росту эффективности российских исследований и присутствия нас в глобальном научном информационном пространстве, может быть требование публикаций в журналах, включенных в Web of Science и Scopus (и/или еще в ряд специализированных баз данных типа PubMed, Philosophers Index и т.п.)».
В этих базах нет, практически и почти фактически, российских гуманитарных, например — исторических изданий и требовать от историков России публиковаться в американских или британских журналах — это полный маразм. Вероятно, Список следует содержательно пересмотреть — что-то убрать, а некоторые региональные издания, например, специализированные сборники статей по германистике, славяноведению, латиноамериканистике и проч. добавить. В таком случае он может стать меньше, хотя формирования Списка путем следования формальным критериям упрощает задачи, которые стоят перед Минообразом, но только реально занимающимся наукой гуманитариям от этих инициатив не легче.
Согласна с основными выводами по части проблем со Scopus и Web of Science (добавьте ещё и то, что туда не может зайти простой смертный со своего компьютера). Однако категорически не соглашусь с утверждением «требовать от историков России публиковаться в американских или британских журналах — это полный маразм». Историки действительно профессионального уровня, как правило, давно уже публикуются на английском языке. Тем более что — как ни печально это — за рубежом и выбор журналов по русистике, и их качество намного выше.
Не могу полностью согласиться. В фундаментальных вопросах действительно важно именно мировое признание и мировая аудитория. Но в целом ряде наук (не только в гуманитарных, в биологии тоже) есть целый ряд тематик, которые важны для страны или даже отдельного региона, но никогда не будут восприняты на мировом уровне.
тут вопрос не в только в признании, хотя оно и тоже важно, но и в роли гуманитариев в развитии идентичности: немногие признаются в том, что они публикуются на национальных языках, так как полагают, что ответственны (или как минимум думают так) за развитие и сохранение национальной идентичности — поэтому историки и филологи, которые занимаются русской / украинской / хорватской и проч. национально маркированной проблематикой будут публиковаться на национальных языках
Мне как физику-биологу про идентичность не очень понятно. Для меня выбор языка публикации есть сугубо прагматический вопрос. Это вопрос аудитории. Из потенциальных читателей моих работ 95% русского не знают. А потенциальные российские читатели, которым это может быть интересно, все как один нормально читают по-английски. Но есть и направления, в которых обратное соотношение. Вот эти работы надо публиковать на русском.
«Однако категорически не соглашусь с утверждением «требовать от историков России публиковаться в американских или британских журналах — это полный маразм». Историки действительно профессионального уровня, как правило, давно уже публикуются на английском языке»
да, публикуются, но среди научного сообщества более ценятся публикации в «ОИ» или в «Древней Руси»
американский журнал, конечно, престижно, но почти исключительно потом для указания в CV
< Максим Кирчанов
"В этих базах нет, практически и почти фактически, российских гуманитарных, например — исторических изданий и требовать от историков России публиковаться в американских или британских журналах — это полный маразм".
Страшен сон, да милостив бог — как раз "Российская история" и "Вопросы истории" в Web of Science есть, жаль лишь, что ВИ давно уже превратились в совершенно неприличное издание, где просто нечего читать и печатают что попало. А вот в РИ очень даже и завернуть могут за халтуру. Как-то двое как бы занимающиеся историей нашего многострадального отечества пожаловались, что ваковские публикации дороги. Их спросили отчего бы в РИ не напечататься за бесплатно. "Ооо", — отвечали и теперь пожаловались уже на то, что там многое требуется от авторов как от специалистов. Думаю, что именно отсюда и пошли байки про 40 тысяч, без которых к академическим журналам не подступишься — либо в отместку придумали, либо воспринимают требования к качеству как намёк на подношения.
не знаю про 40 тыс.
меня, к сожалению, уже покойный Иванян в «США — Канаде» бесплатно опубликовал, причем я тогда был аспирантом
Максим Кирчанов:
21.01.2014 в 12:52
Коллеги, Вы отошли от обсуждаемой темы, которая, как я помню, была со Списком ВАК связана.
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Как мало времени понадобилось Максиму,
чтобы превратиться в спамера !
ну не могу я так злобствовать как остальные
У бедолаги спамера — жуткий дефицит чувства юмора ...
в последнее время от друзей узнаю поразительные вещи...
в вузах, которые являются держателями отстойных журналов существует агрессивная политика, при которой сотрудников ЗАСТАВЛЯЮТ публиковаться именно в этом вузовском сборнике...а в конце года с них же спрашивают цитируемость и импакты...
Это говорит о том, что начальники просто выучили эти слова и тарахтят ими, не задевая своего сознания...а ученый люд это тарахтение принимает за чистую монету))
Плюньте вы на их критерии и списки. Никто препода никуда не уволит и на его нищенскую зарплату не покусится. Не волнуйтесь!
Ноухау !!!
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Мемуары на страницах аж «Троицкого Вестника»!!
И на халяву ! _ (комментарии)
Ждём.с ... нетерпением, — что ещё узнаёт у друзей наш «новатор».
и не только в таких сборниках
такая же ситуация с изданиями некоторых региональных «Вестников»
причем некоторые входят в Список ВАК
а вот еще новость))) Ливанов собирается за бешенные бабки вогнать весь список ВАК в международный перечень)))))))))
так что мухосранский вестник скоро повысят до разряда PRL)))
А вы ребята видели, когда -нибудь, как в государственной конторе статистику по науке делают? И кто ее делает, например, в ФЦП?
Это такой кандидат химических наук господин Петров. Он фальсифицирует там все, что только на его стол попадает, извращает любые данные и подстраивает их под сиюминутные желания министров. Других целей в своей убогой жизни не видит. На этом пути науки о разведении поросят у них в одной категории с синхротронными источниками...Все это они в МОН называют наукометрией...
Руки отбивать нужно за такую наукометрию.
В стране лжи и кривых зеркал не ждите честной науки.
Петрик в ближайшее время покажется ангелом по сравнению с теми, кто сейчас управляет наукой.
Прилипло к научному бюджету немало тварей...сосут изо всех сил, ничего не оставляют. Как бешенные пираньи нашли наконец источник пропитания, безопасный и приятный...Это вам не нефтяная отрасль, где башку открутят. А тут что? Убогие очкарики...ну как их не обокрасть? Главный прибор у них — речевой аппарат. Закрыл рот, рабочее место убрано! Да? Господин Петров...
См. исчерпывающий комментарий по СУТИ дела :
Субъективно. Можно было бы изменить требования к диссертантам в том духе, чтобы претендующий на степень должен был бы набрать своими публикациями определенный суммарный индекс (РИНЦ, как ни крути, какую-то картинку даёт, если исключить самоцитирование). Либо одна публикация в топовом издании (куда невозможно пробиться с лажей), либо 10 публикаций в каких-то полупроходных изданиях (где тоже столько лажи опубликовать не дадут), а если издание вообще полный отстой, то и сотни статей на защиту не хватит. А выбор уже за автором. И тогда список этот отомрёт сам собой без потерь для научного сообщества.
Возможно отвлекусь от темы но спрошу.Почему кандидат наук, подчеркиваю «только еще кандидат в оную» должен искать место для публикации в каком нибудь « Межгалактическом вестнике» местного разлива? И второе, до 1917 г. решение о присуждении степени принятое советом было окончательным и в утверждении не токмо, что государем императором, но даже департаментом министерста не нуждалось.Интересно есть ли что то подобное ВАКу в Англий, США, Германии и даже Гондурасе или Бенине? Такие деформации начались, еще давно. Напомню, что Ломоносов с коллегами в рапорте об учреждении звания членкора писали, что им может быть лицо знаниями необходимыми для профессора не обладающее, но кое какими находками и письмами академии полезным быть могущее. Первым членкором стал Рычков, помещик Бугульинского уезда Самарской губернии ( сейчас это Татарстан)действительно принесший немалую пользу науке, хотя «университетов» не кончал. Но это так «информация к размышлению» как говорил умнейший анлититк , даже кадидатской степени не имевший.
Ваш «умнейший аналитик» имел слабую профессиональную подготовку и пальчики оставлял где ни попадя, так что не авторитет. )) А Рычков стал членкором в те времена, когда наука была совершенно иной, тоже пример мимо цели. Сейчас «не кончавших университеты» носителей степеней полно, а учёных среди них почти нет. И ссылки на другие страны (кстати, не расскажете ли о достижениях бенинской и гондурасской науки?) здесь не убеждают, как и на дореволюционную Россию, где вообще всё было немного по-другому.
ВАК, конечно, работает плохо и при нынешней системе иначе не будет, но хоть кого-то иногда отсеивают. Если же и такой конторы не будет, то число «не кончавших университеты» докторов и кандидатов подлетит в разы, ни один университет не отменит результатов голосования диссовета по доброй воле, хоть там будет списано 105% или просто бессмысленный набор букв, ибо честь мундира. Думаю. Вы всё это и так прекрасно понимаете, просто немного забыли. ))
«хоть кого-то отсеивают»))) вызывает умиление...
Отсеивают не хоть кого -то, а иногда лучших, и не по признаку плохой диссертации, а отталкивающим количеством бюрократии, причем коррупционной, когда на каждом шагу каждой секретарше в совете надо «дать»))
Защита диссертации должна поддерживаться или отклоняться научным сообществом, которое никак не сводится к мнению 10 чел. Да и советы сами по себе создаются как мыльные пузыри потому, что за это очки и баллы в системе положены))
Так что туда загоняют просто всех докторов, кто хочет и не хочет))
Что не так? А они представления не имеют о защищаемых работах. Так, слушают общее журчание если слух не режет.
Ну а в последнее время логика защит такая «столько мерзавцев защищается по всей стране, так что же мы своего мальчика не пропустим?»
Вообщем правильная логика. В море лжезащит хранить целомудренность глупо и наивно))
Там где Ливановы с Шамхаловыми водопад лжедиссертаций устраивают, глупо свой ручеек осушать))
а мона таки по журналам? на самом деле все немножко забыли про то, что начало с расширением списка ВАК (кстати по некоторым отраслям, в частности моей — ботанике — количество журналов даже в этом огромном списке ужасно мало... сколько их было изначально уже не помню, но точно по пальцам одной руки!) было положено как раз в пику «платническим» замашкам наших ведущих (до сих пор!) журналов и гигантским очередям на публикацию... на моей памяти статья сотрудницы в растительных ресурсах (заметьте это не Бот. журнал даже) вышла через 5 (пять) лет после приема окончательной корректуры... теперь хоть как-то можно публиковаться... кстати тут всё зависит от автора — если ценишь себя и свою работу, не будешь ни платить (не взирая на ПРНД и прочие финансо-нюансы), ни отправлять родную, выпестованную и дико ценную статей в псевдонаучный вестник только потому, что ВАК... ну а ждать... да фигли нам торопиться, глядишь через пару лет ещё десяток раз правила изменят тогда и поглядим ))))
Да, конечно два исторических журнала входят в Web ... и что? Тысячи российских историков могут в них публиковаться? Или я долгое время, занимаясь американской историографией внешней политики СССР накануне войны могу опубликовать статьи по этой теме в американских или англ. журналах. Были попытки. Никаких проблем: Вы не резидент, заплатите за перевод, в переводе на рубли 60 тыс. в одном журнале, 83 в другом.Хотя по качеству перевода никаких конкретных вопросов не возникло. Есть у меня там статьи, переведенные и опубликованные без моего ведома и совсем по другим более нейтральным темам. Вот только я о них узнаю как бы случайно, в том числе и через e-library. Это при зарплате в 20 тыс (чистыми).
Я вообще считаю плату за публикацию унизительной, также противно видеть собственные материалы на всевозможных сайтах, торгующих рефератами, диссертациями и т.д. Часто это просто лекции для студентов и аспирантов, размещенные на вузовских сайтах. Когда появляется желание превратить их в статьи, выясняется, что ты занимаешься плагиатом неизвестно у кого. Что-либо доказывать нет ни желания, ни времени. Всегда удивляюсь тем, кто пасквили пишет в диссернете. Когда они успевают работать и работают ли вообще?
Недавно подруга рассказывала как на нее телегу написали в ВАК и подпись стояла человека, который умер более 15 лет тому назад. Кому все это надо? Не хотите платить, так хоть не мешайте работать, пожалуйста.