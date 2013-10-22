Надо меньше исследований
12 октября 2013 года в рамках Фестиваля Науки в Дарвиновском музее прошло весьма редкое мероприятие — дискуссия на тему ГМО.
Редкое, потому что научное. Среди участников не было замечено обычно полагающихся в таком случае представителей «Общероссийской ассоциации генетической безопасности». Тех самых, которые так любят попугать людей придуманными ими же срашилками, к странному мнению которых так охотно прислушиваются отдельные одаренные политики. Не было бывших и псевдоученых, чьи рассуждения о ГМО поразительным образом идут вразрез с доказанными научными фактами. Не было даже представителей Общества защиты прав потребителей, депутатов, адвокатов, омбудсменов, певиц с мужьями, общественных активистов и религиозных деятелей — всех тех, которые обычно, по неизвестным мне причинам, заразительно и с упоением рассказывают, как ГМО вызывают рак, аллергию, ожирение и смерть биосферы.
Не было вообще печальных прогнозов. Были трое молодых ученых: Денис Высоцкий, Василий Таранов и Александр Панчин. Была простая наука. Был спокойный, нейтральный рассказ о том, что такое технология генной модификации, зачем она придумана. Они рассказали, чем генная модификация отличается, точнее — почему она ничем не отличается, от естественным образом происходящих в живой природе процессов, почему бояться нечего и каких, на самом деле, великих свершений можно ждать от таких разных трансгенных растений и животных, как они могли бы сделать нашу жизнь лучше.
Правда, и ничего, кроме правды.
Нельзя сказать, что все зрители поверили. Это было особенно заметно в ходе ответов на вопросы — в формулировках вопросов. Может быть, информационная обработка наших сограждан была слишком продолжительна, и одна такая беседа просто не способна что-то изменить. А может быть, люди просто так устроены, что нам приятнее бояться, чем не испытывать страх?
Вопросов было много. По существу дискуссии возражений я так и не услышал, что не удивительно. Их просто нет. Единственное, на что упирали «сомневающиеся» и противники, — что «безопасность ГМО не доказана» и что нам «нужно больше исследований».
Увы. Этот абсурдный аргумент стал привычным. Он, как вирус, заразил всех. Министр сельского хозяйства на днях отметился фразой про «безопасность не доказана», чем, признаюсь, удивил. Сколько же вам, люди, нужно доказательств? Технологии уже сорок лет, а тридцать лет она уже на прилавках магазинов, а вы всё про «не доказана»!
Их — массы, этих исследований. Свежий обзор (http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/07388551.2013.823595) приводит, к примеру, число 1783 за последние десять лет. Эти работы напечатаны не в «АиФ», и даже не в «Российской газете», а в серьезных рецензируемых журналах. Они не записаны со слов диетолога или министра, их делали серьезные ученые. Год ушел только на анализ этих данных, а вывод оказался прост и не оригинален: использование ГМ-растений в сельском хозяйстве не несет никаких дополнительных рисков для человека или для экологии по сравнению с существующими культурами. Наоборот, в большинстве случаев ГМ-растения способны дать и дают дополнительные преимущества. Они могут оказаться полезнее для здоровья, так как есть возможность обогатить их нужными для организма веществами. Они способствуют росту, а не снижению «биоразнообразия», так как их выращивание сопряжено с меньшим использованием пестицидов. И даже мизерные риски, что «чужеродные» гены убегут в природу, исследуются и минимизируются, чего никогда не происходит в отношении селекционных культур. Риски того, что возникнут устойчивые к гербицидам сорняки или насекомые научатся есть растения, обладающие «зашитой» несъедобностью, существуют. Но, во-первых, это не проблема ГМО, а прямое следствие теории эволюции, которое так же применимо и к не ГМ-растениям. А во-вторых, существуют и внедрены специальные технологии выращивания, минимизирующие подобные последствия.
Это всё доказано. По сути, генная модификация — это просто следующее поколение селекции, отличающееся от нее так же, как современный компьютер отличается от ZX Spectrum выпуска 1986 года со «вшитым» «Бейсиком». Это как современный автомобиль по сравнению с мотоциклом «Иж Юпитер 5» выпуска того же 1986-го.
Этот вывод аналогичен заключению участников дискуссии в Дарвиновском музее. Выводу уже не один десяток лет, он является столь же доказанным научным фактом, как происхождение человека от обезьяны или центральная догма биологии. ГМО — это круто и прогрессивно, и любая страна, добровольно отказывающаяся от этой технологии, добровольно обрекает себя на отставание от других государств и начинает движение в направлении бронзового века. Очень надеюсь, не дальше.
Независимоот того, что и чем думают некоторые люди, ГМО безопаснее, чем любые не ГМО. Любые потенциальные и воображаемые риски уже реально проверены и оценены в математическом выражении. Нужно очень серьезно заклеить глаза клеем, запечатать уши сургучом, чтобы не увидеть и не услышать этого. Любой человек: телерепортер, телезритель или министр и даже президент, заявляющий, о том, что «нужно больше исследований», попросту ленив или глуп. Ленив, если теорию о «недоказанности» придумал сам или услышал где-то, но не затруднил себя изучением предмета. Глуп, если пытался изучить, но не смог понять в общем-то несложные вещи.
Остановитесь, люди! Вы слишком далеко зашли! Сколько можно? Доказательств «безопасности» не просто много. Их очень много. Их уже непозволительно много. Сколько еще исследований вам надо? Нам не нужно больше исследований — нам нужно меньше исследований. Не повторяйте судьбу индийского царька из сказки про золотую антилопу.
Хватит, довольно!
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Метки: #140, глаза, ГМО, насекомые, наука, ожирение, происхождение человека, растения, Сергей Белков, ученые
ГМО стали «страшилкой» именно из-за падения образовательного уровня населения, наступления лженауки и т. п. В таких условиях тяжело решать локальную задачу разъяснения безопасности — люди не понимают, что происходит в кастрюле при варке пищи, что происходит у них в ЖКТ в процессе пищеварения, из чего вообще состоят продукты. Действительная же проблема продовольственного обеспечения в бывш. РСФСР — это беспощадное падения содержания белка в рационе и столь же резкий рост содержания ксенобиотиков. Начисто отсутствует система стандартов, сколько-нибудь сравнимая с европейской, та же, что есть, выполняет функцию «фигового листка», ибо не препятствует ни в малейшей степени появлению на прилавках пельмешков с антраксом, сыра с нефтепродуктами, продуктов, упакованных в пленку, с которой фталаты только не стекают каплями...
Я почему разошелся — варил макароны, посмотрел на информацию (10% белка), и стало мне горько. Ладно, хоть не соврали.
Вот вы так хорошо посетовали на то, что люди не понимают, что происходит в кастрюле при варке пищи, но из чего делают макароны вы, похоже, сами не знаете :) «В соответствии с российскими стандартами, в 100 г макаронных изделий (не приготовленных) должно содержаться от 10,4 до 12,3 (в соевых — 14,3) г белка, от 1,1 до 2,1 (в молочных — 2,9) г жиров, от 64,5 до 71,5 г углеводов.»
ГМО это море оно плохо изучено но говорить что оно опасно это бред
«Случайный прохожий:
29.10.2013 в 16:15
Вот вы так хорошо посетовали на то, что люди не понимают, что происходит в кастрюле при варке пищи, но из чего делают макароны вы, похоже, сами не знаете»
Вы меня поймали, я не знаю, из чего делаются российские макароны; мне все мерещатся советские ГОСТы, тов. Хрущев в пшеничном поле, могучая клейковина, и я не так бы расстраивался, если бы в макаронах, неважно чьих, было хотя бы 14% белка. Вообще согласен, вопрос требует изучения, может существуют макароны «монсанто» с 15-16%...
Странно всё это. В отсутствии журналистов, артистов и депутатов такая дешёвая агитка: уже доказано, сколько можно доказательств... А какие доказательства представлены? «Мизерные риски, что «чужеродные» гены убегут в природу, исследуются и минимизируются, чего никогда не происходит в отношении селекционных культур» — кем минимизируются? как минимизируются? Как физически можно минимизировать риски от выращивания «селекционной» кукурузы рядом с генно-модифицированной? Не выращивать рядом? И к чему эти дешёвые параллели с компьютерами? Живые организмы — не счётные машины и скорость изменений среды обитания и базы питания для живых и естественным образом растущих организмов имеет принципиальное значение — быстрые изменения можно не пережить. Три молодых учёных вышли и были так прекрасны... И что? Колорадский жук не ест генно-модифицированную картошку от неучёности своей, а человек ест, потому что учёный? То есть если колорадскому жуку прочитать лекцию о безвредности ГМ-картошки, он до корня её схряпает? Селекция имеет дело или с существующим у организма набором генов или с генами близкородственных организмов. Генная инженерия занимается «произвольной» компоновкой генов. Это совсем не то же самое. Это чертовская разница. Человек вторгается в мир, законов которого он до конца не понимает, но товар производить уже научился и торопится втюхать его ближнему. Пестициды, от которых вы обещаете освободить человечество, тоже втюхивались ему, как панацея от всех бед. И с видом высокой учёности.
Человек — не колорадский жук, и, поэтому то, что ест человек -не ест этот жук. А почему картошку не едят крысы? Вот морковь для них — просто лакомство, а картошка — нет. Казалось бы — картошка почти 100% крахмал, и, что бы её не есть крысе, как человеку? Судя по всему она по запаху чувствует, что картошка пахнет, как ядовитый паслён. В своё время участники картофельных бунтов провозглашали на этом основании, что картофель -отрава, так же как и помидоры. Так, что довод о вредности ГМ картошки для человека — требовало проверок, которые уже многократно проводились и дали отрицательный результат. Но, сомневаться в этих результатах любой потребитель имеет несомненное право. В естественных науках любой результат всегда остаётся у исследователей под сомнением — это побудительный источник новых открытий!
«Колорадский жук не ест генно-модифицированную картошку от неучёности своей, а человек ест, потому что учёный?» — деточка, а вы колорадский жук? Или вы едите картофельную ботву? Хватит уже нести чушь о том, что если кто-то чего-то не ест, то оно вредно. Кофеин — яд для практически всех насекомых. Так что теперь, не пить кофе? Теобромин, содержащийся в шоколаде, — яд для собак. Не будете жрать шоколад? Да едрить вашу налево, банальный кислород смертельно ядовит для анаэробных бактерий! Так что, перестанете дышать?
АН:
Ну хотя бы по единственной ссылке в колонке пройдите, а?
Проще надо быть и понятней для людей. Я, как потребитель, не вижу преимуществ ГМО, но вижу желание корпораций снижать издержки, что опять-таки не сулит мне ничего хорошего. Надо убеждать на фактах и популярно. Диссертации читать никто не будет. На слово никто не поверит. Более продажных и алчных существ, чем нынешние ученые трудно найти. Пройдут по головам, протопчут просеку в толпе
Действительно, нет более продажных и алчных существ, чем ученые, работающие за зарплату 10-15 тысяч в месяц, проводящие в лаборатории сутки напролет и большую часть грантовых денег тратящие на реактивы и оборудование, а не на себя. Уважаемый Владимир, вы хотя бы примерно представляете себе жизнь и труд современного отечественного ученого?
Что касается «проще и понятней» — уж столько простого и понятного написано про ГМО, что все уже устали. Почитайте хотя бы вот это
habrahabr.ru/post/171273/ Непонятно, почему «никто не верит на сово» ученым после тысяч работ, но верят политикам и гриписовцам, от которых давно никто не ждет ничего хорошего.