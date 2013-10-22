Надо меньше исследований

12 октября 2013 года в рамках Фестиваля Науки в Дарвиновском музее прошло весьма редкое мероприятие — дискуссия на тему ГМО.

Редкое, потому что научное. Среди участников не было замечено обычно полагающихся в таком случае представителей «Общероссийской ассоциации генетической безопасности». Тех самых, которые так любят попугать людей придуманными ими же срашилками, к странному мнению которых так охотно прислушиваются отдельные одаренные политики. Не было бывших и псевдоученых, чьи рассуждения о ГМО поразительным образом идут вразрез с доказанными научными фактами. Не было даже представителей Общества защиты прав потребителей, депутатов, адвокатов, омбудсменов, певиц с мужьями, общественных активистов и религиозных деятелей — всех тех, которые обычно, по неизвестным мне причинам, заразительно и с упоением рассказывают, как ГМО вызывают рак, аллергию, ожирение и смерть биосферы.

Не было вообще печальных прогнозов. Были трое молодых ученых: Денис Высоцкий, Василий Таранов и Александр Панчин. Была простая наука. Был спокойный, нейтральный рассказ о том, что такое технология генной модификации, зачем она придумана. Они рассказали, чем генная модификация отличается, точнее — почему она ничем не отличается, от естественным образом происходящих в живой природе процессов, почему бояться нечего и каких, на самом деле, великих свершений можно ждать от таких разных трансгенных растений и животных, как они могли бы сделать нашу жизнь лучше.

Правда, и ничего, кроме правды.

Нельзя сказать, что все зрители поверили. Это было особенно заметно в ходе ответов на вопросы — в формулировках вопросов. Может быть, информационная обработка наших сограждан была слишком продолжительна, и одна такая беседа просто не способна что-то изменить. А может быть, люди просто так устроены, что нам приятнее бояться, чем не испытывать страх?

Вопросов было много. По существу дискуссии возражений я так и не услышал, что не удивительно. Их просто нет. Единственное, на что упирали «сомневающиеся» и противники, — что «безопасность ГМО не доказана» и что нам «нужно больше исследований».

Увы. Этот абсурдный аргумент стал привычным. Он, как вирус, заразил всех. Министр сельского хозяйства на днях отметился фразой про «безопасность не доказана», чем, признаюсь, удивил. Сколько же вам, люди, нужно доказательств? Технологии уже сорок лет, а тридцать лет она уже на прилавках магазинов, а вы всё про «не доказана»!

Их — массы, этих исследований. Свежий обзор (http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/07388551.2013.823595) приводит, к примеру, число 1783 за последние десять лет. Эти работы напечатаны не в «АиФ», и даже не в «Российской газете», а в серьезных рецензируемых журналах. Они не записаны со слов диетолога или министра, их делали серьезные ученые. Год ушел только на анализ этих данных, а вывод оказался прост и не оригинален: использование ГМ-растений в сельском хозяйстве не несет никаких дополнительных рисков для человека или для экологии по сравнению с существующими культурами. Наоборот, в большинстве случаев ГМ-растения способны дать и дают дополнительные преимущества. Они могут оказаться полезнее для здоровья, так как есть возможность обогатить их нужными для организма веществами. Они способствуют росту, а не снижению «биоразнообразия», так как их выращивание сопряжено с меньшим использованием пестицидов. И даже мизерные риски, что «чужеродные» гены убегут в природу, исследуются и минимизируются, чего никогда не происходит в отношении селекционных культур. Риски того, что возникнут устойчивые к гербицидам сорняки или насекомые научатся есть растения, обладающие «зашитой» несъедобностью, существуют. Но, во-первых, это не проблема ГМО, а прямое следствие теории эволюции, которое так же применимо и к не ГМ-растениям. А во-вторых, существуют и внедрены специальные технологии выращивания, минимизирующие подобные последствия.

Это всё доказано. По сути, генная модификация — это просто следующее поколение селекции, отличающееся от нее так же, как современный компьютер отличается от ZX Spectrum выпуска 1986 года со «вшитым» «Бейсиком». Это как современный автомобиль по сравнению с мотоциклом «Иж Юпитер 5» выпуска того же 1986-го.

Этот вывод аналогичен заключению участников дискуссии в Дарвиновском музее. Выводу уже не один десяток лет, он является столь же доказанным научным фактом, как происхождение человека от обезьяны или центральная догма биологии. ГМО — это круто и прогрессивно, и любая страна, добровольно отказывающаяся от этой технологии, добровольно обрекает себя на отставание от других государств и начинает движение в направлении бронзового века. Очень надеюсь, не дальше.

Независимоот того, что и чем думают некоторые люди, ГМО безопаснее, чем любые не ГМО. Любые потенциальные и воображаемые риски уже реально проверены и оценены в математическом выражении. Нужно очень серьезно заклеить глаза клеем, запечатать уши сургучом, чтобы не увидеть и не услышать этого. Любой человек: телерепортер, телезритель или министр и даже президент, заявляющий, о том, что «нужно больше исследований», попросту ленив или глуп. Ленив, если теорию о «недоказанности» придумал сам или услышал где-то, но не затруднил себя изучением предмета. Глуп, если пытался изучить, но не смог понять в общем-то несложные вещи.

Остановитесь, люди! Вы слишком далеко зашли! Сколько можно? Доказательств «безопасности» не просто много. Их очень много. Их уже непозволительно много. Сколько еще исследований вам надо? Нам не нужно больше исследований — нам нужно меньше исследований. Не повторяйте судьбу индийского царька из сказки про золотую антилопу.

Хватит, довольно!

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