Татьяна Ивановна Заславская (9 апреля 1927 — 24 августа 2013)

«Родиться оптимистом, получить от родителей гены, наполненные солнцем, разве это не высший подарок? Я была зачата в начале июля, в самом разгаре крымского лета. Вот откуда это вечное стремление к радости, к празднику, пусть даже маленькому, пусть даже будущему, только бы он был впереди», — это фрагмент дневниковой записи академика РАН Т.И. Заславской. Приведенные слова очень много говорят о том, какой была Татьяна Ивановна. (...)

Сделанное ею в исследовании социально-экономических проблем СССР, а позже России — относится к высшим достижениям современной российской социологии. Благодаря ее деятельности на посту Президента Советской социологической ассоциации, социология после долгих лет развития была признана самостоятельной наукой. Она заслуженно относится к небольшой группе интеллектуалов и политиков, которые вошли в историю страны как «прорабы перестройки». Но никакой «звездности». В профессиональной и общественной деятельности Заславской четко просматривается уникальное соединение идеалов и ценностей, присущих дореволюционной русской интеллигенции и поколению «шестидесятников». (...)

Перечислить сделанное Заславской невозможно... В 1965 году Заславская стала доктором наук, через три года ее избрали членом-корреспондентом АН СССР, а в 1981 году — действительным членом Академии наук. Однако есть два пика в траектории ее многолетней деятельности, которые нельзя не назвать.

1983 год — звездный для Заславской и значимый в истории отечественной социологии. На представительной конференции в Новосибирске она сделала доклад о состоянии советской экономики. В нем была показана бесперспективность существовавания этого хозяйственного механизма и сделан вывод о необходимости кардинальной перестройки социально-экономических отношений. Участники конференции, ксерокопировавшие или переписывавшие текст от руки, передавали его коллегам. Брошюра с текстом доклада сразу была изъята КГБ, но пара экземпляров оказалась на Западе; текст был там опубликован под названием «Новосибирский манифест». Широкая общественность страны узнала о докладе Заславской от «западных голосов». Мир увидел в нем знак грядущих перемен в СССР.

Конец 1980-х. В Кремле начали осознавать потребность в информации об отношении населения к происходившим в обществе кардинальным изменениям. Заславская никогда направленно не занималась исследованием массового сознания и в то время еще жила в Новосибирске, однако руководство страны могло только ей доверить создание ВЦИОМ. Вместе с ней этот абсолютно новый и в научном плане, и в политико-идеологическом отношении институт создавали Борис Андреевич Грушин и Юрий Александрович Левада. Жизнь Татьяны Ивановны вовсе не являлась величавым шествием к научной славе. В своих воспоминаниях она писала, как много горя, мук и даже отчаяния было у нее в личной и в общественной жизни. (...) Очень грустно, когда друзья уходят навечно...

Борис Докторов

Гражданская панихида состоится 27 августа в 11:00 в здании Президиума РАН по адресу Ленинский проспект д. 32. Полностью некролог и другие материалы о Т.И. Заславской читайте на сайте www.isras.ru/index.php?page_id=1877

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