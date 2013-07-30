Верните квасной напиток

У многих сегодня есть повод для недовольства. Магазины заполнены одинаковой едой, отличающейся только рисунком на упаковке. В соки и йогурты добавляют химию. В специи — глутамат. И даже пиво теперь с ароматизаторами, идентичными натуральным.

Вынужден согласиться — проблема выбора существует. В меньшей степени это касается специй, сока и пива. В большей степени, и для меня это реальная проблема, она касается химии. С недавних пор стало невозможно ни в одном магазине найти нормального квасного напитка на ароматизаторах и подсластителях, которого так хочется выпить в жару. Вообще, практически невозможно стало купить низкокалорийных газированных напитков, за исключением двух, всем известных марок. Сегодня вокруг все строго натуральное и на сахаре, даже противно. Не делают сегодня на «химии». Боится народ «химии».

Ведь все знают, что подсластители — это вред, об этом даже диетологи говорят. И свежая публикация в серьезном научном журнале, похоже, еще дальше отдалила меня от квасных низкокалорийных напитков. «Ученые выяснили, что подсластители вреднее сахара», «Подсластители вызывают диабет», «Низкокалорийная газировка вызывает ожирение» — под такими заголовками были оглашены в СМИ выводы статьи [1], автор которой, в ходе анализа полутора десятков исследований, делает вполне прямолинейный вывод и призывает голосовать «против».

Есть, правда, в этом анализе два недостатка.

Первый в том, что научным обзором обсуждаемый текст не является. Но является мнением отдельно взятого человека, пусть и ученого, опубликованным в соответствующем разделе «Opinion».

Второй — в качестве работы. В критерии «вредности», на основании которого из нескольких сотен доступных исследований были тщательно отобраны лишь полтора десятка. В странном способе тестирования рабочей гипотезы: «подсластители вызывают ожирение, диабет и прочие последствия», путем игнорирования фактов, ей противоречащих. Увы, желание высказать свою точку зрения оказалось сильнее стремления выяснить правду.

Почему-то остались за бортом анализа достаточно полные и многосторонние обзоры по этой тематике [2-4], авторы которых, рассматривая всю совокупность имеющихся данных, не смогли прийти к столь неоднозначным выводам. Остались в тени несекретные эксперименты, в большинстве которых замена сахара на подсластители на деле способствовала снижению веса и контролю веса впоследствии и не оказывала вредного влияния на здоровье.

Главным, а по сути, единственным доказательством стали корреляции между употреблениями подсластителей и негативными последствиями для здоровья. Это чистая правда, такие корреляции есть. Употребление низкокалорийных напитков действительно удобно связано с набором лишнего веса. Но как быть при этом с главной заповедью: «Корреляция — не зависимость»? Как быть с возможной путаницей причины и следствия? Что если люди, имеющие проблемы с лишним весом, просто заменяют калорийный сахар подсластителями. А люди, у которых проблем нет, подсластители не употребляют, так как незачем? Причинность можно было бы узнать из эксперимента, но, как я уже сказал, об экспериментах было решено промолчать.

Зато не умолчали о том, что при употреблении подсластителей организм не вырабатывает инсулин. Что подсластители не повышают уровень сахара в крови и не снабжают мозг энергией. Что подсластители не так, как сахар, активируют участки мозга. Как будто во всем этом есть что-то плохое.

Подсластители отличны от сахара почти во всем. В них нет калорий. Они не усваиваются организмом. Они не влияют на секрецию инсулина. Они действуют на мозг не так, как сахар. И это очень здорово! Это преимущество, но не недостаток, именно для этого их и придумали! Чтобы сохранить вкус, но избежать потенциально пагубного влияния на метаболизм. И вообще, если мы используем сахар как точку сравнения, то, что делать с многочисленными компонентами обычной пищи, которые не влияют на инсулин. Отказаться ли теперь от хлеба и риса, которые на уровень инсулина влияют не хуже чистой глюкозы, но при этом не сладкие? Да если бы подсластители действовали на нас подобно сахару, то я был бы первым, кто потребовал бы их запрета.

Искусственные подсластители, безусловно, не обладают жиросжигающими свойствами или отрицательной калорийностью. Они не смогут избавить от лишнего веса, в конечном счете набор веса — это вопрос баланса употребленных и растраченных калорий, а подсластители на этот баланс не влияют. Но они могут помочь снизить потребление пустых калорий людям, которым они не нужны. Например, мне.

Если кто-то хочет пить концентрированный раствор натуральных углеводов, будь то натуральный квас брожения, газировка или даже домашний яблочный сок — пейте. Вам никто не мешает. Но не надо придумывать несуществующие страшные подробности про то, что вам не нравится. Не давите на производителей, которые отказываются производить, и магазины, которые отказываются продавать в летнюю жару газировку на подсластителях и ароматизаторах.

Отдайте мне мое право выбора. Верните мне квасной напиток.

1. www.cell.com/trends/endocrinology-metabolism/abstract/S1043—2760 (13) 00087-8

2. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2951976

3. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23815142

4. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20078374

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