Зараза
В обсуждениях диссертационного скандала часто попадаются высказывания о том, что зараза плагиата и фальшивых статей поразила общественные науки, а вот в науках естественных такого не бывает.
Еще как бывает.
Тут необходимо предуведомление: дальше читать будет скучно. Будут сливаться в один неразличимый ком имена и названия, институты и журналы. Но ничего не поделаешь, только так и можно показать, что происходит в нашей науке. С деталями и без пафоса, как и полагается в нормальном исследовании. Только предметом его будут не жуки и бактерии, а диссертанты, руководители и председатели дисс. советов; не природные экосистемы, а сообщества фальшиводиссертатчиков. А в конце последуют выводы, пока, к сожалению, не административные. Итак, приступим.
Жужелики
Вот, скажем, диссертационный совет по экологии и зоологии Д 212.053.03 при Дагестанском государственном университете. В последние годы там прошло много интересных защит. Например, экспертным советом ВАК в 2010 году были выявлены заимствования в докторской диссертации С.С. Гаджиевой [1], однако, вопреки «Положению о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций», ей было позволено снять диссертацию с защиты. При этом ни она, ни председатель диссертационного совета профессор Гайирбег Магомедович Абдурахманов (по совместительству — один из научных консультантов работы) на экспертный совет вызваны не были. Примечательно, что критические замечания в отзывах двух оппонентов (А.А. Атаев, Дагестанский педагогический университет, и О.А. Калачева, МИИТ, Москва) дословно совпали — с точностью до порядка пунктов; почему-то при защите это никого не смутило. А на сайте ВАК присутствует автореферат той же работы, но датированной 2008 годом [2], видимо, тогда тоже обнаружились какие-то проблемы.
Простодушный способ переписывания был использован в кандидатской диссертации Х.С. Яндарханова [3], целая глава которой списана с книги [4] (NB: не путать авторов: научный руководитель диссертанта Гайирбег Магомедович Абдурахманов, автор книги — Магомед Гаджимагомедович Абдурахманов). При описании вскрытий «Махачкалинский комбинат» заменялся на «Грозненский комбинат», но все количественные результаты вскрытий (гельминтофауна, в просторечии глисты) остались прежними.
Совершенно чудесная картинка нарисована на рис. 3 автореферата докторской диссертации А.Р. Астарханова, защищенной всё в том же совете [5]. На одной круговой диаграмме (Excel piechart) приведены следующие величины: процент выживших (тлей, но сейчас это не важно), процент погибших, количество дней с отрицательными температурами, количество дней со среднесуточной температурой-5°С и ниже, минимальная температура воздуха, в °С. В результате круг пропорционально разделен на пять сегментов, из которых два — проценты, два- дни и еще один — градусы.
Хотя в личном деле диссертанта было указано, что он является старшим преподавателем Дагестанской государственной сельскохозяйственной академии, человек с тем же именем — Ибрагим Рустамханович Астарханов — работает начальником отдела внутреннего карантина растений Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан. Обычно начальники такого уровня вызываются в ВАК для подтверждения личного вклада, но в данном случае этого сделано не было. И еще одно странное совпадение: человек с той же фамилией, Тамара Саржановна Астарханова, заведует кафедрой экологии и защиты растений все той же ДГСХА, и тема ее работы, вредители винограда, совпадает с темой диссертации И.Р. Астарханова. Заметим еще, что в автореферате указан научный консультант — «академик Г.М. Абдурахманов»; правда, не сказано, что академик РЭА, а не РАН.
А вот, пожалуй, самое серьезное. Диссертация Э.М. Гаджиевой [6] написана по материалам монографии [7] (научный руководитель диссертации и соавтор монографии — всё тот же профессор Абдурахманов). Но эта монография, посвященная жужелицам Дагестана, содержит заимствования из статьи про жужелиц Молдовы [8]: рисунки и текст воспроизведены без изменений и без ссылки на первоисточник.
В апреле 2011 года А.В. Маталин, случайно обнаруживший эти заимствования, сообщил о них ВАК. Вскоре он получил ответ о том, что обращение будет рассмотрено на экспертном совете по биологии, но дальше дело не пошло. В феврале этого года, на волне диссертационных разоблачений, Андрей Владимирович (кстати, сотрудник того самого МПГУ) повторил свое обращение и получил ответ: предоставленные им материалы направлены для рассмотрения — куда? — в диссертационный совет Д 212.053.03.
Ну и последний анекдот; точнее, даже не анекдот, а иллюстрация. Значительная часть «ВАКовских» публикаций работ, защищаемых в этом совете, обеспечивается за счет журнала «Юг России: экология, развитие», главным редактором которого является всё тот же Г.М. Абдурахманов. Там творится странное: скажем, две статьи могут частично отличаться по составу авторов, отличаться по месту исследования, указанному в названии (совпадая в остальном), и практически полностью совпадать по тексту, рисункам и таблицам со всеми численными данными [9, 10].
Казалось бы, этих историй достаточно, чтобы пристальнее присмотреться к деятельности диссертационного совета. Но этого сделано не было. Не потому ли, что научный руководитель и консультант этих диссертаций, председатель диссертационного совета, заслуженный деятель науки Республики Дагестан и Российской Федерации профессор Г.М. Абдурахманов с 2011 года — уже после вскрытых нарушений — является еще и членом экспертного совета ВАК по биологии?
Нанонавоз
А вот еще один подобный клубок. Александр Аркадьевич Иванов, кандидат экономических наук,полгода назад защитил докторскую по биологии [11]. Человек он заслуженный в буквальном смысле слова: заслуженный экономист Республики Татарстан, награжден почетными грамотами Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ [12], генеральный директор НИИ «Био-и нанотехнологий» (точнее, ООО «Научно-исследовательский институт био-и нанотехнологий [13]),заместитель директора казанского ФГБУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности», директор которого — член-корр.РАСХН Аркадий Васильевич Иванов, отец Александра Аркадьевича. В этом центре и была выполнена работа. Защита, правда, состоялась не в Казани, а в Ульяновске — в государственной сельскохозяйственной академии им. П.А. Столыпина. Если внимательно почитать автореферат [14], можно предположить, что эту работу как-то неловко было защищать в родном городе.
Автореферат содержит многочисленные заимствования из автореферата кандидатской диссертации еще одной сотрудницы казанского центра- Л.Е. Матросовой, выполненной и защищенной в 2005 году во Всероссийском научно-исследовательском ветеринарном институте [15] (это та же самая организация). У Иванова и Матросовой есть общие статьи, но более поздние: они не могли послужить источником совпадений. Общий у них и научный руководитель — профессор Михаил Яковлевич Тремасов; кстати, у Матросовой в автореферате обозначен не только руководитель, но и научный консультант — профессор Аркадий Васильевич Иванов.
И дальше — весь тот же спектр. Большинство публикаций — в журнале «Ветеринарный врач» (из списка ВАК, главный редактор — А.В. Иванов, члены редакционно-экспертного совета — М.Я. Тремасов и А.А. Иванов), и почти все содержат многочисленные заимствования из чужих работ, интернет-сайтов и даже студенческих рефератов. В списке публикаций приведена и несуществующая статья из ученых записок другого вуза.
Впрочем, возможно, причина переноса защиты в другой город проще: профессор Иванов — еще и председатель обоих диссертационных советов ФЦТРБ-ВНИВИ [16].
В любом случае, похоже, это не один изолированный случай, а целый пучок. Например, точно так же содержат обширные совпадения авторефераты еще одной пары учеников профессора Тремасова, защищавшихся в совете Д 220.012.01: И.М. Еремеева (защита в январе 2013 года) [17] и В.И. Егорова (2007 год; второй руководитель — опять профессор Иванов) [18]. Наводят на нехорошие мысли сохранившиеся местами абсолютные совпадения в результатах при использовании различных препаратов: скажем, в обеих работах «гибель крыс началась на 15 сут с момента поступления токсинов, а на 19 сут погибло 50% животных». А ведь эти результаты послужили основанием для конкретных практических рекомендаций...
* * *
Итак — у биологов всё ровно так же, как у историков. Ученики одного профессора переписывают диссертации друг у друга, слегка разбавляя кусками из других текстов; несуществующие публикации; путаница в авторстве статей, когда никто уже не помнит, кому что нарисовали; у учреждения, при котором создан совет, имеется свой «домашний» журнал из списка ВАК, и председатель совета — главный редактор этого журнала; председатель диссертационного совета входит в экспертный совет ВАК...
Так что если мы, биологи, будем дразнить представителей «неестественных» наук, они скажут, что мы занимаемся науками «антиобщественными», и будут правы. Потому что плагиат в исторической работе — это просто плагиат, а плагиат в биологической диссертации неминуемо сопровождается фальсификацией результатов.
Михаил Гельфанд
1. Гаджиева С.С. Фауна, биология и экология рода Anopheles Mg (сем. Culicidae) в прибрежных экосистемах Каспийского моря, автореф. дисс. докт. биол. наук. Махачкала, 2010.
2. http://oldvak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/vak/announcements/biolog/22-09-2008/GadzhievaSS.doc
3. Яндарханов Х.С. Видовой состав, эколого-биологическая характеристика и биоценотические связи гельминтофауны горных районов чеченской республики, автореф. дисс. канд. биол. наук. Махачкала, 2011.
4. Абдурахманов М.Г. Кавказский тур. редкие животные СССР: Копытные звери. // М.: лесная промышленность, 1977.
5. Астарханов И.Р. Биоэкологические особенности фитофагов и фитопатогенов винограда (Vitis vinifera L.) и оптимизация их численности биологическими методами в условиях Западного Прикаспия, автореф. дисс. докт. биол. наук. Махачкала, 2010.
6. Гаджиева Э.М. Эколого-фаунистическая характеристика жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Дагестана, летящих на свет, автореф. дисс. канд. биол. наук. Махачкала, 2009.
7. Абдурахманов Г.М., Халилова Э.А., Сайпулаева Б.Н., Гаджиева Э.М. Эколого-фаунистическая характеристика жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Дагестана, летящих на свет. Махачкала: «Алеф», 2009.
8. Карпова В.Е., Маталин А.А., Сезонная динамика лета жужелиц на свет на юге Молдавии / «Структура и динамика популяций почвенных и наземных беспозвоночных животных», ч. I, стр. 43-51 // М.: МГПУ им. В,И. Ленина, 1990.
9. Нахибашева Г.М., Багомаев А.А., Мусаева Р.А. Состав, структура доминирования и динамика активности жужелиц
в агроэкосистемах Дербентского района. // Юг России: экология, развитие, 2008, № 3, с. 50-55.
10. Нахибашева Г.М., Абдурахманов Г.М. Состав, структура доминирования и динамика активности жужелиц в агроэкосистемах южного Дагестана. // Юг России: экология, развитие, 2007, № 1, с. 57-63.
11. http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/87765
12. www.tatcenter.ru/whoiswho/8/1855
13. www.tatcenter.ru/enterprises/95/13007
14. Иванов А.А. Создание и использование новых биопрепаратов для деструкции органических отходов и повышения сохранности животных, автореф. дисс. докт. биол. наук. ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина», Ульяновск, 2012.
15. Матросова Л.Е. Фармако-токсикологическая и биологическая оценка ускорителя ферментации УФ-1 для переработки органических отходов животноводства, автореф. дисс. канд. биол. наук. Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт, Казань, 2005.
17. Еремеев И.М. Разработка метода обезвреживания кормов, загрязненных сочетанно децисом и афлатоксином Bt, с изучением их влияния на организм животных, автореф. дисс. канд. биол. наук. ФГБУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности», Казань, 2012.
18. Егоров В.И. Токсикологическая оценка сочетанного воздействия дециса и Т-2 токсина на организм животных и изыскание профилактических средств, автореф. дисс. канд. биол. наук. ФГУ «Федеральный центр токсикологической и радиационной безопасности животных», Казань, 2007.
«А в это время Бонапарт переходил границу» Создан сайт «stoplivanov.ru» с петицией, якобы от имени студентов и сотрудников МГУ. Про диссертации там, разумеется, ни слова, зато предлагается «снять Дмитрия Ливанова с поста министра образования и науки, поручить экспертам Российской Академии Наук проверку Министерства образования и науки на эффективность, а также проверить все им когда-либо написанные работы, начиная со студенческих времен, на предмет наличия плагиата». Набрано, якобы, несколько сотен подписей, увидеть которые возможности нет. Зато с 30 апреля существует страница ВКонтакте, которая насчитывает несколько тысяч подписчиков, причем их количество увеличивается со скоростью примерно человек в минуту. Из них несколько десятков имеет отношение к МГУ, чуть больше — к Москве, еще чуть больше — к России. Две трети подписчиков — с Украины, несколько сотен — до 18 лет, из них большинство — до 15 лет. Большинство не имеет никакой информации на стене. То же обращение опубликовано и от имени Евразийского союза молодежи, сайт которого так и называется «Портал сетевой войны». Сколько-нибудь представляющий себе российский политический Интернет человек немедленно увидит тут черты массовой заказной кампании. Кто же это так испугался-то? И чего?
М.Г.
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Метки: #128, ВАК, Дагестан, диссертации, Дмитрий Ливанов, журнал, журналы, институт, исследования, Кавказ, МГУ, Михаил Гельфанд, МПГУ, наука, НИИ, плагиат, РАН, РАСХН, СССР, университет, экология, экосистемы
А я-то недоумевал каким образом нынешний астраханский губернатор Жилкин смог защитить диссертацию доктора биологических наук (после кандидата экономических) будучи замом губернатора.
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«В апреле 2011 г. А.В. Маталин, случайно обнаруживший эти заимствования, сообщил о них ВАК. Вскоре он получил ответ о том, что обращение будет рассмотрено на экспертном совете по биологии, но дальше дело не пошло».
Можно считать, что Маталину еще повезло, что ВАК все же ответила ему и, более того, пообещала рассмотреть его обращение. Но поскольку, согласно народной мудрости, обещанного три года ждут, у него еще остается шанс узнать результаты рассмотрения его обращения. На обращения же многих других граждан по поводу необоснованного присуждения ученых степеней чиновники ВАК вообще никак не реагировали. Свидетельствует ученый-медик проф. В.В. Власов: «Опыт обращений в ВАК в связи с прохождением в диссертационных советах конкретных диссертаций, построенных на фальсификации и плагиате, или просто имеющих ничтожное научное содержание, говорит, что ВАК просто не отвечает на такие обращения и не реагирует на них» www.biometrica.tomsk.ru/vak2007.htm Академик ВАСХНИЛ (РАСХН) Б. Маслов: «Я посылал в ВАК четырежды мотивированные заявления о негодных докторских диссертациях по мелиорации и водному хозяйству, переполненных плагиатом… Никакой реакции ВАК и минобра не последовало, и даже не соизволили ответить заявителю. Глас вопиющего в пустыне! Зеленая улица для лжеученых была открыта» www.sovross.ru/modules.ph...e&sid=593002 А вот откровенное признание члена экспертного совета ВАК член-корр. РАН Трещева Д.В.: «Практика показывает, что остановить диссертацию, признать её негодной совершенно невозможно. Потому что на более высоких уровнях в ВАКе этот процесс тормозится. И к нам в экспертный совет эта диссертация постоянно возвращается до тех пор, пока люди не устанут, не сдадутся и не признают её… на моей практике я что-то не припомню, чтобы мы взялись за признание диссертации не удовлетворяющей требованиям ВАК, и довели это дело до конца» dis.finansy.ru/a/post_1323757026.html В полном соответствии с этим хорошо отработанным ВАКовским сценарием развивается и ситуация вокруг одной диссертационной аферы, изложенная на сайте porleon.livejournal.com/1020.html Ожидать от чиновников ВАК принятия адекватных решений по обращениям, касающихся выявленных случаев диссертационного мошенничества, не приходится уже по той банальной причине, что «коррупция на уровне тех, кто готовит работы, тех, кто апробирует, тех, кто утверждает, очень большая» (чл. -корр. РАО Куцев Г.Ф., Образование и наука, 2008. № 5, с. 18.).
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«В результате круг пропорционально разделен на пять сегментов, из которых два — проценты, два- дни и еще один — градусы.»
Ну это-то наверняка оригинальный материал! Или тоже где-то заимствовано?
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Автор «нанонавоза» Александр Иванов претендует на научную Госпремию Татарстана.
www.antat.ru/index.shtml?2714
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Респект Гельфанду!
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Надо поддерживать семьи, где занимаются наукой вместе. Там они могут делать науку, а не заниматься плагиатом. Тем более в отрасли, где необходмы полевые опыты, и каждая поездка стоит деньги. И так в науку не идет молодежь и если мать или отец убедили сына или дочь идти в науку надо , это приветствуется.Вспомните династии ведущих ученых. они в каждом вузе и НИИ есть.
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все время какие то блохи отлавливаются тема плагиата придумана как отвлекалка от реальных проблем науки и образования первая из которых полная нищетаПпс и нс и отсутствие в условий для работы как это сделано с 1991 г властями без всяких видов на улучшение советский запас профукан и разбазарен
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Надо поддерживать семьи, где занимаются наукой вместе. Там они могут делать науку, а не заниматься плагиатом. Тем более в отрасли, где необходмы полевые опыты, и каждая поездка на участок стоит деньги. И так в науку не идет молодежь и если мать или отец убедили сына или дочь идти в науку, это надо приветствовать.Вспомните династии ведущих ученых. они в каждом вузе и НИИ есть. Ерундой занимаются вместо того чтоб условия создать для развития науки
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Хочу поблагодарить Михаила Гельфанда за его гражданскую и научную позицию. Он на протяжении многих лет вскрывает и публикует факты , которые несовместимы с научной деятельностью Я лично ему очень благодарна за это.
Ученые, умеющие думать,(не плагиаторы) всегда будут поддерживать Председателя правительства Медведева Д.А., министра образования и науки Д. Ливанова ,Федюкина, Михаила, потому что они хотят возродить науку, вытащить ее из плагиаторского хаоса. Поэтому-то и создаются различные группы, в том числе и парламентариев, которые и хотят приостановить этот цивилизованный процесс раскрытия псевдоученых. Хотят это те, кто сам не умеет мыслить и писать, хотят те, которым не нужна настоящая наука в РФ, потому что они своих детей учат за границей . Шамхалов их всех очень устраивал, потому что за определенные отношения помогал защищаться всем недорослям. А из Украины подписывают, потому что и туда отдавались или продавались оригинальные тексты, составленные в нужном порядке .(кликните «плагиат Артамоновой») В Троицком варианте мои статьи"Плагиат Артамоновой: за гранью безумного или просто скверный анекдот?" 19 июля 2011, «SoS. Украинский плагиат» и т.д. Я об этом неоднократно писала . Однако, Шамхалов и его команда, прикрываясь МАГАТ(Международная Ассоциация госаттестации научных и научно-педработников высшей квалификации) создали международную систему плагиата.Очевидно, не бескорыстно. Оказывается МАГАТ существовал как междусобойчик. Это я заявляю официально, потому что представитель Минобрнауки на суде сообщила, что такой организации в Минобрнауке не существует. А украинцы пишут еще и потому, что боятся, что волна борьбы с плагиатом в научных работах коснется и их. Там еще хуже, чем у нас. Открытое интеллектуальное мошенничество, прикрываемое ВАК. МОН.
Хочется пожелать Михаилу и всем из его команды продолжить работу по установление научной недобросовестности в работах лжеученых.Это -важное и нужное дело для российской науки.
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Статья содержательная. Вся система присуждения ученых степеней прогнила, потеряла изначальный научный смысл и используется прохиндеями местного разлива для решения своих небескорыстных дел.
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Совершенно согласен с Vlad1950! Всю эту чушь наукометрическую, а затем и диссертационную на нашу голову спускают затем, чтобы о главном не вспоминали — денег то практически не платят. И на этом фоне полной разрухи, еще более драматической, чем в перестройку они еще показатель Хирша какой-то и цитируемость хотят...Какой -то дурак им рассказал об этом. Умиляет детскость всех высказанных суждений, и попытки улучшать то, чего просто нет — государственного профессионального научного сектора. А есть ложь академиков (у них с зарплатами все ок), непрерывное дерганье министерства (еще бы — денег нет, но нужно что-то людям говорить), цинизм Путина и в целом решимость всех непрофессиональных людей судить о неизвестном им предмете. В целом мнение народа формируется телевизором (читай Путиным). Так что победить все это можно только десятилетиями труда...и огромными силами по построению науки с нуля
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Причем Хирш этот позорный — это просто лживый показатель, который имеет смысл либо когда он равен 0, либо, когда он равен 40-50. Все остальные промежуточные значения складываются по системе случайности.
Ну и выгоден он старикам...он же накопительный. Именно Хирш и позволяет им НЕ ПЛАТИТЬ ЗА РАБОТУ, которая делается СЕГОДНЯ!
Почему-то никто из дельцов от науки не хочет собрать просто данные о публикациях за 1-2 года и вот по ним и судить. Это же так просто. И сразу по диссертациям ясность бы наступила.
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Странное дело, почему мы смотрим лишь в одну сторону?.. Потому что, у самих мозги промыты?.. Или «под фонарем светлее»?.. Может, проблема не столько в системе научных степеней, а в системе воспроизводства поколения control-copy?..Не формат, но возможен и другой угол зрения — «Искусство стрельбы из лука в самого себя» www.proza.ru/2013/01/20/1977
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[...] Михаил Гельфанд, «Троицкий вариант» № 128, c. 3, “Диссергейт” [...]
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Плагиат был и будет. Ему всё равно , что судят.
Со школы мы помним константы, как списывали диктанты.
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Опровергать факты не разумно. С нашей наукой в последние десятилетия происходит то, что и со всей нашей жизнью. Иметь дипломы кандидатов наук и докторов наук, но не становиться учёными, стало престижно, особенно богатым, сидящим в креслах, хотя жизнь их от этого лучше не становится. То, что общество заволновалось, это хорошо. Надо приветствовать создание специальной программы «Антиплагиат». Но говорят, что эта программа подвергла сомнению и научную работу самого создателя.
Но не надо начинать с того, чтобы разрушать до основания то, что создавалось десятилетиями. Некоторым людям кажется, что « чем хуже в России, тем лучше». Для кого?. Для общества? Сомневаюсь. Если ставите под сомнение научную деятельность того или иного учёного, то хотя бы поинтересуйтесь кто он, чем он занимается.
Абдурахманов Гайирбег Магомедович был очень перспективным госслужащим в
городе Махачкала, когда он всю эту перспективу поменял в 1967 году на науку и поступил в аспирантуру при Институте зоологии Академии Наук Азербайджанской ССР.
С этого дня мы вместе и в науке и в жизни. Он стал одним из крупных учёных, не только России. Мало кто может похвастаться такой научной продуктивностью. Несколько учебников и учебных пособий для студентов Российских ВУЗов, несколько десятков крупных монографий, около тысяч научных публикаций. Под его руководством защищены более десяти докторских и около сотни кандидатских диссертаций.
Ни кому не секрет, что твориться в последние два десятилетия на Северном Кавказе.
Научные исследования по биологии и экологии на всём Северном Кавказе, при всех этих обстоятельствах, не сократились, а наоборот, набирают темпы. Локомотивом этих исследований является сам Гайирбег Магомедович. Ни одна республика Северного Кавказа не осталась без его внимания и помощи. В итоге, десятки молодых учёных в ВУЗах этих республик, его благодарные ученики. Его внимание и помощь не остались не замеченными руководствами этих республик. Он «Заслуженный деятель наук» этих республик. Ежегодные научные конференции «Биологическое разнообразие Кавказа», вот уже почти два десятилетия собирают учёных России, Казахстана, Азербайджана, Грузии и других стран, в разных республиках региона. Не проследить, в этой гигантской работе, нескольких шероховатостей аспирантов, невозможно. Тем более, что тогда ещё не было современных возможностей контроля. Научный коллектив, под руководством профессора Абдурахманова, занимается не только энтомологическими исследованиями. Здесь трудятся ботаники, зоологи, экологи, медики, химики, гидрологи и т.д.
И вот, кто-то берётся ставить под сомнение его членство в ВАКе, самый успешно работающий в регионе диссертационный учёный совет, этот же региональный научный ВАКовский журнал «Юг России: экология, развитие» и т.д. Что криминального в том, что крупный ученый одновременно является членом ВАКа, председателем диссертационного совета и главным редактором журнала, кстати, созданного им самим.
Господин Гельфанд ещё сожалеет, о том, что не в его власти всё это уничтожить. И, слава богу!!! Надо бы думать о том, чем и как помочь Российской науке.
Точиев Туган Юнусович, к.б.н., профессор, чл. корр. РЭА, заслуженный деятель науки РИ, Почётный работник Высшего профессионального образования России, член Российского Географического общества, председатель Ингушского отделения Российской Экологической партии «Зелёные», декан ХБФ ИнгГУ.
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Многоуважаемый Туган Юнусович,
я не совсем понял, что Вы имеете в виду, когда говорите про «несколько шероховатостей аспирантов». На упомянутой мною монографии, в которой «Молдова» заменена на «Дагестан», стоит имя самого Гайирбега Магомедовича.Про уровень созданного им журнала говорит приведенный пример, когда в нем была опубликована одна и та же статья, с разным списком авторов и чуть различающимися названиями. Можно ли в такой ситуации доверять результатам проводимой «гигантской работы»? Все-таки, для того, чтобы определить, проводились сборы или нет, не нужны «современные средства контроля» — достаточно посмотреть на собранные коллекции: они или существуют, или нет; если в светоловушку пойманы нелетающие виды, это тоже будет выглядеть странно, не правда ли? А ведь все здание науки держится на доверии к результатам предшественников, и потому главнейшим качеством ученого является научная добросовестность, а потом уже организаторские и прочие способности.
Не вполне ясен также Ваш намек на то, что «программа „Антиплагиат“ подвергла сомнению добросовестность ее создателя». Боюсь, Вы были введены в заблуждение ложными слухами. Авторами программы, насколько мне известно, является группа ученых из Института системного анализа РАН, и, опять же, насколько мне известно, никого из них в плагиате не обвиняли, ни с использованием этой программы, ни какой-либо другой. Если у Вас есть какие-то ссылки, показывающие обратное, я был бы благодарен, если бы Вы привели их здесь.
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УВАЖАЕМЫЙ МИХАИЛ …
Я ВНОВЬ ГОВОРЮ, ЧТО НЕ СОБИРАЮСЬ ОСПАРИВАТЬ ФАКТЫ, ТЕМ БОЛЕЕ ОПРАВДЫВАТЬ. Где большая работа, там больше возможности найти изъяны, чем там, где этой работы нет. Ни один учёный, до Г.М...Абдурахманова, не совершил такой научный подвиг, совершив в тяжелейших, опасных для жизни горных условиях, экспедицию, от Каспийского до Чёрного моря по Главному Кавказскому хребту. В этой экспедиции были не альпинисты, ни скалолазы, ни спортсмены. А были его аспиранты, сотрудники и родной сын. Кстати, тоже хороший энтомолог. Собран огромный научный материал, который будет обрабатываться, и осмысливаться ни одно десятилетие. Человек, знающий характер, научную порядочность, принципиальность Гайирбега Магомедовича, не допустит мысли, что он, осознанно, способствовал замену «Молдова» на «Дагестан». Как я отметил выше, собранной коллекции у него много ещё в запасе. Огромны его заслуги, сегодня в спасении и решении дальнейшей судьбы Каспийского моря. Создателей программы «Антиплагиат» ни в коем случае не обвиняю в плагиате. Просто уверен, что она будет совершенствоваться
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Мы специально задержались с ответом на статью Михаила Гельфанда «Жужелики», чтобы посмотреть, как научная общественность отреагирует на представленные материалы и факты, а еще более на скрытый смысл, заложенный в ней по отношению к Диссертационному совету Д.212.о53.03. при ДГУ. (Дескать, надо пристальнее присмотреться к деятельности этого диссертационного совета), то есть, надо понимать, и к самому председателю совета заслуженному деятелю науки Российской Федерации и ряда республик, профессору Г. М. Абдурахманову. К великому сожалению, «народ безмолствовал» и отозвались лишь некоторые, неравнодушные к несправедливости ученые, такие как профессор Т.Ю. Точиев, всю жизнь проработавший в науке и знающий цену достигнутого в ней трудом положения. А жаль! Ведь речь идет о профессиональной чести и достоинстве большого российского ученого, начинавшего в науке с ассистента кафедры и прошедшего за 50 лет научно-педагогической деятельности путь до академика, профессора, директора созданного им и успешно и плодотворно работающего в международном масштабе Института Прикладной Экологии РД. Мы не собираемся отрицать те или иные факты, вскрытые и описанные по ДС Д212.053.03 М. Гельфандом. В таком значительном объеме выполняемой Г.М. Абдурахмановым научно-исследовательской работы по нескольким направлениям деятельности, его большом научном хозяйстве и коллективе они вполне могут быть и это, конечно, прискорбно. Уверен, что сейчас там идет серъезная работа над устранением недостатков.
Но разве эти несколько фактов, допущенных исполнителями, аспирантами, соискателями, и еще кем-то, достойные осуждения и непроконтролированные в силу ряда причин председателем совета, директором института,научным руководителем и консультантом, в деятельность которого вовлечены сотни человек, должны в наших глазах перечеркнуть всю ту его огромную позитивную деятельность и результаты, полученные Г.М. Абдурахмановым, как ученым и организатором? Ведь он создатель и руководитель нового научного направления по генезису альпийской фауны Кавказа, специалист-эколог международного масштаба, известный во многих странах! Им разработана бассейно-ландшафтная концепция природопользования в горных территориях с малочисленными народами, разработан экологоприемлемый путь развития Северо-Кавказского Региона.
Благодаря экологической оценке, подготовленной Г.М. Абдурахмановым, на уровне руководства России был отклонен без права доработки многомиллиардный проект строительства гигантской дамбы на побережье Каспия и многое другое. В конце концов лучшей оценкой уровня научно-исследовательской деятельности Гайирбега Магомедовича является включение его экспертом ООН(ЮНЭП) по проблемам Каспийского моря, избрание председателем Международной ассоциации университетов Прикаспийских государств. Так что же теперь, из-за допущенных нескольких просчетов и нарушений, нужно в угоду развернувшейся кампании по борьбе с плагиатством перечеркнуть результаты деятельности этого ученого, смысл жизни которого всегда был в служении отечеству?
А вот господин Гельфанд в начале своей статьи сожалеет, что хотя по указанным им фактам в конце и последуют выводы, им же самим и сделанные, но вот «пока, к сожалению,не административные», печалится он, видимо, по отношению к профессору Абдурахманову. Вольно же Вам, господин Гельфанд, «легким движением руки» лишать человека и ученого этого смысла, незаслуженно дискредитировать его, как специалиста и руководителя. «Итак, приступим», — потирает руки автор, дело ведь, за которое он ратует, справедливое. Да, борьба с плагиатством, заимствованиями и другими подобными нарушениями — дело справедливое. Но как бы нам в этой борьбе не выплеснуть, как говорится, вместе с водой и ребенка. Ведь всем работающим в науке ясно, что любая научная школа, созданная талантливым ученым и организатором науки, всегда сопровождается открытием Диссертационного совета, созданием научного журнала для ознакомления научного сообщества с результатами работы и направлениями деятельности этой школы. И кому же как не руководителю этой школы быть председателем Диссертационного совета и главным редактором журнала!
Но нет! Господин Гельфанд, будучи и сам известным ученым, знающим, что это естественная ситуация для многих отделений РАН (Сибирского, Уральского и др.), все же в конце статьи намекает — Криминал! Нельзя, оказывается, ЭТО такому большому ученому и организатору научно-исследовательской работы, как профессор Г.М. Абдурахманов, своим умом , трудом и талантом создавшим биоэкологический научный центр мирового уровня, подготовившему за 50 лет своей активной деятельности для страны более 10 докторов наук и 80 кандидатов наук, Ату его! Ату! «Пристальнее присмотреться к деятельности Диссертационного совета!».
Да полноте, господин Гельфанд. Давайте все – таки отделять мух от котлет. Да, надо бороться с нарушениями, недостатками, обманом в тех или иных случаях, но не путем, вольно или невольно, шельмования известных ученых, всю свою жизнь положивших на алтарь науки, являющихся по своей сути и результатам деятельности Достоянием нации. Нельзя разрушать созданного ими с таким большим трудом научного потенциала. Они этого никак не заслужили!!
Заведующий кафедрой зоологии и биоэкологии Чеченского государственного университета, к.б.н., доцент Батхиев Асланбек Магометович.
Заведующая кафедрой ботаники Чеченского государственного университета, к.б.н., доцент Эржапова Разет Салмановна.
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Здравствуйте, господин Михаил! Пишет та самая Тамара Астарханова, которая является заведеющей кафедрой экологии и защиты растений,защитившая свои диссертации в РУДН и Санкт Петербурге (ВИЗР)и работа которой была депонирована ВАКом.Для нас на первом месте было призвание в республике и за ее пределами как ученых и потом только ученая степень. Так нас учили наши наставники. Мы практивующие ученые, которые 25-30 лет своей жизни отдали виноградникам, изучили биологию и экологию вредителей и болезней республики,искали различные методы, технологии снижения их численности. Если в моих работах изучались химические методы и работа была сельскохозяйственного направления, то работа моего мужа была биологического и экологического направления с применением живых организмов. А разве отсутствуют докторские диссертации, посвященные только одному вредителю или Вы считаете, что такого не может быть? Здесь Вы ошиаетесь! А разве Вы не являетесь потомком ученого? Вы даже не представляете и дочь наша пошла по нашим стопам и успешно работает в солидном НИИ в Москве. Там же защитила диссертацию. А как может быть иначе, если ребенок с рождения на коленях родителей растет на поле и называет фитопатогенов фитофагов? А Вам этого не понять? Тем более женщине и в Дагестане? Свою работу Астарханов И.Р. выполнял на кафедре и работал сперва старшим преподавателем, потом доцентом. Когда научную работу сдавали в диссовет, он был преподавателем и был приглашен как специалист в Россельхозадзор, оставаясь по совместительству в вузе после. Если захотеть придраться и к столбу можно, но охаивать диссовет и председателя Вам не стоит. Этот человек сделал многое для республики как ученый эколог, подготовил десятки кандидатов для многих вузов разных регионов. Ошибки могут быть у всех, только не утех, кто не работает. Мы все благодарны Гаирбег Магомедовичу за его энтузиазм.Он уже давно самоутвердился и является уважаемым человеком и в республике и в России. Вы не думайте, что вы пользу приносите России такими статьями. Лучше бы Вы Ваши знания направили на то чтоб поднять статус ученых повышая им зарплаты. Вы никогда не задавались вопросом, как аспиранты должны ставить полевые опыты, получая нищенскую стипендию и при том имея еще маленьких детей. Корень зла ищите там, вот почему развивался плагиат, от бессилия молодых людей, которые не могли провести исследования из-за отсутствия средств. Еще в 2000 годы нам с мужем приходилось оплатить 500 рублей за бензин лишь 1 раз проехать до опытного поля. И так десятки раз. А разве молодые не состоявшиеся люди имеют такую возможность ставить опыты и провечти исследования? Вот где наша беда. А диссовет Гиарбег Магомедовича — самый прозрачный и порядочный.
С Ув. Астарханова Тамара Саржановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Дагестан
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Забавно наблюдать за персонажами данной статьи после ее публикации. Сразу видны региональные особенности этиологии жужеликов. Дагестанские жужелики организовали вал «писем поддержки» от своих коллег. Тем самым еще больше привлекли к себе внимание — каждое письмо, само по себе, шедевр российской «науки». И по стилю, и по содержанию. А казанские наножужелики, наоброт, затихли, как будто и не про них. Видно, что они гораздо умнее и опытнее дагестанский.
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Казанский нанонавоз потек на Ладогу.
eauyss.org/2013/09/04/%D0...%B0%D1%81%D1%82/
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Согласен с господином Громовым. Набежал тут аул учеников-защитников. Факты недобросовестного научного поведения аспирантов налицо. Диссовет пропустил эту «лажу» и диссовет, в лице председателя, должен нести персональную ответственность за некачественную экспертизу работ с соответствующими организационными последствиями.
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Зачем далеко ходить! Сколько диссертаций защищено с 60-х до 80-х годов, что в 1980 году будет Коммунизм. Коммунизма нет, а диссертаций тьма. А ведь авторы этих научных трудов долго были «корифеями» науки.
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Жужелицы и наножужелицы вокруг халявного корыта... Россия потеряла не только промышленность, но и науку. И не восстановится, пока не избавится от этой плесени.
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