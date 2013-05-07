В обсуждениях диссертационного скандала часто попадаются высказывания о том, что зараза плагиата и фальшивых статей поразила общественные науки, а вот в науках естественных такого не бывает.

Еще как бывает.

Тут необходимо предуведомление: дальше читать будет скучно. Будут сливаться в один неразличимый ком имена и названия, институты и журналы. Но ничего не поделаешь, только так и можно показать, что происходит в нашей науке. С деталями и без пафоса, как и полагается в нормальном исследовании. Только предметом его будут не жуки и бактерии, а диссертанты, руководители и председатели дисс. советов; не природные экосистемы, а сообщества фальшиводиссертатчиков. А в конце последуют выводы, пока, к сожалению, не административные. Итак, приступим.

Жужелики

Вот, скажем, диссертационный совет по экологии и зоологии Д 212.053.03 при Дагестанском государственном университете. В последние годы там прошло много интересных защит. Например, экспертным советом ВАК в 2010 году были выявлены заимствования в докторской диссертации С.С. Гаджиевой [1], однако, вопреки «Положению о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций», ей было позволено снять диссертацию с защиты. При этом ни она, ни председатель диссертационного совета профессор Гайирбег Магомедович Абдурахманов (по совместительству — один из научных консультантов работы) на экспертный совет вызваны не были. Примечательно, что критические замечания в отзывах двух оппонентов (А.А. Атаев, Дагестанский педагогический университет, и О.А. Калачева, МИИТ, Москва) дословно совпали — с точностью до порядка пунктов; почему-то при защите это никого не смутило. А на сайте ВАК присутствует автореферат той же работы, но датированной 2008 годом [2], видимо, тогда тоже обнаружились какие-то проблемы.

Простодушный способ переписывания был использован в кандидатской диссертации Х.С. Яндарханова [3], целая глава которой списана с книги [4] (NB: не путать авторов: научный руководитель диссертанта Гайирбег Магомедович Абдурахманов, автор книги — Магомед Гаджимагомедович Абдурахманов). При описании вскрытий «Махачкалинский комбинат» заменялся на «Грозненский комбинат», но все количественные результаты вскрытий (гельминтофауна, в просторечии глисты) остались прежними.

Совершенно чудесная картинка нарисована на рис. 3 автореферата докторской диссертации А.Р. Астарханова, защищенной всё в том же совете [5]. На одной круговой диаграмме (Excel piechart) приведены следующие величины: процент выживших (тлей, но сейчас это не важно), процент погибших, количество дней с отрицательными температурами, количество дней со среднесуточной температурой-5°С и ниже, минимальная температура воздуха, в °С. В результате круг пропорционально разделен на пять сегментов, из которых два — проценты, два- дни и еще один — градусы.

Хотя в личном деле диссертанта было указано, что он является старшим преподавателем Дагестанской государственной сельскохозяйственной академии, человек с тем же именем — Ибрагим Рустамханович Астарханов — работает начальником отдела внутреннего карантина растений Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан. Обычно начальники такого уровня вызываются в ВАК для подтверждения личного вклада, но в данном случае этого сделано не было. И еще одно странное совпадение: человек с той же фамилией, Тамара Саржановна Астарханова, заведует кафедрой экологии и защиты растений все той же ДГСХА, и тема ее работы, вредители винограда, совпадает с темой диссертации И.Р. Астарханова. Заметим еще, что в автореферате указан научный консультант — «академик Г.М. Абдурахманов»; правда, не сказано, что академик РЭА, а не РАН.

А вот, пожалуй, самое серьезное. Диссертация Э.М. Гаджиевой [6] написана по материалам монографии [7] (научный руководитель диссертации и соавтор монографии — всё тот же профессор Абдурахманов). Но эта монография, посвященная жужелицам Дагестана, содержит заимствования из статьи про жужелиц Молдовы [8]: рисунки и текст воспроизведены без изменений и без ссылки на первоисточник.

В апреле 2011 года А.В. Маталин, случайно обнаруживший эти заимствования, сообщил о них ВАК. Вскоре он получил ответ о том, что обращение будет рассмотрено на экспертном совете по биологии, но дальше дело не пошло. В феврале этого года, на волне диссертационных разоблачений, Андрей Владимирович (кстати, сотрудник того самого МПГУ) повторил свое обращение и получил ответ: предоставленные им материалы направлены для рассмотрения — куда? — в диссертационный совет Д 212.053.03.

Ну и последний анекдот; точнее, даже не анекдот, а иллюстрация. Значительная часть «ВАКовских» публикаций работ, защищаемых в этом совете, обеспечивается за счет журнала «Юг России: экология, развитие», главным редактором которого является всё тот же Г.М. Абдурахманов. Там творится странное: скажем, две статьи могут частично отличаться по составу авторов, отличаться по месту исследования, указанному в названии (совпадая в остальном), и практически полностью совпадать по тексту, рисункам и таблицам со всеми численными данными [9, 10].

Казалось бы, этих историй достаточно, чтобы пристальнее присмотреться к деятельности диссертационного совета. Но этого сделано не было. Не потому ли, что научный руководитель и консультант этих диссертаций, председатель диссертационного совета, заслуженный деятель науки Республики Дагестан и Российской Федерации профессор Г.М. Абдурахманов с 2011 года — уже после вскрытых нарушений — является еще и членом экспертного совета ВАК по биологии?

Нанонавоз

А вот еще один подобный клубок. Александр Аркадьевич Иванов, кандидат экономических наук,полгода назад защитил докторскую по биологии [11]. Человек он заслуженный в буквальном смысле слова: заслуженный экономист Республики Татарстан, награжден почетными грамотами Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ [12], генеральный директор НИИ «Био-и нанотехнологий» (точнее, ООО «Научно-исследовательский институт био-и нанотехнологий [13]),заместитель директора казанского ФГБУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности», директор которого — член-корр.РАСХН Аркадий Васильевич Иванов, отец Александра Аркадьевича. В этом центре и была выполнена работа. Защита, правда, состоялась не в Казани, а в Ульяновске — в государственной сельскохозяйственной академии им. П.А. Столыпина. Если внимательно почитать автореферат [14], можно предположить, что эту работу как-то неловко было защищать в родном городе.

Автореферат содержит многочисленные заимствования из автореферата кандидатской диссертации еще одной сотрудницы казанского центра- Л.Е. Матросовой, выполненной и защищенной в 2005 году во Всероссийском научно-исследовательском ветеринарном институте [15] (это та же самая организация). У Иванова и Матросовой есть общие статьи, но более поздние: они не могли послужить источником совпадений. Общий у них и научный руководитель — профессор Михаил Яковлевич Тремасов; кстати, у Матросовой в автореферате обозначен не только руководитель, но и научный консультант — профессор Аркадий Васильевич Иванов.

И дальше — весь тот же спектр. Большинство публикаций — в журнале «Ветеринарный врач» (из списка ВАК, главный редактор — А.В. Иванов, члены редакционно-экспертного совета — М.Я. Тремасов и А.А. Иванов), и почти все содержат многочисленные заимствования из чужих работ, интернет-сайтов и даже студенческих рефератов. В списке публикаций приведена и несуществующая статья из ученых записок другого вуза.

Впрочем, возможно, причина переноса защиты в другой город проще: профессор Иванов — еще и председатель обоих диссертационных советов ФЦТРБ-ВНИВИ [16].

В любом случае, похоже, это не один изолированный случай, а целый пучок. Например, точно так же содержат обширные совпадения авторефераты еще одной пары учеников профессора Тремасова, защищавшихся в совете Д 220.012.01: И.М. Еремеева (защита в январе 2013 года) [17] и В.И. Егорова (2007 год; второй руководитель — опять профессор Иванов) [18]. Наводят на нехорошие мысли сохранившиеся местами абсолютные совпадения в результатах при использовании различных препаратов: скажем, в обеих работах «гибель крыс началась на 15 сут с момента поступления токсинов, а на 19 сут погибло 50% животных». А ведь эти результаты послужили основанием для конкретных практических рекомендаций...

* * *

Итак — у биологов всё ровно так же, как у историков. Ученики одного профессора переписывают диссертации друг у друга, слегка разбавляя кусками из других текстов; несуществующие публикации; путаница в авторстве статей, когда никто уже не помнит, кому что нарисовали; у учреждения, при котором создан совет, имеется свой «домашний» журнал из списка ВАК, и председатель совета — главный редактор этого журнала; председатель диссертационного совета входит в экспертный совет ВАК...

Так что если мы, биологи, будем дразнить представителей «неестественных» наук, они скажут, что мы занимаемся науками «антиобщественными», и будут правы. Потому что плагиат в исторической работе — это просто плагиат, а плагиат в биологической диссертации неминуемо сопровождается фальсификацией результатов.

Михаил Гельфанд

1. Гаджиева С.С. Фауна, биология и экология рода Anopheles Mg (сем. Culicidae) в прибрежных экосистемах Каспийского моря, автореф. дисс. докт. биол. наук. Махачкала, 2010.

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3. Яндарханов Х.С. Видовой состав, эколого-биологическая характеристика и биоценотические связи гельминтофауны горных районов чеченской республики, автореф. дисс. канд. биол. наук. Махачкала, 2011.

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5. Астарханов И.Р. Биоэкологические особенности фитофагов и фитопатогенов винограда (Vitis vinifera L.) и оптимизация их численности биологическими методами в условиях Западного Прикаспия, автореф. дисс. докт. биол. наук. Махачкала, 2010.

6. Гаджиева Э.М. Эколого-фаунистическая характеристика жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Дагестана, летящих на свет, автореф. дисс. канд. биол. наук. Махачкала, 2009.

7. Абдурахманов Г.М., Халилова Э.А., Сайпулаева Б.Н., Гаджиева Э.М. Эколого-фаунистическая характеристика жужелиц (Coleoptera, Carabidae) Дагестана, летящих на свет. Махачкала: «Алеф», 2009.

8. Карпова В.Е., Маталин А.А., Сезонная динамика лета жужелиц на свет на юге Молдавии / «Структура и динамика популяций почвенных и наземных беспозвоночных животных», ч. I, стр. 43-51 // М.: МГПУ им. В,И. Ленина, 1990.

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в агроэкосистемах Дербентского района. // Юг России: экология, развитие, 2008, № 3, с. 50-55.

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12. www.tatcenter.ru/whoiswho/8/1855

13. www.tatcenter.ru/enterprises/95/13007

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15. Матросова Л.Е. Фармако-токсикологическая и биологическая оценка ускорителя ферментации УФ-1 для переработки органических отходов животноводства, автореф. дисс. канд. биол. наук. Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт, Казань, 2005.

16. www.vnivi.ru/dissert

17. Еремеев И.М. Разработка метода обезвреживания кормов, загрязненных сочетанно децисом и афлатоксином B t , с изучением их влияния на организм животных, автореф. дисс. канд. биол. наук. ФГБУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности», Казань, 2012.

18. Егоров В.И. Токсикологическая оценка сочетанного воздействия дециса и Т-2 токсина на организм животных и изыскание профилактических средств, автореф. дисс. канд. биол. наук. ФГУ «Федеральный центр токсикологической и радиационной безопасности животных», Казань, 2007.

«А в это время Бонапарт переходил границу» Создан сайт «stoplivanov.ru» с петицией, якобы от имени студентов и сотрудников МГУ. Про диссертации там, разумеется, ни слова, зато предлагается «снять Дмитрия Ливанова с поста министра образования и науки, поручить экспертам Российской Академии Наук проверку Министерства образования и науки на эффективность, а также проверить все им когда-либо написанные работы, начиная со студенческих времен, на предмет наличия плагиата». Набрано, якобы, несколько сотен подписей, увидеть которые возможности нет. Зато с 30 апреля существует страница ВКонтакте, которая насчитывает несколько тысяч подписчиков, причем их количество увеличивается со скоростью примерно человек в минуту. Из них несколько десятков имеет отношение к МГУ, чуть больше — к Москве, еще чуть больше — к России. Две трети подписчиков — с Украины, несколько сотен — до 18 лет, из них большинство — до 15 лет. Большинство не имеет никакой информации на стене. То же обращение опубликовано и от имени Евразийского союза молодежи, сайт которого так и называется «Портал сетевой войны». Сколько-нибудь представляющий себе российский политический Интернет человек немедленно увидит тут черты массовой заказной кампании. Кто же это так испугался-то? И чего?

М.Г.­

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