Иммерсионная жидкость, как известно, широко применяется в микроскопии. Показатели преломления и дисперсии, которые являются основными характеристиками иммерсионных жидкостей, напрямую влияют на результативность и эффективность при проведении оптических исследований. В состав иммерсионных жидкостей входят глицериновый раствор, физиологический раствор, масла, а также ряд химических веществ.

Синтетическое иммерсионное масло, которое применяется на сегодняшний день, в отличие от первичных масел, которые использовались много лет назад, выдерживают необходимые в микроскопии показатели преломления, не уплотняются и не отвердевают. Температура использования иммерсионной жидкости не должна быть менее 20 градусов по Цельсию. Иммерсионные жидкости должны соответствовать ряду технических требований согласно ГОСТам. Иммерсионная жидкость купить теперь можно на нашем сайте. Мы предлагаем наборы жидкостей для проведения лабораторных исследований. Смешивая наборы жидкостей, можно достичь необходимого показателя преломления. Использование иммерсионной жидкости резко улучшает разрешающую способность микроскопа.

Благодаря жидкости достигается увеличение контрастности изображения и уменьшается рассеивание света. Иммерсионные жидкости стабильны, малотоксичны, легко смываются водой и имеют высокий показатель преломления. На нашем сайте вы можете приобрести иммерсионные жидкости с различными показателями в зависимости от функциональных задач. Свяжитесь с нами по контактным телефонам, указанным ниже, и приобретите необходимую иммерсионную жидкость прямо сейчас.

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