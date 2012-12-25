Наука XXI: гильдии мастеров или центры инноваций
В научной и околонаучной жизни нашей страны сформировалась устойчивая традиция время от времени критиковать отечественную науку и Академию наук как ее концентрированное проявление.
Иногда инициатива исходит от «продвинутых» профессоров, молодых преподавателей и ученых, ректоров и руководителей образовательных учреждений, а нередко и чиновники от образования и науки высказывают свои претензии к уровню научных исследований. В целом повсеместно высказываются пожелания повысить «эффективность» научной деятельности в стране, усилить конкурентоспособность отечественной науки и т.п.
В ответ со стороны академиков звучат обвинения в неквалифицированности и некомпетентности, а рецептом для решения имеющихся в нашей науке проблем объявляется кратное увеличение госфинансирования и его «правильное» распределение.
При рассмотрении конкретных примеров аргументы обеих сторон звучат убедительно и весомо. Противостояние стало настолько обыденным, что приобретает черты «доброй» традиции, которую могут в скором времени передать по наследству следующим поколениям ученых и управленцев.
Положение дел в области управления наукой и организации научно-исследовательской деятельности может кому-то напомнить басню И. А. Крылова о лебеде, раке и щуке, вот только воз-то катится уже назад.
«И разошлись, как в море корабли…»
По данным статистики, численность исследователей и научных работников в России сокращается, уменьшается и доля исследователей в общем числе занятого и трудоспособного населения. Тем временем в большинстве стран наблюдается существенный рост по этим показателям. Доля исследователей на 1000 человек трудоспособного населения сократилась в России с 7,8 в 2000 году до 6,4 в 2008-м, а в Германии в тот же период увеличилась с 6,6 до 7,4 [1]. В 2012 году по численности персонала, занятого исследованиями и разработками, Россия многократно уступает США, но сопоставима с Германией.
Противоположная динамика наблюдается в области финансирования научных исследований и разработок. Если в 2000 году ассигнования из средств государственного бюджета в России составляли 4,8 млрд долл., а в Германии — 16,8 млрд долл., то к 2010 году ассигнования в России выросли до 25,8 млрд долл., а в Германии — до 28 млрд долл. [2]. Таким образом, объем финансирования науки в нашей стране увеличился более чем в 5 раз (фактически доведен до конкурентоспособных параметров в сравнении с наиболее развитыми странами мира), а в Германии — менее чем в 2 раза (т.е. имеет место только незначительное превышение темпов инфляции).
Отдельный комплекс вопросов имеется к содержательным характеристикам и результатам российских исследований. В последнее время принято уделять особое внимание таким достаточно спорным показателям, как число публикаций и число цитирований в научных журналах, индексируемых в Web of Science. Продолжив сравнение с Германией, мы видим, что в 2010 году число немецких публикаций в WoS более чем в 3 раза превышает число российских (99737 против 29157), а число цитирований за период с 2006 по 2010 год различается в 8,8 раза [3]!
Традиционное в 1990-е годы объяснение негативным тенденциям в отечественной науке, заключавшееся в разговорах об отсутствии денег, не может теперь удовлетворить людей, знакомых с реальным положением дел. Очевидно, что нужно искать системные причины. Можно продолжать рассуждать о комплексном характере накопившихся проблем (устаревшее оборудование, несовершенство законодательства, низкий уровень средних заработных плат и т.п.), но всё это легко решается при умелом руководстве и грамотной организации исследовательских процессов. Поэтому основные проблемы на современном этапе находятся в области управления наукой, включая ее прогнозирование и контроль результатов. Огромное значение имеют квалификационные характеристики людей, занимающихся научно-исследовательской деятельностью.
Молодым везде у нас дорога?
Решение накопившихся в российской науке проблем должно в первую очередь волновать молодое поколение ученых. Ведь именно им предстоит заниматься научными исследованиями в ближайшие 20-30 лет. Развитие исследовательской и информационной инфраструктуры, совершенствование принципов управления исследовательскими проектами и их финансирования — все эти вопросы должны иметь самое первостепенное значение для научной молодежи.
В ноябре 2012 года состоялось два значимых мероприятия для молодых ученых, на которых обсуждались перспективные направления развития, управления и финансирования научной деятельностью в долгосрочной перспективе.
Съезд молодых ученых РАН получил пунктирное освещение в некоторых СМИ [4]. Как правильно заметили многие участники, в деятельности советов молодых ученых отсутствует системное понимание целей и задач, стоящих перед этими квазиобщественными объединениями. В состав советов включаются молодые ученые не по принципам квалификационных качеств исследователя, а по принципам социальной активности и «организационных» способностей. В результате проекты, реализуемые СМУ, в основном носят не научный, а социальный, спортивно-оздоровительный и развлекательный характер. В конечном итоге СМУ могут только принимать опосредованное участие в перераспределении тех или иных материальных ресурсов («ставки» для молодых сотрудников, жилищные сертификаты, надбавки к заработной плате за молодость и т.п.).
Второе мероприятие, симпозиум «Формирование будущего молодежных академий», состоявшийся в Нидерландах, оказалось полностью незамеченным для российских СМИ и даже профессионального сообщества [5]. В симпозиуме приняли участие 57 молодых ученых, приехавших со всех континентов (более 30 стран мира). Большая часть участников являлась представителями национальной молодежной академии своей страны, другие приехали для того, чтобы узнать подробнее о деятельности молодежных академий, принципах их организации и возможных перспективах Всемирной молодежной академии [6].
По результатам работы симпозиума принят документ, содержащий рекомендации и предложения по формированию национальных молодежных академий и базовых принципов их деятельности. В отличие от российской традиции, когда разработчики стандартов исходят из неких личных общетеоретических представлений и идеальной (нередко утопичной) модели, участники симпозиума опирались на практику деятельности существующих молодежных академий.
Наиболее интересный опыт имеет Германская молодежная академия, созданная в 2000 году. Учредителями этой Академии стали две старинные и знаменитые немецкие академии наук — Leopoldina и Берлинско-Бранденбургская. Молодежная академия имеет статус юридического лица и собственный бюджет, формируемый Министерством образования и науки ФРГ и некоторыми фондами. Общее количество членов составляет 50 человек, которые избираются сроком на 5 лет и собираются один раз в год на совместные заседания. Каждый год формируются временные коллективы молодых ученых для реализации исследовательских молодежных проектов, организации молодежных научных школ и конференций и т.п. При этом сами молодые ученые формируют тематику и определяют те направления деятельности, которые кажутся им наиболее перспективными.
Следует отметить, что ежегодно происходит некоторая ротация в составе этой Академии: 10 человек перестают быть ее членами, и одновременно избирается 10 новых. Интересно решена так называемая проблема конфликта поколений. Один год членов Академии выбирают «опытные ученые» из числа представителей крупных научных организаций и фондов, а на следующий год за «новобранцев» голосуют сами члены Молодежной академии.
Членом Молодежной академии наук может стать любой молодой ученый Германии вне зависимости от гражданства, но обязательными условиями являются его/ее выдающиеся достижения в профессиональной области и знание немецкого языка. Интересно, что молодым ученым считается человек не по биологическому принципу (как в странах третьего мира), а по принципу его/ее опыта в научно-исследовательской сфере (т.е. защитивший свой PhD проект не более 7 лет назад) [7].
Наиболее популярным обоснованием для деятельности молодежных академий является тезис о необходимости слышать «голос молодых», а также эти Академии рассматриваются в качестве неких «питомников/ детских садов» для больших Академий (т.е. в нашей отечественной терминологии — «кузницей кадров»). Если смотреть на молодежные академии под этим углом зрения, то во многом «советы молодых ученых» в нашей стране решают схожие задачи, но в более привычной для постсоветского человека организационной форме.
Однако, на мой взгляд, истинные причины, породившие молодежные академии, значительно сложнее. Мировое академическое сообщество понимает грандиозность изменений, происходящих в информационном пространстве современного мира. Многократное возрастание объемов научной информации и стремительное увеличение скорости обмена знаниями формируют новые принципы, методы и подходы для научной деятельности, которые только начинают приобретать свои контуры в начале XXI века.
Академии наук: немного истории
Современные академии наук создавались в европейских странах на рубеже XVII-XVIII веков. Их появление стало своеобразным ответом научного (экспертного) сообщества на глобальные вызовы той эпохи. Великие научные открытия трансформировали жизнь средневекового человека, меняли представления о мире, об обществе, о ценностях, происходило переосмысление прошлого, и намечались новые перспективы для будущего. Появление книгопечатания и массовый переход на новый носитель информации (бумагу) заложили основу для современной модели организации науки, включая ее планирование, прогнозирование и формы представления ее результатов.
Именно поэтому в уставах большинства академий были заложены средневековые принципы, характерные для гильдий ремесленников, когда «мастера» оценивали и выбирали в свои ряды достойного их уровня «мастерства», но при этом акцент был сделан на торжестве научных представлений о мире. Избрание в члены Академии означало, что человек обладает фундаментальными знаниями, открывшимися ему после многих лет научных исследований и после замечательных научных открытий. Членство в Академии наук гарантировало общественное признание уровня мастерства ученого в его области знания, давало ему непререкаемые полномочия эксперта, которые могли оспариваться только равными по его социальному статусу людьми.
В средние века (в эпоху пергамента и рукописей) ученым человеком считался тот, кто прочитал две-три книги и переписал хотя бы одну из них. Ученые того времени жили либо в монастырях, либо при университетах, где хранились и производились рукописные книги, стоившие целые состояния. На протяжении последних трех столетий ученым стали считать человека, ознакомившегося с сотнями трудов по своей тематике исследования, написавшего и опубликовавшего несколько фундаментальных работ, получивших признание профессионального сообщества. Благодаря развитию технологий книгопечатания типичный ученый последних столетий стал обладателем собственной библиотеки, удовлетворяющей его научные интересы [8].
Ученый будущего и его мир
Какой же образ ученого мы имеем в эпоху Интернета и развития компьютерных технологий? Ответ очевиден. Современный ученый отличается от ученого нового времени еще более радикально и значительно, чем исследователи эпохи нового времени отличались от своих средневековых коллег. Новые открытия и изобретения стали настолько привычным и обыденным делом, их тиражирование и внедрение поставлено на «конвейер», а получить доступ к научной информации может любой, совершенно неподготовленный обыватель. В ближайшие 10-15 лет произойдет окончательная смена носителя информации (человечество, возможно, откажется от бумаги и перейдет на электронные носители), изменятся и формы распространения научного знания (книгопечатание уступит место информационным сетевым технологиям).
Наиболее дальновидные академики понимают необходимость новых форм самоорганизации профессионального сообщества, чтобы дать достойный ответ на современные вызовы. Именно те страны, в которых раньше всего произойдут эти организационные изменения, окажутся в мировых лидерах в области науки и образования.
Вопрос же о том, как трансформировать академии наук из средневековых гильдий мастеров-ремесленников в инновационные центры развития, остается всё еще открытым… Жаль только, что в нашей стране мы снова «вне мирового контекста» и вновь мы ищем «третий путь» всё с тем же сильным привкусом советской ностальгии.
Денис Фомин— Нилов,
канд. ист. наук, с.н.с. Института всеобщей истории РАН
1. OECD Factbook 2010: Economic, Environmental and Social Statistics — ISBN 92-64-08356-1. См.: www.oecd-ilibrary.org/sites/factbook-2010-en/07/01/02/index.html;jsessionid=2p1r014q9s6it.delta?contentType=/ns/Chapter,/ns/StatisticalPublication&itemId=/content/chapter/factbook-2010-55-en&containerItemId=/content/serial/18147364&accessItemIds=&mimeType=text/html
2. Индикаторы науки: 2012: стат. сб. — М.: НИУ ВШЭ, 2012, с.356. См.: www.hse.ru/news/hse_pubs/48649786.html
3. Индикаторы науки: 2012: стат. сб. — М.: НИУ ВШЭ, 2012, с. 369.
4. См., например, «Нужны ли мы нам?»: заметки с Собрания молодых ученых РАН 20 ноября 2012 года. ТрВ-Наука № 117, c. 10, «Бытие науки». URL: http://trv-science.ru/2012/11/20/nuzhny-li-my-nam-zametki-s-sobraniya-molodykh-uchenykh-ran
5. The symposium “Shaping the Future of Young Academies”, Amsterdam, 31 October — 1 November 2012. См.: www.dejongeakademie.nl/Pages/DJA/34/403.bGFuZz1FTkc.html
6. Подробнее о Global Young Academy см.: www.globalyoungacademy.net/
7. N.B. В Нидерландах молодым ученым считается человек, защитивший свой PhD проект в интервале от 2 до 10 лет назад. Считается, что первые 2 года — это postdoc, который может и не стать ученым, а найдет себе другой (ненаучный) путь в жизни, а после 10 лет в условиях постоянной исследовательской деятельности человек уже становится опытным ученым, способным учить других.
8. См. статьи историков-медиевистов. Например, в электронном научно-образовательном журнале «История» (www.mes.igh.ru).
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Метки: #119, Академия наук, АН, Денис Фомин-Нилов, инновации, Молодежная академия наук, молодые ученые, наука, Совет молодых ученых РАН, Съезд ученых
Госбюджентое финансирование российской науки в долях ВВП сопоставимо с финансированием в ведущих западных странах (~ 0.5-0.7%). Процент населения занятый в науке тоже. Правда подушевое ВВП у нас в два раза меньше. Но основной фактор о котором автор заметки умолчал это финансирование научных исследований частным сектором. В западных странах оно превышает 2% ВВП, а у нас только 0.4%. В итоге финансирование на одного ученого оказывается примерно в пять раз меньше, что мы реально ощущаем на своих зарплатах.
При таком отношении подушевого финансироания внутренний научный рынок абсолютно не конкурентноспособен с внешним. Молодому ученому «обдумывающему житье» можно рекомендовать только эмиграцию. Так-же мы видим что в России наука реально экономике не нужна. Ну а постепенная деградация того что не востребованно — это закон природы который мы наблюдаем на примере нашей науки.
В принципе правительство делает правильные шаги пытаясь через РосНано и Сколково вызвать интерес к инновационному бизнесу а России. Но в успех этих начинаний верится с трудом.
Не смотря на мизерные зарплаты сокращение числа ученых идет крайне медленно. Так что если правительство нас дустом не посыплет то разумного соотношения между числом ученых и потребностью в них Россия достигнет не скоро.
«Положение задово».
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Наш частный сектор практически весь работает в черную или, в лучшем случае, в серую. Поэтому посчитать его вклад в финансирование науки практически невозможно. В условиях такого сумрака разговоры о вкладе бизнеса больше похожи на гадание. На своем опыте могу утверждать, что если ученый может четко сформулировать выгоду для конкретного бизнеса от своих исследований, то негосударственный заказчик сразу появляется. Вот только оплатит НИР налом или в форме заказа услуг, которые никак не пройдут в Росстате в качестве финансирования науки...:) А для молодых ученых в нашей стране есть ряд федеральных целевых программ, правильно настроив которые, можно сделать условия для исследований в разы более комфортными, чем на Западе.
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И на фоне этой благодати число цитирований российских статей в 8.8 раз меньше немецких хотя число исследователей в России почти в два раза больше. При этом если Вы исключите статьи написанные в международных коллаборациях то число цитирований упадет еще в два раза.
Предположение об серо-инновационном характере нашей экономике на фоне сообщений о падающих российских самолетах cделают честь любой фантазии.
А какая у нас средняя зарплата в РАН? В мае Путин говорил про 34тысячи. Или она очень большая но вся черная? А ставка мнс-кфмн в РАН какая? Знакомые говотят про 15 тысяч. Врут? А про 3000 Евро у постдоков в Германии тоже вранье? «В разы комфорнее» чем постдок в Германии это сколько в рублях будет? А цены в немецких магазинах ниже российских. И цены на жилье в близости к научным центрам заметно ниже. Чай не Москва.
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Сколько же у Вас негативного позитива!:)
1. Число исследователей по официальной статистике в России — около 360.000, в Германии — немногим более 300.000.
2. Заработная плата, гарантированная государством, действительно для н.с. около 500 долларов. Однако гарантирована она практически до самой старости при чудовищно низком КПД их деятельности, с исключительно низкой трудовой дисциплиной и самодисциплиной, с одновременной халтурой настороне и т.д. В бизнесе за такую «работу» штрафуют и увольняют.
3. На Западе не все так гладко как кажется издалека и в розовых очках. Университеты производят столько исследователей, что им — ученым — приходится летать по всему миру в поисках вакансий и тысячам сидеть на пособиях по безработице...
P.S. Я не говорю, что у нас — все супер. Наоборот, многое нужно организовать иначе, но все фин. и правовые возможности у нас в стране имеются, только квалифицированных и адекватных кадров не хватает:(
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1. Взял из статьи процентное отношение ученых 6.4/7.4. Население 140/80.
В итоге оказалось что у нас ученых в 1.5раза больше. Конечно есть вопросы кто есть ученый. В Германии наука в Университетах. У нас она там не живет. Правильнее сравнивать с Францией в которой структура науки такая-же.
2. Франция CNRS. Заработная плата гарантирована до 65 лет и можно ничего не делать. Плюс можно перейти со своей ставкой в другой институт. После 65 гарантированна приличная пенсия. У нас работа ученого заканчивается в положении «ногами вперед». Очень странно что кто-то видит в этом положительный момент.
3. Ну уж наши университеты выпускают столько 'исследователей' что этого пункта лучше не касаться. Просто работа ученого у нас не престижна.
Мое положение: У нас страшный переизбыток ученых на фоне потребностей экономики. Статистические данные говорят об этом весьма красноречиво. Если у Вас есть другая статистика или оценки которые-бы подтверждали что у нас востребован такой-же процент исследователей как во Франции/Англии/Германии то было-бы интересно взглянуть. Покуда ученых слишком много никакие положительные реформы невозможны. В принципе имея четкие представления о том для чего наука нужна государство может взяться за реформу науки по типу Сердюковской реформы армии (сокращенной в 5 раз с советских времен при сокращении населения в 2 раза). Я лично последствия таких реформ просчитать не могу и поэтому к ним не призываю. Сама по себе российская наука как-то живет. На мой взгляд в фундаментальной науке сейчас уровень выше чем в советское время. Но без коренных реформ никаких шансом на улучшение.
С наступающим!
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У них просто трудоспособного населения побольше... В остальном согласен с Вами, но у нас переизбыток тех, кто заявляется ученым. На самом деле квалифицированных ученых не хватает.
+ непонятно, какая модель организации науки нужна в 21 веке.
С наступающим 2013 годом и всех благ!
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надоело уже это копание в мелочах ясно что горбачев- Ельцин сдали страну и их последователи еще хуже Ленин и Сталин были национально орианентированными ответсенными лидерами они взяли страну чтобы ее спасти и поднять а Г-Е чтобы разворовать и быть прислугой запада получив свои иудины пряники
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В советское время зарплата научного сотрудника была на уровне зарплаты водителя трамвая. Сейчас явно больше. Где-то на уровне водителя автобуса. Много лет назад один мой знакоммый эмигрировал в Америку осознав что в науке он до уровня водителя автобуса (350 рублей) не дорастет никогда. Может вернется?
Реально в советское время процент ученых и доля ВВП на науку поддерживались на паритетном с США уровне (больше чем сейчас). В частности финансирование 2% от ВВП. С другой стороны сейчас если хочешь работать то интегрирование в мировую науку вполне доступно. Основная болезнь современной российской науки — разрабатывание никому не интересных тем — наследствие советской эпохи. Было-бы не плохо если-бы каждый научный сотрудник мог-бы раз в году съездить на международную конференцию. Сейчас с точки зрения затрат это вполне реально.
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думаю этот строй ничто не спасет это тупик
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20 лет происходит разгром науки и образования созданных в Ссср ученые и педагоги опущены как минимум в бедность и прото обрекаются на выдавликание из страны и профессии фактов этому миллион что еще надо интерсы правящих лавочников убоги ничего хророшего для страны они слелать не могут
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А Вам видимо лучше уже не наливать:)))) С новым Годом!
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Для vlad1950: БРАВО!!! )))))))))))))))))))
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И за русский язык тоже? Как не стыдно так относиться к родной речи?
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Многократное повторение закрывающих скобок при общении в инете означает смех. В данном случае, — смех именно над коверканием русского языка. Юмор-то понимать надо, особенно в Новогодний вечер... ))))))))))))))
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ну ка-то вов се недосуг писать на заборе аккуратно смысл то понятен
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Но ворюга мне милей чем кровопийца
— Надеюсь смысл тоже понятен —
Судьба советско-российской науки это очень интересный вопрос с чисто-научной точки зрения.
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Для vlad1950: всё правильно, — главное доползти до забора, а там царапай чО хошь, хоть на каждой доске )))))))))))))))
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дурака учить — только портить
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Честно сказать, не очень понял, к чему клонит автор...
Фразы типа « ... но всё это легко решается при умелом руководстве и грамотной организации исследовательских процессов» и упоминание советского прошлого в негативном смысле позволяют предположить, что автор явно склонен к «менеджеризму» без содержательного понимания ситуации. Особенно позабавила фраза про отказ от бумаги (где-то это уже было...). Уважаемые гуманитарии, когда беретесь обсуждать «Новые открытия и изобретения», которые «стали настолько привычным и обыденным (? — вопрос мой) делом» будьте осторожнее! Не обижайтесь, но адекватно оценить развитие технологий, которые в большинстве своем никакого отношения к истории, археологии, филологии и т.п. не имеют, вам крайне сложно.
Всего Вам хорошего.
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А кто может адекватно оценить? Физики, химики или ботаники?
Особенно, если не знать истории...
Вывод достаточно прост — ученый 21 века теперь не такой, каким был последние 300 лет, ученому не нужны огромные по площади библиотеки, лаборатории в шаговой доступности от места жительства, не требуется также и весь тот управленческий аппарат, который сформировался в 18-19 веках... (а у нас в 20в). Сейчас идет поиск новой модели организации-координации-сопровождения научных проектов, а мы в России тянем «воз» в разные стороны...
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Про «гильдию мастеров». Не все плохо что из средних веков. В данном контексте речь идет о саморганизации науки. У них университет выдает дипломы и не гонит туфту потому что это не выгодно с точки зрения долгосрочных интересов, — диплом данного университета обесценится. У нас сейчас( физфак МГУ например) преподаватели пишут дипломные работы за студентов. С точки зрения текущих интересов — так надо. Но уровень преподавания от этого падает. Организовать жизнь так чтобы долгосрочные интересы каждой гильдии мастеров совпадали с интересами общества в целом и дать этой гильдии уверенность в том что следовать долгосрочным интересам выгодно и есть главная задача. Это общий закон который должен выполняться везде, в том числе и в науке. Что может быть лучше? Управление всей наукой из единого центра под названием «отдел ЦК КПСС»?
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Управление всей наукой из единого центра под названием «отдел ЦК КПСС»
вовсе не лишне КПСС нет 20 лет нет за эти 20 лет сдано убито и разворованопочти все и кто же в стране есть жулик и вор
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Мне трудно с Вами согласиться в том что «Ленин был национально ориентированным ответственным лидером». В каких его работах написанных до 17 года Вы видите следы такого подхода? Скорее интернационально-ориентированным и национально-безответственным. А после 17-ого им было организовано беспрецидентное национально-ориентированное людоедство.
Я Вам уже зачитывал из Бродского «Но ворюга мне милей чем кровопийца».
Да, сейчас воруют, но это лучше чем вбухивать все национальные ресурсы в ракеты и бомбы. С падением железного занавеса фундаментальная наука в России получила толчек за счет контактов с Западом.
Вот скоро будем ездить за границу только после причастия и благословления кафедры теологии. Тогда-то и вспомнится светлое начало тысячелетия.
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Согласен, что не все плохо в средневековых принципах. Однако основа для мастерской — это ручной труд (применительно к науке — личное участие мастера в НИР). Ручной труд на Западе уже стали называть ручной работой (hand made) и некоторые люди даже готовы переплачивать за такие товары в десятки раз:)
Академии наук и многие крупнейшие университеты стали в свое время фабриками со своими конвейерами и контролем качества. Однако в современных условиях эти «фабрики» тоже оказываются неконкурентоспособными... На самом деле весь научный и околонаучный мир — в смятеньи и ищет новые формы. Чиновников же от науки остается только пожалеть, т.к.сейчас точно не время для бюрократов и формалистов:)))
Очевидно, что мастерские по-прежнему будут иметь спрос, но достаточно специфичный и ограниченный. На воссоздание «фабричной» науки у нас не хватает ресурсов и кадров. Попытки сделать это через отбор «ведущих» и « национально-исследовательских» вузов все еще не дают позитивных результатов, пропорциональных фин. вливаниям из бюджета...:(
На мой взгляд, нужен сетевой апгрейд научной системы с учетом современных тенденций в экономике.
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У меня недосточно хорошее понимание проблемы, но попробую прокоментировать.
Вот Вы пишите «Попытки сделать это через отбор «ведущих» и » национально-исследовательских» вузов все еще не дают позитивных результатов».
Это у Нас. У Них такой проблеммы нет. Ну кто-же на Западе находясь в здравом уме будет предлагать по разному поддерживать разные университеты? Это-же убьет конкуренцию, вынудит университеты вместо улучшения работы заниматься выбиванием дополнительных денег. А у нас как-бы иначе и нельзя. Почему МГУ в топ списках университетов? Да потому что число студентов на одного преподавателя рекордно низкое. Постановлением правительства в 4 раза ниже чем в других университетах. У нас изначально неправильный подход к высшему образованию который пытаются исправить через «отбор ведущих вузов» что только усугубляет проблему. Я понимаю, проблема высшего образования это во многом социальная проблема. Решать ее сложно. Но хоть-бы какие-то шаги в нужном направлении.
Вы пишите «Академии наук и многие крупнейшие университеты стали в свое время фабриками со своими конвейерами и контролем качества. Однако в современных условиях эти «фабрики» тоже оказываются неконкурентоспособными…»
Вопросы: неконкурентоспособными с чем? Контроль качества есть где, у Нас или у Них?
Вы пишите: «Чиновников же от науки остается только пожалеть, т.к.сейчас точно не время для бюрократов и формалистов:)))».
Ну как сказать. На мой взгляд сейчас с помощью формальных оценок на основе индекса цитируемости , числа соавторов и рейтинга журналов в который ученый публикуется можно дать весьма объективную оценку работы в фундаментальной науке. Я, например, к своей нищенской зарплате получаю надбавки только от бюрократов МГУ.
На мой взгляд наша наука в такой заднице что обсуждать ее проблемы вместе с проблемами науки западной смешно и грешно.
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Too many questions... Answers are impossible in this format. Sorry:( Отмечу только, что нельзя разделять науку на «нашу» и на «их», т.к.у нее нет национальности:( Не все уж так хорошо на Западе, как кажется некоторым, а у нас на самом деле есть потенциал и перспективы, но мешает клиповое сознание и низкая управленческая квалификация «лебеди, рака и щуки».
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Повторю еще раз. Прежде всего науке в России мешают ученые, точнее их колличество. Процент ученых соответствует государству с инновационной экономикой (см свою статью) которой не видно даже на горизонте. При этом государственные расходы на науку (см свою статью) соответсвуют мировому уровню и надежд на дополнительный кусок бюджетного пирога нет. Там много других с ложками. Поэтому зарплата 500 евро и на ее увеличение надежд нет. А при такой зарплате, при материальной базе такого-же уровня, при невозможности посещять международные конференции никакой науки делать нельзя. Арифметику еще никто не отменял.
Нужна программа постепенного сокращения числа ученых.
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Не могу согласиться, т.к. в США и Финляндии — больше 10 ученых на 1000 трудоспособного населения. Проблема в том, что у нас много людей, считающихся учеными, но де-факто таковыми не являющиеся. Поэтому все-таки нужен эффективный механизм по выявлению ученых и отсеиванию «ученых»-имитаторов.
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Ну вот прикиньте сколько зтих 'иммитаторов' и подумайте кто-кого сократит в случае чего.
С другой стороны, не стоит обзывать человека иммитатором если у него нет денег на оборудование и на то что-бы представить свои результаты на международной конференции.
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У ученого должна быть светлая голова (и здесь гуманитарные знания очень важны) + хорошее знание русского и английского языков (это чтобы достойно представить на межд.конгрессах свои идеи и результаты НИР), а деньги на оборудование и расходные материалы должны быть у научных центров. Вы знаете, очень стыдно видеть немых рос.ученых в кулуарах межд.конференций + смешно слушать их редкие доклады на рязанском English:(
Поэтому необходима такая модель, когда ученый получает деньги на свою зарплату и командировки, но сам выбирает тот научный центр, где ему/ей наиболее комфортно проводить исследование. А научный центр получает деньги на инфраструктуру (оборудование, реактивы, подписку на бд, на его ауп и т.п.) в зависимости от того, сколько ученых выбрали его базой для своих исследований.
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Продолжаю работу по доведению до блеска Вашей системы взглядов:
« Академии наук и многие крупнейшие университеты стали в свое время фабриками
со своими конвейерами и контролем качества.»
Можно хотя бы один конкретный пример, чтобы было понятно о чем речь? О подготовке кадров? О создании мелких фирм, производящих высокие технологии? О чем-то еще?
«Чиновников же от науки остается только пожалеть, т.к.сейчас точно не время для бюрократов и формалистов:)))»
Тут не согласен, так как в периоды, когда содержание человеческой деятельности не очень интересно окружающим (нефть-то все равно капает!), то тут как раз расцвет формализма и наступает!
« Попытки сделать это через отбор «ведущих» и » национально-исследовательских» вузов все еще не дают позитивных результатов, пропорциональных фин. вливаниям из бюджета…»
Вы эти капли называете «вливаниями»? Да еще в условиях отсутствия кадров и разрушенной базы? Помилуйте, бюджет РАН на порядок меньше, чем у ~50 исследовательских университетов США! А про остальные «кузницы кадров» вообще говорить не приходится. А вменяемые кадры растить надо лет 10-20, тут дело никакими миллиардами не ускоришь!
(А «все еще» — порадовало, не перевелись еще оптимисты!)
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Вы меня конечно извините но не могли бы вы более конкретно указать сколько и на какой кафедре профессоров у нас на Физическом факультете пишут дипломов за студентов. Признаюсь честно что лично для меня это большая новость. Конечно уровень студентов разный и подход кафедр к данному вопросу тоже различный но вы так уверенно пишите про весь физический факультет что наверное обладаете точными данными. Буду признателен если вы поделитесь источником или ссылкой.
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Ну откуда -же у меня может быть такая статистика? Работаю рядом в НИИЯФ, специально не интересовался, про несколько случаев знаю. Я Вам могу задать встречный более простой вопрос. Сколько студентов окончивших физ-фак работают по специальности? Какой процент студентов дневного отделения ( того-же физфака) подрабатывает?
Часто еще будучи студентом человек устраивается на работу, скажем програмистом. Парень не плохо работает. Получит он диплом или нет для работодателя не важно ( и даже лучше если не получит). При устройстве на следующую работу опыт работы на предыдущей будет важнее чем наличие диплома не по специальности. А далеко вперед у нас мало кто смотрит. Уже работающему студенту проже забить на диплом, а вот факультет должен отчитаться о количестве подготовленных специалистов. Отсюда такие явления. Каков их процент не так важно, существенно то что они демонстрируют отношение в обществе к высшему образованию.
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Я не собираюсь с вами спорить по поводу нужности или качества отечественного образования в МГУ. Во многом моя позиция сходна как я понимаю с вашей. Также количество студентов работающих по специальности (в частности в России, что важно такт как многие занимаются наукой но за рубежом) далеко от необходимого. Более того я совершенно согласен что написание дипломов профессорами за студентов это крайне негативный факт. Однако я совершенно не согласен с тем, что число таких случаев не важно. Во-первых я не имел намерения с вами спорить по вопросам затронутым в статье. Основная моя мысль заключается в том, что в ваших высказываниях, может не специально, вы обобщили на всех преподавателей. Так по крайней мере выглядит это со стороны. На мой взгляд это абсолютно не верно и достаточно оскорбительно для всех кто так не поступает. На мой взгляд таких обобщений, тем более в адрес родного факультета, следует избегать и говорить более конкретно. Не смотря на претензии к руководству или политике, которые, бесспорно, есть у всех.
Что касается мнения работодателя то я все-таки считаю что человек с дипломом гораздо более ценен чем человек без оного. Особенно диплом физического факультета МГУ. Даже если студент потом не будет работать по специальности то тот факт, что он закончил обучение говорит хотя бы о его трудолюбии и упорстве что немаловажно. Что касается тех случаев когда пишется диплом за студента то тут во многом это дело выбора преподавателя. Считает ли он для себя нормой выпускать такого студента или нет и насколько он себя уважает. Несмотря на все трудности в нашем образовании думаю для большинства ответ на эти вопросы пока еще однозначен.
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Преподаватель оказывается между студентом который не хочет писать диплом и деканатом который резонно считает что студент отучившийся 4.5 года должен получить диплом. Преподавателю только уважение потому как а) может сам написать диплом б) заботится о репутации кафедры/факультета в) подготовил студента который легко нашел работу. Чего-же боле? Боюсь теперь получить от Вас обвинение что я плохо написал о преподвателях которые не пишут дипломы студентам.
Далее Вы пишите «Что касается мнения работодателя то я все-таки считаю что человек с дипломом гораздо более ценен чем человек без оного». Если Вы это пишите как работодатель то, наверное, я неправ.
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Я уж пройдусь по пунктам:
« А кто может адекватно оценить? Физики, химики или ботаники?»
Я этого не говорил, но упомянутые специалисты (если грамотные) хотя бы понимают причинно-следственные связи в развитии технологий и суть (или безграмотность) конкретных технических решений.
«... ученому не нужны огромные по площади библиотеки,» — это к чему? Они, огромные по площади, и раньше были не нужны, разве что теологам и историкам.
« ... лаборатории в шаговой доступности от места жительства, не требуется»
Кто Вам это рассказал? Или Вы под учеными понимаете только теоретиков и социологов, исследующих интернет?
« ... также и весь тот управленческий аппарат, который сформировался в 18-19 веках… (а у нас в 20в).»
Вы в курсе, что прикладная наука в СССР, как и везде, потребляла денег и ресурсов на порядок больше, чем «фундаментальщики»? А при переходе к серийному производству затраты на ОКР возрастают еще на порядок? Так о каком именно управлении Вы говорите? Я полагаю, что Вы имеете в виду аппарат, который управляет производством(!) и непосредственно связанной с ним прикладной наукой. А РАН здесь вообще где-то сбоку от этих финансовых потоков.
« Сейчас идет поиск новой модели организации-координации-сопровождения научных проектов, а мы в России тянем «воз» в разные стороны…»
Поиск и предполагает попытки движения в разные стороны. Возможно, что Вы имеете в виду, что где-то «там» возможны движения в разные стороны, а у «нас» всякие попытки движения хоть куда-то полностью пресекаются?
Всего Вам хорошего.
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П. 1 — если они — узкие специалисты только в своей теме, то не могут, т.к. ученый-крот знает только свою норку. В этом смысле разделение на гуманитариев, естественников и технорей было неадекватным.
П. 2 — хотите сказать, что ученым-естественникам книг и журналов читать не нужно, а энциклопедии разные они тоже не используют? Им не нужны библиотеки, т.к.они и так все знают? Или достаточно Псалтырь или м.б. Капитал?:)))
П. 3 — лаборатории в шаговой доступности теперь не нужны, т.к.современный транспорт позволяет быстро добираться в другие страны, а информационные коммуникации проследить выполнение эксперимента техническими специалистами.
П. 4 — здесь Вы вообще — не в ту степь...:( Управление наукой — это то, что у нас сейчас сильно дефрагментировалось, у нас смешались принципы организации и координации research разных эпох: от мастерских средневековья до классического советского бюрократизма. В этом смысле РАН — идеальный пример гибрида, затерянного во времени. Вопрос для биологов, поддерживающих идеи об эволюции — что происходит с разными подвидами живых существ, когда появляется более жизнеспособный и эффективный подвид? В случае с наукой все сложнее, но аналогии имеются:)
П. 5 — поиск действительно ведется в разных направлениях. Где-то экспериментируют с долинами, где-то с технопарками, где-то с лабораториями мудрецов... Однако только психи пытаются воспроизвести те опыты, которые показали свою низкую результативность и неэффективность. Наша проблема в том, что дергаемся в разные стороны, распыляем ресурсы и в целом не понимаем, кто мы, где мы, что можем, почему и зачем...
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П. 3 — лаборатории в шаговой доступности теперь не нужны, т.к.современный транспорт позволяет быстро добираться в другие страны, а информационные коммуникации проследить выполнение эксперимента техническими специалистами.
Ох больное место. Я из Марьино до МГУ за 1.40 добираюсь. Между прочим, когда я в 10 утра приезжаю на работу во Франции — парковка уже забита. Спрашиваю — зачем на работу ездите? Молчат как в гестапо! Продолжаю изучать этот феномен.
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Так ведь можно только порадоваться:) В 19 веке Вы потратили бы в лучшем случае 4 часа, а в худшем — не добрались бы до Воробьевых гор вовсе (разбойников было слишком много, которые любили одиноких ученых, идущих через болота).
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В 19 веке не было никакого резона ехать на Воробьевы Годы
( если только вы не принимали участие в разворовывании денег при построении храма Христа Спасителя) особенно из Марьино. Я так понимаю что профессор университета мог снять жилье недалече от Моховой и взять извозчика. Что нам говорит от этом история? Правда я не профессор.
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Ваши ответы по пунктам убедили меня в том, что размышляли Вы о предмете много, но слегка не о том. Одного П3 хватает, чтобы понять, что что Вы не работали в качестве, скажем физхимика в какой-нибудь американской или японской, или европейской лаборатории (даже если не смотреть на Вашу должность). Везде есть шаговая, в смысле времени, доступность. Без этого — нельзя! Возможно, что Вы читали литературу про ЦЕРН, куда ездят работать со всех концов света. Так живут они рядом! А самое главное, приезжают они не из чистого поля, а из конкретных лабораторий, которые не могут быть представлены в ЦЕРНе, если их сотрудникам надо добираться до своего места работы 3 часа, — иначе это не лаборатории.
Что касается П2, то я полагал, что ключевым словом является «огромные по площади». По П1 согласен, именно сообщество вменяемых, готовых слушать друг друга людей из разных областей деятельности способно более-менее адкватно оценить текущую ситуацию в обществе.
По пункту про управление опять мысли не понял, также как и про «поиск». Наверное, Вы что-то совсем конкретное имеете в виду, но прямо написать не решаетесь?
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П. 1 — здесь принято всячески ругать ученых-гуманитариев. Я с этим не согласен, т.к. среди «естественников» можно найти также не мало псевдоученых.
П. 2 — университетские библиотеки последних столетий становились все больше и больше по площади, т.к. книг печаталось все больше и больше. Теперь же достаточно нескольких серверов...
П. 3 — историки теперь могут доверить отсканировать документы и описать носители информации техническим сотрудникам архива, а далее анализировать цифровые материалы. Почему физик или химик должен лично сидеть у приборов? Вы разве не можете поставить задание по эксперименту и поручить тех.персоналу его проведение в нескольких лабораториях, а наблюдать и обрабатывать результаты в дистанционном режиме?
П. 5 — нам — российским ученым — нужно в первую очередь навести порядок в собственных головах, а потом уж ругать всех и вся, обвиняя в собственных бедах и несчастьях
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Я-то, вроде, ругаю и тех, и других в одинаковой степени, хотя очевидно, что псевдоученых среди гуманитариев тяжелее выводить на чистую воду.
Что касается Вашего замечания по поводу приборов, которые можно поручить «техперсоналу» (!!!????), то оно меня просто шокировало. Если Вы реально хотите разобраться в том, что такое наука, то, пожалуйста, постарайтесь услышать, что Вы практически никакого понятия не имеете о том, что это такое — что-то новое исследовать с использованием приборов. Я не для того, чтобы обидеть, а чтобы донести реальное положение дел. Попробуйте спросить еще кого-нибудь.
Всего Вам хорошего.
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Мой уровень знаний о физике и химии не вышел за школьную программу. Видимо меня нужно пожалеть:)
Ответьте на один вопрос: химик- или физик-исследователь делает исследование ТОЛЬКО лично и собственными руками и наблюдает эксперимент только глазами в непосредственной близости от своих опытов?
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Дело совсем (т.е. абсолютно) не в школьной программе, и слово «пожалеть» или его варианты даже в голову мне не приходят. Думаю, что лучше такой пример: можно смотреть на модель парусника, который кто-то сделал и даже посмотреть кино, как это делалось в деталях. А можно самому делать. Если человек сам не делал, то он особой разницы между этими ситуациями не почувствует. Другой вариант той же мысли: за битого двух небитых дают.
Разумеется, любой исследователь использует результаты работы других. Но это дает результат только тогда, когда исследователь реально(!) понимает, что эти другие делали. А это понимание, в свою очередь, приходит только тогда, когда человек что-то пытался сделать сам. И не важно, в какой области.
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Профессионал в своем деле должен знать и уметь делать все, что связано с его профессией ... иметь опыт и т.п. Формирование этих навыков и накопление опыта — задачи разных уровней образования (вплоть до postdoc).
В дальнейшем исследователь-естественник может доверить проведение эксперимента квалифицированным сотрудникам той или иной лаборатории? Или как прораб на стройке должен следить за всеми тех.деталями? Это я к вопросу о т.н. центрах коллективного пользования и т.п.
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Мы можите контролировать ход своего эксперимента через интернет и многие это делают. Но это имеет смысл имено в том случае если Вы живете достаточно близко от лаборатории чтобы в любое время приехать «с лопатами и вилами и выправит деффект». Технический персонал Вашими проблемами (слава богу) заниматься не будет. Это и начале 19 века можно было снять телефонную трубку, поинтересоваться как идут дела и дать рекомендации. Но Эддисон торчал все время в своей лаборатории.
Потом, как это может быть что у ученого нет денег чтобы купить/снять жилье близко к работе, а у технического персонала есть? Т.е. проблема шаговой доступности к лаборатории есть в любом случае, просто Вы пытаетесь переложить ее на другие плечи.
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Просто у тех историков, которые исследуют архивные материалы, нет нужды жить в архивах (хотя многим бы очень хотелось):)). Однако крайне важно, чтобы в архиве работали на постоянной основе высоквалифицированные специалисты, способные эффективно и максимально точно выполнить задание исследователя по сбору первичных данных. Если таких специалистов нет, то историку приходится самому «копать»... Как было в старые времена на Западе и до сих пор остается у нас... Однако это не значит, что иногда западным историкам не приходится лично «покопаться» в архивах, т.к тех.персонал нередко кое-что упускает. Т.о.квал.тех.персонал должен жить в шаговой доступности, а основная часть исследователей просто должны иметь средства на периодические командировки. У естественников может быть все иначе... Тогда нам точно не хватит ресурсов для каждого построить по современной лаборатории:(
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диспуты тут по принципу в огороде бузина в киеве дядька или как отзыв на дисер сплошь из перечисления опечаток и описок это тоже отражение состояния умов, по крайней мере
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безграмотные манагеры берущиеся судить о им неведомом и недоступном порождают только мусор воистину наглость — второе счастье
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Денис, ну хоть бы удивил чем, а то опять анализ есть, история есть (хорошо хоть не от Адама и Евы в этот раз), а конкретных предложение ЧТО ИМЕННО нужно делать, как не было, так и нет.
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Илья, так ведь ответ то для каждого свой. Кому-то нравится/хочется быть подмастерьем у безумных мастеров, другим — винтиком на «фабрике» научных патентов, а некоторым — креативным исследователем:)
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а предложений и не ждите, коллега-то, историк:-)
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Да, мы — историки — предпочитаем описывать то, что уже прошло. Иногда описываем происходящее, но только тогда, когда удивляемся незнанию истории тех людей, которые делают «предложения» и принимают решения... И вас всех опишем, когда время придет:)
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И значит ты не зря сморкался походя,
Мы по соплям поймем какой был человек!
(Из Кима)
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корень проблемы по сути в этом expert.ru/expert/2012/47/...o-ne-proizvodim/
а все что изложено в этой статье — пшик ненужный
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когда производить начнем, тогда и ученый станет фигурой необходимой в существующей академической среде. причем без всяких трансформаций в гильдии и инновационные центры. вообще удивляюсь... как у некоторых мозг забит всем чем угодно, но не тем, чем надо и следовало бы.
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Абсолютно согласен, но возвращаясь к 'нашим баранам' задаю вопрос — когда начнем производить? Пока никаких намеков на начало процесса. А чтобы экономика стала инновационной и затребовала массу ученых нужны годы. Вообще инновации не живут абстрактно. Есть инноваций в автомобилестроении, в авиастроении, в атомной промышленности, в компьютерных и коммуникационных технологиях. Большие инновационные расходы могут позволить себе только крупные компании контролирующие заметную часть рынка.
Поэтому если мы обсуждаем перспективы российской науки на ближайшие 10 лет то надо четко понимать что никакие промышленные инвестиции в науку нам не светят. Хватит себя дурачить. Мы можем либо привести колличество ученых в соответствие с потребностями/возможностями экономики либо законсервировать (в лучшем случае) существующий низкий уровень исследований.
С чудесами в наше время напряженка. Затраты на публикацию одной научной работы у нас и на западе примерно одинаковые (около $100000). Так что большое колличество не обеспеченных деньгами ученых никаких плюсов не дает. А минусы в виде низкой цитируемости (= никому не нужности) этих публикаций налицо.
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Эх, жаль, что у Вас не было хорошего учителя истории...
Производство производству рознь. Можно производить палки-копалки (больше всех в мире), а можно производить новые знания и новые технологии. Чувствуете разницу?
В 21 веке не имеет значение, где и кто производит товар. Главное, чтобы себестоимость стала меньше. Важно то, кто придумал этот товар, оптимизировал бизнес-процессы и т.п. А это могут делать люди, у которых в голове не те отходы жизнедеятельности, которые Вы предлагаете производить.
Учите Историю... Только не читайте советских газет:)
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простите, но вы зачитаны в лучшем случае бесполезным «экономиксом».
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Плоско... И главное — мимо. Напишите лучше, что Вы понимаете под производством и с какой радости собственник производства захочет отдавать свои деньги ученым?
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давайте пожалеем время друг друга... гора с горой не сходится
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и с наступающим Рождеством
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А геологи мне говорили, что могут и сходиться, но очень-очень медленно... Обманули? :)))
И Вас с наступающим!
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я вам развернутую статью в ссылке приводил. дочитали бы для начала
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Так ведь прочел... С большим напряжением, т.к. системный бред утомляет. Проблема, что «смешались в кучу кони, люди...» У Вашего автора задача сказать, что вся наша эк.политика — сплошные отходы жизнедеятельности и для этого даже А.С. Пушкин пригодился:))) жесть...
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Так отдает, гад! Более 2%, стервец! И все для своей выгоды, паскуда!
С наступающим Рождеством!
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Откуда цифры?
Автор пишет что к 2010 году ассигнования на науку в России выросли до 25,8 млрд долл. Бюджет РФ составляет 10триллионов рублей (расходы 2010). Это 330 млрд долл. Что у нас 8% госбюджета идет на науку?
Cтатистическа www.csrs.ru. говорит что в 2010 году на гражданскую науку было потрачено 2.35% от бюджета (0.53%. ВВП) Это примерно 8 миллиадов долларов.
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См.сноска 2. На странице 356 приводятся сведения об Ассигнованиях на исследования и разработки из средств государственного бюджета в расчете по паритету покупательской способности национальных валют с 1995 по 2010 год.
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Посмотрю при наличии времени. Пока его нет. Я честно говоря не вижу чем жизнь в Москве дешевле жизни во францукой провинции или даже на французков курорте.
Во Франции я работаю в Аннси, Верхняя Савоя. Горы, озеро, велосипедная дорожка на бесконечное растоянее. Французы говорят — очень дорогое место. Но еда по московским ценам, а жилье заметно дешевле. Бензин дороже, но на него такой мизер зарплаты уходит не о чем и говорить.
Вы — бы дали цифру в натуре, а уж читатели ставнили бы. $8 миллиардов по стандартному курсу при условии что половина денег идет на зарплату как раз и даст наши нищенские 25 тысяц рублей в месяц.
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Ваша сноска 2 по интернету недоступна.
Так сколько денег в рублях тратит наше государство на науку в год ?
Те самые 24 миллиарда долларов высчитанные по паритету покупательной способности в рублях будет сколько?
Напоминаю что расходная часть госбюджета в 2010 году была около десяти триллионов рублей.
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Если верить книге «Индикаторы науки: 2012. Статистический сборник», подготовленной ВШЭ (руководитель проекта Л.М. Гохберг), ассигнования на гражданскую науку из средств фед.бюджета в действующих ценах в 2000 г. — 17.091.700.000 рублей, в 2012 г. — 325.392.500.000 (с.76). При этом курс рубля к доллару на 01.01.2000 г = 27,0, а 01.01.2013 г. — 30,37 (см.: www.cbr.ru). О курсе рубля нужно помнить, т.к. оборудование и реактивы то покупаем за $ + расходы на участие в межд. конгрессах:( Помним также о том, что инфляция у них и у нас — это две большие разницы:)))
Иначе выглядит картинка в процентах к ВВП на с. 78: в 2000 г. — 0,23, а в 2011 г. — 0,57. Однако ВВП в целом с ростом цен на нефть рос как на дрожжах:)
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В натуре давать цифры не получается и нельзя, т.к.переводить в доллары по курсу ЦБ неправильно. Я в РАН с 2001 года, курс доллара тогда был около 30 рублей, базовая зп мнс была менее 100 долларов, никаких открытых конкурсов по линии ФЦП не было (все фин.вопросы решались только на уровне отцов-дедов-командиров и их личных договоренностей с начальниками).
В 2012 году базовая зп мнс при курсе доллара в 31 рубль составляет около 400 долларов+100 долларов за степень+огромное количество открытых конкурсов по линии ФЦП Кадры, ФЦП ИиР, РФФИ, РГНФ и пр.+возможности СКолково, АСИ и пр.
Конечно нужно еще учесть инфляцию, но, если сравниваем в долларах, то тогда их инфляцию:)
Разве финансирование гражданской науки не увеличилось у нас в несколько раз? А мы еще даже и примерно не знаем, что происходит в области финансирования оборонных НИР! А какие результаты? Поэтому напрашивается вывод о неэффективной модели управления и организации науки...:(
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А что именно в Москве дешевле чем в Европе при пересчете по курсу 1Евро=40рублей??
Я кроме общественного транспорта и бензина ничего не вижу. Может быть в других городах России жизнь и дешевле, но наука-то вся здесь. Согласно www.csrs.ru зарплата в исследовательском секторе 25тыс рублей и примерно столько-же занимают расходы на оборудование. То есть зарплаты на жизнь в Москве хватает только тем у кого уже есть квартира, а оснащенность оборудованием рабочего места ученого — нулевая. Современное оборудование нужно покупать на Западе и его цена не зависит от чьих-либо фантазий о внутренней покупательной способности рубля. Отсюда и известный результат: одинаковые затраты на одну научнаю публикацию в России и на Западе ( около ста тысяч долларов). Какие претензии к менаджменту?
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Вы знаете, в тех научных центрах, где ауп работает нормально и с пониманием современных возможностей, с инфраструктурой все нормально и среднемесячный доход исследователей в несколько раз выше средней зарплаты по региону (в Москве средняя зп по региону ок.45000 рублей).
А в тех научных центрах, где ауп с советским или воровским мышлением, там и оборудования нет, и зарплаты ученых выше базовой/бюджетной не поднимаются.
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Давайте с арифметикой разбираться.
Берем гос-финансирование науки. Делим на число людей которые на нем сидят не забывая что на одного исследователя приходится один сотрудник вспомогательного персонала( как и на западе). Делим пополам зарплата/оборудование. У Вас сколько получилось? У меня получается около 25 тысяч что подтверждается www.csrs.ru.
В НИИЯФ МГУ и на физфаке МГУ средняя зарплата 30 тысяч. Половина всех научных работ МГУ зарегистрированных Web of Science сделаны в НИИЯФ и на физфаке.
В каких естественно-научных институтах Москвы зарплата «в несколько раз выше средней зарплаты по региону (45 тысяч)»? Приведите примеры.
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Круто, Вы, однако с финансами разбираетесь:) Надеюсь, с теми цифрами, которые в Вашем research, работаете повнимательнее:)
Всегда, когда говорят-пишут о среднем, то меня лично это напрягает. Лучше все-таки на частных примерах, т.к.из мелочей-деталей-частностей складывается общая картина. С естественникам общался больше всего, когда был членом СМУ РАН. У тех ученых, которые выбрали хлопотный путь конкурсов и гос.контрактов «средний» по месяцам доход от их НИР-проектов намного больше средней зп по региону. А базовая зп, насколько я знаю, выше средней по региону в НИЦ Курчатовский.
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Мы же говорим о российской науке в целом поэтому со средних цифр и следует и начать. Они приведены здесь www.csrs.ru если моим оценкам Вы не доверяете.
Курчатовский институт как раз славен предельно низким уровнем базовых зарплат которые компенсируется доплатами. Про совсем недавний скандал с ИТЕФом по этому поводу читать не приходилось?
Зря Вы на мой research с иронией ссылаетесь. По данным Web of Science на мои работы более 300 ссылок в год идет.
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Не обижайтесь... Это я не с иронией, а с добрым чувством юмора:)
Просто Вы даете ссылку на ЦИСН, а это адская контора-подведомственная Минобрнауки. Там чего только не нарисуют:) Хотя не спорю, что многие стат. исследования от ВШЭ тоже вызывают вопросы.
А сколько тогда в Курчатовском средняя зп в месяц (с учетом базовой и доплат за хорошее поведение)? И что Вы думаете про их тех.оснащенность?
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Данных по Курчатовскому институту у меня нет. Всегда можно посмотреть число публикаций. Но на что его делить ( люди, деньги) что-бы оценить эффективность работы не всегда можно найти. По РАН сейчас доступны данные по числу сотрудников в целом и по институтам. Пару лет тому назад я сравнивал для РАНовской и неРАНовской наук отношение публикации/люди. Заметной разницы нет.
Ни одного хорошего отзыва про Курчатовский институт я не слышал, но сам ничего плохого сказать не могу. Новые приобретения Курчатовского института ИТЕФ и ПиЯФ
находятся на хорошем РАНовском уровне. Но не выше. До Европы им далеко.
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Попытался помножить-поделить по Вашей методике по состоянию на 2012 год... 1-ая проблема с числом, которое использовать в качестве количества научных работников, «сидящих на этих деньгах». Дело в том, что федеральные бюджетные деньги на науку, отраженные в этой статистике, попадают как к тем, кто по «статистике» проходит научным работником, так и к ППС вузов, и к прочим категориям граждан. 2-ая проблема в том, что помимо федеральных ассигнований есть еще и финансирование НИР на уровне субъектов, гос.корпораций и частного бизнеса (адски сложно считаемое), их исследователи также попадают по официальной статистике в научные работники. В результате разброс получается от 25.000 рублей в месяц до 80.000 рублей... Согласитесь, что это все равно, что пушкой по воробьям.
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«Индикаторы науки: 2012» мне в интернете не доступны, но оценка финансирования гражданской науки в размере 325 миллиардов рублей на 2012 год мне кажется разумной. Согласитесь что это далеко не те 25 миллиардов долларов о которых Вы пишите в статье. Половина суммы должно уходить на оборудование. Так что если Вы получили 80 тысяч на нос это 40 тысяч фонда зарплаты и 30тысяч собственно зарплаты. То есть по крайней мере в 2 раза меньше минимально необходимой величины.
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Не могу с Вами согласиться... При сравнении объемов финансирования «у нас» и «у них» нельзя переводить наши рубли в доллары США через простую конвертацию по курсу, установленному Центробанком на основе специфичных торгов на внутренней валютной бирже.
Главный же тезис статьи, что гос.финансирование увеличилось за 10 лет многократно с очевидным опережением уровня инфляции (по любой методике расчета:)), а количество ученых сократилось (хотя в «развитых» странах оно увеличивается).
Однако результаты НИР в форме научных публикаций (как их количество, так и качество) ухудшаются. Если продолжать в том же духе в течение следующих 10 лет, т.е. увеличивать гос.финансирование и сокращать кол-во ученых, то совершенно не значит, что мы сможем выйти на какой-либо конкурентоспособный уровень... Иначе говоря, практика последних 10 лет не доказала своей эффективности.
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Ну и по какому курсу Вы посоветуете преводить рубли в доллары молодым ученым которые которые решают вопрос остаться-ли им в российской науке или уехать на запад? Учитывая практическую невозможность решить пресловутый квартирный вопрос, отсутствие нормального медицинского обслуживания и пенсионного обеспечения, весьма неясные перспективы экономики и политической системы я думаю что 30руб за доллар не маловато-ли будет? Посмотрите на свои шмотки, чем сделаным в России Вы пользуетесь? Автомобиль? телефон? телевизор? компьютер? сантехника? Давно-ли в последний раз пользовались отечественным авиапромом? Даже Сапсан на николаевской дороге и то немецкий! Никакой особой внутренней ценности у рубля нет.
Те кто по глупости не уехал — стареют. Амбицозная молодежь в науку не идет. А у неамбициозной энергетика не та. Система научной аттестации разрушена: работай- неработай — таже фига в результате. Вот у меня зарплата ниже средней по институту. Наша наука потихоньку умирает и кусочками сахара ее не спасти. Но и не нужна она никому в нашей стране.
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Я не вижу каких-то особых улучшений в финансировании науки. За 2007 — 2012 годы в долях ВВП полное финансирование науки увеличилось с 0.4% до 0.55%. Не так уж и сильно. Но финансирование фундаментальной науки СОКРАТИЛОСЬ с 0.16% до 0.14%. То есть на фоне остального населения положение ученого ухудшилось. Реально зарплаты хватало и хватает на еду, одежду и оплату ЖКХ. Конечто есть можно чуть получше или чуть похуже. Но все что за этими рамками — покупка жилья, отдых, платное лечение, платное обучение детей, загородный дом, современный автомобиль, — ученому не по карману. Я уверен что ни в одной стране мира положение ученого не является столь плачевным. И выхода из этой ситуации не видно.
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и снова не могу с Вами согласиться...
Я в РАН с 2001 года. Тогда мнс получал базовую зарплату в размере менее 100 долларов США по курсу ЦБ. Мнс не имел никакой надежды на увеличение своего дохода от научной деятельности кроме мечты о гранте от какого-нибудь (чаще всего иностранного) фонда. Однако гранты те были больше похожи на подачки.
Теперь базовая зарплата мнс составляет больше 350 долларов США + с 2006 года появилась возможность получать контракты/субсидии по различными ФЦП на основе открытых конкурсов, а с 2009 года появилась адресная ФЦП для молодых ученых — ФЦП Кадры + теперь РФФИ и РГНФ все большее внимание уделяют проектам для поддержки молодых ученых + регулярно по линии ФЦП Жилище молодые ученые получают жилищные сертификаты для улучшения своих жилищных условий (в 2012 году по Москве и МО такой «бонус» составил 3 млн рублей)+ могу продолжать дальше...
Одна проблема — молодых ученых де-факто поставили в условия, когда они должны быть очень-очень предприимчивыми и обладать самой широкой подготовкой в области экономики и права (помимо их непосредственной области исследований), чтобы иметь все те блага, которые Вы перечислили. В результате падает уровень научных исследований, несмотря на объективное увеличение финансирования научных проектов со стороны государства.
З.Ы. А ВВП лучше не трогать:))))
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Эта одна из глупостей нашей ситуации также не имеющая мировых аналогов: молодые ученые подчас получают больше чем заслуженные. Но, во-первых, получают не так уж и много, а во-вторых, теряя статус молодого ученого они теряют и льготы.
ПРи этом льготы для молодых недостаточны что-бы остановить сокращение числа ученых, а ученых столько что прокормить их государство не в состоянии.
Патовая патовая.
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А если посмотреть на дачи и квартиры наших академиков, находящихся у руля, то создается впечатление, что они не наукой занимаются, а нефтью торгуют:)))
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Курс доллара с 2001 года практически не изменился, a услуги ЖКХ выросли в 10 раз и сейчас на уровне $100. Позтому увеличение базовой зарплаты мнс с $100 до $350 не средует трактовать как улучшение условий жизни. $350 вообще словом 'зарплата' не называется. Это ненормативное использование лексики.
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А попробуйте посмотреть на эту «базовую» зарплату мнс со стороны бизнеса?
Мнс (человек с высшим образованием, но без степени!) в РАН получает каждый месяц от государства (ГАРАНТИРОВАННО на 100%!) деньги, которые с учетом страховых взносов превышают 15 000 рублей (т.е. чистая затратная часть). В год затраты на оплату труда такого сотрудника составляют 180 000 рублей. При этом трудовая дисциплина исключительно низкая...
А что собственно производится? 1 статья за 5 лет? Объем и уровень практически не имеет особого значения, место публикации тоже, можно быть десятым в списке доблестных соавторов (особенно у естественников) и т.д. Вы лично готовы заплатить кому-то 1 млн рублей и получить взамен статейку 3-го сорта? А государство платит с гарантией перечисления в срок и с пониманием, что это де-факто некая форма пособия по безработице.
При этом речь идет именно о гарантированной и минимальной (базовой) заработной плате!
Создано огромное число различных инструментов (фонды, ФЦП, ВЦП и пр.), используя которые мнс в команде со своими старшими коллегами, может в десятки раз увеличить свой уровень дохода.
Повторю, что главная проблема — ученые вынуждены совмещать исследовательскую деятельность с предпринимательской (практика последних лет показала, что это неправильно и снижает уровень (качество) исследований) + имеющиеся фин.инструменты нередко разбалансированы и противоречат друг другу, а научное сообщество в целом не готово (и не умеет, и не хочет) работать в современных условиях.
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Смотрю ПЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям ...». Финансирование на 2012 20 миллиардоа рублей, то есть мение 10% от общего гос-финансирования научных исследований. Фундаментальная наука там не представлена вообще. Если эти деньги разделить на ограниченный круг лиц то кто-то будет жить не так уж и плохо. Но какое это имеет отношение к финансированию науки?
Вы сами привели цифры из которых следует что финансирование на одного человека занятого в науке крайне малое. Первоначальная Ваша оценка финансирования науки за 2012 год 24 миллиарда долларов соответствует мифическрому курсу 1$=10 рублей, хотя Вы прекрасно понимаете что оборудование для научных исследований покупается на западе по реальному курсу. Далее Вы пишите: а эти ученые ничего и не делают. В этом и кризис науки в России: денег не платят и научного выхода нет. Точнее выход пропорционален деньгам: цена научной работы в России такая-же как на западе. Никакой эффективный менеджмент эту глобальную проблему решить не может. Из ничего и выйдет ничего!
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Еще раз — сравниваем с Германией (где много публикаций высокого уровня, в разы больше, чем у нас).
Гос. финансирование сравниваем не по курсу ЦБ, а по паритету покупательской способности национальных валют (в этом случае доллар — это условная единица).
2000 год: у нас — 4,8 млрд, у них — 16,8, в 2010 году: у нас — 25,8, у них — 28,0. Количество исследователей в 2010 г.: у нас — 368915, у них — 311519.
В наших рублях объем финансирования за 10 лет вырос в десятки раз, количество исследователей уменьшилось, но при этом публикационная активность в высокорейтинговых изданиях уменьшается. Что будет, если будем дальше увеличивать финансирование и сокращать количество исследователей (доведем до полного соответствия с ФРГ)?
Мой тезис в том, что у нас наука распалась минимум на три сегмента: 1) цеховая (средневековая экономика), 2) промышленная (индустриальная экономика), 3) инновационная (информационная экономика). Для каждого сегмента характерны собственные представления о жизни, об этике, о морали, о методах и формах исследования, о результатах научной деятельности...
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Вы используете фантастический курс рубля. В 2010 году в России из госбюджета было потрачено примерно 250 миллиардов рублей. То есть 8 миллиардов долларов а не 25,8 как Вы пишите. То есть финансирование в 3 раза меньше чем в Германии. Cоответственно и число научных работ в 3 раза меньше ( 90тысяч/30тысяч). Этот факт — одинаковые затраты на одну опубликованную работу — отмечался многими исследователями и в часности был представле Осиповым на одном из отчетных докладов РАН( кажется, 2009 год и, конечно, со словами что у нас немного дешевле). То есть в основном результат работы российской науки соответсвует ее финансированию. Правда цитирование российских работ крайне низкое. Но тут основная причина в том что российские ученые не имеют денег для представления своих результатов на международных конференциях.
А из-за низких зарплат молодежь в российскую науку не идет. Повидимому с вашим курсом 1$ =10 рублей она не согласна. Да постепенное загнивание наблюдается. А что Вы хотите при средней зарплате 25тыс рублей? Что Вы ожидаете если РАН и другие научные организации как Вы пишите превратилися в собес? И все это не мировые проблемы о которых Вам хочется порассуждать, а чисто российские, не имеющие мировых аналогов.
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:))) паритет покупательской способности национальных валют и биржевые курсы — это две большие разницы.
Мы не можем делать международные сравнения через простой перевод по курсу в обменнике. Нужно учитывать среду... Вы знаете, это все равно, если химик будет проводить какой-то эксперимент, добавляя один и тот же реактив в колбочки, в которых содержится разная среда. В одной, например, будет вода, а в другой — кислота. А потом будет очень удивляться, почему происходит разная реакция:)))
Кажется, Вы проводите исследования во Франции?
Сообщите тогда среднюю цену у них в январе 2013 года на:
1) 1 литр бензина 95
2) 1 литр молока жирности 1%
3) 1 буханка хлеба
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Бензин во Франции зимой стоил 1.20. Это в 2 раза дороже чем в России. Но в Москве я не пользуюсь машиной что-бы ехать на работу. А во Франции городок Аннси маленький и на бензин уходит примерно 50Евро в неделю с воскрестрыми прогулками в горы что есть сущий пустяк.
Только нищего человека могут интересовать цены на 1% молоко и хлеб. Уж поверьте, французкого ученого они не волнуют. Меня тоже ни здесь ни там. Цены на мясо примерно совпадают. Французкое масло President в России дороже чем во Франции.
А все что выходит за рамки предметов первой необходимости в России не производится, а покупается по курсу 1$=30рублей и стоит немного дороже.
Оборудование для научных исследований начиная с комьютеров все импортное. Так что курс 1$=30рублей скорее заниженный.
Кажется я все это уже дважды уже писал.
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:))) так ведь и в Германии гос.ассигнования на науку не в долларах США производятся, а в евро.
Мне очень нравится Ваша идея о том, что ученым не нужно ездить на авто + питаться не продуктами питания, а святым духом.
Мне кажется, что если рос.ученый тоже не ездит на авто, а ест не масло President, а Вологодское, то уровень его расходов тоже будет «сущий пустяк»:))) Зачем спорить с фактом, что гос.финансирование науки выросло в РФ за 10 лет в десятки раз, намного превышая уровень инфляции?
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forum.ozpp.ru/showthread.php?t=86438
Читаем
" Добрый день, уважаемые потребители. Вчера в обычном продуктовом супермаркете приобрёл сливочное масло «Масло Вологодское ИЗ ВОЛОГДЫ 82,5% 180г Чуть позже, просматривая чек, с удивлением узнал, что данный товар стоит более 80 рублей! Это за 180 граммов масла!»
А масло французкое President в той-же упаковке в Москве 75 рублей. Сами понимаете что по пути в Москву оно не подешевело.
В долях ВВП финансирование науки с 2001 года выросло мение чем в 2 раза. Услуги ЖКХ — с 2001 по 2010 год выросли в десять раз. Среднней зарплаты ученого в России 25тысяч рублей хватает только на оплату жизненно необходимых услуг: ЖКХ, еда, oдежда.
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We see things not as they are, but as we are:)))
Ехал по г. Утрехту со скоростью 55. Превышение 5 км/ч. Штраф по почте в 39 евро.
Видимо и в магазины мы с Вами в разные ходим:)
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В Швецарии платил штраф 130 тугриков за парковку двумя колесами на тротуаре. В каждой стране свои правила которые познаются только на опыте. В России тоже.
Универсальное правило для чужой страны — а) ездий как все в) если никого нет — то по правилам.
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Это я к тому, что по моему опыту жизнь в Скандинавии и Нидерландах существенно дороже жизни в России. Во Франции видимо дешевле, поэтому Депардье и решил сменить гражданство:)
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к мнению гуманитариев- младших братьев по разуму типа Den F следует отнестись снисходительно
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читая опус мне вспомнились годы тн перестройки тогда тоже появились некие шустрые персоны типа нуйкина миграняна которые будучи никем не выезжая дальше мытищ стали вещать что все-то у нас не так отсталые мы итог известен вместо сСср мирового автритета 2-й экономики мира имеем эрэфию рашу страну лавочников катящуюся в 3-й мир не понятно как на стр газеты научного сообщества попадают подобные авторы типа Дениса Фомина-Нилова ибо никаких следов его собственной активности обнаружить в WoS не удалось это значит что перед нами нуль ну и что же может нуль полезного изречь да еще и в неведомой ему нише рассуждения которые отвечают уровню мнс в курилке но никак не для печати здесь в Трв печатают но ведь нули могут выдавать только мусор что и произошло 3-й мир понимаешь
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:))))))))) смешной
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Ну наших гуманитариев в WoS отродясь не было. Но гуманитарная наука часть российской науки со всеми ее проблемами усугубленными тем что и точки опоры в виде зарубежной оценки нет.
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согласен в основном с суждениями Александра Обухова и Лдт на которые автор увы просто не отвечает ибо похоже ему нечего сказать по существу
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Ну наших гуманитариев в WoS отродясь не было но судить о серьезной науке им не ведомой они берутся
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2 Vlad1950: смешной Вы... и жалкий:(
Изображаете из себя великодержавного патриота, а к русскому языку относитесь хуже, чем нацмен с Востока на вещевом рынке. Не любите Россию? Тоскуете об СССР? Это Ваша проблема... психологическая. Обратитесь к гуманитариям-психологам. Они помогут. А если не смогут, то тогда к докторам.
И еще по вопросу о WoS. Вы знаете кому принадлежит данный информационный ресурс и для чего он создавался? Подумайте об этом, если сможете:)
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Да, есть, к сожалению, такая проблема — вполне вменяемые в жизни доктора и профессора начинают писать какие-то гадости и заниматься троллингом, оказываясь в Интернете. А может душу так отводят после праздничных застолий. Или действительно ностальгия по молодости и навсегда ушедшей стране так проявляется. Всерьез думают, что они тут анонимны... К сожалению, здесь как раз такой случай, но коллеги, когда я спросил, призвали меня не рубить с плеча. А я было поставил на премодерацию по крайней мере...
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а вы Den Fn самоуверенно- агрессивно- малограмотный околонаучный активист думаю тратить время на повышение вашего уровня развития малоэффективно- говоря вашими терминами
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:)))))))))) вот и славненько! Спасибо, что не будете тратить на это время. И успехов Вам при дальнейшем общении со специалистами-гуманитариями.
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to Den Fn) замечу ,откланиваясь, достижения серьезных специалистов-гуманитариев например проф (АА Зиновьев, СГ. Кара-Мурза)базируются на их глубоких знаниях и достижениях в области естественно- математических наук и реальном личном опыте работы в них впрочем, эти истории не про Вас (Den Fn) мелкого околонаучного активиста нулевого уровня так что учитесь учитесь и еще раз учитесь. надеюсь вам ведомо это пожелание и завет вождя и учителя
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Semper paratus:)))
Вот только и великие ученые-естественники (см. список нобелевских лауреатов) не могли жить и работать без глубоких знаний в гуманитарной области.
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Привет! Если взять за основу твой последний посыл, касающийся электронных коммуникаций, то это в первую очередь вопрос доступа к журналам. Взять страны Запада, Японию, Южную Корею, Китай, Сингапур, Индию. Там многое компьютернизировано и связано с интернетом, но доступ к новейшим публикациям получают только те, чьи организации его оплатили. Та же проблема и у нас — журналы есть, а доступа к ним нет, и главное, нет о них информации, т.е. о том, где, какая статья была опубликована. В этом случае ринц, к сожалению, не панацея. Нужно на сайтах ВУЗов и академических институтов размещать информацию о мониторинге. Казалось бы исследователи сами должны мониторить интересные им издания, но их количество уже слишком велико, даже если брать только ВАКовские издания, а ведь есть и не ВАКовские. Опять же, необходимо, как на Западе, создать электронное хранилище магистерских работ. На Западе такие работы являются вполне научными, в них публикуются источники, фотографии из местных музеев и т.д. Нужна популяризация науки и облегченный доступ к ней.
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