Наукоград Черноголовка — прошлое, настоящее и будущее

Прошлое

Прошлое Черноголовки было, прямо скажем, замечательным. Подмосковный академгородок был создан 56 лет назад по инициативе Нобелевского лауреата по химии академика Н.Н. Семёнова и члена-корреспондента Ф.И. Дубовицкого, которые не только вложили в Черноголовку свои души, но и показали себя отличными управляющими. Так, для ра­боты в черноголовских школах тща­тельно отбирались и приглашались на выгодных условиях одни из самых та­лантливых молодых учителей СССР, в музыкальной школе преподавали вы­пускники Московской консерватории. В черноголовской общеобразователь­ной школе № 82 действовали обсерва­тория и планетарий, а съемки ее каби­нетов, оборудованных по последнему слову техники, периодически встреча­ются в советской киноклассике. Для ра­боты в черноголовских институтах РАН на конкурсной основе отбирали студен­тов и выпускников лучших вузов стра­ны, давая им возможность заниматься наукой в отличных условиях.

Скрытая среди лесов, окруженная озе­рами, лишенная криминала и недоступная для случайных людей (сюда невозмож­но доехать на электричке) Черноголов­ка десятки лет была идеальным местом для работы и жизни людей.

Настоящее

В 2008 году Черноголовка офици­ально стала наукоградом. Здесь, в семи научно-исследовательских институтах и трех филиалах, работают 38 акаде­миков и членов-корреспондентов РАН, более 300 докторов наук и 700 канди­датов наук. С их научной деятельно­стью связаны имена лауреатов Нобелев­ской премии Н.Н. Семенова, Л.Д. Ландау, П.Л. Капицы, Ж.И. Алферова, В.Л. Гинз­бурга, А.А. Абрикосова, а совсем недав­но в 2010 году Нобелевскую премию по физике за исследования графена полу­чили выходцы из Черноголовки Андрей Гейм и Константин Новоселов.

В Черноголовке налажено произ­водство наукоемкой продукции, кото­рое осуществляют как государственные предприятия (Экспериментальный за­вод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро РАН (ФГУП ЭЗАН), Научно-технологический центр «Электронтех» РАН (ФГУП НТЦ «Электронтех» РАН), так и коммерческие фирмы. В прошлом году стоимость про­изведенной здесь научно-технической продукции составила более 10 млрд руб. По числу исследователей, выполняющих научные исследования и разработки, по внутренним затратам на научные иссле­дования и разработки по отношению к объему отгруженных товаров собственно­го производства, по объему наукоемкой продукции научно-производственного комплекса Черноголовка занимает ли­дирующее место среди наукоградов Рос­сии. Что же может сдерживать дальней­шее развитие такого города?

Обратимся к фактам и цифрам. Из 66 млн руб., полученных за 5 лет по про­грамме поддержки наукоградов, пода­вляющая часть денег была потрачена на прокладку деревенского водопровода и автомобильную деревенскую доро­гу. В инфраструктуру города, а тем бо­лее в инновационную деятельность не удалось вложить ни копейки.

Дело в том, что, во-первых, у города нет своих земель. Более 1500 га земли в результате произведенного 3 года назад раздела академических земель оказалось в казне РФ. На 15 участках, поставлен­ных на кадастровый учет, находится го­родская застройка: многоэтажные инди­видуальные жилые дома, школы, детские сады, дороги, объекты благоустройства, объекты недвижимости юридических и физических лиц, места массового отдыха.

В 2009 году Администрация заявила о намерении принять в муниципальную собственность земельные участки, сво­бодные от объектов федеральной соб­ственности. Однако указанная проблема до настоящего времени остается нере­шенной, несмотря на обращения администрации городского округа и ходатай­ства правительства Московской области в Росимущество.

Сложившаяся ситуация парализовала жизнь в Черноголовке: не строятся но­вые и не вводятся в эксплуатацию не­достроенные объекты, администрация не может осуществлять выдачу разрешений на выполнение строительных работ и благоустраивать город, не про­изводятся уплата земельного налога и арендных платежей за использование земли — она ни за кем не закреплена, хотя по факту и используется.

Во-вторых, все объекты городской ин­фраструктуры: ЖКХ, котельная, водока­нал, электрослужба, очистные сооруже­ния, открытые спортивные площадки, озера, зона отдыха — являются феде­ральной собственностью и находятся в хозяйственном ведении ФГУП «Управ­ление эксплуатации Научного центра Российской академии наук в Черного­ловке» (ФГУП УЭ НЦЧ РАН), которое не в состоянии содержать город. Управление жилищно-коммунальным комплексом законодательно было признано непро­фильной деятельностью РАН, финансирование которой сокращалось Мини­стерством финансов РФ ежегодно. Так, за последние 5 лет объем субсидий со­кратился в три раза, а в 2012 году рас­ходы на благоустройство не были за­планированы вовсе.

При этом список проблем города рас­тет с каждым днем. Прекратился капи­тальный ремонт дорог и других объектов ЖКХ. Долги перед поставщиками газа и электроэнергии в конце июля достигли почти 40 млн руб.

В сложившейся ситуации в Черно­головку невозможно привлечь инве­стиции: как мы помним, земля и зда­ния находятся в ведении РАН. Прибыль от аренды помещений, которые сдают­ся различным фирмам, не попадает в бюджет города. Городской бюджет еже­годно недополучает десятки миллионов рублей в форме земельного налога и в виде арендных платежей за пользование имуществом. Муниципалитет же, вместо того, чтобы вкладывать деньги в модер­низацию зданий, вынужден выплачивать РАН ежегодно более 13 млн руб. в каче­стве аренды за помещения, в которых размещаются административные струк­туры, объекты культуры, спорта и досуга.

Про досуг хочется рассказать отдель­но. Единственный кинотеатр, он же кон­цертный зал в городе — Дом ученых НЦЧ РАН — расположен в здании типового кинотеатра, введенного в эксплуатацию в 1967 году. Зрительный зал практиче­ски не отапливается. Киноаппаратура КПТ-23, установленная в 1967 году, устарела морально и технически. От­сутствие сцены стандартного размера создает большие трудности для исполнителей больших концертных про­грамм (а талантливых коллективов в городе хватает).

Спортивный комплекс НЦЧ РАН мо­ложе Дома ученых. Он был построен в 1976 году. Здание спроектировано ра­ционально, в реконструкции и перепла­нировке не нуждается, но ему необходим капитальный ремонт стоимостью более 55 млн руб. — надо менять кров­лю, обновлять фасад, бассейн и спор­тивный зал.

Общеизвестно, что Московская об­ласть стабильно выделяет средства на целевые программы, в том числе на мо­дернизацию объектов культуры и досу­га, ремонт дорог и дворов. Но эти программы городу совершенно недоступны, пока благоустройство Черноголовки финансируется через РАН и ее земли счи­таются федеральными.

На днях министр физической культуры, спорта и туризма Московской области проинформировал Администрацию Чер­ноголовки о приеме заявок на участие в целевой программе по оснащению фут­больных полей муниципальных сооруже­ний искусственным покрытием. То есть область была готова привести в порядок наши футбольные стадионы. Но, к сожа­лению, наши поля не имеют отношения к муниципалитету, поэтому в участии нам было отказано, — сетует замести­тель главы администрации г. Черного­ловка Владимир Авдонин. — При этом состояние наших полей отвратитель­но. Самое «ходовое» из них появилось в 1966 году и до сих пор находится на ба­лансе РАН. Из— за низкого качества покрытия на ежегодных городских турнирах спортсмены получают здесь серьезные травмы. Игра идет за плотной пыль­ной завесой, газона на этом месте давно нет. Принимая у себя команды, мы гото­вы провалиться от стыда. Мы требу­ем передачи поля городу, чтобы приве­сти его в порядок.

В городе более десяти лет обсужда­ется вопрос о строительстве храма. Вот, что говорит об этом местный священник отец Вячеслав: «Черноголов­ка — город молодой, храма здесь никог­да не было. Исторически ближайшим к городу был приход Никольского храма с. Макарово, настоятелем которого я являюсь. Прихожане нашего храма — в основном жители Черноголовки. Но от нее до с. Макарово 9 километров, добираться сюда не всем удобно. По­нимая это, мы построили маленький деревянный храм при больнице, но он, конечно, всех желающих вместить не может. В 2000- м году наш приход по­сетил митрополит Крутицкий и Ко­ломенский Ювеналий, который благо­словил строительство в Черноголовке храма в честь Новомученников и Ис­поведников Российских. С тех пор нам многое удалось сделать: мы согласова­ли и землеотвод, и проект. Но никак не можем получить землю под храм в соб­ственность РПЦ, что необходимо для начала строительства. Администрация города нас всецело поддерживает, но помочь не в состоянии, т.к. земля находится не в ее ведении. Перепи­ска с Росимуществом на протяжении многих лет ведется безрезуль­татно …

И РАН, и жители понимают, что эти проблемы можно решить только од­ним путем — передав земельно-имущественный комплекс города в муниципалитет. Тогда можно было бы модернизировать устаревшие Дом ученых и Спорткомплекс за счет об­ластных целевых программ и/или частного финансирования; привести в порядок футбольное поле и спор­тивные площадки за счет целевых программ; разрешить строительство православного храма; участвовать в программах Московской области по капитальному ремонту дорог; зара­батывать деньги для города, сдавая в аренду помещения; можно было бы пополнить городской бюджет за счет сбора земельного налога; при­влекать в город инвестиции, начать на территории Черноголовки новое строительство.

Будущее

Смелый поступок РАН — передача муниципалитету жилья и социальной сферы города привел к тому, что сей­час Черноголовка полностью самосто­ятельное муниципальное образование, имеющее собственный бюджет, кото­рый последние три года выполняется с профицитом. Мы имеем возможность тратить деньги на благоустройство, образовательные, медицинские и дру­гие социальные программы. Большое внимание уделяется такому важному вопросу, как создание благоприятных условий для развития всех форм пред­принимательства.

Черноголовка — привлекатель­ное место для развития наукоем­кого бизнеса. У нас есть свободная земля под жилое и производствен­ное строительство, резервы мощ­ности по электро— и водоснабжению, развитая сеть коммуникаций. Город связан хорошими дорогами с Москвой и городами соседних областей. Ста­тус наукограда не предусматрива­ет существенных налоговых льгот для предприятий, но мы гарантиру­ем бизнесменам благожелательное отношение, оперативное решение их вопросов, строгое соблюдение взаим­ных обязательств.

Направления финансирования - разви­тие инфраструктуры научной, иннова­ционной и инновационно— коммерческой деятельности, осуществление за­тратных инновационных социально значимых проектов, а также проек­тов и мероприятий, связанных с ре­конструкцией и развитием городской инфраструктуры. В частности, мы планируем активно внедрять в город­ское хозяйство ресурсосберегающие технологии, разработанные учеными…

В этой цитате вместо Черноголов­ка было Кольцово, а вместо Москва -Новосибирск. Действительно, есть под Новосибирском наукоград Кольцово, в котором несколько лет назад по ини­циативе академика Льва Степановича Сандахчиева, генерального директора Государственного научного центра ви­русологии и биотехнологии «Вектор», которое являлось градообразующим предприятием, был сделан смелый эксперимент, давший блестящий результат. Интересно, ждет ли Черноголовку ана­логичное прекрасное будущее или ее жители так и останутся пленниками зе­мельного вопроса?

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