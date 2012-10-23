Наукоград Черноголовка — прошлое, настоящее и будущее
Прошлое
Прошлое Черноголовки было, прямо скажем, замечательным. Подмосковный академгородок был создан 56 лет назад по инициативе Нобелевского лауреата по химии академика Н.Н. Семёнова и члена-корреспондента Ф.И. Дубовицкого, которые не только вложили в Черноголовку свои души, но и показали себя отличными управляющими. Так, для работы в черноголовских школах тщательно отбирались и приглашались на выгодных условиях одни из самых талантливых молодых учителей СССР, в музыкальной школе преподавали выпускники Московской консерватории. В черноголовской общеобразовательной школе № 82 действовали обсерватория и планетарий, а съемки ее кабинетов, оборудованных по последнему слову техники, периодически встречаются в советской киноклассике. Для работы в черноголовских институтах РАН на конкурсной основе отбирали студентов и выпускников лучших вузов страны, давая им возможность заниматься наукой в отличных условиях.
Скрытая среди лесов, окруженная озерами, лишенная криминала и недоступная для случайных людей (сюда невозможно доехать на электричке) Черноголовка десятки лет была идеальным местом для работы и жизни людей.
Настоящее
В 2008 году Черноголовка официально стала наукоградом. Здесь, в семи научно-исследовательских институтах и трех филиалах, работают 38 академиков и членов-корреспондентов РАН, более 300 докторов наук и 700 кандидатов наук. С их научной деятельностью связаны имена лауреатов Нобелевской премии Н.Н. Семенова, Л.Д. Ландау, П.Л. Капицы, Ж.И. Алферова, В.Л. Гинзбурга, А.А. Абрикосова, а совсем недавно в 2010 году Нобелевскую премию по физике за исследования графена получили выходцы из Черноголовки Андрей Гейм и Константин Новоселов.
В Черноголовке налажено производство наукоемкой продукции, которое осуществляют как государственные предприятия (Экспериментальный завод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро РАН (ФГУП ЭЗАН), Научно-технологический центр «Электронтех» РАН (ФГУП НТЦ «Электронтех» РАН), так и коммерческие фирмы. В прошлом году стоимость произведенной здесь научно-технической продукции составила более 10 млрд руб. По числу исследователей, выполняющих научные исследования и разработки, по внутренним затратам на научные исследования и разработки по отношению к объему отгруженных товаров собственного производства, по объему наукоемкой продукции научно-производственного комплекса Черноголовка занимает лидирующее место среди наукоградов России. Что же может сдерживать дальнейшее развитие такого города?
Обратимся к фактам и цифрам. Из 66 млн руб., полученных за 5 лет по программе поддержки наукоградов, подавляющая часть денег была потрачена на прокладку деревенского водопровода и автомобильную деревенскую дорогу. В инфраструктуру города, а тем более в инновационную деятельность не удалось вложить ни копейки.
Дело в том, что, во-первых, у города нет своих земель. Более 1500 га земли в результате произведенного 3 года назад раздела академических земель оказалось в казне РФ. На 15 участках, поставленных на кадастровый учет, находится городская застройка: многоэтажные индивидуальные жилые дома, школы, детские сады, дороги, объекты благоустройства, объекты недвижимости юридических и физических лиц, места массового отдыха.
В 2009 году Администрация заявила о намерении принять в муниципальную собственность земельные участки, свободные от объектов федеральной собственности. Однако указанная проблема до настоящего времени остается нерешенной, несмотря на обращения администрации городского округа и ходатайства правительства Московской области в Росимущество.
Сложившаяся ситуация парализовала жизнь в Черноголовке: не строятся новые и не вводятся в эксплуатацию недостроенные объекты, администрация не может осуществлять выдачу разрешений на выполнение строительных работ и благоустраивать город, не производятся уплата земельного налога и арендных платежей за использование земли — она ни за кем не закреплена, хотя по факту и используется.
Во-вторых, все объекты городской инфраструктуры: ЖКХ, котельная, водоканал, электрослужба, очистные сооружения, открытые спортивные площадки, озера, зона отдыха — являются федеральной собственностью и находятся в хозяйственном ведении ФГУП «Управление эксплуатации Научного центра Российской академии наук в Черноголовке» (ФГУП УЭ НЦЧ РАН), которое не в состоянии содержать город. Управление жилищно-коммунальным комплексом законодательно было признано непрофильной деятельностью РАН, финансирование которой сокращалось Министерством финансов РФ ежегодно. Так, за последние 5 лет объем субсидий сократился в три раза, а в 2012 году расходы на благоустройство не были запланированы вовсе.
При этом список проблем города растет с каждым днем. Прекратился капитальный ремонт дорог и других объектов ЖКХ. Долги перед поставщиками газа и электроэнергии в конце июля достигли почти 40 млн руб.
В сложившейся ситуации в Черноголовку невозможно привлечь инвестиции: как мы помним, земля и здания находятся в ведении РАН. Прибыль от аренды помещений, которые сдаются различным фирмам, не попадает в бюджет города. Городской бюджет ежегодно недополучает десятки миллионов рублей в форме земельного налога и в виде арендных платежей за пользование имуществом. Муниципалитет же, вместо того, чтобы вкладывать деньги в модернизацию зданий, вынужден выплачивать РАН ежегодно более 13 млн руб. в качестве аренды за помещения, в которых размещаются административные структуры, объекты культуры, спорта и досуга.
Про досуг хочется рассказать отдельно. Единственный кинотеатр, он же концертный зал в городе — Дом ученых НЦЧ РАН — расположен в здании типового кинотеатра, введенного в эксплуатацию в 1967 году. Зрительный зал практически не отапливается. Киноаппаратура КПТ-23, установленная в 1967 году, устарела морально и технически. Отсутствие сцены стандартного размера создает большие трудности для исполнителей больших концертных программ (а талантливых коллективов в городе хватает).
Спортивный комплекс НЦЧ РАН моложе Дома ученых. Он был построен в 1976 году. Здание спроектировано рационально, в реконструкции и перепланировке не нуждается, но ему необходим капитальный ремонт стоимостью более 55 млн руб. — надо менять кровлю, обновлять фасад, бассейн и спортивный зал.
Общеизвестно, что Московская область стабильно выделяет средства на целевые программы, в том числе на модернизацию объектов культуры и досуга, ремонт дорог и дворов. Но эти программы городу совершенно недоступны, пока благоустройство Черноголовки финансируется через РАН и ее земли считаются федеральными.
На днях министр физической культуры, спорта и туризма Московской области проинформировал Администрацию Черноголовки о приеме заявок на участие в целевой программе по оснащению футбольных полей муниципальных сооружений искусственным покрытием. То есть область была готова привести в порядок наши футбольные стадионы. Но, к сожалению, наши поля не имеют отношения к муниципалитету, поэтому в участии нам было отказано, — сетует заместитель главы администрации г. Черноголовка Владимир Авдонин. — При этом состояние наших полей отвратительно. Самое «ходовое» из них появилось в 1966 году и до сих пор находится на балансе РАН. Из— за низкого качества покрытия на ежегодных городских турнирах спортсмены получают здесь серьезные травмы. Игра идет за плотной пыльной завесой, газона на этом месте давно нет. Принимая у себя команды, мы готовы провалиться от стыда. Мы требуем передачи поля городу, чтобы привести его в порядок.
В городе более десяти лет обсуждается вопрос о строительстве храма. Вот, что говорит об этом местный священник отец Вячеслав: «Черноголовка — город молодой, храма здесь никогда не было. Исторически ближайшим к городу был приход Никольского храма с. Макарово, настоятелем которого я являюсь. Прихожане нашего храма — в основном жители Черноголовки. Но от нее до с. Макарово 9 километров, добираться сюда не всем удобно. Понимая это, мы построили маленький деревянный храм при больнице, но он, конечно, всех желающих вместить не может. В 2000- м году наш приход посетил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который благословил строительство в Черноголовке храма в честь Новомученников и Исповедников Российских. С тех пор нам многое удалось сделать: мы согласовали и землеотвод, и проект. Но никак не можем получить землю под храм в собственность РПЦ, что необходимо для начала строительства. Администрация города нас всецело поддерживает, но помочь не в состоянии, т.к. земля находится не в ее ведении. Переписка с Росимуществом на протяжении многих лет ведется безрезультатно …
И РАН, и жители понимают, что эти проблемы можно решить только одним путем — передав земельно-имущественный комплекс города в муниципалитет. Тогда можно было бы модернизировать устаревшие Дом ученых и Спорткомплекс за счет областных целевых программ и/или частного финансирования; привести в порядок футбольное поле и спортивные площадки за счет целевых программ; разрешить строительство православного храма; участвовать в программах Московской области по капитальному ремонту дорог; зарабатывать деньги для города, сдавая в аренду помещения; можно было бы пополнить городской бюджет за счет сбора земельного налога; привлекать в город инвестиции, начать на территории Черноголовки новое строительство.
Будущее
Смелый поступок РАН — передача муниципалитету жилья и социальной сферы города привел к тому, что сейчас Черноголовка полностью самостоятельное муниципальное образование, имеющее собственный бюджет, который последние три года выполняется с профицитом. Мы имеем возможность тратить деньги на благоустройство, образовательные, медицинские и другие социальные программы. Большое внимание уделяется такому важному вопросу, как создание благоприятных условий для развития всех форм предпринимательства.
Черноголовка — привлекательное место для развития наукоемкого бизнеса. У нас есть свободная земля под жилое и производственное строительство, резервы мощности по электро— и водоснабжению, развитая сеть коммуникаций. Город связан хорошими дорогами с Москвой и городами соседних областей. Статус наукограда не предусматривает существенных налоговых льгот для предприятий, но мы гарантируем бизнесменам благожелательное отношение, оперативное решение их вопросов, строгое соблюдение взаимных обязательств.
Направления финансирования - развитие инфраструктуры научной, инновационной и инновационно— коммерческой деятельности, осуществление затратных инновационных социально значимых проектов, а также проектов и мероприятий, связанных с реконструкцией и развитием городской инфраструктуры. В частности, мы планируем активно внедрять в городское хозяйство ресурсосберегающие технологии, разработанные учеными…
В этой цитате вместо Черноголовка было Кольцово, а вместо Москва -Новосибирск. Действительно, есть под Новосибирском наукоград Кольцово, в котором несколько лет назад по инициативе академика Льва Степановича Сандахчиева, генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», которое являлось градообразующим предприятием, был сделан смелый эксперимент, давший блестящий результат. Интересно, ждет ли Черноголовку аналогичное прекрасное будущее или ее жители так и останутся пленниками земельного вопроса?
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Метки: #115, академгородок, Андрей Гейм, биотехнологии, бюджет, вуз, графен, исследования, Константин Новоселов, Мария Хмеленко, РАН, РПЦ, СССР, Черноголовка, школа
«Интересно, ждет ли Черноголовку аналогичное прекрасное будущее или ее жители так и останутся пленниками земельного вопроса?»
Ну храмов-то точно больше станет. На порядок. С МИФИ пример возьмут, далеко и ходить не надо.
Плохому танцору всегда что-нибудь мешает. А вот отсутствие храма это огромная «проблема», активно сдерживающая появление новых Нобелевских лауреатов. В Кольцово, наверное, развитие началось после строительства храма.
А если серьезно, то мне не понятно, почему большое количество умных людей не могут решить одну маленькую проблему: замену своего неэффективного руководства. Это касается как руководства конкретного наукограда, так и РАН в целом.
Абрикосов и Семенов вроде как работали и бывали в ЧГ . А вот Ландау Капица Гинзбург уже скорее приписка ...