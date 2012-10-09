«Это кричит твой вакуум…»
Как известно, нельзя объять необъятное. Еще известно, что специалист флюсу подобен. Чему подобен неспециалист, пытающийся объять необъятное без помощи специалистов, — даже страшно себе представить. Однако страшно — не означает невозможно. В этом смогли убедиться все, кто пришел 1 октября в московское кафе «Март» на очередную встречу в киноклубе FILMDOC.RU.
Проект был организован режиссером-документалистом Дмитрием Завильгельским. На вечерах в клубе происходят показ фильмов и их обсуждение. В октябре четыре встречи в клубе будут посвящены работам об ученых и науке. На этот раз собравшиеся посмотрели «Структуру вакуума», снятую на студии «Леннаучфильм».
Фильм доступен на YouTube и уже вызвал споры в блогосфере. Дело в том, что автор ленты — Юлиан Барышников — выбрал своим героем одного из известных фриков — Анатолия Рыкова. Соответственно рассказ в фильме идет о его работе.
Обсуждать суть «гипотезы» Рыкова вряд ли интересно. Поэтому, модерируя дискуссию в клубе, я попытался выяснить, как же такие фильмы снимаются на вроде бы когда-то приличных студиях, да еще и за деньги Минкульта. Суть ответа состоит в том, что никаких реальных барьеров на пути подобных «произведений науч-поп искусства» нет. При принятии заявки никакой внятной компетентной научной экспертизы не проводится (достаточно принести пару отзывов от кого-нибудь «со званиями», хотя он может быть бесконечно далек от тематики работы; в данном случае сработал отзыв академика Страхова, надеюсь, ему теперь стыдно). После окончания основной работы можно показать материал столь же некомпетентным в конкретной проблематике «экспертам» (у фильма формально есть два научных консультанта, которые, на самом деле, по ходу работы никаких консультаций и не давали, да и вряд ли смогли бы дать в силу некомпетентности в рассматриваемых вопросах). Это очень печально. Фильм идет всего 20 минут, а дискуссия продолжалась более двух часов. Наверное, можно было бы говорить и дольше, тем более, что в зале присутствовало изрядное количество «коллег» Рыкова по трудному делу опровержения хорошо установленных научных фактов. К счастью, они всё-таки составляли меньшинство, а потому удалось обсудить действительно важные интересные вещи, связанные с популяризацией науки. Это стало возможным, поскольку в зале были и ученые (отмечу важные комментарии Павла Иванова из АКЦ ФИАН и Дмитрия Бадьина из ГАИШ), и представители ТВ и документалистики, и научные журналисты. Впечатления последних можно прочесть в их репортажах на сайтах gazeta.ru и strf.ru.
Мы публикуем короткие отзывы ученых на фильм. Они были переданы и режиссеру, ответы которого мы готовы опубликовать в ТрВ-Наука. Также мы хотим призвать руководство студии «Леннаучфильм» (которая теперь является филиалом «Центра национального фильма») и Министерство культуры отреагировать на критику, звучащую в СМИ, и рассказать, какие шаги они намерены предпринять для того, чтобы подобный кошмар за народные деньги больше не снимался.
Сергей Попов, докт.физ. — мат. наук, ГАИШ МГУ
По просьбе Сергея Попова посмотрел фильм «Строение вакуума», выпущенный под маркой «Леннаучфильма». Ну, какие тут могут быть комментарии?
К автору самодельной теории по поводу «строения вакуума» у меня нет никаких претензий. Подобные авторы и теории были, есть и будут — это своеобразное явление природы, с которым ничего нельзя поделать и от которого хватаются за голову администраторы разных научных форумов и ученые секретари академических институтов.
Нужно ли предъявлять претензии к автору данного фильма? Я сначала гадал, что им движет — невежество или корыстный интерес? После того, как погуглил по поводу «строения вакуума» и почитал высказывания автора на форумах, вопрос отпал. Претензии к автору фильма Юлиану Барышникову снимаются — он относится к тому же самому явлению природы, что и автор теории «строения вакуума», и дискутировать с ним никакого смысла нет. Эти люди воспринимают физику XIX века, а дальше их заклинивает, и они считают всех ученых ХХ века обманщиками, а современную физику — лохотроном. Вопрос, как в полном согласии с «гнусной теорьей Эйнштейна» работает GPS, летают частицы в ускорителях и определяются траектории космических аппаратов, этих людей не тревожит. Спорить здесь бесполезно, надо просто оставить их в покое. Значит, претензии переносятся на другой уровень — к «Леннаучфильму». Вроде бы солидный в прошлом бренд. Сейчас, после реорганизации, это филиал «Леннаучфильма» ОАО «Центр национального фильма». Откуда такое позорище? Есть ли там вообще хоть какой-то контроль за научной достоверностью продукции?
Как на наши деньги производится этот вздор?
Думаю, эти вопросы полезно задать публично руководству данной киностудии. От чьего имени вопрос должен прозвучать? Подумаем, здесь есть несколько вариантов.
Борис Штерн, докт. физ. — мат. наук, ИЯИ РАН
P.S. Кстати, вакуум — действительно сложная среда (правда, вполне подчиняющаяся Лоренц-инвариантности, хотя ее нарушения ищут в космических лучах очень высокой энергии — пока безуспешно), и популярный рассказ об этом для широкой публики был бы крайне полезен.
Отзыв на фильм «Строение вакуума» («Леннаучфильм»). Фильм формирует неверное представление о состоянии современных теоретических и экспериментальных исследований в области гравитации. Содержание фильма основано на неправильной интерпретации классического опыта Майкельсона. После схематичного описания опыта, на пятой минуте фильма, утверждается следующее: «Ученые думали, что эфир, в котором движется свет, может проявить себя, если скорости лучей будут различаться из-за движения Земли. Но лучи имели одинаковую скорость. Такая установка на самом деле не могла обнаружить изменение скоростей лучей света. А причина ведь проста — лучи проходили одинаковое расстояние в одинаковых условиях среды. И движение Земли здесь не могло влиять на скорость света. Опыт Майкельсона даст такой же результат со звуковыми волнами и с другими движущимися объектами, если для них условия среды будут одинаковыми. Но отрицать роль воздуха при распространении звука еще не пришло в голову ни одному ученому».
Неверность утверждения легко увидеть из рассмотренной авторами аналогии со звуком. Если экспериментальная платформа будет двигаться относительно воздуха, скорости звука вдоль движения платформы и в перпендикулярном направлении будут различаться и эксперимент не даст такого же результата, как эксперимент со светом. В учебнике физики для 11 класса средней школы Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева и В.М. Чаругина написано следующее: «Подобно тому, как в системе отсчета, движущейся относительно воздуха, возникает ветер, при движении по отношению к эфиру (если, конечно, эфир существует) должен быть обнаружен «эфирный ветер».
Опыт по обнаружению «эфирного ветра» был поставлен в 1881 году американскими учеными А.Майкельсоном и Э. Морли по идее, высказанной за 12 лет до этого Максвеллом. ... Движения Земли по отношению к эфиру обнаружить не удалось».
Противоречащее школьному курсу физики объяснение классического опыта в начале фильма предопределяет игнорирование авторами фильма последующих продвижений в физике и многочисленных экспериментов по проверке теории относительности, проводимых в России и в мире. Например, проверка теории относительности проводится на интерферометре LIGO, в работе которого участвует группа ученых из МГУ им. М.В. Ломоносова. Кроме того, при построении систем спутниковой навигации (таких, как GPS и ГЛОНАСС) использовались расчеты на основе теории относительности. Данные системы в текущей конфигурации не были бы работоспособны в случае наличия «кристаллического эфира».
Не хотелось бы подробно комментировать весь фильм, но остановимся еще на одном моменте. Авторы основывают критику теории относительности на формуле E=mc2, которая не входит в число положений критикуемой теории (см., например, вышеупомянутый учебник Г. Я.Мякишева).
Григорий Рубцов, канд. физ. — мат. наук, н.с. ИЯИ РАН
Меня попросили написать отзыв о снятом студией «Леннаучфильм» 20-минутном материале, который называется «Структура вакуума». При просмотре довольно быстро становится ясно, что речь идет о псевдонауке, и писать в ТрВ-Наука в общем не о чем — с тем же успехом можно критиковать астрологические прогнозы. Тем не менее, взявшись за гуж...
Материал посвящен некоей современной модификации теории эфира, предлагаемой А. В. Рыковым из геофизического института РАН. Его труды можно найти в Интернете, например www.scorcher.ru/art/theory/rykov/rrykov2.php. О чем идет речь? Напомню, гипотеза эфира в свое время была почтенной научной концепцией, к сожалению для ее сторонников, опровергнутой в опытах Майкельсона-Морли. В этих опытах, предполагая, что свет представляет собой колебания некоей среды (собственно, и называемой эфиром), пытались определить скорость движения Земли относительно этой самой среды. И выяснили, что никакого такого движения («эфирного ветра») нет. Нет независимо от времени суток и сезона (т.е. независимо от того, куда именно в Солнечной системе движется установка в данный момент). Никакого резона держать сущности, которые себя никак не проявляют, нет, и концепция эфира была сдана в утиль. А.В. Рыков с традиционной интерпретацией не согласен. Он утверждает (цитирую книгу из Интернета), что «продольная компонента установки не могла заметить движение в эфире по причине сложения равных эффектов, но с обратными знаками при движении света вперед и назад в интерферометре». Это, конечно, неправильно: установка была предназначена для обнаружения квадратичного эффекта, знак которого не зависит от направления движения. В фильме говорится, что изменения интерференционной картины звуковых волн в аналогичном эксперименте со звуковыми волнами в воздухе не будет — конечно, будет, если установку поставить на ветер. Но на самом деле важно даже не это. Пусть даже что-то не так с конкретным экспериментом Майкельсона в части измерений или интерпретации. Но с тех пор прошло больше ста лет, и вывод об отсутствии эфирного ветра был подтвержден во множестве опытов, с точностью не хуже 10 знаков!
Именно то, что весь этот массив последующих данных игнорируется, и позволяет уверенно говорить, что речь идет о псевдонауке: построениях людей, знакомых с современной картиной знания по научно-популярным и историческим изданиям, да и то устаревшим лет на пятьдесят.
Дальше и разбираться страшно, да и ни к чему. Отмечу наиболее поразительный вывод. Оказывается, эфир представляет из себя кристалл (!) с периодом решетки порядка 10-15 м, и автор на голубом глазу пишет, что это и есть самая короткая из возможных длин волн. Что космические гамма-лучи могут иметь энергию кванта свыше 10 ТэВ и соответственно длина волны в тысячи раз меньше указанной, ему, видимо, неизвестно. Излишне добавлять, что масштабы порядка 10-15 м вполне достижимы в современных ускорителях и никакой кристаллической структуры на них, конечно, нет.
Хочется завершить эту заметку обращением к журналистам. Если вам предлагают сделать сюжет о новой революционной теории в области естественных наук, поинтересуйтесь, где автор публикуется и на что ссылается. Если публикуется в научных журналах и ссылается на недавние статьи в них же — смело делайте сюжет. А если печатает только книги (особенно, за свой счет), а ссылается на Эйнштейна и Ньютона — отнеситесь скептически. Позора потом меньше будет.
Алексей Рубцов, докт. физ. — мат. наук, физфак МГУ
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Метки: #114, «Леннаучфильм», Алексей Рубцов, Борис Штерн, вакуум, Григорий Рубцов, лженаука, псевдонаука, Сергей Попов, физика
Многоуважаемые господа С.Попов, Б.Штерн, Г.Рубцов и А.Рубцов! Объясните неучу А.Рыкову как распространяется свет в пустоте, каков источник гравитации и каков источник всех масс микрочастиц. Опыт Майкельсона не главный аргумент в моей книге, это на совести режиссера фильма. Я согласен с Ю.Барышниковым главным образом с его трактовкой распространения света в эфире, с рождением масс микрочастиц из вакуума и с источником гравитации и инерции в структуре вакуума (в эфире). Благодарен Ю.Барышникову за фильм с его недостатками и достоинствами. Фильм есть огромная поддержка ОТКРЫТИЯ СТРОЕНИЯ ВАКУУМА. Пустоты в природе нет, есть вечная структура этой «пустоты» и это положение игнорируется в физике ХХ века и сейчас. А.Эйнштейн своей геометрической теорией успешно используется в космической технике (GPS, Глонасс). Да, в книге приведена квантовая теория света (ЭМВ) М.Планка – гениального ученого, с пределом частоты 2,4892113е+20 Гц. А с более высокими частотами существует сплошной, не квантованный, спектр уже магнитоэлектрических волн (МЭВ). И здесь нет противоречий с моей книгой. Спасибо за внимание! А.Рыков.
К сожалению, учёные сегодня ведут себя как рпцшники — та же категоричность, догматичность и нежелание слышать иную, кроме их — адептов истины на Земле — точку зрения. Но вот для меня Бог — это не кресты и не купола; так и для настоящего учёного, на мой взгляд, современная научная картина мира никак не может быть некой Торой, к которой категорически ничего нельзя прибавить или убавить. Нет застывших догм, мир и наше представление о нём меняются постоянно.
А с рцпшным отношением к миру — только тупик. Который, кстати, и так наблюдается в научном познании мира.
Ув.Анатолий Васильевич, хочется выразить вам слова поддержки и пожелать вам не сдаваться, идти дальше, работать. Кто знает, как оценят ваш вклад в будущем? Мы пока слишком мало знаем о мире, чтобы утверждать что-то наверняка. Одно я знаю точно — всё новое в науке подвергалось сомнению, однако, науку не двигают люди с костным мировоззрением, а двигают люди, которые выходят за рамки существующих концепций.
Уважаемые С.Попов, Б.Штерн, Г.Рубцов и А.Рубцов! 6 декабря Юлиан Барышников сделал доклад о вращении установки, в которой ускоренное или замедленное вращение диска вызывает соответственно вращение самой установки. Доклад размещен на сайте
www.youtube.com/watch?v=- ...feature=youtu.be
И этот опыт требует физического объяснение. Его можно объяснить СТРОЕНИЕМ ВАКУУМА. Дело в том, что вращательное движение преобладает в физике и в астрофизике: вещество состоит из атомов, в которых ВРАЩАЮТСЯ электроны вокруг вращающихся ядер, вращаются ВСЕ МИКРОЧАСТИЦЫ без потребления внешней энергии. В космосе вращаются млрд лет все планеты и звезды, галактики и тоже БЕЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ внешней энергии. Вращение есть главное движение в природе. И причину этого НАДО ЗНАТЬ! Опыт Ю.Барышникова также требует объяснения в котором кпд БОЛЬШЕ единицы!
Огромное СПАСИБО Вам,дорогой АМВ! Поддержка открытия вечной структуры вакуума очень важна.
Анатолий Рыков
Статья в 10 номере этого года Валерия Анатольевича Рубакова касается физики микрочастиц, включая бозон Хиггса. Поражает знаниями устройства мира микрочастиц, включая спины частиц на основе константы М.Планка. А между тем известно наблюдение супругами Кюри в 1933 году рождение масс электрона и позитрона из точки вакуума. Есть теория кварков, призванная объяснить, почему единственный электрический заряд с знаками (+) и (-) 1.60217646263е-19 кулон годен для любой массы от электрона до протона. Но здесь возможна альтернатива, что вакуум (эфир) образован кристаллической структурой с потоками магнитной индукции Ф между зарядами. И эта альтернатива объясняет абсолютно все известные нам явления от гравитации до строения ядер атомов и является мощным инструментом в понимании ПРИРОДЫ всех явлений. Она опубликована в книге «Вакуум и вещество Вселенной», 2007, изд.Рестарт, 160 с. Есть фильм «Структура вакуума» ЛенНаучФильма 2011 года.
Только что Л.М.Топтунова, к.ф. -м.н. , прислала обзор по опытам типа Майкельсона-Морли. Их опыт показывал практически нулевой результат по причине движения света вперед и назад, а более поздние опыт с реликтовым излучением дали уже более верные результаты движения Солнечной системы сквозь так называемый неподвижный эфир. Результаты от 300 до 390 км/с. Так что уважаемые господа запомните этот результат! Ваша критика фильма несостоятельна.
А почему?
Почему Закрыта?
попов, верни ссылки
Уважаемые господа! Во Вселенной может существовать, и обязано существовать вечное и не объяснимое нашей наукой сущность. Так вот, эта сущность и есть электрический заряд и МЕЖДУ зарядами магнитный поток Ф=Ф(о)/(pi*137,036)=h/(0,5*e*pi*137,036)=4,8032042е-18 Вебер. Ф(о) определено в явлениях сверхпроводимости. Изменить, объяснить люди не в силах. Кстати опыт с не структурированной плазмой в вакууме космоса дал поразительный результат: плазма приобрела кварцевую структуру, напоминающую строение галактик и атомов вещества.
ну неуч высказался и что
А вот что: поляризация среды вакуума массами в 7.8490194е-41 меньше электричества. Это между привычными массам. А на Земле эта поляризация уже заметна – в сухую погоду она может быть замерена подъёмом нужных аппаратов вверх, в мокрую погоду проскакивают молнии как между тучами на разных высотах или между тучей и землей.
Господин Рыков!
Что тут пояснять, банит он все...
Опять ссылки попов спрятал...
Я думаю, Попов и не смотрит. Антиспам какой-нибудь, вероятно...
«Извините, обсуждение этой записи закрыто.»
вот что мне говорят...
Рыкову.
Анатолий Васильевич!
Пожалуйста, следите за правильностью Вашей письменной речи. Включайте проверку грамматики. Ведь это доступно, причем давно. Как и проверка опыта Майкельсона.
Жизнь существует везде, но в разных формах. Например, на Луне есть живые камни, за млрды лет они достигли своего совершенства. Это можно прочесть по адресу
cosmos.mirtesen.ru/blog/4...bpid=43418076017 . Лично я потрясен.
Уважаемый Анатолий Васильевич.
Вы не гений, а всего лишь великий подвижник.
Вот Валерий Труфанов, тот действительно за пределом:
scepsis.ru/library/id_897.html
P.S. Не сочтите за лизоблюдство, из всех коментариев наиболее объективен коментарий Штерна. Он не говорил да, но и не говорил нет.
Сергей! Вы считаете, что я обеспокоен своим статусом гения? Ничего подобного! Я обеспокоен задачей внедрить знание электромагнитного вакуума в обиход людей.
«Главное — человека родить. Родил — на том спасибо, а уж дойти он должен сам до всего.» (ц)
Самое сложное, это поиск и исправление собственных ошибок.
Если просто проповедовать теорию, то она превращается в очередную религию.
На форуме http://forum.academ.org/index.php?showtopic=905594&st=135&start=135
г-н Рыков очередной раз сам себя посадил в лужу...
На моём сайте помещена ссылка на фильм в формате pdf
Столько фактов, а контекста нет. Бог — статусовое наименование, в котором Творец Вселенной необходимости не имеет. Сотворение — не оккультизм, не религия, а метафизические образование и наука. Смысл Тайной Доктрины Елена обозначила как синтез науки, религии и философии. Зачем науке синтез с религией? В анализе Тайной Доктирны религию необходимо заменить абстрактностью и философию образованием, в результате будет восстановлена наука о сотворении. Боги на нашей планете создали свою субкультуру. Вот здесь начались наши проблемы, образовательные, научные и политические. Когда я выключаю свет на кухне, кот очень напряженно смотрит за моей рукой, как я подношу ее к выключателю. Сейчас станет темно — он это прекрасно понимает, не имея в своих мозгах понятий о выключателе, лампочке и электричестве. Он реагирует на движение моей реки и у него в мозгах образовалась связь между рукой и темнотой. Он вполне умен. не имея понятий и реагирует на движение — понятие эмоциональное. Он в своем уме использует память и эмоции. О сознании речь здесь не идет. Что значит, использовать сознание? Необходимо иметь метафизическое образование, чтобы хотя бы задать себе сей вопрос. Барсик (кот) очевидно не может знать о том, что свет распространяется от лампочки. Он мыслит эмоционально — светло, темно. Попробуйте объяснить, что человек (сколько миллионов лет назад) понял, что свет распространяется от Солнца. От тех времен мы имеем синтез образования и религии. Эфир есть, но необходимо еще иметь образование, чтобы сей факт объяснить. Свет эфир может активировать и может не активировать. Сознание мысль активирует в информацию и энергию. Мысль активировалась в среде (пространства) в информацию и энергию. Это есть начало формирования планеты. Мысль — объект абстрактный, содержащий в себе математическую модель. Энергия кванта — 6,626×10 (-34)джс означает, что квант абстрактен и содержит теплоту. Что значит, дискретная теплота? Математика есть двух видов — статистическая и процессов. Математика процессов — это ... физика. Полная термодинамическая формула М.Планка, в которой он нашел квант, формула процесса, абстрактная. E=mc2 — формула статистическая. Мысль содержит квант тепла и математическую модель процесса. Ну и т.д. Метафизические учебники необходимы России. Скоро выложу в своем жж forlaiten.livejournal.com статью — «Физика». Может быть, и здесь можно будет ее опубликовать.
Анатолий Васильевич!
К Вам обращается некто Гэм.:)
Вспомнили?:)
У меня лишь одно уточнение, Анатолий Васильевич: спутники Земли увлекаются физгравполем Земли?
Или чем иным?
Гравитация Земли держит все спутники, и Луну в том числе, на орбитах вокруг Земли.
Я говорю не о гравитации, а о физическом гравитационнм поле Земли, в котором распространяется свет.
Вы согласны с такой формулировкой?
Что, Анатолий Васильевич, кишочка тонка для ответа по существ?;))
Мысли мои такие.
Если вакуум назвали физческим, в котором кроме наблюдаемых частиц главное наполнение составляют частицы виртуальные, то перед нами, господа, эфир.
Чем же не эфир-то?
Разве физвакуум не среда, в которой обитают частицы всякого рода?
Но ладно частицы.
В физвакууме обитают поля разного рода.
Рассмотрим очевидное:наличие в физвакууме физических гравитационных полей, составляющих единые системы в массами.
Если этот очевидный факт не оспаривается, то из него следует, что не массы создают сопутствующие им физгравполя, а совсем наоборот-массы являются порождением их физгравполей.
В которых движется свет.
Что и показал опыт ММ.
Любопытно, г-н Штерн соизволит возразить?
Всё-таки весьма уважаемый астрофизик.
Ему бы и карты в руки.
P.S.Прошу не обращать особого внимания на мой бодряческий тон и небольшую неразбериху в поведении: я по некоторым причинам не могу покидать квартиру, потому вынужден многое поручать жене.
В частности, выписку «Троицкого варианта».
В каталоге почты её нет, потому...
Потому прочее.:)
Думаю, «трудности» преодолимы.
Надо отказаться от ложных представлений. В реальной природе НЕТ ничего виртуального, все в природе РЕАЛЬНО. Да, перед нами реальный эфир, имеющий реальное строение, отвечающее распространению света и структуре гравитации. Пустоты для этих явлений в природе не существует. Существование «полей» в физическом вакууме отсутствуют.
«Существование «полей» в физическом вакууме отсутствуют.»
Анатолий Васильевич!
Был ты пустопорожним болтуном-им ты и остался.
Сидел бы дома да поплёвывал шелуху семечек.
В состоянии одичания от старческого маразма.
Зачем позориться-то?
Полей в физвакууме нет...
Стыдобушка.
Зачем же так?
Вы так же неосведомлены, как и мой давний знакомый, уважаемый Анатолий Рыков.
Только не вздумайте, что это начало полемики. Вы мне ничего интересного не сообщите, все что я могу сообщить Вам Вы либо просто не поймете, либо с присущей фрикам пристрастием к искажению фактов проигнорируете.
Слушайте, я не знаю, сколько еще тут люди в комментариях будут мутно колыхаться, решая, говорит ли что содержательное Рыков и нужно ли его принимать всерьез. Вещь достаточно простая — человек не хочет или по каким-то причинам не может ознакомиться с тем, как этот вопрос уже век назад решила физика. Неважно в сущности, как называть среду, вакуумом или эфиром. Важно, что за ними стоят разные концепции. Распространение волн в эфире — это нахождение в некой среде, субстанции, где есть некая абсолютная точка отсчета своего рода. Если мы движемся относительно этой среды, то в разных направлениях свет будет распространятся по-разному. Так вот такой вещи нет, как о том и написал Эйнштейн буквально еще черт знает когда. Свет распространяется независимо от нашего движения, он всегда будет иметь одну и ту же скорость, с какой бы скоростью мы сами не двигались. Разумеется, все это и подтверждается соответствующими экспериментами, начиная с Майкельсона-Морли, которые и закрыли идею эфира. Ну как еще об этом говорить?
Кто-то не понимает, не представляет. Не верит. Я не знаю, что еще. Ну посочувствовать бедняге, мало ли что с людьми приключается. Правда не все при этом стремятся заниматься физикой. Есть такой странный изворот человеческой психики, когда люди, что-то не понимающие, отказываются признавать, что они не понимают.
Про подписку на ТрВ — было и в каталогах, но говорят, что плюсов это особых не дает, все равно из редакции газеты рассылали, а денег просто на нахождение в каталогах нужно тратить немало. Вот как бы и не имеет смысла. Не окупаются эти деньги по нахождению в каталоге, если по ним не подписывается достаточное количество людей.
Уважаемый Максим Борисов!
То, что говорит Рыков о структуре вакуума, на мой взгляд, ...ну, сильнейшая несуразица.
Причём дискутировать с ним совершенно бесполезно.
Бывает.
Я говорю о другом.
Есть такой упрямый факт, как линзирование галактик.
Если нет среды, влияющей на скорость света, то объяснить сей факт вряд ли возможно.
Или Вы можете?
Скорость света да, постоянна.
Но лишь локально.
В месте эксперимента.
Но на некотором расстоянии от поверхности Земли она больше скорости света на поверхности Земли.
Как понимать?
Да так и надо понимать-скорость света зависит от напряжённости гравпотенциала в точке наблюдения.
Отсюда и линзирование галактик.
Что касается опыта ММ.
Свет распространяется в физгравполе Земли, составляющей с Землёю единую систему.
Естественно, что скорость света будет одинакова во всех направлениях, ибо свет распространяется в физическом гравитационном поле в любом случае.
Ну что трудного в понимании этой мысли?
Не могу понять.
Тем более, что мне и в голову не приходит опровергать ОТО!
Она попросту описывает некоторые свойства физического вакуума, только и всего.
Почему Вы не хотите меня понять?
Эффект гравитационного линзирования был предсказан тем же Эйнштейном без всяких дополнительных предположений или конструкций в полном соответствии с теорией. И впоследствии был подтвержден, сейчас активно используется скажем для поиска экзопланет. В ОТО это трактуется как искривление пространства.
«Эффект гравитационного линзирования был предсказан тем же Эйнштейном без всяких дополнительных предположений или конструкций в полном соответствии с теорией.»
Ссылку, плз, не сумеете дать?
Сильно подозреваю, что не сумеете.
« В ОТО это трактуется как искривление пространства.»
В ОТО искривление пространства-времени есть абстрактная математика.
Не надо понимать искривление пространства-времени буквально.
Это не искривление пространства.
Это, повторяю, абстрактная математика.
Описывающая реальное явление.
Думаю, не стоит указывать Вам на разницу между математическим описанием явления и самим явлением.
Ответить
если совсем коротко и популярно
поосновательней
Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна
Год выпуска: 1989
Автор: Пайс А
— эту ссылку я не проверял, просто для информации. У меня книжка на бумаге, ищите в библиотеках.
Ну или собственно сами труды Эйнштейна, они выложены в Сети неплохо, не только в выдержках.
Если нужен конкретный пруф на конкретное предсказание Эйнштейна, то найти его чрезвычайно просто
и там внизу соответствующая ссылка на статью 36-го года
enjoy!
Уважаемый Борис Максимов!
Я указывал Вам, что искривление пространства-времени есть математика, описывающая явление.
Но отнюдь не само явление.
Потому выражения типа «искривление пространтва» не имеют смысла.
К сожалению, этого Вы не понимаете, саму ОТО не знаете, потому дискутировать нам, извините, нет смысла.
Извините за откровенность.
Всего доброго.:)
О как, срываются маски. Я в восхищении и от откровенности, и от проницательности. Куда уж нам, сирым. Разоблачили!
Не теряйте с нами тут времени, загадки гравитации ждут!
Да нет никаких масок.;)
Как нет и сирых.
Есть люди(Вы, например), усвоившие некоторые азбучные из СТО и потому «несущие свет миру».;)
Вы даже не подозреваете, что в ОТО скорость света переменна, что эту переменность скорости света(а точнее, скорость передачи информации) учитывают эмпирические поправки в системах ГЛОНАСС и GPS.
Если не учитывать эти поправки(а они, повторяю, следуют из ОТО), то невозможен правильный расчёт импульсов при корректировки траектории КА и, особенно, при их посадке на планеты.
Так что для усвоения правильности ОТО вовсе нет необходимости в чёрных дырах с их свермощным гравитационным полем.
Достаточно, для начала, понять, что скорость света на поверхности Земли не равна скорости света на высоте.
Вы понимаете?
Если «да», можете объяснить этот «парадокс»?
Иль можете излагать лишь усвоенные банальности?
«Сирый» Вы наш...;)
Если хочется измышлять собственные концепции, то нужно об этом как минимум предупредить, представиться, обозначить образование и научную степень. Указать публикации в рецензируемых журналах. Впрочем, здесь в этой теме у нас как бы исключение, так как она посвящена «альтернативщикам», то их реплики не стираются. А вообще для обсуждения собственных гипотез есть соответствующие ресурсы, на которых, как я понимаю, Вы обычно и «пасетесь». Мы не занимаемся их непременным разбором-критикой и рекламой тем более, довольствуясь пропагандой тех «банальностей», что уже опубликованы в принятом порядке. Как я уже сказал, взаимодействие гравитации со светом прекрасно укладывается в рамки существующих теорий, не требуя новых наворотов.
Если же под Вашими, прямо скажем, мутными фразами все же таится какое-то нетривиальное кривоватое переизложение вычитанных где-то в научной литературе споров, а не собственные гипотезы, то просьба в явном виде ссылаться, иначе у читателей ум за разум зайдет. В данном случае это неудобоваримо и, прямо скажем, местами весьма похоже на фричество или творчество самоделкина. Может, впрочем, я и ошибаюсь, я не специалист, а всего лишь редактор. К публикации я бы ничего такого не допустил, в крайнем случае опросил бы экспертов.
Последняя ссылка очень полезная: ролики.
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Главный принцип-деньги обеспечивают нашу жизнь и их надо экономить.
Жена звонила, что-то у неё получается.
В любом случае имейте, плз, в виду, что выпишу интереснейшую газету на год.
Тем более, что родом я из села Бутово, Ленинского района, Московской области.:)
Многоуважаемый Максим Борисов! Вы, как я понял, Вы верите в строение физического вакуума, которое пока есть предмет ложного знания природы распространения света и гравитации. Мной сделано открытие сред распространения света и гравитации. Для света необходимо иметь плотность тока смещения в среде вакуума j=rotH=dE/dt. Это вы найдете в «Физическом справочнике» 1994 года.
Да, этой ценной информацией я просто-таки срезан :-)
Будьте осторожны!
Рыков поймёт Вашу иронию как торжество его глупости.
Уж я знаю.:)
Изучил за несколько лет общения.
Я полностью на стороне авторов статьи. Вспоминаю другие научно популярные фильмы. Чаще всего экспертами выступают философы.
Но Вот вопрос Борисову. Какие ученные степени и публикации имел Эйнштейн, когда появилась его первая статья о СТО? Напомню, «Авторитет не есть аргумент».
Чего это вдруг возникла реплика в старом разговоре? Пробилась новая мысль?
Смотрите дальше вглубь веков — найдете больше ученых без профильной специальности. Но вряд ли это докажет, что мнение о науке людей образованных и необразованных равноценно.
Многоуважаемый Максим Борисов! Эту страницу читают каждый день несколько раз. Я это контролирую на своем домашнем ПС. Для меня это важно следить за новым по физике и новым по фильму «Строение вакуума» — интерес не пропадает — уже 78000 просмотров фильма. Но фильм уже устарел — строение «вакуума» понято гораздо лучше. В основе Вселенной есть с её рождения электромагнетизм независимый от масс микрочастиц. Электричество рождает все силы, магнетизм рождает все массы и их инерцию. Все это изложено на моем сайте и опубликована книга в твердой обложке «Вакуум и вещество Вселенной», 160 страниц. 2007—2011 годы.
Максиму, согласен Ваше мнение весомей моего. Мнение большинства весомей мнения их оппонентов. Но весомость не критерий истины. В Вашей редакции как будто нет академиков. Но вот кандидат наук смешал с ... книгу Никипелова.
Высокоменрик в полемике недопустимо. Вам безразлично, но один из читателей (только КТН) огорчен.
Удачи, читатель, родился в 1920 году.
Любезный, запамятовал Вашу фамилию...
Не было никакой дискуссии, тем более научной. Товарищ Рыков хороший инженер, но, несмотря на физическое образование и звание кфмн., с физикой не знаком и не понимает ни слова, если говорить всерьез (я пробовал).
Забавно, Анатолий посчитал массу электрона из классического радиуса электрона и ужасно этим гордится.
Ответ Максиму Борисову.
Вы не желаете со мной разговаривать.
На то полное Ваше право.
Но Вы не желаете и ответить на вопрос: искусственные спутники Земли указывают на факт наличия у Земли её физического гравитационного поля, составляющего с ней единую систему?
Кстати, так же полное на то Ваше право.
Но вот затыкать мне рот по причине Вашей ограниченности права Вы не имеете.
Прощайте.
Общение с Вами вызывает во мне некоторую вполне искреннюю брезгливость.
Надеюсь, Вы понимаете, что на это чувство я так же вполне имею полное право.;)
Что ж, почему-то всё Ваше стало попадать в спам. Это не я тому виной, и раньше временами попадало — это никак от нас не зависящий плагин, акисмет, работает, возможно, на каких-то еще сайтах отправляли Вас в спам и он занес в свою базу, не знаю. Но на локальную премодерацию я Вас все же поставил в связи с оскорбительными репликами по отношению к авторам. Но в спам я не отправлял.
Чувства — ну что ж, испытывайте ко мне какие хотите. Я постараюсь вести себя корректно, но в соответствии с обычными, уже довольно четко отработанными правилами.
Обязанности отвечать на расплывчатые вопросы «с каким-то подвохом» не чувствую. У меня вообще нет тут никаких жестких обязанностей. Да и времени сейчас совсем нет. У меня мог бы быть какой-то собственный интерес, если бы я разговаривал с известным мне человеком, который реально обладает какими-нибудь знаниями и мог бы что-то объяснить мне то, чего я не знаю. И для меня критерий — образование, признанные работы. Самоучки как-то неинтересны. Вы же, насколько я понимаю, из последних. И на других сайтах ведете себя примерно так же, и модераторы и люди знающие поступают с Вами примерно так же — отправляют Ваши темы в отстойник для фриков. Само по себе это конечно не преступление, но и права кого-то учить у Вас тут нет. Тем более выдавать оскорбительные высказывания.
Где-то среди этих ссылок, всё естественно не читал, но сам настрой понятен
Посмотрел Ваши ссылки, уважаемый Максим Борисов.
Укажите мне в них ответ на поставленный вопрос.
Ну уж нет.
Все в точности повторяют Ваш приём:не отвечать на колючие вопросы.
Ну да ладно.
Вернёмся к эфиру.
Я не утверждаю, что эфир в моём понимании есть некая среда с абсолютной системой отсчёта.
Наоборот, я утверждаю, что абсолютной системы отсчёта в наблюдаемом пространстве нет.
На самом деле эфир состоит из движущихся физических гравитационных полей, энергией движения которых вполне можно пользоваться.
Что и делают американцы, направляя КА в эти поля, но так, чтобы не было столкновения с планетой, энергией движения которой хотят воспользоваться.
И всё это вполне укладывается в ОТО.
Ибо, повторяю, все эмпирические поправки, применяемые в системе GPS для определения координат движущихся объектов на поверхности Земли, можно вычислить с помощью ОТО.
При одном условии: скорость света на высоте больше скорости света на поверхности Земли.
Именно по ОТО определяют поправки при посадке КА на планеты.
То есть по ОТО определяют изменения скорости света(скорость передачи информации) возле планет.
Ну и что я сказал еретического?
Повторяю:ОТО есть математическая теория, описывающая некоторые неожиданные свойства реального пространства.
Но теория, описывающая пространство, не является самим пространством.
Искривление пространства-времени есть математический приём.
А не реальное искривление пространства, которого нет и быть не может.
Если позволите добавить.
На любое из утверждений, которые Вы отнесли к пурганаторным, я готов предоставить ссылку.
Ещё раз хочу заметить, что «искривление пространства-времени» есть математический приём, показывающий, что наблюдаемая скорость света зависит от разности гравпотенциалов между точкой, в которой находится наблюдатель и точкой наблюдения.
И всё.
Никакой деформации реального пространства нет.
Понимаю, что понять мысль трудно.
Но как её можно понять отказываясь от дискуссии?
Вот этого я понять не могу.
Не поясните?
Гм, Вы меня, конечно, извините, но какой у меня должен быть интерес к этой «дискуссии»? У Вас есть, вероятно, какие-то самостоятельные идеи, облаченные в какие-то своеобразные формулировки (типа «математика — это всё не на самом деле» или что-то типа того), Вы хотите их всячески продвинуть. Заклинания о том, что «это всё укладывается в рамки теории относительности», на меня лично никак не действуют. Предъявляйте свою личность, звания, работы (либо работы тех, кого вы взялись пропиарить). Я это уже говорил. Если это действительно здраво, интересно и общепризнанно, то, возможно, ознакомим коллег, кто-то заинтересуется и не исключена может быть и публикация (если действительно откроете глаза на какую-то давно обсуждаемую всерьез проблему). А если это самодеятельность, то, скорее всего, никто не заинтересуется. В силу своего журналистского опыта и остатков образования я лично уже заключил, что сказанное интереса не представляет. Путь, которым меня можно переубедить, я вам уже указал.
Если Вы хотите получить совет или узнать нечто новое, — то это тоже не ко мне. И даже не на этот сайт, вероятно. Есть соответствующие ресурсы, где водятся пользователи, которые для личного удовольствия пытаются разобрать и продемонстрировать какие-нибудь типичные ошибки. Вы их знаете и, как я понимаю, с этими людьми Вы уже пытались о чем-то там спорить. Я лично опять же от этого давно удовольствия не получаю, и заставлять себя разбираться и вникать приходится лишь по работе. У меня нет обязательств разбираться с какой-то конкретной «ЁКЛМН-теорией». Если Вы хотите от меня услышать, что я не разбираюсь в Вашей «ЁКЛМН-теории», я могу с чистым сердцем признать, что да, не знаю Вашу «ЁКЛМН-теорию». Если хотите указать на ошибки в каких-то моих высказываниях или текстах — опять же велком. Отчеркиваем нужное и показываем ссылку на нечто _общепризнанное_, из чего ясно следует, что я не прав. Уф, надо какой-то такой типовой текст заготовить для быстрых ответов страждущим...
Не надо ничего готовить.
Я вовсе не страждущий.
Просто мы не интересны друг другу.
Абсолютно нормальная ситуация.
Но.
Это никак не причина лишать меня слова.
Большая неожиданность-увидеть непорядочность от порядочного человека.:(
Всего доброго.
Ув. Максим Борисов! Сожалею, что авторы статьи не читают комментарии к ней. И тем более, не отвечают на комментарии. А надо ответить на предложенный механизм распространения света и возникновения гравитации. В теоретической физике этого нет.
Не читают, потому что некогда заниматься ерундой. Я лишь заглядываю для того, чтобы проследить, чтобы здесь что-то не поломалось.
Извините, что совсем не в тему (точнее, это относится к логике «автор не читает комментариев, ибо сие есть бред», но я пишу по поводу совсем другой статьи), но все-таки можно иногда доводить до сведения авторов некоторые более-менее ценные комментарии? Как бы нескромно это ни звучало, но чем плоха ветка дискуссии между мной и неким NickName к статье «Остепенение», начатая мной 17.12.2012 в 9:57 ? Разве она недостойна внимания А.Крушельницкого? Тем более, что я просто развиваю экономико-теоретический подход Е.Балацкого, примененный в его статье «Диссертационная ловушка»: «Спрос, предложение и цена — составляющие любого экономического рынка, в том числе и «теневого» рынка диссертационных услуг. Отталкиваясь от данного факта, рассмотрим генезис «диссертационной ловушки».» (источник:
scepsis.ru/library/id_1212.html ). Да, у меня чуть-чуть по-другому, я не реальные факторы выявляю, а просто наполняю экономические модели конкретным содержанием, но все эти мысли лежат в рамках одной парадигмы.
Или авторы принципиально с анонимусами не разговаривают? А жаль, такие интересные идеи пропадают...
Правительство Санкт-Петербурга вручило Премию в области молодежного художественного творчества Юлиану Барышникову за достижения в области кинотворчества (создание научно популярного фильма «Структура вакуума»). Губернатор Санкт Петербурга Г.С.Полтавченко 10 декабря 2012 года.
Спасибо тов. Рыкову, что обратил внимание, прекрасная новость.
Поинтересовался у коллег — и действительно, нашлось такое постановление. Только неверное цитирование. Если совсем точно, то так:
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2012 г. N 1290
О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕМИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ОБЛАСТИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА» ЗА 2012 ГОД
...............
1.4. За достижения в области кинотворчества:
Барышникову Юлиану Семеновичу, режиссеру научно-популярного кино;
...Ни про какую «Структуру вакуума» ничего не сказано, оно и понятно: ведь «Структура вакуума» — очевидно, никакое не научно-популярное кино, это ПСЕВДОнаучно-популярное дерьмо.
А премия — за какие-то другие достижения... Возможно вот за это творчество:
отпев Алексия II
с припевом
«Алексий Второй лох, Алексий Второй сдох» (ну, полностью слушать тем, кто боится, что будут задеты их религиозные чувства, не стоит, но мы не можем утаить сей шедевр, по достоинству оцененный нашими демократичными властями).
Честно говоря, я не отнесу себя к поклонникам творчества многоуважаемого Юлиана Барышникова, ведь, как говорится, «о мертвых либо хорошо, либо ничего». Но меня вот особо не шокирует (меня больше шокирует издевательство нашего поциента над более дорогим моему сердцу предметом — наукой, а не над мертвым патриархом). Однако ж у Полтавченко, как и у депутатов петербургской думы, непрерывно борющихся за торжество православия, видимо иное мнение, раз там вручили такую премию. Хотя чем творчество многоуважаемого лауреата предпочтительнее творчества тех же «Пусси Райот», критиковавших живого патриарха, затрудняюсь сказать. Тех посадили, а вот этому премию... Наверное, танцевать на мертвых патриархах всё же предпочтительнее, чем на живых.
Нельзя не отметить, что и с политической сознательностью у г.Барышникова все в полном порядке. И тут пробивается живая мысль. Опять же я не поклонник такого творчества (как-то грубовато), однако ж по сути-то наверное всё верно, и питерским товарищам (если их только кто-то весело не подставил) всё очень нравится:
Частушка Ваша оценка:
Автор текста: Барышников Юлиан Семенович
Автор музыки: Барышников Юлиан Семенович
Аранжировка: Барышников Юлиан Семенович
Исполняет: Барышников Юлиан, гр.музыкантов
Прослушать:[mp3,1372k]
Год написания: 2009
Жанр: Фолк
........
Будем души загинать
Президента выбирать
Будем с гноем пить гавно
Нам же все равно давно.
Честное-пречестное слово, открыл первое попавшееся, и больше читать не стал, удовлетворившись этим. Думаю, остальное типа того же, и любознательные коллеги смогут еще отыскать немало перлов. В общем, «свой» человек, сортирный. Песни протеста.
У меня, с одной стороны, постоянная досада, что г. Рыков заставляет заглядывать во все эти не имеющие отношения к науке клозеты, где рождаются помойные творения... Ну а с другой стороны, если у кого-то откроются глаза хотя бы на это чисто эстетическое противоречие нашей жизни (когда маразм власти, готовой запинать здравый смысл и всех умников ногами, приводит к таким вот крышесносительным результатам и выныриванию наверх всякого мусора), — что ж, в том будет польза и от рыковых с барышниковыми. Точно так же как от петриков с андрияновыми. Так что я действительно рад, что Барышникову вручили эту премию. Ведь тратить время на двоечников-неудачников — себя не уважать. А вот тратить время на пошляков и двоечников, сумевших подцепить на удочку крупных властных идиотов, — это уже не так бесславно. Можно и заняться. Вдруг появиться шанс всерьез зачистить какую-то часть авгиевых конюшен?
PS И, если не сложно, передайте Юлиану Семеновичу, что «говно» пишется все-таки через «о».
PPS Да, и глагольные рифмы — это все-таки низкий пилотаж.
Спасибо Максиму Борисову, что не прошел мимо моего комментария по поводу Ю.Барышнкова. Естественно, речь идет о его фильмо творчестве, а оно пока ОДНО.
Максим! Типичные авгиевы конюшни в теории кварков. А они процветают в физике, закрывая проблему единственного электрического заряда величиной
(+/-) 1.60217646263е-19 кулон на абсолютно все массы микрочастиц от электрона до протона с разницей масс более чем в 2000 раз.
забавное творчество, правда, досмотреть до конца не смог, уж слишком клиповое
Недавно в Челябинских Аргументах и Фактах написали, про Юлиана Барышникова и про структуру вакуума:
или
Анатолий, зря этим гордитесь. Это позорище...
Как и Ваша книжка, рецензированная чокнутым академиком. Не имеет к физике никакого отношения.
Никому Вы не интересны... ну прибежало пара фриков. Которым тоже до Вас нет дела. Ну внуков порадовали... вот и все наверно.
Валерий Морозов! Вы ничего не понимаете в физике, особенно не понимаете источник гравитации и инерции. Так что помалкивайте...
А что, можно добавлять?;)
Печальная картина.
Alex! Пожалуйста, выражайтесь более определенно. Либо на стороне авторов комментария, либо на стороне авторов фильма.
Максим!
Плюньте на это дело. Бесполезно убеждать фриков в чем-то... жалко время.
Рыков мой крестник, я наверно первый, кто пытался его вразумить.
Как ни странно его группа занималась действительно интересным делом сейсмографами с большой постоянной времени. Такие приборы нужны, для обнаружения колебаний Земли как целого.
Печально, но рецензию к книге Рыкова написал академик РАН, запамятовал его фамилию.
Возможно это послужило пропуском в СМИ, впрочем их достоверность информации не важна.
Интересный вопрос. А искажение научных фактов можно квалифицировать как клевету? Может не надо сетовать на СМИ, а привлечь их к ответу? Хотя бы иногда?
Ну, если это ко мне, то я этим особо и не занимаюсь. А возможность привлекать к суду обсуждалась, да, многократно и в разных сообществах, но вывод сделан, что практически бесполезно, нет таких норм, когда оскорблена сама Наука... Не говоря уж про наши здешние суды... Вернее уж они нас привлекут — и привлекают — за разрушение выгодной коммерции при разоблачениях.
Ну помечтать-то можно?
Я понимаю способ один — просвещение. Ну и метку можно поставить в science_freaks.
То что показано в фильме «Структура вакуума» лучше понимать как «Структура Щелочи».
Вакуум не может быть таким и щелочь не может производить вакуум.
В вакууме все гаснет. Жиры успокаиваются в вакууме.
Батарейки щелочные это же ужастнейшее явление но вакуума нет.
Щелочь это химия в которой есть больше плюсов чем минусов или больше нельзя чем можно минусов? Абсурд. По странной глиссаде заходит на посадку щелочной заряд и наступает ядерная зима.
Профессор не мог сказать всю правду но смысл филма не вакуум. Гибель гибель наркоманов от потребления наркотиков образуется щелочной заряд который падает по странной глиссаде а наркоманы погибают их разрывает щелоч объединяется в сферу и летит и падает.
ух ты, какая кунсткамера здесь))
Сразу видно, настоящие крупные ученые бьются-сражаются...задач помельче они не терпят.
Вот прямо так — все глобально и объясняет двумя предложениями все и навсегда.
Прелесть...А мы убогие в микроскопы пялимся, катушки мотаем...
А тут одним ударом и в дамки! Завидую я таким ученым. Ведь засыпает и думает, ох какой же я!!
И жена еще поддакивает, ты, мол, Вася, гений у меня...Утром он встает, потягивается и думает, вот она природа где у меня...и показывает кулак в окно...))
А ведь как приятно, стоять в магазине в очереди и, глядя на окружающих, думать, «вам и не вдомек, люди, кто с вами стоит то рядом»!
Рыкову дарю возможность посмотреть про это хороший фильм.
Вот фильм познавательный об этом феномене
Рыков! Вы чего сюда пишете? Давайте, в Nature лучше пишите!!!
Отстаньте от нас убогих неграмотных!
Вы лучше продайте американцам свои секреты))))
И еще есть такой Виктор Иванович (нет не Овчаренко), а его друг и тезка Петрик.
Вот вы с ним (или с обоими) посоветуйтесь.
Они там знают, как продать и кто купит. Тут все по Эйнштейну!
Это я вам как алкоголик — академику говорю!
У нас ведь с вами проблемы — то общие. С головой неладно))
Я не алкаш и не могу Вас понять.
этим лен"науч"фильмовцам следует действительно господдержку за такую ахинею урезать. кто-то вообще их консультировал кроме этого клиника рыкова?
Ну алкаш, не алкаш, не важно. Во всяком случае, по вашим письмам производите ощущение крепко пьющего))) Да вы не обижайтесь..., а что тут плохого? Ведь алкаш, это всего лишь признак иного мышления. Для этого и пить то не обязательно, чтобы чувствовать себя алкашом, среди одинаково мыслящих серых мышей. Правда, я до ваших высот ни при каком количестве выпитого не поднимался. Но кто знает...
Да тут есть еще такая деталь. Нужно пока галактики и черные дыры в сторону отставить. Ну зачем же сразу так, спирали, завихрения. Может что помельче сначала. Например посчитаем с вами эти искривления...Книжку какую-нть...вот Рашевский мне нравится. Не интересовались? Геометрия там такая физическая...
Заодно и отвлечет от выпивки. Почему нет?
а на фотографии, что за кастрюля изображена? Это в ней чтоль вакуум кипятят, потом отбрасывают в дуршлаг?
Выше я изложил правду об основе нашей Вселенной и верное её понимание, но до сих пор в Академии Наук России и здесь нет нормальной реакции об этом открытии ссылками на существующее ложное представление об физике и астрофизике. с утверждениями, что якобы её соответствии экспериментальным фактам. Но это ложное соответствие...В свое время Сергей Попов со товарищами критиковали научный фильм «Строение вакуума», не приводя научных фактов. Друзья, прошу высказать научное представление об окружающем мире, которое можно было бы выставить как возражение приведенному мной положению.
Никакого научного спора не было и не могло быть. Обсуждался непрофессионализм киношников.
Добрый день, Валерий Морозов! С возвращением в «Троицкий Вариант». Огромное спасибо от старика Рыкова за уточнение смысла этой страницы. Вы поняли, что меня беспокоит? Это моё ОТКРЫТИЕ источника ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМА Вселенной (физика-астрофизика!). Почему это открытие задерживается? Без внимания научного фильма «Строение вакуума», хотя его просмотр уже более 92000...
А.Рыков, я с Вами неслучайно встретился!
Я не отношу себя к альтам, хотя своя «теория» строения Мироздания есть. Но это не альтернатива официальной науки, а скорей попытка пройти тем путём, с которого наука в свое время свернула, и отчего хуже- не стала! Я прошёл и, на данный момент, вынужден обратить свой взор на математику, которая, как оказалась, знает больше физики еще с 1века нашей эры и, даже раньше! Просмотрел Ваши комменты, к этой статье: идеи весьма сомнительны и, верней всего никакой системы, у меня «немного» по другому и система идей, которая позволяет двигаться вперед, но она же, эта система гипотез- вывела меня на позиции современной физики. У ме6ня очень много высказано идей по Мирозданию, заметь, я не говорю о Вселенной, и все эти идеи результат «развития» моих гипотез.
Вынужден был заняться и «альтами», это совсем не входило в мои планы, но такая штука как EmDrive, и «вывела» меня к этим псевдоученым., ощущение, что и сам это двигатель, также есть «псевдо», пока материал собираю, поскольку много вопросов.
Ладно, всё на сайте есть-заходи, читай, если есть интерес
А.Рыков, о чём Вы??
Какое открытие, это лепет неразумного дитяти!
Или действительно в таких годах, что не в состоянии взглянуть на свои соображения со стороны!?
«Это моё ОТКРЫТИЕ источника ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМА Вселенной», г8лупости это всё: Мироздание, а тем более и Вселенная- не1тральны, эдектромагнетизм- процесс нестационарный и по большей части локальный!!
Ну и проблема же: оказывается я попал на Scientific.ru » Альтернативный форум!
Извините, мне тут делать нечего, Всем всего доброго- выправляйте свои извилины!!
«Если гравитация и инерция есть электрические явления, то постоянная тяготения в известной формуле Ньютона о силе притяжения масс может и должна выражаться через электрические и структурные параметры физического вакуума и других уже известных констант. Если такого соотношения нет, то и вся гипотеза об электрическом происхождении гравитации – просто чушь. Час работы, и формула связи постоянной тяготения, которая до сего дня измерялась только опытным путем (опыт Кавендиша в прошлом веке), была готова. Она впервые в истории науки, 9 декабря 1999 г., определена расчетным способом, не зависящим полностью от закона Ньютона"
Источник:
scorcher.ru/art/theory/rykov/rrykov20.php
А.Рыков, в уме вам не откажешь, да вы как будь то и физик настоящий, по сравнению со мной: я просто инженер связи. Кругозор физический у меня невелик, вы за здравый смысл в науке радеете!?
Так скажите, с какого «бодуна» вы решили, что гравитация и инерция есть электрические явления?, я не припомню ни одного явления, позволяющего это предположить!
Это ваша «квазиумафантазия»??
Постоянную тяготения можно вывести это мог бы сделать и Эйнштейн, но он пошёл другим путем как и Лоренц.
Ближе к вам:"Если такого соотношения нет, то и вся гипотеза об электрическом происхождении гравитации – просто чушь."
Соотношение может быть, но это не истина, а вот вторая часть- истина!
Просмотрел я ваши труды, не все!- наверное зря время потратили!
Виноват, спешу не посмотрел адрес и попутал trv-science.ru с Scientific.ru., поправьте мой коммент, пожалуйста! А я у вас ещё поприсутствую! Конечно же не из-за А.Рыков.
Надоели эти альты, случайно «споткнулся» с ними из-за EmDrive на своем сайте и трачу время впустую!
Вам о здоровье надо беспокоится, а наука без Вас обходилась, обойдется и впредь.
КОнечно Ваши сей
«просмотр уже более 92000…»
Ну некоторые смотрят «Битву экстрасенсов»...
Gnedige Валерий Морозов! Все таки надо , надо по существу...А? Мне жутко недостает по существу, а его все нет и нет. Чёрт с фильмом, там от его авторов нет существа и я там (уже не помню!) по существу говорю? Или нет? А СУЩЕСТВО оно единственное, выше уже оно сказано, не буду повторять. А его так не хватает! Будьте добры — только по существу, РЕАЛЬНО по ПРИРОДЕ...
Gnedige Валерий Морозов! Будьте Добры, пишите только по существу. Выше мной уже написано ПО СУЩЕСТВУ. А существо в природе ТОЛЬКО ОДНО. это правда об устройстве ПРИРОДЫ Вселенной, в фильме его очень мало, только намеками...
Сколько лет, сколько зим, а тут - знакомые всё лица..., почитал и навеяло из классики:
— Паниковского бьют! — Уже? — Что-то очень быстро. — Паниковского бьют! Возле «Геркулеса». — Так бы сразу и сказали. Вот вздорный старик!
— Попрошу свидетелей указать фамилии и адреса. Свидетели, записывайтесь! Казалось бы, граждане, проявившие такую активность в поимке Паниковского, не замедлят уличить преступника своими показаниями. На самом же деле при слове «свидетели» все правдолюбцы поскучнели, глупо засуетились и стали пятиться. В толпе образовались промоины и воронки. Она разваливалась на глазах. — Где же свидетели?
Паниковский, бросьте гуся!
Похоже, Б.Штерн помудрел за прошедшие годы, чего явно не хватает С.Попову..., а в истории науки навалом примеров, когда многие всеми уважаемые ученые давали и дают рекомендации тем, кто их не заслуживает, прежде всего исходя из законов свободы слова и свободы вероисповедания, а так же из понимания того, что нельзя объять необъятное, и думающих о том — «может, я что-то не понимаю, или кто-нибудь сможет найти для себя нечто рациональное из этого? — зарубить намного проще, чем вырастить». К примеру, сами зарубили scientific.ru — вам полегчало? А если бы остались форумы на scientific.ru, то и этой бы темы тут не было — не задумались? или об этом уже вспоминать не хочется?
Кстати, там лежала статейка — «Фундаментальные ошибки эпистемологии диалектического материализма в физике», которую так и не опубликовали в УФН, а спустя лет семь там же появилась статья — «Эксперименты по прямой демонстрации независимости скорости света от скорости движения источника»... Ну, и как это понимать? Подстелил соломки физикам, показав, что виной всему эпистемологические ошибки, а вы опять за старое? Или мне тоже поднять хай в прессе и интернете, почему государство продолжает финансировать методологически ошибочные эксперименты, если вы так и не удосужились предупредить своих коллег?