«Это кричит твой вакуум…»

Как известно, нельзя объять не­объятное. Еще известно, что специалист флюсу подобен. Чему подобен неспециалист, пыта­ющийся объять необъятное без по­мощи специалистов, — даже страшно себе представить. Однако страшно — не означает невозможно. В этом смогли убедиться все, кто пришел 1 октября в московское кафе «Март» на очередную встречу в киноклубе FILMDOC.RU.

Проект был организован режис­сером-документалистом Дмитрием Завильгельским. На вечерах в клубе происходят показ фильмов и их об­суждение. В октябре четыре встречи в клубе будут посвящены работам об ученых и науке. На этот раз собравши­еся посмотрели «Структуру вакуума», снятую на студии «Леннаучфильм».

Фильм доступен на YouTube и уже вызвал споры в блогосфере. Дело в том, что автор ленты — Юлиан Ба­рышников — выбрал своим героем одного из известных фриков — Анато­лия Рыкова. Соответственно рассказ в фильме идет о его работе.

Обсуждать суть «гипотезы» Рыкова вряд ли интересно. Поэтому, модерируя дискуссию в клубе, я попытался выяснить, как же такие фильмы сни­маются на вроде бы когда-то прилич­ных студиях, да еще и за деньги Минкульта. Суть ответа состоит в том, что никаких реальных барьеров на пути подобных «произведений науч-поп искусства» нет. При принятии заявки никакой внятной компетентной науч­ной экспертизы не проводится (доста­точно принести пару отзывов от кого-нибудь «со званиями», хотя он может быть бесконечно далек от тематики работы; в данном случае сработал отзыв академика Страхова, надеюсь, ему те­перь стыдно). После окончания основ­ной работы можно показать материал столь же некомпетентным в конкрет­ной проблематике «экспертам» (у филь­ма формально есть два научных консультанта, которые, на самом деле, по ходу работы никаких консультаций и не давали, да и вряд ли смогли бы дать в силу некомпетентности в рассматри­ваемых вопросах). Это очень печально. Фильм идет всего 20 минут, а дис­куссия продолжалась более двух часов. Наверное, можно было бы гово­рить и дольше, тем более, что в зале присутствовало изрядное количе­ство «коллег» Рыкова по трудному делу опровержения хорошо уста­новленных научных фактов. К сча­стью, они всё-таки составляли мень­шинство, а потому удалось обсудить действительно важные интересные вещи, связанные с популяризаци­ей науки. Это стало возможным, по­скольку в зале были и ученые (от­мечу важные комментарии Павла Иванова из АКЦ ФИАН и Дмитрия Бадьина из ГАИШ), и представители ТВ и документалистики, и научные журналисты. Впечатления последних можно прочесть в их репортажах на сайтах gazeta.ru и strf.ru.

Мы публикуем короткие отзывы ученых на фильм. Они были пере­даны и режиссеру, ответы которого мы готовы опубликовать в ТрВ-Наука. Также мы хотим призвать руковод­ство студии «Леннаучфильм» (ко­торая теперь является филиалом «Центра национального фильма») и Министерство культуры отреагиро­вать на критику, звучащую в СМИ, и рассказать, какие шаги они намере­ны предпринять для того, чтобы по­добный кошмар за народные день­ги больше не снимался.

Сергей Попов, докт.физ. — мат. наук, ГАИШ МГУ

По просьбе Сергея Попова по­смотрел фильм «Строение ва­куума», выпущенный под мар­кой «Леннаучфильма». Ну, какие тут могут быть комментарии?

К автору самодельной теории по поводу «строения вакуума» у меня нет никаких претензий. Подобные авторы и теории были, есть и будут — это своеобразное явление природы, с которым ничего нельзя поделать и от которого хватаются за голову ад­министраторы разных научных форумов и ученые секретари академи­ческих институтов.

Нужно ли предъявлять претензии к автору данного фильма? Я сначала га­дал, что им движет — невежество или корыстный интерес? После того, как погуглил по поводу «строения ваку­ума» и почитал высказывания автора на форумах, вопрос отпал. Претензии к автору фильма Юлиану Барышнико­ву снимаются — он относится к тому же самому явлению природы, что и автор теории «строения вакуума», и дискутировать с ним никакого смысла нет. Эти люди воспринимают физику XIX века, а дальше их заклинивает, и они счита­ют всех ученых ХХ века обманщиками, а современную физику — лохотроном. Вопрос, как в полном согласии с «гнус­ной теорьей Эйнштейна» работает GPS, летают частицы в ускорителях и опре­деляются траектории космических ап­паратов, этих людей не тревожит. Спо­рить здесь бесполезно, надо просто оставить их в покое. Значит, претен­зии переносятся на другой уровень — к «Леннаучфильму». Вроде бы солид­ный в прошлом бренд. Сейчас, после реорганизации, это филиал «Леннаучфильма» ОАО «Центр националь­ного фильма». Откуда такое позори­ще? Есть ли там вообще хоть какой-то контроль за научной достоверностью продукции?

Как на наши деньги производит­ся этот вздор?

Думаю, эти вопросы полезно за­дать публично руководству данной киностудии. От чьего имени вопрос должен прозвучать? Подумаем, здесь есть несколько вариантов.

Борис Штерн, докт. физ. — мат. наук, ИЯИ РАН

P.S. Кстати, вакуум — действительно сложная среда (правда, вполне под­чиняющаяся Лоренц-инвариантности, хотя ее нарушения ищут в космиче­ских лучах очень высокой энергии — пока безуспешно), и популярный рас­сказ об этом для широкой публики был бы крайне полезен.

Отзыв на фильм «Строение ваку­ума» («Леннаучфильм»). Фильм формирует неверное представ­ление о состоянии современных те­оретических и экспериментальных исследований в области гравитации. Содержание фильма основано на не­правильной интерпретации классиче­ского опыта Майкельсона. После схе­матичного описания опыта, на пятой минуте фильма, утверждается следую­щее: «Ученые думали, что эфир, в ко­тором движется свет, может проявить себя, если скорости лучей будут раз­личаться из-за движения Земли. Но лучи имели одинаковую скорость. Та­кая установка на самом деле не мог­ла обнаружить изменение скоростей лучей света. А причина ведь проста — лучи проходили одинаковое рассто­яние в одинаковых условиях среды. И движение Земли здесь не могло влиять на скорость света. Опыт Майкельсона даст такой же результат со звуковыми волнами и с другими дви­жущимися объектами, если для них условия среды будут одинаковыми. Но отрицать роль воздуха при рас­пространении звука еще не пришло в голову ни одному ученому».

Неверность утверждения легко уви­деть из рассмотренной авторами ана­логии со звуком. Если эксперимен­тальная платформа будет двигаться относительно воздуха, скорости звука вдоль движения платформы и в пер­пендикулярном направлении будут различаться и эксперимент не даст такого же результата, как эксперимент со светом. В учебнике физики для 11 класса средней школы Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева и В.М. Чаругина напи­сано следующее: «Подобно тому, как в системе отсчета, движущейся отно­сительно воздуха, возникает ветер, при движении по отношению к эфиру (если, конечно, эфир существует) дол­жен быть обнаружен «эфирный ветер».

Опыт по обнаружению «эфирного ве­тра» был поставлен в 1881 году аме­риканскими учеными А.Майкельсоном и Э. Морли по идее, высказанной за 12 лет до этого Максвеллом. ... Дви­жения Земли по отношению к эфиру обнаружить не удалось».

Противоречащее школьному кур­су физики объяснение классического опыта в начале фильма предопреде­ляет игнорирование авторами фильма последующих продвижений в физи­ке и многочисленных экспериментов по проверке теории относительности, проводимых в России и в мире. На­пример, проверка теории относитель­ности проводится на интерфероме­тре LIGO, в работе которого участвует группа ученых из МГУ им. М.В. Ло­моносова. Кроме того, при построе­нии систем спутниковой навигации (таких, как GPS и ГЛОНАСС) исполь­зовались расчеты на основе теории относительности. Данные системы в текущей конфигурации не были бы работоспособны в случае наличия «кристаллического эфира».

Не хотелось бы подробно коммен­тировать весь фильм, но остановимся еще на одном моменте. Авторы осно­вывают критику теории относитель­ности на формуле E=mc2, которая не входит в число положений критику­емой теории (см., например, выше­упомянутый учебник Г. Я.Мякишева).

Григорий Рубцов, канд. физ. — мат. наук, н.с. ИЯИ РАН

Меня попросили написать отзыв о снятом студией «Леннаучфильм» 20-минутном матери­але, который называется «Структура вакуума». При просмотре доволь­но быстро становится ясно, что речь идет о псевдонауке, и писать в ТрВ-Наука в общем не о чем — с тем же успехом можно критиковать астро­логические прогнозы. Тем не менее, взявшись за гуж...

Материал посвящен некоей совре­менной модификации теории эфира, предлагаемой А. В. Рыковым из гео­физического института РАН. Его тру­ды можно найти в Интернете, напри­мер www.scorcher.ru/art/theory/rykov/rrykov2.php. О чем идет речь? Напом­ню, гипотеза эфира в свое время была почтенной научной концепцией, к со­жалению для ее сторонников, опровергнутой в опытах Майкельсона-Морли. В этих опытах, предполагая, что свет представляет собой колебания неко­ей среды (собственно, и называемой эфиром), пытались определить скорость движения Земли относительно этой са­мой среды. И выяснили, что никакого такого движения («эфирного ветра») нет. Нет независимо от времени суток и сезона (т.е. независимо от того, куда именно в Солнечной системе движет­ся установка в данный момент). Ника­кого резона держать сущности, кото­рые себя никак не проявляют, нет, и концепция эфира была сдана в утиль. А.В. Рыков с традиционной интер­претацией не согласен. Он утверж­дает (цитирую книгу из Интернета), что «продольная компонента уста­новки не могла заметить движение в эфире по причине сложения равных эффектов, но с обратными зна­ками при движении света вперед и назад в интерферометре». Это, ко­нечно, неправильно: установка была предназначена для обнаружения ква­дратичного эффекта, знак которого не зависит от направления движения. В фильме говорится, что изменения интерференционной картины зву­ковых волн в аналогичном эксперименте со звуковыми волнами в воз­духе не будет — конечно, будет, если установку поставить на ветер. Но на самом деле важно даже не это. Пусть даже что-то не так с конкретным экс­периментом Майкельсона в части измерений или интерпретации. Но с тех пор прошло больше ста лет, и вывод об отсутствии эфирного ветра был подтвержден во множестве опы­тов, с точностью не хуже 10 знаков!

Именно то, что весь этот массив по­следующих данных игнорируется, и позволяет уверенно говорить, что речь идет о псевдонауке: построениях лю­дей, знакомых с современной карти­ной знания по научно-популярным и историческим изданиям, да и то уста­ревшим лет на пятьдесят.

Дальше и разбираться страшно, да и ни к чему. Отмечу наиболее пора­зительный вывод. Оказывается, эфир представляет из себя кристалл (!) с периодом решетки порядка 10-15 м, и автор на голубом глазу пишет, что это и есть самая короткая из возможных длин волн. Что космические гамма-лучи могут иметь энергию кванта свыше 10 ТэВ и соответственно длина волны в тысячи раз меньше указанной, ему, видимо, неизвестно. Излишне добав­лять, что масштабы порядка 10-15 м вполне достижимы в современных ускорителях и никакой кристаллической структуры на них, конечно, нет.

Хочется завершить эту заметку об­ращением к журналистам. Если вам предлагают сделать сюжет о новой революционной теории в области естественных наук, поинтересуй­тесь, где автор публикуется и на что ссылается. Если публикуется в науч­ных журналах и ссылается на недав­ние статьи в них же — смело делайте сюжет. А если печатает только книги (особенно, за свой счет), а ссылает­ся на Эйнштейна и Ньютона — отне­ситесь скептически. Позора потом меньше будет.

Алексей Рубцов, докт. физ. — мат. наук, физфак МГУ

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