Под оксфордской мантией

У меня давние связи с Оксфордским университетом. Я туда ездил, там преподавали мои британские друзья. Среди моих книг есть изданные в Оксфорде, и сейчас Оксфордский университет выпускает перевод моей книги. Пышных торжественных мантий Оксфордского университета мне не довелось наблюдать. То есть мантий я видел много, там на всех заседаниях и трапезах все в мантиях, но в повседневных, черных, из тонкой ткани. А цветные бархатные там надеваются только в торжественных случаях.

Не беда. Их можно увидеть и дома, в Питере. Тут, оказывается, есть виднейшие научные авторитеты, обладающие не только докторскими мантиями Оксфорда, но и титулами, которые Оксфорду и не снились.

Я узнал об этом, когда в мои руки пропал случайно весьма крупный (в буквальном смысле этого слова) научный журнал — «Вестник Международной Академии» № 1а (43а) за январь 2010 года, приложение к Межакадемическому Информационному Бюллетеню «Международная академия», специальный выпуск НИИ Астробиологических проблем и космической безопасности в составе МАИСУ — Международной Академии Информации, связи, управления в технике, природе, обществе. На стр. 3 во весь лист — цветной портрет Президента Академии Боровкова Евгения Измайловича, доктора технических наук, профессора, Заслуженного Создателя и испытателя космической техники.

Значительную часть выпуска занимает описание поездки академиков из Петербурга в Казахстан, где они раздавали титулы и звания дружественным казахским ученым. В числе делегатов — Солдатенков Юрий Владимирович, гранд-доктор(!) по направлению «Информационные системы и технологии», профессор и завкафедры МУФО (Международного Университета Фундаментального Образования), Тюрин Владимир Иванович — «полный профессор» в экономике и управлении и др.

Следуют радостные описания роскошного приема, оказанного казахскими коллегами петербургским академикам и следует большая серия цветных фотоснимков, на которых показаны культурная программа (танцовщицы, домбристы) и, конечно,вручение мантий и дипломов.

Мантии и головные уборы — оксфордские, потому что МУФО декларирует себя как принадлежащий к «оксфордской образовательной сети», а среди академий, титулами которых щеголяют академики МАСУ, есть еще и МАЕН — Международная Академия Естественных Наук, родственная той РАЕН, что присвоила звание академика «светочу науки» Рамзану Кадырову, но прописанная в Ганновере.

В Казахстане аттестат доктора философии в области международной безопасности, профессора и академика МАИСУ вручен Касимову Казакбаю Таштемировичу, радушно принимавшему дорогих гостей. В «Слове об ученом» говорится, что он прошел трудовой путь от рабочего-строителя и водителя автомобиля до директора коммерческой фирмы «Аслан». Он — член Ассамблеи народов Казахстана и доверенное лицо Назарбаева на выборах. Международную безопасность тут как-то можно приплести (доверенное лицо, возможно, иногда видит Назарбаева), но уж космическая безопасность как-то повисает в космосе. Такие же диплом и мантия, но в области истории и культурологи вручены сыну писателя Мухтара Ауэзова Мурату Мухтаровичу, главному редактору «Казахфильма». Диплом получила также Атабекова Рысты, директор сельской школы и редактор местной газеты. Но победило чувство меры: окончившая университет марксизма-ленинизма по факультету пропагандистских кадров получила титул не гранд-доктора, а просто доктора философии.

Солдатенков рассказал казахским коллегам о предложенной им новой науке — структурологии. «Предлагается универсальный метод превращения линейной последовательности абзацев текста в двумерную (многомерную) структуру, либо иерархическую, либо тетраэдрическую; структура может стать единственной для данной проблемы, либо она становится головной, а другие структуры, раскрывающие более подробно части (аспекты, области...) главной структуры, являются вспомогательными, и их число зависит от необходимой степени основной проблемы. ... Этот метод является способом познания мира» (стр. 15). Что по сравнению с этим глобальным открытием обнаружение бозона Хиггса?!

В выпуске представлен и не ездивший в Казахстан «автор философско-культурологических концепций доктор психологии, профессор МУФО и Оксфордской образовательной сети» Лебедько Владислав Евгеньевич. Он учился в ЛИТМО и на психфаке Петербургского университета, а затем занялся «мифологическим сознанием», «постструктурной алхимией», «драматургией и режиссурой жизненного пути», и его наиболее весомым научным достижением можно считать создание «Магического театра — методологии создания души». Он получил титул гранд-доктора философии.

Вот он:

На всех документах — подписи президента Е. И. Боровкова и научного эксперта проф. Н. А. Несмеянова, «автора двух открытий и двух научных гипотез». С научным творчеством Боровкова тоже можно познакомиться на страницах выпуска.

На стр. 55-67 помещена его статья «Альтернативная теория квантовой концепции космической безопасности и оптический критерий землепо-добности, как важнейшие механизмы для создания благоприятной среды и направленности сохранения генофонда человеческой цивилизации». Статья изобилует формулами и графиками, в которых я предоставляю разбираться нашему главреду Борису Штерну, а я как завзятый гуманитарий мог только понять, что черные дыры хотя и далековаты от нас, но воздействуют на Землю, Марс и другие планеты, что Солнце связано с Землей исключительной оптической связью, что для управления живой материей Природа позаботилась о генерации оптического диапазона частоте Космосе, что жизнь возникла на Земле в результате Вселенского эксперимента. Я только не понял, кто проводил эксперимент — Бог или инопланетяне.

Ну, с Боровковым мне всё стало ясно из его интервью журналистке Ларисе Бочановой. Ярой защитнице Грабового, в апреле-мае 2007 года.

На вопрос о том, как он заинтересовался космической безопасностью, Евгений Измайлович ответил:

Интерес пришел неслучайно. Почему? Потому что, как это ни банально звучит, но это была подсказка из Космоса заниматься этой проблемой. А к Космосу я действительно подключен с 9 лет, мы жили в Фергане, меня воспитывала бабушка. В детстве я занимался фотолюбительством, любил делать фотографии и всегда старался, чтобы у меня все растворы, проявители, закрепители находились в хороших бутылочках, с хорошими пробочками. И вот один раз я выточил такую красивую пробочку из дерева и решил загнать ее в бутылку, она зашла в бутылку, но разломила ее пополам, и вот одна из половинок так вонзилась мне в руку, что большой палец был вообще отрезан, держался на кожице.

И тут я слышу голос, как будто мне кто на ухо говорит: «Скажи бабушке, чтобы она купила 3 кг орехов и палец через три дня заживет». Бабушка, увидев мой палец, была в ужасе, а ей говорю: «Ты не волнуйся, мне из Космоса сказали, что палец заживет». Бабушка купила ровно 3 кг орехов, в Фергане рынков много, орехов -тьма. Бабушка послушалась, купила орехи, я их съел, и палец зажил. Хотите верьте, хотите нет. И вот с этого времени у меня установилась связь с Космосом, и она продолжается на протяжении всей моей жизни. Иногда мне даже формулы подсказывают...

Корр. Как Вы думаете, это удел избранных такую связь иметь?

Евгений Измайлович. Я думаю, это связь пришла от экстремальных условий моего детства. Меня воспитывала неграмотная мать, а бабушка вообще писать не умела. Потому что существует научно доказанный факт, что в экстремальных условиях может восстановиться здоровье, какие-то новые способности человек приобретает, а у меня вот так получилось...

Корр. Удивительно!.. Кстати, и что это за голос такой?

Евгений Измайлович. Голос такой, ни женский и ни мужской, нет аналога этого, может быть какой-то металлический.

Академия действует и в 2012 году. Ее труды и информацию о ней можно встретить в Интернете.

Вся эта страсть укрыть под иностранной мантией свое убожество проявляется у нас постоянно — не только в таких клинических случаях. А как мы ищем дорогущих легионеров и заграничного тренера для нашего футбола, а потом с треском продуваем разным грекам?

Как мы строим огромадный мост на ничтожный островок, чтобы один раз принять там иностранных гостей с Востока и они ахнули бы при виде нашего богатства и расточительства. Этой мантией прикроем рухнувшие плотины и нищее население. А наша аргументация по поводу закона об НКО: принимаем, мол, его в подражание американцам — мантия как у них, только там совсем другой закон.

Хотел я подарить этот выпуск журнала своим оксфордским коллегам, да всё не решаюсь. Стыдуха!

Фото из журнала «Вестник Международной Академии»

Лев Клейн

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