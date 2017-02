Вымирание мамонтов длилось 20 тысяч лет

Динозавры вымерли давным-давно, и это замечательно. А мамонтов до сих пор жаль. К тому же людей мучает чувство вины за то, что это они перебили всех мохнатых слонов. На самом деле это не так. Как показали исследования российских и американских ученых, к вымиранию мамонтов привело взаимодействие нескольких факторов, из которых охота — не главный. Не было скорого истребления, исчезновение вида растянулось на 20 тысяч лет. С российской стороны в работе участвовали сотрудники Института геологии и минералогии СО РАН Ярослав Всеволодович Кузьмин и Любовь Александровна Орлова, а руководил исследованиями Глен Макдоналд (Glen MacDonald), профессор факультетов географии и экологии и эволюционной биологии Калифорнийского университета (Departments of Geography and Ecology and Evolutionary Biology, UCLA, Los Angeles).

Восстанавливая картину процветания и исчезновения шерстистых мамонтов Mammuthus primigenius, исследователи объединили данные о местах и возрасте находок костей мамонтов, результаты анализа пыльцы, а также радиоуглеродного анализа остатков древних растений и других археологических находок. Оказалось, что численность популяции шерстистого мамонта сокращалась при смене климата сухого и холодного на более теплый и влажный.

В плейстоцене шерстистые мамонты процветали. Во всяком случае, из 1323 проанализированных находок мамонтов более 377, скорее всего, старше 45 тысяч лет. В то время в Северной Азии и соединенной с ней Северной Америке было на 2-3 градуса холоднее, чем теперь. Берингия была покрыта степями, и мамонты кормились злаками, молодыми кустарничками и побегами ивы. Все изменилось 25 тысяч лет назад, во время последнего ледникового максимума. Похолодало, и степи, дававшие обильную пищу многим травоядным, оскудели. На севере Евразии численность мамонтов сократилась, они переместились в центральную и южную Сибирь, где леса поредели и стало больше травы. Анализ древней митохондриальной ДНК шерстистого мамонта позволяет судить о том, что эффективная численность популяции в то время была достаточно велика. Очевидно, мамонты жили и в Северной Америке, южнее ледникового щита. Последующее потепление способствовало возвращению мамонтов на север Азии, на Аляску и Юкон. Берингия вновь покрылась злаками и травой, и мамонтам было раздолье. А на юге Сибири их, напротив, поубавилось, из-за того, возможно, что восстановились хвойные леса. И людей там стало слишком много. Южная популяция M. primigenius практически исчезла 12,5 тысяч лет назад.

Между тем на севере на смену степям пришли торфяные болота, хвойные леса и березняки. Такая растительность совершенно не подходила мамонтам, которые не могут прокормиться ни на болоте, ни в сосняках, а береза для них просто несъедобна. Затем наступило резкое кратковременное похолодание и сопутствующая бескормица. Судя по палинологическим данным, изменения климата носили мозаичный характер, но мамонты не кочевали на большие расстояния и оказались уязвимы к локальному похолоданию. После него мамонты сохранились лишь на самом севере Евразии и на Арктических островах, где не было лесов (5 находок на континенте, 112 на островах). Примерно в это время, 11 500 лет назад, люди двинулись по бе-рингийскому мосту из северной Азии в Америку, как раз через мамонтовый ареал. Это был не первый их контакт, но в эпоху расцвета мамонтов охотники существенно не влияли на численность животных,а малочисленную популяцию мамонтов, ослабленных нехваткой кормов, могла подкосить даже умеренная охота. Последние мамонты вымерли на острове Врангеля около 4 тысяч лет назад, и не ясно, что тому причиной: охота, болезни, малочисленность изолированной популяции или недоедание.

Итак, исчезновение мамонтов происходило в течение 20 тысяч лет в результате климатических изменений, экологических проблем и давления со стороны человека. Возможно, каждый из этих факторов в отдельности не оказал бы решающего влияния на судьбу M. primigenius, но все вместе они стали фатальными.

По мнению Глена Макдоналда, то, что произошло когда-то с мамонтами, может случиться и с современными видами. Климат сейчас меняется быстро, влияние человека тоже велико, и происходят все изменения гораздо быстрее, чем в мамонтовую эпоху.

