От плагиата к профанациям

Изданию научной монографии предшествует, как правило, авторская серия меньших по объему публикаций, в совокупности отражающих ее основное содержание. Если читатель ранее был знаком с этими публикациями и по тем или иным причинам остался к ним неравнодушен, то монография вызывает у него повышенный интерес. Такой интерес у меня вызвала коллективная монография Иванников А.Д., Кулагин В.П., Миронов А.А., Мордвинов В.А., Сигов А.С., Тихонов А.Н. Синергетическая теория информационных процессов и систем / Учебное пособие в обеспечение компетенций, относящихся к дисциплине «Теоретические основы информационных процессов» магистерской подготовки и развивающего дополнительного образования по направлению «Информационные системы» / под редакцией д.пед.н., проф. А.Б.Фоминой, МГДД(Ю) Т, МИРЭА, ГНИИ ИТТ «Информика». М., 2009. – 550 с., все авторы которой ранее были уличены мною в плагиате [1]. Интерес также подогревался и тем, что вводный раздел, рекламирующий монографию, подписал академик РАН Евтихеев Н.Н. в соавторстве с заслуженным учителем РФ профессором Фоминой А.Б. Этот раздел, а также пять основных разделов монографии недавно (12.10.2011) появились в Интернете в виде самостоятельных изданий [2].

Начав знакомство с указанной коллективной монографией, как и положено, с вводного раздела [3] и читая подраздел «Авторская концепция книги (заключение)», сразу обнаружил выдержки из своих работ без каких-либо кавычек и ссылок на источники. Данный факт побудил меня провести соответствующий детальный анализ всего текста концепции, который показал, что 73% ее объема являются плагиатом в виде нарезки фрагментов текста из пяти чужих работ, ни на одну из которых нет никаких указаний (см. приложение). К слову также скажу, что в общей сложности это уже пятая (!) публикация авторов монографии, в которой мною обнаружен плагиат.

Плагиат в российской научно-образовательной системе в настоящее время имеет характер эпидемии, и новыми плагиаторскими работами уже никого не удивишь. Но чтобы авторы коллективной монографии объемом более пятисот страниц, рекламируемой к тому же академиком РАН, излагали концепцию своего творения чужими словами, присваивая себе их авторство, – это уже что-то запредельное, выходящее за рамки здравого смысла. Чтобы читатель мог осознать всю глубину этой запредельности (а, быть может, – беспредельности?), представлю авторов монографии. Это – ректор МГТУ-МИРЭА, член-корреспондент РАН профессор Сигов А.С.; директор ГНИИ ИТТ «Информика», академик РАО профессор Тихонов А.Н.; проректор МГТУ-МИРЭА, член-корреспондент МАИ профессор Мордвинов В.А.; первый зам. директора ГНИИ ИТТ «Информика», академик МАИ профессор Иванников А.Д.; зам. директора ГНИИ ИТТ «Информика», академик АИО профессор Кулагин В.П. (в настоящее время и.о. ректора МГТУ-МИЭМ); ассистент кафедры ТИССУ МГТУ-МИРЭА Миронов А.А. Также отмечу, что из шести членов этого коллектива пятеро являются лауреатами государственных премий (СССР, Президента РФ, Правительства РФ), причем один человек четырежды и три человека дважды [1].

Невольно возникает вопрос: если существенная часть авторской концепции является плагиатом, то что же тогда изложено в самой монографии? Должны же ведь быть у авторов, наконец, и какие-то свои мысли? Объем газетной статьи не позволяет дать ответ на этот вопрос в виде представительного обзора всех пяти основных разделов монографии, да, наверное, это и ни к чему. Поэтому, отвечая на поставленный вопрос, ограничусь только третьим разделом [4], название которого – «Энтропия сложных систем» – имеет междисциплинарный характер, в силу чего содержание раздела должно как бы представлять интерес для специалистов из различных предметных областей. При этом, учитывая, что название любой научной работы указывает на то, о чем в ней идет речь, начну характеристику раздела с авторского разъяснения понятия «энтропия».

Отмечая, что в отношении энтропии «нет единодушия многих авторов, а иногда и корректности, в части отражения смысла», авторы монографии пишут, что ими «делаются попытки внести некоторую дополнительную ясность в этот непростой вопрос». После чего дается разъяснение в виде следующего утверждения: «Итак, понятие энтропии в термодинамике было введено Сади Карно (1796 – 1832гг.), который подразумевал под энтропийной единицей (названной затем «Карно»), изменение количества хаотического движения электронов в материи, то есть выделение за счет этого движения тепла, достаточного для плавления 0,893 см. куб. льда воды» [4, с.7].

Вообще-то, во всех справочных изданиях, включая БСЭ и Википедию, говорится, что понятие энтропии в термодинамику ввел в 1865 году Рудольф Клаузиус. Также в справочниках можно прочитать, что открытие электронов произошло только в 1897 году, то есть через 65 лет после смерти Сади Карно. Но даже доживи Карно до открытия электронов, вряд ли он стал бы рассматривать их как нечто отличимое от материи и заменять ими молекулы при изучении тепловых явлений. В целом же для тех читателей, кто далек от физики и ее истории, нелепость приведенной цитаты можно сравнить со столь же нелепой литературной метафорой, если сказать, что «автором романа «Война и мир» является М.Ю.Лермонтов, который во время Бородинского сражения командовал пулеметной ротой». Словесная форма цитаты и метафоры различна, но сущность у них одна, и название этой сущности – профанация.

Под стать приведенному разъяснению энтропии и общее содержание раздела, некоторое представление о котором могут дать следующие выражения:

— «Увеличение или уменьшение энтропии в системе является критериальным признаком ее гиперболизма (и как следствие желательности разбиения, переструктурирования, кластеризации системы), а также характеристикой, которую следует учитывать, классифицируя ту или иную интегрированную систему в качестве картеля (авторизированный постулат составителей настоящей публикации) » [4, с. 42].

— «Неаддитивность системы есть ее эмерджентность. Преодоление неаддитивности составляет процесс гармонизации информационной сути системы, характеризующийся улучшением эмерджентности» [4, с.88].

— «Энтропия-информация есть характеристика максимума вероятности состояния системы, которая нормирована по отношению к энергии (в авторской версии теории информационных процессов – к информационной нагруженности системы) и к числу элементов системы, что определяет её как мнимую составляющую энтропии-информации в виде функции комплексного переменного» [4, с. 96].

— «Энтропия-информация есть функция комплексного переменного. Обобщенная энтропия есть действительная часть этой функции, есть семантическая информация, точнее, мера ширины распределения описания ее основных семантических свойств (асимметрии, эксцесса, эллипсности, пертинентности, релевантности, когнитивности, континуальности, дидактичности и т.п.) » [4, с. 101].

Завершается раздел следующими словами: «Синтез информации превращает энтропию как меру информации, которой недостает до полного описания системы, в параметры состояния системы, отображающиеся в описании семантических информационных систем в виде функции информационного морфизма на основе функционально-семантико-энтропийных характеристик» [4, с. 101].

Для содержательного понимания всего этого нужна, по-видимому, некая особая одаренность, которой я, увы, не обладаю. Как рядовой ученый (и даже имеющий степень кандидата технических наук) могу только сказать, что подобного рода выражения воспринимаются как изощренное наукообразие, после прочтения которого в голове ничего, кроме тумана, не остается.

Также недоступен обычному пониманию и тот факт, что академики и член-корреспонденты государственных (РАН, РАО) и общественных (МАИ, АИО) академий настоятельно рекомендуют студентам при выполнении учебных работ «в первую очередь <…> опираться на труды Э. Лийва» [4, с.14], в которых [5, 6] излагается очередная «теория всего» с тематическим размахом от моделей Вселенной и сознания, до бизнес-планов коммерческих организаций и аспектов государственного строительства. И это несмотря на то, что работы Э.Лийва пестрят такими вот «шедеврами»:

— «Предположим, что система имеет восемь входов и один выход. Входы и выходы могут принимать только два значения. Тогда число возможных состояний системы 2256. Это действительно большое число, которое можно сравнивать с числом электронов и протонов во всей вселенной: 2258 . Однако 256 бит эквивалентен 10-34 г, что измерить невозможно» [5, с.23]. (Здесь Э.Лийв явно не в ладах даже с элементарной математикой. Дело в том, что заданная система состоит из двух подсистем, – подсистемы входов и подсистемы выходов. Подсистема входов имеет 28 = 256 возможных состояний, а у подсистемы выходов таких состояний только 21 = 2. Каждое состояние одной подсистемы может сочетаться с любым состоянием другой. Соответственно, общее число возможных состояний всей системы равно 256 х 2 = 512.)

— «Физической негэнтропией является любая разность (градиент) температур, давления, электрического напряжения и др. в системе» [6, с.30]. (Для справки: термин «негэнтропия» предложил в 50-х годах прошлого века Л.Бриллюэн в качестве замены словосочетания «отрицательная энтропия», которым пользовался Э.Шредингер.)

— «Если удастся процессы направлять так, что на земле увеличивается обобщенная негэнтропия, а обобщенную энтропию в большем количестве направляют в мировое пространство, то можно было бы обеспечить стабильный рост обобщенной негэнтропии, науки и культуры в далёкой перспективе»[5, с.32].

— «Единственным шансом спасения человечества является возможность отвести всю лишнюю обобщенную энтропию от земного шара» [5, с.182].

— «Обобщить необходимо и законы сохранения. Закон сохранения массы правилен и в настоящее время, но в общую сумму массы следует включать и массу энергии, движения и негэнтропии» [5, с. 22].

— «Включение в космологические модели обобщенно-энтропийных и обобщенно-негэнтропийных критериев помогает уточнять процессы взаимодействия вещества (в том числе атома) и волновой энергии с квантовым полем. В частности, удаётся усовершенствовать модель атома с учётом его вибрации при участии нейтрино» [6, с.26].

Весь этот «энтропийно-негэнтропийный» бред периодически перемежается малограмотными замечаниями социального плана. Например, такими:

— «Террористы могут усваивать так же успешно модные средства связи, транспортные средства, автоматическое и ядерное оружие, нервные яды, причём раньше, чем полиция и государственные органы» [5, с.33].

— «Не определено точно, кто принадлежит к слою «интеллигенция». Если включить в эту категорию людей также бюрократов, канцелярских работников, бухгалтеров и других, которые в основном выполняют рутинные работы, то вряд ли они могут играть руководящую роль в развитии общества» [5, с.185].

Возможно, что авторы монографии оказались под гипнозом того факта, что Э.Лийв является почетным членом ЕАЕН и иностранным членом РАЕН. В пользу этого говорит его позиционирование в качестве «известного эстонского академика» [4, с.13], сопровождаемое многочисленными ссылками. При этом Э.Лийву приписывается и то, чего он не делал, а именно «обстоятельное исследование свойств и возможностей применения негоэнтропии в семантико-энтропийном регулировании информационного морфизма» [4, с.13]. Похоже, что здесь авторы просто используют фамилию «известного академика» для пиара изобретенного ими понятия «информационный морфизм», про который в первом разделе монографии говорится, что «это гомоморфизм свободного моноида в информационном поле, генерируемого из сообщества морфологических, иногда и синтаксических, схожеств и признаков, способных к кластеризации» [7, с.54]. В чем конкретно заключается и какие цели преследует «семантико-энтропийное регулирование» с применением «негоэнтропии» этого самого «гомоморфизма свободного моноида», остается загадкой, для разгадки которой, по-видимому, опять же нужна особая одаренность. Впрочем, я могу ошибаться и, быть может, авторы действительно правы в том, что «известный академик» Э.Лийв провел «обстоятельное исследование» возможностей «негоэнтропии» при регулировке информационного морфизма, результаты которого нашли свое отражение в его приведенных цитатах.

В целом же при чтении отдельно изданного раздела «Энтропия сложных систем» (102 стр.) у меня много раз возникало ощущение, что передо мной некий грандиозный прототип известной статьи «Корчеватель» [8]. Автор этой статьи, выступая под псевдонимом, специально расставлял в тексте «флажки» в виде очевидных несуразностей, чтобы рецензенты, обратив на них внимание, поняли, что перед ними наукообразная бессмыслица [9]. Однако, это не помогло, и статья, пройдя рецензирование, была опубликована в одном из журналов из Перечня ВАК.

В случае с обсуждаемым разделом за такие «флажки» можно принять, в первую очередь, профанации понятий из общего курса физики и обилие ссылок на псевдонаучные работы Э.Лийва. Своеобразным «флажком» может также служить и тот факт, что единственная математическая формула (негэнтропии отражения), приведенная в «авторской концепции книги» в сопровождении подробного комментария, в тексте самой монографии нигде не встречается. То есть «авторская концепция», на 73% состоящая из плагиата, и сама монография существуют как бы сами по себе, во многом отрицая друг друга.

Тем не менее, монография «Синергетическая теория информационных процессов и систем», подписанная сонмом академиков и член-корреспондентов различных академий, рекомендована к изданию Редакционно-издательским советом МГТУ-МИРЭА и «допущена Учебно-методическим объединением вузов по университетскому политехническому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Информационные системы»» [4, с.2].

Остается только сказать, перефразируя крылатые слова известного персонажа из к/ф «Белое солнце пустыни», что за Державу уже не обидно, а просто страшно.

Ссылки:

http://trv-science.ru/2011/11/05/gruppovojj-plagiat-ot-studenta-do-ministra/ http://dvorec-lib.ru/news/212-zavershayuschii-etap-aktualizacii-publikacii http://dvorec-lib.ru/public/item/sinerg-2 http://dvorec-lib.ru/public/item/entrop Лийв Э.Х. Инфодинамика. Обобщённая энтропия и негэнтропия. Таллинн, 1998. http://www.staff.ttu.ee/~elmliiv/publications_ru.htm Лийв Э.Х. Обобщённая негэнтропия, её поле и информационная среда. Таллинн, 2001. http://www.staff.ttu.ee/~elmliiv/publications_ru.htm http://dvorec-lib.ru/public/item/sinerg1 http://www.scientific.ru/trv/2008/013/korchevatel_as_in_jnpaid.html http://lenta.ru/articles/2009/06/18/gelfand

Виктор Борисович Вяткин

г. Екатеринбург

ПРИЛОЖЕНИЕ

Доказательная база плагиата

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