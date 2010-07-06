Шизофрения, как и было сказано
В конце декабря моё информационное пространство заполняется записями типа «как мы провели год». Что было сделано в жизни, в литературе, в науке. Я каждый раз удивляюсь, потому что мне кажется, что год заканчивается в середине лета, а зимой он в самом разгаре. Если и выбирать какое-то время для подведения итогов – то это июль.
Например, вот уже год я пишу колонки в «Троицкий вариант». Я до сих пор не очень понимаю, зачем это им нужно. Мне кажется, что я заменяю здесь раздел «анекдоты» – пишу какую-нибудь ерунду, чтобы читатель мог отдохнуть и читать окружающие серьезные статьи с новыми силами. Характер редакторских и корректорских правок укрепляет меня в этой гипотезе: в основном они направлены на то, чтобы добавить пафоса. То вставят пару восклицательных знаков, то вообще начнут мою колонку со слов «мне было 16». Я тут у нас enfant terrible, и мне очень нравится. Я отдыхаю от основной работы, где все считают, что я – взрослый человек с университетским образованием, и заставляют меня принимать решения.
Иногда, впрочем, принимать решения бывает легко и приятно. Сегодня у меня было очень простое решение. Его бы и без меня, конечно, приняли, но для убедительности редакция натравила на внештатного корреспондента своего штатного биолога, заранее зная, что скажет биолог. Но тема, предложенная нам, была столь удивительна, что я хочу рассказать о ней читателям ТрВ. Здесь можно.
Есть такой человек, Виктор Тен. Сайт ведической культуры представляет его как историка, google scholar находит две статьи по экономике. Но известен он тем, что предложил новую теорию антропогенеза, и она совершенно прекрасная.
Вот существует гипотеза об околоводном образе жизни предков человека. Это хорошая гипотеза, ее прекрасно популяризовал Ян Линдблад. В самом деле, у человека голая кожа, волосы на голове, подкожный жир, обращенные вниз ноздри, плавательный рефлекс у младенцев и так далее. Очень интересно размышлять о том, как это все может быть связано с водой. Но вывод, который сделал из этого Тен, потрясает: человек у него произошел (барабанная дробь) от дельфина. Ну, точнее, от общего с ним рыбообразного предка, ведь теория претендует на научность.
Саму его книгу я в Интернете не нашла, но зато нашла статью с критикой традиционных представлений об антропогенезе (и издевательскую рецензию на нее в бюллетене в защиту науки РАН). Основное впечатление о теории пришлось составлять по его выступлению в программе «Ночь на пятом». Больше всего мне понравилось утверждение о том, что у дельфина полушария работают по очереди, а у человека одновременно – сначала это привело его к шизофрении, а потом, после победы левого полушария в неравной борьбе, к возникновению разума.
Но вообще знакомство с этой теорией – увлекательное интеллектуальное упражнение. Тен очень аккуратно перемешивает правдивые утверждения с полной ахинеей (у человека с дельфином общий предок, у человека с дельфином похожи зародыши; этот общий предок был рыбообразным, а сходство зародышей продолжается до самых поздних этапов эмбриогенеза). Приплетает Павлова. Спорит, конечно, не с современными представлениями об антропогенезе, а в лучшем случае – с популярным пересказом представлений XIX в. (труд создал из обезьяны человека). Признается в ужасном: «я пришел к антропологам, но они ничего не смогли мне объяснить».
Я получила массу удовольствия. Но я осознаю, что я просто не его целевая аудитория: мне рассказывали про антропогенез, высшую нервную деятельность и молекулярно-генетические методы в систематике. Мои коллеги, пожалуй, отсеяли бы его не за неубедительность, а за противоречие классической точке зрения в сочетании с отсутствием публикаций. Многие другие люди не отсеяли бы его вообще. И поэтому я ответила внештатному корреспонденту чистую правду: теория Тена – это не только дилетантская лженаука, но и прекрасный сюжет для любой другой программы. Кроме нашей. И вот это – хороший итог года.
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Метки: #057, Анастасия Казанцева, Виктор Тен, Интернет, лженаука, РАН, человек, эволюция
А я сначала прочитал его книгу «Из пены морской», а потом оказалось, что он не только на тему антропогенеза пишет... Во всяком случае на его сайте (
viktorten.ru/books/) анонсированы книги про язык, про этногенез и даже про Пушкина...
Заметка, А. Казанцевой, конечно, старенькая. Зато амбиции весьма современны. Из заметки следует, что автор — профессиональный биолог и знаниям в этой области ее учили. Это, безусловно, положительный момент. Еще один несомненно положительный момент — автор заметки также осознает, что многие ее коллеги теорию антропогенеза В. Тена отвергли бы не «за неубедительность, а за противоречие классической точке зрения в сочетании с отсутствием публикаций», тогда как другие не отвергли бы эту теорию вообще. Но она — выше такого примитива. Поэтому ее оценка — сама истина и гласит следующее: «Теория Тена – это дилетантская лженаука». Допустим. Но на каком основании так категорично и без всяких оговорок? Текст самой книги автор заметки даже в руках не держала, зато «основное впечатление о теории» ей пришлось составлять из общих сведений о ней, почерпнутых из телевизора — пусть и из передачи с участием автора этой теории. Короче — теорию В. Тена она «изучила» лишь в форме самых что ни на есть самых общих сведений о ней. Не слишком ли легковесная в итоге получилась оценка, основанная на столь зыбкой информационной платформе, а главное — действительно ли профессиональная и обоснованная? Особенно в плане идеи автора упомянутой теории о шизофрении, чему Бехтерева дала, как ни странно, оценку совершенно противоположную. Посему вопрос: либо Бехтерева такой же дилетант, как и, по мнению А. Казанцевой, автор этой теории В. Тен, либо оценка автора заметки несколько несправедлива — по крайней мере касательно идеи шизофрении. Вот ведь в чем вся штука...
А откуда информация про положительный отзыв Бехтеревой?
C сайта Виктора Тена или есть независимые подтверждения?
Собственно в книге «Из пены морской» этот отзыв напечатан. А потом, насколько я понял, Тен и Бехтерева были лично знакомы и плодотворно сотрудничали.
Ссылка на книжку Тена или на сайт Тена — означает, что Тен плодотворно сотрудничал с Бехтеревой.
Это ничего не сообщает об отношении Бехтеревой к Тену.
Если интернет правильно даёт текст отзыва, то он звучит так:
«...Мне могут возразить, что я восторгаюсь прекрасной сказкой. Но ведь прекрасной? Однако, все долгие десятилетия научной жизни, вся моя интуиция, которая вела меня по ней, все — за эту глыбу, за представленную Теном теорию антропогенеза...»
Такой вариант даёт огромный простор для интерпретаций.
Ну вообщем да.
Я вот к чему: у меня у самого образование техническое. И, кстати, книгу Тена «Из пены морской» мне впервые дал почитать мой друг-аспирант Политиха, со словами «это любопытно».
Я никогда раньше не интересовался темой происхождения человека. А теперь, вот, интересуюсь.
Но, поскольку в теме я только благодаря этой книги Тена, то мне очень было бы интересно услышать и другие НЕПРЕДВЗЯТЫЕ, но квалифицированные мнения. То есть, если критика, то по конкретным моментам. Если согласны с выводами, то тоже огласите места, которые показались убедительными и почему.
Издеваетесь, читать научпоп чтобы искать ошибки?
Вы когда Жюль Верна читали тоже ошибки искали? Тем более, что это не моя тематика.
Происхождение видов сейчас изучают в основном методами молекулярной биологии, только там можно получить более менее корректную цифру. В остальных случаях это ругань похож или не похож. Например, до сих пор не удалось показать, что неандерталец это другой вид чем человек или нет.
Если интересно копать под модель происхождение человека от дельфина. Легче искать ближайшего сухопутного родственника дельфина.
Ну начинается: сомнительные аналогии, натянутые сравнения и навешивания ярлыков.
Впрочем, спасибо, что озвучили свою точку зрения...
А что вы хотите?
1) Органы для человека проще всего выращивать на свиньях. По всем версиям животного ближе состоящего в родстве с дельфинами, чем с человеком.
Собственно, на этом основании делают модель происхождения человека от свиней, а есть версии от гибрида свиньи и обезьяна.
То есть похожих родственников намного больше. И проблема не в том есть общий предок у человека и дельфина, а как он соотносится с другими млекопитающими(грызунами, зайцеобразными, парнокопытными).
Интересно почему лекарства любят проверять на мышах, не потому ли что тоже на человека похожи.
2) Общий предок приматов и дельфинов жил 80-100 млн лет назад. (и грызунов и парнокопытных). В Википедии указано 80 млн лет.
Общий предок обезьян около 57-85 млн лет назад. В Википедии 63 млн лет назад.
Сравнивать с абстрактной обезьяной сразу же становится не очень интересно. Всё на пределе погрешности. Поэтому имеет смысл сравнивать только более близко родственных обезьян, например горилл или хотя бы макак. А у них есть весьма важное отличие от дельфинов и других млекопитающих, только у высших приматов имеется трёхкомпонентное цветовое зрение, у всех остальных млекопитающих зрение дихроматическое.
3) Есть Обезьяны — носачи, которые ведут полуводный образ жизни. В принципе могут ходить на двух ногах. Нашли акродельфида?
4) Про внешний вид эмбриона вообще рассказывать бессмысленно они у всех млекопитающих похожи.
5) Дружественность дельфинов и человека объясняется просто. Если дельфин нападёт на человека в море у человека нет шансов, даже в схватке с акулой шансов больше. То есть те кого дельфин атаковал, не могли рассказать о нападении, а те кому дельфины помогли естественно рассказывали о доброте дельфинов.
Человек иногда подкармливает кошечек? собачек, птичек, рыбок и т.д. Кошки вообще в домах живут и что из этого следует, что кошки произошли от человека?
6) Разбираться с теориями антропогенеза, если они не описывают эволюцию и других видов бессмысленно. Вам никто не даст провести эксперимент. Если привязываться к антропогенезу можно Докинза почитать, его и на русский перевели Richard Dawkins (2004). The Ancestor's Tale.
Во вей этой истории мне действительно хочется обсудить следующий вопрос:
В каких условиях формировался человек? Меня же ещё в школе учили, что все признаки являются адаптивными к среде обитания. Если от шимпанзе, то зачем человек, например, отказался от шерсти?
То есть попробуем сосредоточиться не на критики а на версиях и их обоснованиях.
P.S. Кстати, а Ваш пункт 5 абсолютно не убедителен по причине его чистой предположительности. В частности фраза «Если дельфин нападёт на человека в море у человека нет шансов, даже в схватке с акулой шансов больше.»... Вот откуда такая категоричность? ))
А насчет идеи В. Тена о происхождении человеческого сознания через шизофрению что скажете? В этом тоже разбираетесь? Тогда, раз уж взялись критиковать данную теорию, то не сочтите за труд, сделайте это по всем направлениям. Ведь «дельфинья» тематика — это лишь одна из составляющих этой теории, и, возможно, даже не самая главная (хотя, безусловно, важная).
Автору спасибо, что она и такие как она, есть. Именно они, как глоток чистого воздуха. Игрой чистого разума посмеяться над бестолочью, фонфаронством и шарлатанами.
Спасибо за отзыв. Было бы ещё хорошо, если б Вы обосновали свою точку зрения.
Ну и вопрос автору статьи: а книгу-то Вы прочитали всё-таки («Из пены морской»)? А то ведь у Вас классическое: «книгу я не читала, но к критике присоединяюсь». Если нет, то сейчас её легко скачать на торрентах. Ну или могу выслать Вам на e-mail.
Уважаемый товарищ Никнейм, мой вопрос касательно шизофрении был к Вам обращен. Или Вы, что называется, «вышли из игры»? Впрочем, если готовите развернутый ответ, то тогда я, конечно, неправ. Хотя если у Вас проблемы даже с пониманием достаточно несложного смысла отзыва Бехтеревой, а — по крайней мере, лично для меня он абсолютно прозрачен, то, думаю, что в скором времени таковой ответ Вам просто не подготовить. Поскольку выносить безапелляционные вердикты вроде определения «дилетантская лженаука», толком даже не разобравшись ни в ситуации, возникшей в науке в связи с выходом в свет работ В. Тена, ни хотя бы в элементарном значении этих работ для общего развития научной мысли, безусловно, гораздо проще. Я понимаю, конечно, что никому не хочется пасть интеллектуальной жертвой очередной лженаучной теории, вроде теорий Гумилева или Фоменко (а это — лишь верхушка лженаучного «айсберга»), но, думаю, что прежде чем пополнить этот айсберг очередной порцией льда, надо все же попробовать разобраться (причем очень желательно — взвешенно, аргументированно и, по возможности, без эмоций), с чем же мы все-таки имеем дело в данном конкретном случае. А то вдруг окажется, что это не что иное, как нежданное и негаданное НЕЧТО — ведь в жизни бывает всё что угодно, включая какие угодно парадоксы. А также попробовать получить представление о том, какая вакханалия обычно разворачивается вокруг даже незначительных открытий, резко разнящихся с традиционными научными представлениями — а на этот счет немало материала и наблюдений накопила такая отрасль знания, как социология науки. Посему лично мой совет к господам безоглядным критикам теории В. Тена — поменьше эмоций и полегче с категоричными оценками, а то так в итоге можно запросто и в лужу сесть.
Кому-то не жаль тут тратить время и доказывать каким-то упертым товарищам, что происхождение человека от дельфина — это не шизофрения? Гм, флаг в руки. В принципе, какая-то польза может быть и от упорного чтения и развенчания явно псевдонаучных книжек, но жизнь так коротка... Кстати, насколько знаю мнение коллег, и сама Бехтерева была гм... гм... с фантазиями... при всем уважении... не знаю уж, какие взаимоотношения у нее с неким Теном (и были ли... тоже по сути не интересно), про которого не слышал и, видимо, слышать незачем (фтопку). Но «доказывать» что-то по поводу каждого графомана — увольте. Как там у Булгакова:
Ну вот лично я книгу Тена «Из пены морской» читал. И мне изложенная в ней концепция показалась вполне обоснованной. И вот мне интересно было бы обсудить её по существу.
А ведь первая моя реакция была такой же скептической. «От дельфина? Что за чушь!» Но мой друг просто дал мне книгу почитать и сказал: «Ты вначале прочти, а потом обсудим.» Друга я уважал, он в отличие от меня продолжил учёбу в аспирантуре.
И что же, я прочитал. И ведь хотел к чему-нибудь придраться. И ведь начал читать изначально с этим настроем. И что же: прочитав книгу, я сказал другу: «Да, круто. Всё логично и обоснованно»
Так что советую всё же почитать. И тем интересней будет потом полемика.
Было бы лучше, если бы Вы честно признавались, какие деловые отношения Вас связывают с автором этой книги (пиарщик, создатель сайта?). Ведь не просто «случайный читатель». То есть ангажированное, заинтересованное явно лицо. Нашли место в сети, где поминается Ваш протеже — и решили слегка потрудиться на ниве пеара небось... А читать эту белиберду невозможно, даже от аннотаций веет такой ахинеей, что скулы сводит.
Поверьте, никакой шкурной заинтересованности нет. Сплошная личная инициатива. Но кроме авторской позиции, мне интересны и другие точки зрения по существу. К сожалению по существу обзора нет. И вот именно отсутствие разбора по существу автоматически превращает меня в человека, который встаёт на точку зрения стороны, чья позиция обоснована.
Понимаете слабость Вашей позиции?
И не только концепцию Тена мне интересно обсудить. Есть много интересных теорий. Например, концепции А. Склярова. Что-то обсуждать на форуме А. Склярова достаточно проблематично из-за однозначной позиции модератора. Именно поэтому я и пытаюсь найти что-то по теме на сторонних ресурсах.
Так прямой вопрос: имеете ли Вы какое-то отношение к сайту, который здесь всё время рекламируете?
А вот, я понял про что Вы. Ссылка на сайт? Она просто в кэше осталась после первого поста (я с разных компов публикую). Ну ссылку, конечно, я считал корректным дать на источник.
То есть к этому сайту Вы не имеете никакого отношения? Прямой ответ?
Этот сайт я нашёл в Яндексе по запросу «виктор тен». Он выводится на первой позиции.
Вас тоже нашёл в интернете. Но уже не помню как, ибо давно это было. И вообще продолжение дискуссии стало для меня полной неожиданность.
А ссылки я могу давать много на что, например на
psy8.ru — система психологических векторов. Просто потому что она мне нравится.
А представиться Вам в таком случае может не составит труда? И тем самым опровергнуть мою догадку?
Уважаемый Максим!
Мы можем, наверно, какие-то моменты обсудить в личной переписке. Ибо вряд ли это кому-то будет ещё интересно. В любом случае, если мне не изменяет память, мы с Вами никогда лично не были знакомы.
В любом случае, присутствие научного редактора в переписке делает честь Вашему сайту, ибо показывает, что Вы ответственно подходите к публикуемым у Вас материалам. Был рад заочному знакомству.
Да я как-то совсем не стремлюсь к личному знакомству. Тем более, что и так представляю, чем Вы занимаетесь. Любая работа допустима, если не противоречит законам, но в данном случае я выступаю в качестве и.о. администратора этого сайта и вынужден противодействовать злоупотреблениям, если способен их выявить, — спаму и скрытой рекламе. Оставаться анонимом — Ваше право, но с Вашего разрешения я могу озвучить свою догадку и показать, как Вы связаны с В.Теном. Если не хотите разбираться здесь и публично (мало ли, может быть все-таки недоразумение), то вынужден отказать Вам в праве заниматься рекламной деятельностью «втемную» на этом сайте.
«Мастер и Маргарита» — вообще штука замечательная. Напоминаю, она про то, как некий Мастер написал некую книгу, которую издавать не хотели, читать тоже. Но с удовольствием критиковали. И мы все помним, что из этого вышло.
У меня тоже есть вещи, которые нет никакого желания читать. Но я хотя бы не критикую их. Не считаю себя в праве...
Роман Булгакова замечательный. А вот деятельность пиарщиков, превозносящих очередного «гения во всех областях» без пометки «На правах рекламы», по закону нужно предотвращать. Или скажете, что Ваша многократно повторенная «легенда» чего-то стоит? Сильно сомневаюсь, что Вы сами-то изучили все творчество того, кого обихаживаете. Почему же не признаетесь сразу, что, скажем, поддерживаете сайт имярека? На месте заказчика, я бы оштрафовал за столь неловкий пиар и неловкое вранье.
Уважаемый Максим, здесь нет никакой рекламы. Мне интересна дискуссия. Если Вы знаете, в научной среде есть понятие оппонента. При защите научной работы обязан присутствовать оппонент, чтобы выявить как раз слабые места. Этот оппонент не обязательно должен быть противником концепции. В данном случае я выступаю в качестве одной из сторон просто по законам жанра. Хотя, конечно, корректней будет, чтобы позицию автора защищал сам автор.
«прежде чем пополнить этот айсберг очередной порцией льда, надо все же попробовать разобраться (причем очень желательно — взвешенно, аргументированно и, по возможности, без эмоций), с чем же мы все-таки имеем дело в данном конкретном случае.»
Это верно звучит. Но я как-то не заметил у историков профессионалов желания подобным образом разбираться с творчеством Фоменко и всех прочих новохронологов. И с многочисленными фантазиями о происхождении Руси от ... И я историков вполне понимаю. Но понимаю и профессионалов антропологов по части их отношения к теории происхождения человека от дельфина.
ЗЫ. Тена не читал и не собираюсь. Собственного мнения по этому конкретному вопросу не имею. Могу только отметить, что человек, пишущий книги для широкого читателя, не постаравшись сначала убедить профессионалов, не вызывает у меня доверия. Для меня логичной выглядит иная последовательность. Сначала специальные исследования и дискуссия со специалистами на их языке, а потом уже популяризация того, что более менее принято в среде специалистов.
Мое обращение ко всем, кто взял на себя труд прочитать хотя бы несколько постов этого обсуждения из числа тех, что содержат критическую оценку работ В. Тена. Боюсь, что в скором времени заметку А. Казанцевой вкупе с обсуждением таковой администрация сайта попросту удалит с целью вполне благородной: благодаря вот таким, с позволения сказать, защитникам науки не подрывать позиций абсолютно здравой идеи защиты подлинно научных представлений от откровенно лженаучных теорий. Так что предлагаю эти посты по возможности копировать, поскольку, к глубокому сожалению, к инетовским обсуждениям принцип «что написано пером, того не вырубишь топором» неприменим. Кстати, имею определенные опасения, что этот мой пост вообще не будет пропущен в материал данного обсуждения, которое становится все более любопытным. Лично я, по крайней мере, нахожусь в состоянии некоторого шока, хотя и привык считать себя скептиком. Но, похоже, что, давно причисляя себя к числу таковых, попросту переоценил свои возможности. Можно, конечно, утешиться мыслью, что обобщения — дело вообще чреватое, но теперь боюсь ошибиться и в этом. Что ж — как говорится, будем посмотреть. Или, пожалуй, передать ситуацию гораздо тоньше позволяют слова из заключительного кадра (или конца очередной части?) незабвенного героя громко нашумевшего за последние годы и более чем известного современного российского сериала: «Шоу продолжается!»...
Есть некоторое побуждение предотвращать незаконную рекламную деятельность (как известно, по закону у всех рекламных материалов как минимум должна стоять пометка, что это реклама, что «серые» пиарщики, естественно, предпочитают не делать). Но нормальные-то комментаторы ни в чем не виноваты. Ну и некоторое логичное исключение для адептов псевдонауки делается в комментариях к разоблачительным материалам.
Максим, я прекрасно понимаю Ваши заботы. Я сам активный пользователь форумов, например, на СУН, и отлично знаю позицию модераторов.
Но представьте себя с другой стороны. Шёл человек, увидел некоторую довольно старую статью, которая на его взгляд, опирается на не полную информацию. Поделился ссылкой на более полный источник: мол если надо, то пожалуйста. И забыл.
А как можно иначе делится информацией? Я не знаю.
На СУН, например, все активно постят ссылки на источники. И там это поощряется.
Но в любом случае, я готов закрыть дискуссию. Потому как точки зрения всех участников уже понятны, а что-то новое мы уже вряд для себя откроем.
Я не против, если ссылку в такой теме дает сам автор или его представитель, честно указав свой статус. В других ветках так происходило. Но вести дискуссии якобы от «независимого» лица с призывами прочесть, «чтобы лучше представлять», недопустимо. Впрочем, дискуссия на эту тему с Вашим участием действительно закрыта, если только Вы не обнародуете свой статус или не согласитесь, чтобы это сделал я. Не понимаю, чего вы боитесь, ведь если я Вас назову и окажусь не прав, то буду посрамлен, и знамя Тена воссияет :-) По-моему, все честно. А так у читателей всё равно остается четкое понимание, что Вы «засланный казачок».
«А так у читателей всё равно остается четкое понимание, что Вы «засланный казачок» — это Вы себя, как я понимаю, имеете в виду под словом «читатели»? Или, может быть, Вы говорите от имени некоей засекреченной и находящейся в подполье политической партии? Тогда для Вас как участника вполне серьезной в научном и честной в нравственном отношении дискуссии будет вполне логичным ее назвать. Если же моя догадка все-таки не верна, и Вы написали этот свой пост от имени либо неких своих иных таинственных единомышленников, либо каких-то конкретных людей, включая участников обсуждения заметки А. Казанцевой, то, пожалуйста, укажите, кого именно Вы имеете в виду. А то, видите ли, я откровенно не готов воспринимать Вас как представителя неизвестно кого, да и в целом говорить от имени каких-то абстрактных людей, на мой взгляд, несколько нелогично. Поскольку лично я почему-то предпочитаю прежде всего конкретику и слышать слова, исходящие непонятно от кого, мне представляется довольно странным — хотя бы вследствие того, что я попросту не буду знать, кому же, собственно, если на то возникнет необходимость, должен буду, скажем, возражать. Ибо, как гласит одна из достаточно известных расхожих мыслей нынешней повседневности, «все — это никто» и в том контексте, в каком я только что привел это выражение, я с его смыслом вполне согласен. Так что говорите лучше от себя — поверьте, так будет честнее, поскольку и отвечать за Ваши слова тоже придется именно Вам, а не неким абстрактным и существующим исключительно лишь гипотетически — по крайней мере до момента, пока мы о них прямо не узнали, читателях.
Я отнюдь не участвую в «серьезной в научном и честной в нравственном отношении дискуссии», поскольку она просто невозможна в случае псевдонаучных графоманов, засылающих на форумы своих пиарщиков. Тем не менее правила понятны. Я лично представлен своей собственной персоной и не скрываюсь, в отличие от вас (хотя, как мы понимаем, анонимность в сети — это смешная иллюзия, но оставаться анонимным, даже рассыпая подозрения, — ваше право). Никаких иных «ников» у меня лично не было и нет. Разве что служебный «admin» еще, если так будет кому-то приятнее и «официальнее». И почему-то думается, что игры в духе «а ты сам такой» тут не прокатят. Читателей и комментаторов у нас не немеренное, конечно, количество, но они есть (учимся пользоваться внешними счетчиками и не задаем глупых вопросов).
2 Олег — жаль, что принятый свод правил поведения на форуме, в части цензуры, не распространяется на флуд, некоторых, типа вас.
в сторону: имхо — в принципе, попытка облагородить общение в инетах, призвав к человеческому отношению друг к другу, вполне себе ничего, но этим, тотчас, воспользовались графоманы всех мастей и оттенков. Вот, ей-ей, ну не было их столько. Сидели по своим гнездам и не высовывались. Тонкая нервная организация шарлатана не выносила простецкой грубости, ибо тщеславны, до обморока.
))) Вот и урок — свобода слова — это ещё и инсектицид, против одурманивания))))
Спасибо, что объяснили. Впрочем, шучу — а то и эти слова, как мой последний пост, тоже всерьез, пожалуй, воспримете.
Максим, Вас послушать, так любой, кто читал книги Тена — засланный казачок.
Допустим, что я даже с Теном знаком. И что с того? Это может сделать каждый, написав ему по электронной почте и задать интересующий его вопрос. Ибо адрес опубликован на его сайте. Или прийти на встречу, новости о которых опубликованы на его сайте. Лично я так и делал. Ибо мне не всё было понятно и хотелось получить дополнительную информацию.
И не только с Теном я подобным образом знаком. Я вообще предпочитаю тем или иным образом общаться с авторами, ибо это проясняет многие вещи.
А вот осудить — это последнее дело. Да и сказано, «да не осуди, и не судим ты будешь». Что ж, Вы предпочли осудить. Не боитесь оказаться на месте Латунского?
Нет, Вы, конечно, можете воспользоваться административным ресурсом. Но тогда это будет неравная борьба, во-первых. А вот вторых, говорить о Вашей предвзятости. Ибо тогда становится ясно, что Ваша цель — не прояснить истину, а протолкнуть чью-то определённую точку зрения Или же о непрофессионализме.
Хорошо, что мы продвинулись в этом вопросе. Но изготавливать сайты, поддерживать группы в социальных сетях, посвященные имяреку, и развешивать призывы на форумах к посетителям — это не просто шапочное знакомство, а сотрудничество, не находите? Свечку не держал, но подобная работа обычно оплачивается, значит здесь мы имеем типичный конфликт интересов. Вы представляетесь «независимым экспертом», вводя тем самым зачем-то читателей в заблуждение. Видимо, для убедительности. У нас не принято доверять пиарщикам, оттого пиарщики любят разгуливать по сайтам анонимно, не признаваясь в своем интересе, хотя их за версту видать. Для примера неплохо их время от времени выводить на чистую воду. Псевдонаука — тоже бизнес. Как это там про Латунского, э? Тоже небось клялся и божился, что никакого материального интереса, исключительно по велению души?
Послушайте, вместо того, чтобы обсуждать концепцию по существу, Вы прибегнули к другому методу: обвинение на базе предположений.
Что ещё остаётся делать человеку, которые и книгу-то не читал?
А вот то, что человек, читавший книгу, может по интересующему ему вопросу проявлять активность во блогах и соцсетях, что в этом необычного? И даже больше: как иначе может быть? Или люди не могут чем-то интересоваться и пытаться это обсудить? Вот у Вас есть хобби?
Ещё раз повторяю: я прочитал книгу Тену в пику. Думал, что найду за что её критиковать. Да, есть места дискуссионные. И вот это хотелось бы обсудить. Но в целом метод понравился.
И сейчас, ругая Тена, не читая книгу, Вы автоматически поливаете всех тех людей, которые книгу прочли и которые нашли в ней здравые идеи.
Понимаете? Копернику ведь тоже не верили изначально. Потому что ну как такое может быть? Но потихоньку стали убеждаться в правильности его взглядов.
Вы раскритикуйте аргументацию. Вот это будет научно.
P.S. Вот кем никогда не был, так это пиарщиком, потому как не мог писать на заказ. Другое дело — блогосфера и интересные форумы.
Представьтесь или позвольте мне представить Вас. И обсуждайте дальше по существу или нет, но с всем понятным статусом.
Ну и встречный вопрос: а у Вас-то какой интерес? Почему Вы так активно против Тена.
Вот ведь, каждый «казачок» такой вопрос задает недоуменно :-) Да мне дела нет до вашего очередного гения всех времен и народов. Знать не знал — и завтра забуду. Шарлатанов вокруг — считать не пересчитать, всех не обозришь, только духом несет. Просто такая очередная попытка заняться на своем участке хоть немного ассенизаторской деятельностью и поизучать реакцию ассенизируемых :-) Так что успокойтесь — из чисто альтруистических побуждений. В отличие от.
Изловить бы дурака да отвесить тумака,
ан нельзя никак — ведь рассказчик-то дурак!
А у нас спокон веков нет суда на дураков!.. ©
Вот именно. Только почему-то цитируемость сказки этого рассказчика зашкаливает...
По мне, имя Автора заметки — уже знак качества выданного контента. Это для вас она никому неизвестная, а на самом деле от её имени, у многих выбегалло, яд начинает сочиться, как желудочный сок у собак Павлова. Светоч знания, чо... Ничего, вы ещё будете прятаться от неё:
Короче, довели обсуждение до абсурда, посмеялись, и будет. Ссылочка как раз к месту. Предлагаю помириться и сойтись на следующем: мировая помойка — она и есть мировая помойка, чего здесь обсуждать. Аминь.
напоследок чтоб действительно у кого сомнений не осталось - разбор
Вишняцкий Леонид Борисович. Ведущий научный сотрудник Отдела археологии палеолита ИИМК РАН, доктор исторических наук (прекрасный и известный популяризатор кстати
lib.rus.ec/a/81323 )
— Не знаю, где поаккуратнее этот текст в письмах, может в бюллетене «В защиту науки» или в какой-нибудь антишарлатанской энциклопедии...
— И этот самый Тен на своем сайте вполне предсказуемо костерит академическую науку и конкретно Комиссию... как типичный грызлов (тоже помнится воевавший «против мракобесия» и за «сожженного Коперника»):
> С некоторых пор в России существует организация, по собственной инициативе взявшая на себя обязанность разоблачения лженауки и фальсификации фактов. С 2006г. она издает бюллетень «В защиту науки», который распространяется по библиотекам и учебным заведениям. Речь идет о Комиссии по борьбе с лженаукой РАН. Возможно, существование своего рода академической инквизиции оправдано.
— Все вполне предсказуемо. Всё как всегда. Аминь.
Господа, но это же эмоции. Теперь я начинаю понимать в чём дело. Видимо здесь замешаны какие-то личные отношения...
Господа, автор заметки честно призналась, какими источниками пользовалась. И респект ей большой за честность и уважуха. Автор указала, что главного источника, в котором и даётся аргументация, ей найти не удалось. Понятно же, что на основе отрывочных статей и интервью вполне обосновать свою точку зрение невозможно.
Вам дали ссылку на эти материалы. Пользуйтесь, в чём проблема? Можете не пользоваться, никто не неволит. Это тогда, как в СССР получается: я Пастернака не читал, но считаю своим долгом присоединиться к тем, кто поливает его помоями.
Ну нет возможности книгу прочитать, просмотрите 2-х часовую лекцию.
youtu.be/misRJbOltjQ
P.S. Я так понимаю, основными оппонентами в дискуссии являются члены редакции сайта? С чего у Вас такая резкая оппозиция? На Вас никто не нападает. Нет никаких оснований быть жёсткими к посетителям своего сайта. Расслабьтесь. Шанти-шанти. Всё хорошо. Выдохните. И будем конструктивны.
Ежели биолог, врач или естественник в принципе, прочтя книгу Тена, ею не заболеет, то никакой он не врач. не биолог и не естественник в принципе. Он просто чурка с дипломом. Прямая. сухая чурка из типовой поленницы. Кстати говоря, Александр Невзоров в своей последней книжке настойчиво советует кому-то стать кортезианцем. Не иначе Тена прочитал