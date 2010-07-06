Шизофрения, как и было сказано

В конце декабря моё информационное пространство заполняется записями типа «как мы провели год». Что было сделано в жизни, в литературе, в науке. Я каждый раз удивляюсь, потому что мне кажется, что год заканчивается в середине лета, а зимой он в самом разгаре. Если и выбирать какое-то время для подведения итогов – то это июль.

Например, вот уже год я пишу колонки в «Троицкий вариант». Я до сих пор не очень понимаю, зачем это им нужно. Мне кажется, что я заменяю здесь раздел «анекдоты» – пишу какую-нибудь ерунду, чтобы читатель мог отдохнуть и читать окружающие серьезные статьи с новыми силами. Характер редакторских и корректорских правок укрепляет меня в этой гипотезе: в основном они направлены на то, чтобы добавить пафоса. То вставят пару восклицательных знаков, то вообще начнут мою колонку со слов «мне было 16». Я тут у нас enfant terrible, и мне очень нравится. Я отдыхаю от основной работы, где все считают, что я – взрослый человек с университетским образованием, и заставляют меня принимать решения.

Иногда, впрочем, принимать решения бывает легко и приятно. Сегодня у меня было очень простое решение. Его бы и без меня, конечно, приняли, но для убедительности редакция натравила на внештатного корреспондента своего штатного биолога, заранее зная, что скажет биолог. Но тема, предложенная нам, была столь удивительна, что я хочу рассказать о ней читателям ТрВ. Здесь можно.

Есть такой человек, Виктор Тен. Сайт ведической культуры представляет его как историка, google scholar находит две статьи по экономике. Но известен он тем, что предложил новую теорию антропогенеза, и она совершенно прекрасная.

Вот существует гипотеза об околоводном образе жизни предков человека. Это хорошая гипотеза, ее прекрасно популяризовал Ян Линдблад. В самом деле, у человека голая кожа, волосы на голове, подкожный жир, обращенные вниз ноздри, плавательный рефлекс у младенцев и так далее. Очень интересно размышлять о том, как это все может быть связано с водой. Но вывод, который сделал из этого Тен, потрясает: человек у него произошел (барабанная дробь) от дельфина. Ну, точнее, от общего с ним рыбообразного предка, ведь теория претендует на научность.

Саму его книгу я в Интернете не нашла, но зато нашла статью с критикой традиционных представлений об антропогенезе (и издевательскую рецензию на нее в бюллетене в защиту науки РАН). Основное впечатление о теории пришлось составлять по его выступлению в программе «Ночь на пятом». Больше всего мне понравилось утверждение о том, что у дельфина полушария работают по очереди, а у человека одновременно – сначала это привело его к шизофрении, а потом, после победы левого полушария в неравной борьбе, к возникновению разума.

Но вообще знакомство с этой теорией – увлекательное интеллектуальное упражнение. Тен очень аккуратно перемешивает правдивые утверждения с полной ахинеей (у человека с дельфином общий предок, у человека с дельфином похожи зародыши; этот общий предок был рыбообразным, а сходство зародышей продолжается до самых поздних этапов эмбриогенеза). Приплетает Павлова. Спорит, конечно, не с современными представлениями об антропогенезе, а в лучшем случае – с популярным пересказом представлений XIX в. (труд создал из обезьяны человека). Признается в ужасном: «я пришел к антропологам, но они ничего не смогли мне объяснить».

Я получила массу удовольствия. Но я осознаю, что я просто не его целевая аудитория: мне рассказывали про антропогенез, высшую нервную деятельность и молекулярно-генетические методы в систематике. Мои коллеги, пожалуй, отсеяли бы его не за неубедительность, а за противоречие классической точке зрения в сочетании с отсутствием публикаций. Многие другие люди не отсеяли бы его вообще. И поэтому я ответила внештатному корреспонденту чистую правду: теория Тена – это не только дилетантская лженаука, но и прекрасный сюжет для любой другой программы. Кроме нашей. И вот это – хороший итог года.

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