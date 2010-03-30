О причинах ухода Г. Перельмана из ПОМИ
В некоторых СМИ публиковались и по-прежнему публикуются сообщения о том, что Г. Перельмана уволили из академического института. Мы попросили директора Санкт-Петербургского отделения Математического института РАН, члена-корреспондента РАН Сергея Витальевича Кислякова поставить точку над i в этом вопросе.
Детали ухода Григория Яковлевича Перельмана из ПОМИ РАН освещались в СМИ не раз, так что утверждения вроде: «Лицемерные коллеги изгнали Перельмана из института» — или иные утверждения той же окраски или со схожим подтекстом — теперь можно квалифицировать только как беззастенчивую и преднамеренную ложь, а отнюдь не добросовестное заблуждение.
Повторю основные факты. Г.Я.Перельман неожиданно для всех подал заявление об увольнении по собственному желанию в конце 2005 г. Академики РАН И.А.Ибрагимов (тогдашний директор ПОМИ) и Л.Д.Фаддеев (академик-секретарь Отделения математических наук РАН) пытались уговорить его изменить свое решение, но безуспешно. При этом Григорий Яковлевич заявил о намерении не только покинуть институт, но и вообще оставить теоретическую математику (насколько я могу судить, это тоже было им исполнено).
Не стоит и говорить, что, конечно, руководство института обещало Григорию Яковлевичу снова принять его на работу, если он решит когда-нибудь возобновить свои математические занятия и захочет это делать в ПОМИ. Я стал директором ПОМИ примерно тогда, когда Г.Я. увольнялся окончательно, и это обещание подтвердил. Разумеется, оно в силе и сейчас.
Стоит упомянуть еще несколько клише, до сих пор упорно повторяющихся и тоже не соответствующих действительности, а именно: «Перельману не давали защитить докторскую диссертацию»; «он не прошел очередную аттестацию»; «он не писал отчетов» и т.п. В действительности по результатам последней аттестации (весной 2004 г.), проведенной до ухода Г.Я. из ПОМИ, он был повышен в должности до ведущего научного сотрудника. Собственно, из этого факта легко сделать заключение и о роли и месте отчетов во всей истории.
Докторскую же диссертацию Григорий Яковлевич писать и, тем более, защищать полагал излишним — примерно по таким же причинам, по которым он ограничивался тем, что выкладывал свои статьи в сети и не считал стоящей труда их публикацию в журналах.
Последнее обстоятельство заслуживает комментария, не относящегося к основной теме. Разумеется, такое поведение крайне необычно. Стоит, однако, отметить, что оно — редкий пример абсолютного примата Сути над видимостью. В бюрократических системах действует противоположный принцип, сформулированный, кажется, Паркинсоном (известным памфлетистом): грамм видимости дороже килограмма сути.
Печально наблюдать за тем, как в последние годы бюрократы упорно стремятся ввести этот принцип в оценку эффективности фундаментальных исследований, ставя во главу угла всевозможную видимость вроде импакт-фактора, индекса цитирования, числа публикаций, числа страниц в монографиях, числа патентов и т.п.
Беда в том, что, хотя нормальному человеку заниматься таким делом глубоко противно, технически эта видимость легко обеспечивается — в общем так и происходит в тех странах, где упомянутые формальные показатели уже актуальны. Последствия легко просчитать: при полном торжестве этой системы в её бюрократическом идеале решить еще одну «проблему тысячелетия» (неважно, в математике или нет) в России уже вряд ли получится.
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Метки: #050, Григорий Перельман, РАН, Сергей Витальевич Кисляков
Глубокоуважаемый Сергей Витальевич!
Скажите пожалуйста, а руководство Санкт-Петербургского отделения Математического института, коллеги Г.Перельмана выступили с открытой поддержкой идеи Владимира Арнольда перепечатать статью «Manifol Destiny» в российском журнале «Успехи математических наук»? Далее, что практически было сделано на официальном уровне для защиты приоритета Г.Перельмана и осуждения неэтичных попыток присвоить приоритет в решении Проблемы Пуанкаре?
Всего Вам доброго,
George,
New York
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Данные РИНЦ по Г.Я. Перельману:
публикаций — 15
цитирований — 334
индекс Хирша — 6
Средние показатели для математиков.
Современной науке не нужны гении вроде Г.Я. Перельмана
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Если Вы не в курсе, то в современной науке присуждение престижной международной премии котируется куда выше, чем индекс Хирша по РИНЦ.
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Умных и талантливых в лучшем случае не любят, в лучшем случае — ненавидят. Я знаю докторов наук, которые ободрали всех, кого могли чтобы защититься. И даже 2 научных открытия, записанных на их счет, были сделаны не ими. Это хищники или бандиты, которые сидят в креслах руководителей институтов, разных ассоциациях, консорциумах и т.п., эксплуатируют всех кого можно, а потом вышвыривают их на помойку, а при встрече проходят мимо не утруждая себя приветствием. Таким уродов полно и на Украине и в Росии, и по всему миру.
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Умных и талантливых в лучшем случае не любят, в ХУДШЕМ случае — ненавидят
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