Открытое письмо Константину Эрнсту, руководителю Первого канала российского телевидения

Уважаемый Константин Львович!

Мы, нижеподписавшиеся, просим вас обратить внимание на то, что по крупнейшему государственному каналу идет реклама заведомо деструктивной организации, от которой уже пострадало множество людей во многих странах мира, которая признана деструктивным культом многими экспертами — психологами, психиатрами и богословами, в том числе российскими.

3 января 2010 г. на вашем канале транслировалась передача под названием «Контекст, или искусство быть счастливым», в которой якобы имел место «уникальный психологический эксперимент»: бизнес-тренер Владимир Герасичев в эфире проводил тренинг, призванный помочь его участникам открыть в себе новые возможности, улучшить отношения с близкими людьми и реализовать свои мечты. Этот тренинг наследует методы и цели так называемых массово-групповых тренингов осознания (МГТО), конкретно — тренингов «ЭСТ» (Эрхардовский семинар-тренинг) и «Лайфспринг».

«Лайфспринг», «ЭСТ», «Контекст» и другие МГТО (LGAT — large group awareness trainings) — разновидность деструктивных культов, которая не несет религиозной нагрузки, а мимикрирует под психотерапевтические группы, бизнес-тренинги или образовательные курсы (как правило, не удается выяснить, чему именно учат на тренинге; скорее всего, вам ответят, что учат успеху, ощущению полноты жизни и т.д.). Эти и подобные организации путем манипуляций групповыми процессами, использования измененных состояний сознания, лжи и прямого давления на участников тренинга оказывают разрушительное влияние на психику и здоровье участников тренинга. Как многие деструктивные культы, подобные тренинги приводят к разрыву семейных и межличностных связей, оставляя своих членов без поддержки за рамками тренинговой группы. Члены МГТО, как правило, используют для вербовки новых членов техники сетевого маркетинга: на прошедиших или проходящих тренинг накладываются жесткие обязательства по «вовлечению» новых членов в тренинг.

В своем блоге по адресу www.openforum.ru/blog_posts/25 Владимир Герасичев сам говорит о том, что организация OpenForum наследует методы и дух тренингов Александра Эверетта (Лайфспринг) и Вернера Эрхарда (est), что он сам является выпускником этих тренингов. Строго говоря, сама организация OpenForum наследует фонду «Весна жизни» — первым российским отделением компании Lifespring. www.anticekta.ru/Sects/Laifspring/Novosib.html

Следует отметить, что у Герасичева нет ни психологического, ни медицинского образования, позволяющего вести психологические или психотерапевтические тренинги с достаточной безопасностью, и его обучение техникам ведения тренингов сводится к стажировке у Александра Эве-ретта и Вернера Эрхарда.

В США в 1974—1990 гг. в ряде судебных процессов было доказано несколько случаев причинения тяжелого вреда здоровью и как минимум 6 смертельных случаев, прямая вина за которые лежит на тренингах «Лайфспринг» и их ведущих.

Массово-групповые тренинги осознания, в частности ЭСТ и Лайфспринг, признаны вредоносными следующими экспертами: кандидатом философских наук, психологом, специалистом по деструктивным культам Е.Н. Волковым и социальным психологом, консультантом по выходу М. Вершининым: www.evolkov.net/cults/LGAT/Volkov.E.Vershinin.M.Illusions.parasites.html; Е.Н. Исполатовой, психиатром и психотерапевтом, кандидатом медицинских наук, членом Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, докторантом кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Российской медицинской академии последипломного образования www.sektam.net/forum/lofiversion/index.php?t924.html; психологом, специалистом по деструктивным культам, консультантом по выходу Стивеном Хассэном (Steven Hassan), США; доктором мед. наук, профессором Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского — Ф.В. Кондратьевым (Москва).

Кроме того, (Lifespring) отнесен к наиболее известным деструктивным культам в письме «Руководителям органов управления здравоохранением», подписанном министром здравоохранения и медицинской промышленности РФ А.Д. Царегородцевым, № 2510/3774-96-27 от 21.08.96.

К разряду деструктивных культов данная организация отнесена Русской православной церковью, а также известными специалистами в области религиоведения: профессором богословия, видным экспертом в области сектоведения, вице-президентом Международного института по изучению новых религиозных движений «Диалог-центр» А.Л. Дворкиным (г. Москва); председателем межминистерской комиссии по борьбе против сект правительства Франции Аленом Вивьеном; доктором теологии, президентом международного «Диалог-центра» Йоханесом Огордом (Дания); уполномоченным Берлинско-Брандербургской церкви по вопросам сект, вице-президентом международного «Диалог-центра» Томасом Гандоу (ФРГ); заслуженным председателем комитета по защите семьи и традиционных ценностей профессором Клер Шамполион (Франция); международным исследователем деструктивных культов Рюдигером Хаут (ФРГ); так же, как деструктивная религиозная организация, этот культ классифицирован в: Информационном материале Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ «К докладу о социально-медицинских последствиях воздействия некоторых религиозных организаций на здоровье личности, семьи, общества и мерах обеспечения помощи пострадавшим», 1996 г.; аналитическом вестнике Госдумы РФ «О национальной угрозе России со стороны деструктивных религиозных организаций», 1996 г.; Постановлении Государственной Думы РФ «Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания РФ «К Президенту РФ об опасных последствиях воздействия некоторых религиозных организаций на здоровье общества, семьи, граждан России» от 15 декабря 1996 г.; Документах всеевропейского экспертного «Диалог-Центра» (Дания), специализирующегося на изучении проблем, связанных с деятельностью деструктивных культов; «Итоговых документах научно-практической конференции «Тоталитарные секты — угроза XXI века», проходившей с 23 по 25 апреля 2001 г. в Нижнем Новгороде; «Итоговых документах научно-практической конференции «Тоталитарные секты — угроза религиозного экстремизма», проходившей с 9 по 11 декабря 2002 г. в Екатеринбурге (данные по материалам портала Российской ассоциации центров изучения религии и сект (РАЦИРС http://www.anticekta.ru/Sects/Laifspring/Novosib.html)

В журнале Psychiatry № 46 за август 1983 г. есть публикации: «Pathology as 'Personal Growth': A Participant-Observation Study of Lifespring Training». Vol. 46, Aug. 1983, by Janice Haaken and Richard Adams; в которых говорится о опасных последствиях применения методов «Lifespring». www.rickross.com/reference/lifespring/lifespring4.html

В выпуске (Boston Business) «Бостонского делового» журнала за февраль—март 1990 г. есть данные о более чем 30 судебных процессах Lifespring с 1974 по 1990 г. (самоубийства, ущерб здоровью, смерть), на которых доказано, что по крайней мере шесть человек погибло в процессе обучения и организация Lifespring была вынуждена выплатить компенсацию родственникам погибших.

Мы требуем обратить внимание на происходящее. По главному федеральному каналу транслируется фактически часовой рекламный ролик деструктивной культовой организации, запрещенной во многих странах мира и повинной в смертях и причинении вреда душевному и телесному здоровью множества людей. Мы надеемся, что опыт взаимодействия телевидения с печально известной сектой «Аум синрике» и Григорием Грабовым научил журналистов критично относиться к тому, что именно они транслируют на всю страну и к каким последствиям это может привести. Мы полагаем, что руководители подобных тренингов, в частности тренинга «Контекст», осуществляют психологическое насилие над участниками тренинга, их деятельность угрожает психическому и телесному здоровью людей. Также мы требуем предоставить эфир экспертам — психологам, психиатрам и богословам с целью компенсации причиненного телезрителям вреда и предотвращения дальнейшей пропаганды деструктивных культов и разъяснения вреда, который они могут принести участникам и людям вокруг них.

С уважением,

Ольга Шихова,

психолог,

и нижеподписавшиеся

