Открытое письмо Константину Эрнсту, руководителю Первого канала российского телевидения
Уважаемый Константин Львович!
Мы, нижеподписавшиеся, просим вас обратить внимание на то, что по крупнейшему государственному каналу идет реклама заведомо деструктивной организации, от которой уже пострадало множество людей во многих странах мира, которая признана деструктивным культом многими экспертами — психологами, психиатрами и богословами, в том числе российскими.
3 января 2010 г. на вашем канале транслировалась передача под названием «Контекст, или искусство быть счастливым», в которой якобы имел место «уникальный психологический эксперимент»: бизнес-тренер Владимир Герасичев в эфире проводил тренинг, призванный помочь его участникам открыть в себе новые возможности, улучшить отношения с близкими людьми и реализовать свои мечты. Этот тренинг наследует методы и цели так называемых массово-групповых тренингов осознания (МГТО), конкретно — тренингов «ЭСТ» (Эрхардовский семинар-тренинг) и «Лайфспринг».
«Лайфспринг», «ЭСТ», «Контекст» и другие МГТО (LGAT — large group awareness trainings) — разновидность деструктивных культов, которая не несет религиозной нагрузки, а мимикрирует под психотерапевтические группы, бизнес-тренинги или образовательные курсы (как правило, не удается выяснить, чему именно учат на тренинге; скорее всего, вам ответят, что учат успеху, ощущению полноты жизни и т.д.). Эти и подобные организации путем манипуляций групповыми процессами, использования измененных состояний сознания, лжи и прямого давления на участников тренинга оказывают разрушительное влияние на психику и здоровье участников тренинга. Как многие деструктивные культы, подобные тренинги приводят к разрыву семейных и межличностных связей, оставляя своих членов без поддержки за рамками тренинговой группы. Члены МГТО, как правило, используют для вербовки новых членов техники сетевого маркетинга: на прошедиших или проходящих тренинг накладываются жесткие обязательства по «вовлечению» новых членов в тренинг.
В своем блоге по адресу www.openforum.ru/blog_posts/25 Владимир Герасичев сам говорит о том, что организация OpenForum наследует методы и дух тренингов Александра Эверетта (Лайфспринг) и Вернера Эрхарда (est), что он сам является выпускником этих тренингов. Строго говоря, сама организация OpenForum наследует фонду «Весна жизни» — первым российским отделением компании Lifespring. www.anticekta.ru/Sects/Laifspring/Novosib.html
Следует отметить, что у Герасичева нет ни психологического, ни медицинского образования, позволяющего вести психологические или психотерапевтические тренинги с достаточной безопасностью, и его обучение техникам ведения тренингов сводится к стажировке у Александра Эве-ретта и Вернера Эрхарда.
В США в 1974—1990 гг. в ряде судебных процессов было доказано несколько случаев причинения тяжелого вреда здоровью и как минимум 6 смертельных случаев, прямая вина за которые лежит на тренингах «Лайфспринг» и их ведущих.
Массово-групповые тренинги осознания, в частности ЭСТ и Лайфспринг, признаны вредоносными следующими экспертами: кандидатом философских наук, психологом, специалистом по деструктивным культам Е.Н. Волковым и социальным психологом, консультантом по выходу М. Вершининым: www.evolkov.net/cults/LGAT/Volkov.E.Vershinin.M.Illusions.parasites.html; Е.Н. Исполатовой, психиатром и психотерапевтом, кандидатом медицинских наук, членом Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, докторантом кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии Российской медицинской академии последипломного образования www.sektam.net/forum/lofiversion/index.php?t924.html; психологом, специалистом по деструктивным культам, консультантом по выходу Стивеном Хассэном (Steven Hassan), США; доктором мед. наук, профессором Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского — Ф.В. Кондратьевым (Москва).
Кроме того, (Lifespring) отнесен к наиболее известным деструктивным культам в письме «Руководителям органов управления здравоохранением», подписанном министром здравоохранения и медицинской промышленности РФ А.Д. Царегородцевым, № 2510/3774-96-27 от 21.08.96.
К разряду деструктивных культов данная организация отнесена Русской православной церковью, а также известными специалистами в области религиоведения: профессором богословия, видным экспертом в области сектоведения, вице-президентом Международного института по изучению новых религиозных движений «Диалог-центр» А.Л. Дворкиным (г. Москва); председателем межминистерской комиссии по борьбе против сект правительства Франции Аленом Вивьеном; доктором теологии, президентом международного «Диалог-центра» Йоханесом Огордом (Дания); уполномоченным Берлинско-Брандербургской церкви по вопросам сект, вице-президентом международного «Диалог-центра» Томасом Гандоу (ФРГ); заслуженным председателем комитета по защите семьи и традиционных ценностей профессором Клер Шамполион (Франция); международным исследователем деструктивных культов Рюдигером Хаут (ФРГ); так же, как деструктивная религиозная организация, этот культ классифицирован в: Информационном материале Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ «К докладу о социально-медицинских последствиях воздействия некоторых религиозных организаций на здоровье личности, семьи, общества и мерах обеспечения помощи пострадавшим», 1996 г.; аналитическом вестнике Госдумы РФ «О национальной угрозе России со стороны деструктивных религиозных организаций», 1996 г.; Постановлении Государственной Думы РФ «Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания РФ «К Президенту РФ об опасных последствиях воздействия некоторых религиозных организаций на здоровье общества, семьи, граждан России» от 15 декабря 1996 г.; Документах всеевропейского экспертного «Диалог-Центра» (Дания), специализирующегося на изучении проблем, связанных с деятельностью деструктивных культов; «Итоговых документах научно-практической конференции «Тоталитарные секты — угроза XXI века», проходившей с 23 по 25 апреля 2001 г. в Нижнем Новгороде; «Итоговых документах научно-практической конференции «Тоталитарные секты — угроза религиозного экстремизма», проходившей с 9 по 11 декабря 2002 г. в Екатеринбурге (данные по материалам портала Российской ассоциации центров изучения религии и сект (РАЦИРС http://www.anticekta.ru/Sects/Laifspring/Novosib.html)
В журнале Psychiatry № 46 за август 1983 г. есть публикации: «Pathology as 'Personal Growth': A Participant-Observation Study of Lifespring Training». Vol. 46, Aug. 1983, by Janice Haaken and Richard Adams; в которых говорится о опасных последствиях применения методов «Lifespring». www.rickross.com/reference/lifespring/lifespring4.html
В выпуске (Boston Business) «Бостонского делового» журнала за февраль—март 1990 г. есть данные о более чем 30 судебных процессах Lifespring с 1974 по 1990 г. (самоубийства, ущерб здоровью, смерть), на которых доказано, что по крайней мере шесть человек погибло в процессе обучения и организация Lifespring была вынуждена выплатить компенсацию родственникам погибших.
Мы требуем обратить внимание на происходящее. По главному федеральному каналу транслируется фактически часовой рекламный ролик деструктивной культовой организации, запрещенной во многих странах мира и повинной в смертях и причинении вреда душевному и телесному здоровью множества людей. Мы надеемся, что опыт взаимодействия телевидения с печально известной сектой «Аум синрике» и Григорием Грабовым научил журналистов критично относиться к тому, что именно они транслируют на всю страну и к каким последствиям это может привести. Мы полагаем, что руководители подобных тренингов, в частности тренинга «Контекст», осуществляют психологическое насилие над участниками тренинга, их деятельность угрожает психическому и телесному здоровью людей. Также мы требуем предоставить эфир экспертам — психологам, психиатрам и богословам с целью компенсации причиненного телезрителям вреда и предотвращения дальнейшей пропаганды деструктивных культов и разъяснения вреда, который они могут принести участникам и людям вокруг них.
С уважением,
Ольга Шихова,
психолог,
и нижеподписавшиеся
Сбор подписей проводится по этому адресу: http://meshuga80.livejournal.com/234186.html
Связанные статьи
Метки: #046, Константин Эрнст, лженаука, наука и религия, Ольга Шихова, Первый канал, религия
Если описать полностью влияние на сознание, то данная работа заменит многолетнюю деятельность большого количества учёных. Данную работу одному человеку выполнить затруднительно. Коротко, в виде подхода и теории, выглядит так. Информации свойственно быть информативной. Если информации придать вид эмоций, то получится миф=действительность + полудействительность = недействительность, а эмоции действительны всегда. Действительно имеет значение, что Дарвину подумалось, люди произошли не от обезьян, а оные имеют общего предка. Сей общий предок — эмоциональный образ, вызывающий ассоциации и моделирующий мысли. Сейчас неизвестно, что такое сознание, мышление, информация, эмоции, чувства, мозг,..., ..., ... .
«Экра-система (эмоционально — контролируемая, редуктивно — ассоциативная система) — ограничивает чувственное восприятие и последующий анализ информации на отдельных признаках явления, согласно условно принятой цели и задаче.»
www.ekra-analiz.net/dennd01/txt04.html
«В 1992 г. в г. Киеве был создан Научный центр экрального анализа под руководством автора метода Виленского И. Л. Результаты деятельности Центра уже в 1993г. были высоко оценены зарубежными коллегами. Научный центр экрального анализа был принят в Ассоциацию Клубов „ЮНЕСКО“ и обрел статус международной научной организации. С 1993 г. проводится подготовка специалистов в области экрального анализа в Киеве, Николаеве, Херсоне, Керчи, Бердянске и Луганске. Деятельность НЦЭА распространяется не только на территории Украины. Наибольшее признание метод обрел в России.»
webinar.ua/news/144.htm
Есть такая информация, что методики экрального анализа разработаны в США. Что они собой представляют, вопрос открытый. Скорее всего, любые психотренинги и религии в основе своей содержат методы экрального анализа.
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у меня вопрос: как в научной газете оказалось лженаучное письмо?
(ибо сектоведение — лженаука, Дворкин — лжеученый)
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см. trv-science.ru/2010/06/22...roickij-variant/
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Хочу спросить Почему после23 часов по телеканалам реклама не идёт с тихим звуком.Почему мы ,как зомби с пультом убираем звук?
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спрашиваю опять почему мы должны сами убирать звук у рекламы после23 часов?Кому выгодна орущая реклама?.Почему к ней не относится -не шуметь после23 часов7Ведь тихую мы бы не выключали и слышали,а так выключаем...
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Уважаемый Константин Львович!!!!! я вполне согласна с предыдущими комментариями насчет рекламы! оттого что громче звук покупателей больше не будет, а вот нервных становится все больше, понятно что реклама это ваш ХЛЕБ, но подумайте и о нас! И еще по по поводу передачи Полк чудес, когда Вы «спишете» Якубовича! столько талантливых ведущих(молодых) и мужчин и женщин ну уже избавьте ,пожалуйста, передачу от этого ведущего а то желание пропадает ее смотреть!
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Уважаемый Константин Львович!
Не могу себе представить, чтобы Вы специально держали на канале передачу «Давай поженимся» в том виде, в каком она сегодня стала. Недостойное, безнравственное поведение ведущих Ларисы и Розы: безостановочное вымогательство подарков, хабалистая форма общения Розы с участниками программы, бессовестная пропаганда корысти в отношениях женихов и особенно невест, привитие дурновкусия. Всё это длится бесконечно долго. Не поленитесь.посмотрите эту передачу.
Я уже не говорю о ежедневной пропаганде астрологии, признанной образованными людьми бесспорной лженаукой, о неэтичной рекламе Розой диеты Малышевой.
Ни в одной стране мира нет столько рекламы, сколько у нас. Подумайте о том, что делается и к чему всё это рано или поздно приведёт.
Доцент, канд. технических наук, автор более 400 опубликованных научных трудов Ревуцкий Леопольд Давидович
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Уважаемый Константин!
Я однажды Вам писал (2006), как мы учились с Вами в 35 школе и предложил Вам свою книгу 10600 или третий закон Ньютона в жизни.Вы сказали , что моя писанина не будет интересна широкому кругу читателей. Теперь это Книга, а не книга.
Считаю, что Вы ошиблись.
Если бы все Ваши журналюги её прочитали бы, то многие катастрофы были бы думающему человеку ясны.
Вторая Ваша ошибка «Жить здорово!» Малышева не имеет должного медицинского образования.Она баблолюбка обыкновенная.
Третья Ваша ошибка Доренко. После Ельцина, приготовив свою тупую передачу о превентивном ударе Германии по СССР я сильно удивился. Мои знания получше упомянутого, я задал даже этот вопрос в США. Там очень удевились.
После этих тупых передач Доренко убрали с НТВ(хотя НТВ достойно Доренко)
Теперь ваш канал его подобрал.
Здоровья Вам и успехов Первому Каналу.
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Я Тидерман Людмила Николаевна 1954 года рождения поселок Мостовского Краснодарского края.Здравствуйте Константин Львович.В июле 2014 года я обратилась к вам на передачу « пусть говорят» С просьбой об оказании помощи о взыскании дивидендов с «Международного концерна по эксплуатации недвижимости».Оказания ими нам помощи в покупки жилья.так как у нас сложная очень жизненная ситуация.Уже прошло 9 месяцев,а ответа все нет.Я убедительно прошу вас дать мне конкретный ответ.С уважением Тидерман.Спасибо!
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Уважаемый Константин Львович! Прошу Вас, нельзя ли более внимательно относиться к информационным потокам, которые льются на наших зрителей с первого канала? Я имею ввиду такие передачи, как «Давай поженимся», Малаховские шроу, «Мужское и женское», (в которой 18.08.15 г-н Гордон оскорбил в эфире ребенка неприличными словами!). На Вашем канале много интересных и полезных передач. Общество — не быдло. Ему не всё равно, что потреблять. У каждого работающего человека сегодня должен быть нормальный отдых перед экраном, чтоб не лилась пошлость, цинизм, оскорбления. Ищите талантливых людей! Неужели те, о ком я говорю, и есть «лица первого канала»? Других нет? Пора менять хамов на позитивных ведущих!
С уважением, Ваш зритель.
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Уважаемый г.Эрнст вам не кажется что Вы проиграли в этом проекте.Верните прежних или потеряете рейтинг .Всех Вам благ Уфа . Валерий. Р.S Вы знаете сейчас выглядит так что это проект купленный...сори
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Здравствуйте! Константин Львович, какого чёрта ГЛАВНЫЙ КАНАЛ СТРАНЫ показывает фильм–катастрофу В ТАКИЕ ДНИ (а именно сейчас)?? Дни ТРАУРА И СКОРБИ! Горы трупов, метро, наводнение, крики ужаса. Неужели не нашлось ничего другого? Позор составляющим эфир.
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Глубокоуважаемый Константин Львович! Вас не беспокоит, что на нашем телевидении, в том числе и на Вашем канале, многие передачи можно воспринимать, как репортаж из отделения психиатрической клиники. В частности таких передач как «Время покажет», «Мужское и женское», нередко передачи «Пусть говорят» и т.п. Неужели Вам не стыдно наблюдать за происходящим на экране!? Когда в истерическом состоянии в хамской форме несётся бред из уст, якобы образованных, интеллигентных людей, которые, сами не понимая, что творят, унижают наше Государство, унижают зрителей, которые вынуждены смотреть подобные «Телевизионные шедевры». Поймите, наш народ не быдло! Свобода -это не вседозволенность! Вы можете сказать: не нравится передача — выключите телевизор. Но я хочу быть в курсе происходящего, но в информации не из «стен психушки», а с объективным здравым анализом компетентных людей, имеющих познания в обсуждаемых проблемах и не из уст Ваших верхоглядов- ведущих, воспитанием которых не занимались, вероятно, ни родители, ни Вы. Я врач с достаточно большим стажем работы. Помню телевидение Советского Союза, помню телеведущих того времени и передачи, которые воспитывали и облагораживали человека. А что дают передачи нашему гражданину сейчас? Это же бесплатный ликбез для уголовников, тех же террористов, педофилов, наркоманов, малолетних преступников. Проследите сами: после очередной новости по телевидению об убийстве идёт серия похожих ужаснейших преступлений подростков. Скажите, пожалуйста, всё это делается специально? Чтобы наш народ действительно превратился в зверьё и быдло? Вы работаете на кого-то, кто Вам за этот беспредел неплохо платит или Вы не можете повлиять на содержание программ и их режиссуру? От Вас не зависит подбор грамотных, воспитанных, доброжелательных кадров? Скажите, к кому тогда можно обратиться, чтобы не было стыдно за наше телевидение?
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Сколько лет жду ,ну когда — же наконец,написали бы об этих «ведущих» об страшном балагане,особенно «Время покажет»,на рынке порядочнее,а эти безграмотные Толстой и Стриженова-такой позор.Многие отказались от телевидения,наверное,потом руководство первого задумается что зрителя надо уважать,безобразия и безпредел нельзя.
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Уважаемый Константин Львович! Прошу Вас, одобрить сериал 2 сезон — «Лестница в небеса». Была трагичная, печальная концовка, а хотелось счастливой концовки. Пожалуйста можете одобрить «Лестница в небеса» — 2 сезон?
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Смешно читать, как люди к Эрнсту челобитные пишут, словно к нормальному человеку. Вот наивняк!
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Добрый день. Устали от новостей о Сирии и о Украине. У нас что своего государство нет. Как то раньше о селах новости писали. О рядовых работниках их достяжениях, нет бесед. . Весь народ уже устал от бредятины которая льется с экранов телевизора. Я думаю в ваших силах улучшить качество программ.
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ОБРАЩЕНИЕ
Господину Эрнсту.
Второго января исполняется 90 лет выдающемуся хореографу Ю.Н. Григоровичу. Юрий Николаевич — звезда мировой культуры, но не на вашем канале. Ваши звёзды — это Галкин, Басков, Киркоров и прочие. Это ваш уровень, господин Эрнст, к сожалению.
Телезритель
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