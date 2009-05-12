Ответ на критику статьи Оскотского и Ефремова в «Троицком варианте»

Многие возражения на нашу статью отражают просто различия политических взглядов, и их мы не будем касаться. Мы считаем, что угроза существованию страны с ее исторически сложившейся культурой нарастает – и блажен, кто в это не верит. Хотелось бы сказать «по вере вашей да будет вам» – но всем будет одно и то же…

Наш критик М.Фейгельман порицает высказанное нами отношение к реформам, которые обрушили весь научно-технический комплекс государства. Он пишет, что это «обвинение, тиражируемое людьми недалекими и нечестными». Увы, по нашим наблюдениям, к таким «недалеким и нечестным людям» относится большинство инженеров и работников отраслевой науки: реформы особенно болезненно отразились на их судьбах. Ведь этот «комплекс» – это не только структура НИИ – КБ – заводы, а прежде всего люди, специалисты, главный капитал, который скопила страна за много десятков лет. Этот капитал (и судьбы людей, а значит, и судьбу страны) пустили по ветру. Спасти же можно было многое. Обо всем этом подробнее говорится в статье З.Оскотского «Имитация», которая была опубликована (с купюрами) в журнале «Нева», а полностью – в бюллетене «В защиту науки» 13, 2008 (www.ras.ru/digest/fdigestlist/bulletin.aspx). Речь идет не только об оценке прошлого. Речь идет прежде всего об уроках прошлого и об их учете для будущего.

Что же касается программы действий, то тут у нас с М.Фейгельманом нет особых разногласий, как и в оценке нынешнего государства. Мы предлагаем обращаться прежде всего не к властям, а к обществу. Он (Фейгельман) предлагает свою программу конкретных действий, которая не противоречит нашим мыслям, находится в том же русле.

Необходимо, однако, ответить на тот упрек, что мы не раскрываем понятия «научно-техническая мобилизация (НТМ)». Признаться, мы считали само собой разумеющимся, что эта мобилизация означает приложение чрезвычайных усилий для быстрого возвращения страны на уровень научно-технического развития самых передовых стран мира. Нужны не изолированные проекты – не авианосцы и олимпиады, и даже не нанотехнологии, а системный подход: взаимоувязанный подъем науки и образования. Нужно изгнать тех министров, которые полагают, что научные новинки мы всегда сможем купить заграницей. Нужно дезавуировать невежественных публицистов и псевдофилософов, которые убеждают население и власти, что наука и вообще более не нужна.

Мы думаем, что НТМ – наиболее быстрый и эффективный путь предотвращения национальной катастрофы. И главная составляющая НТМ – опережающее развитие фундаментальной науки, что является необходимым условием появления новых технологий, которые нам, увы, никто не подарит.

Для быстрого восстановления фундаментальной науки и высоких технологий потребуются и деньги и люди. Для этого нужна политическая воля, необходимо что-то вроде НЭПа. Деньги тогда можно будет найти, а люди пока еще есть, хотя времени осталось мало. Уровень подготовки школьников в стране быстро падает, а возраст ученых (мы не относим к ним полчища плохо обученных, но амбициозных экономистов и социологов) всё растёт и растёт. Процесс деградации интеллекта нации может стать необратимым. Акад. Г.Месяц не так давно подчеркнул, что всё наше вооружение создано людьми, которым за 60 лет, и что за их спиной никого нет. Акад. Л.Фаддеев после получения Государственной премии в беседе с Д.Киселевым (www.vesti.ru/doc.html?id=116478) сказал:

« ...действительно атомная и космическая программы имели огромное значение, и главное значение в том, что они отвели военную угрозу от нашей страны. Но сейчас перед нашей страной совсем другая угроза — это демографическая угроза. Народ вымирает <…> речь идет о здоровье нации. Здесь, действительно, может сыграть роль и физика — приборами, и химия -новыми лекарствами, и биология, а уж говорить нечего — это фундаментальная часть медицины и гуманитарные науки, потому что надо заботиться и о духовном здоровье нации, не показывать черт знает что по телевизору, а все ж таки думать о том, что народ должен развиваться культурно.

<…> ß учил своих учеников и надеялся, что они будут учить своих учеников. А теперь они должны учить каких-то оболтусов во Франции или в Америке и работать отдельно. Мы работали все вместе, а теперь каждый сидит в разных местах. Это большая потеря, но что делать? Здесь мы нашему правительству напоминаем, было два примера очень недавних -это фашизм в Германии и культурная революция в Китае. 15 лет перерыва в научной работе исключительно губительно действуют на следующее поколение. Поэтому нам надо не допустить, чтобы мы опять получили 15 лет.

– Когда заканчиваются эти наши 15 лет?

– Да боюсь, что года через три».

И было это сказано 6 июля 2005 г.

Заметим в заключение, что полный текст нашей статьи опубликован недавно в журнале «Здравый смысл»; есть он и на сайте http://humanism.su/ru/.

З.Г. Оскотский, Ю.Н. Ефремов

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